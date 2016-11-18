В московских парках стартует зимний сезон — вечером в четверг, 17 ноября, торжественно открылся каток в парке Горького, а следом за ним к запуску готовятся ледовые площадки и в других общественных пространствах Москвы. Все они предлагают своим посетителям прокат коньков, музыку и новогоднее оформление, а также горячие напитки и еду в местных кафе. The Village рассказывает об основных катках столицы и о том, что они подготовили для своих посетителей в этот раз.

 
Тематические катки


 
Катки без тематического оформления

 
Небольшие катки

Тематические катки

Каток на ВДНХ

Стрит-арт-каток в парке Горького

Открытие

17 ноября

Часы работы

с 10:00 до 23:00 ежедневно, кроме понедельника; технический перерыв — с 15:00 до 17:00

Стоимость взрослого билета

дневной сеанс — 200 рублей в будние дни и 400 рублей — в выходные, вечерний сеанс — 300 и 550 рублей соответственно

Стоимость проката коньков

бесплатно

Концепция оформления

Как видно из названия катка, главной темой его оформления в этом году выбрали уличное искусство. Площадку украсили десятками тысяч лампочек под льдом, наклейками, трафаретами и граффити на павильонах.

Аллею искусств возле музея «Гараж» превратили в световой тоннель, а в центре катка установили главную инсталляцию — «Застывший фонтан», построенную по принципу Шуховской башни. Диаметр фонтана — 25 метров, а высота — порядка восьми метров.

Еда

На территории работает фуд-корт. Не снимая коньков, можно перекусить мексиканскими блюдами в «Такос», попробовать грузинскую кухню в «AC/DC в Тбилиси» или зайти в What’s Up Dog за хот-догами. Кроме того, Puff Point угостит профитролями, а GlowSubs — сэндвичами. А за горячим чаем и необычными десертами стоит отправиться в «Чайную высоту».

Каток «Лед» в «Сокольниках»

Открытие

26 ноября

Часы работы

с 10:00 до 00:00; сеанс длится два часа; технический перерыв между сеансами — 1 час

Стоимость взрослого билета

в будние дни — 250 рублей, в выходные — 350 рублей

Стоимость проката коньков

200 рублей

Концепция оформления

Этой зимой у катка в Сокольниках появилось второе название — «Рок-каток». К открытию зимнего сезона здесь установят двухметровую гитару, а на льду нарисуют полосы, катаясь по которым «гости смогут выучить танцевальные движения в стиле рок-н-ролл». На катке будут работать шесть неоновых проекторов, образующих на льду световые пятна площадью до 12 квадратных метров. 

Еда

Подкрепиться можно в расположенном рядом с катком кафе «Меркато».

Каток на ВДНХ

Открытие

25 ноября

Часы работы

вторник — четверг — с 11:00 до 23:00, пятница — воскресенье — с 10:00 до 23:00; технический перерыв — с 15:00 до 17:00

Стоимость взрослого билета

от 300 до 600 рублей в зависимости от времени суток и дня недели

Стоимость проката коньков

150 рублей

Концепция оформления

В этом году дизайн самого большого катка России связали с северной тематикой. Организаторы обещают «образы северных животных и краски полярного сияния». Деревья около катка украсят светящимися снежинками, а на высоте 4,5 метра установят «Звездное небо» — огромную гирлянду площадью более 500 квадратных метров.

Еда

На катке будут работать 11 заведений общепита. Среди них два ресторана — «Метеор» и Led, а также множество кафе. Любителей русской кухни ждут в «Первой пироговой мануфактуре», за бургерами можно зайти в Burger Heroes, за креветками — в Shrimp Happens, а за кофе и десертом — в Coffee and the City Kids или «Чайную высоту». Также будут работать кафе «Верещагин», «Блины и каши», «Дымов. Хот-дог и гриль» и «Дружба народов».

«ГУМ-каток» на Красной площади

Открытие

29 ноября

Часы работы

ежедневно с 10:00 до 23:30

Стоимость взрослого билета

в будние дни — 400 рублей, в выходные — 500 рублей

Стоимость проката коньков

300 рублей

Концепция оформления

Главный туристический каток страны оформят в стилистике русского авангарда. При создании декораций организаторы вдохновлялись творчеством Василия Кандинского и Марка Шагала. Также ожидается множество гирлянд и новогодняя елка.

Еда

В деревянных домиках «ГУМ-ярмарки» можно подкрепиться блинами, печеной картошкой, венскими вафлями и жареными каштанами. Из напитков обещают чай, медовуху, сбитень и глинтвейн.

Каток в саду «Эрмитаж»

Открытие

26 ноября

Часы работы

в понедельник — с 14:00 до 23:00, вторник — пятница — с 12:00 до 23:00, в выходные — с 10:00 до 23:00

Стоимость взрослого билета

в будние дни — 250 рублей, в выходные — 350 рублей

Стоимость проката коньков

200 рублей в первый час, 100 рублей за каждый последующий

Концепция оформления

Искусственный каток в «Эрмитаже» оформят в стиле «Ярнбомбинг»: деревья, лавки и декорации обвяжут цветной пряжей. Таким образом, по мнению авторов концепции, посетители смогут почувствовать себя в тепле и уюте. 

Еда

Перекусить можно будет в кафе Summer Time на первом этаже или в «Ё-кафе» на втором.

Каток в «Парке легенд»

Открытие

9 декабря

Часы работы

с 11:00 до 22:00 ежедневно, кроме понедельника

Стоимость взрослого билета

со вторника по четверг — 300 рублей, в пятницу и выходные дни — 350 рублей

Стоимость проката коньков

200 рублей

Концепция оформления

Каток под открытым небом оформлен как хоккейная арена, и, помимо массовых катаний, здесь будут проводить и профессиональные матчи. Открытие арены приурочено к 70-летию хоккея в России, поэтому площадь перед катком оформят в ретростиле. 

Еда

На площади откроется спорт-бар «Красная машина» и фуд-корт «Съестная лавка».

Катки без тематического оформления

«ГУМ-каток» на Красной площади

Каток в саду имени Баумана

Открытие

26 ноября

Часы работы

в понедельник —  с 14:00 до 22:00, вторник — пятница —  с 12:00 до 22:00, в выходные дни —  с 11:00 до 22:00

Стоимость взрослого билета

в будние дни — 200 рублей, в выходные — 300 рублей

Стоимость проката коньков

150 рублей в час

Еда

В парке работают кафе «Меркато» и Sito.

«Ай да каток!» в парке «Красная Пресня»

Открытие

26 ноября

Часы работы

ежедневно с 10:00 до 23:00

Стоимость взрослого билета

в будние дни — 200 рублей, в выходные — 300 рублей

Стоимость проката коньков

250–350 рублей

Еда

В парке работают два кафе, одно из которых находится рядом с катком.

Каток «Серебряный лед» в Измайловском парке

Открытие

26 ноября

Часы работы

в будние дни —  с 12:00 до 22:00, в выходные —  с 11:00 до 22:00; технический перерыв — с 16:00 до 17:00

Стоимость взрослого билета

250 рублей

Стоимость проката коньков

200 рублей в час

Еда

В этом году на катке появится фуд-корт с пиццей, сэндвичами, выпечкой и горячими напитками. Также будет работать кафе быстрого питания RussRolls. 

Каток в Таганском парке

Открытие

26 ноября

Часы работы

в будние дни —  с 11:00 до 23:00, в выходные — с 10:00 до 23:00; технический перерыв — с 15:00 до 17:00

Стоимость взрослого билета

300 рублей в будние дни, 350 рублей — в выходные

Стоимость проката коньков

200 рублей в час

Еда

Для посетителей катка работает мобильное велокафе Jardin и семейное кафе «АндерСон».

Каток в парке «Фили» 

Открытие

26 ноября

Часы работы

ежедневно с 09:00 до 20:00

Стоимость взрослого билета

бесплатно

Стоимость проката коньков

предварительно 250 рублей

Еда

Близ катка работает кафе «Зеленый рай».

Каток «Метелица» в Бабушкинском парке

Открытие

26 ноября

Часы работы

ежедневно с 11:00 до 22:00

Стоимость взрослого билета

200 рублей

Стоимость проката коньков

150 рублей в час

Еда

В парке работают кафе «Хот Вок» и «Авиатор», а также киоск с едой «МОСкофе».

Каток в Перовском парке 

Открытие

26 ноября

Часы работы

в будние дни —  с 12:00 до 23:00, в выходные —  с 09:00 до 23:00

Стоимость взрослого билета

в будние дни — 150 рублей, в выходные — 200 рублей

Стоимость проката коньков

200 рублей за три часа

Еда

Рядом с катком работают кафе «Пончик-вагончик», Street-cafe и «Стардог!s».

Каток в Лианозовском парке

Открытие

26 ноября

Часы работы

по будням —  с 12:00 до 22:00, в выходные —  с 10:00 до 22:00

Стоимость взрослого билета

в будние дни — 150 рублей, в выходные — 250 рублей

Стоимость проката коньков

150 рублей в час

Еда

На территории парка работает кафе Cofetoria.

Также небольшие катки откроются в следующих местах

 Чистые пруды
 Патриаршие пруды
 Воронцовский парк
 Парк Skazka
 Парк 850-летия Москвы
 Парк имени Артема Боровика
 Ландшафтный парк «Митино»
 Парк 50-летия Октября
 Усадьба «Коломенское»
 Парк Дружбы
 Парк «Останкино»

Многие катки работают в тестовом режиме уже сейчас.

фотографии: обложка, 2 – ГУМ, 1 – ВДНХ