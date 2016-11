На катке будут работать 11 заведений общепита. Среди них два ресторана — «Метеор» и Led, а также множество кафе. Любителей русской кухни ждут в «Первой пироговой мануфактуре», за бургерами можно зайти в Burger Heroes, за креветками — в Shrimp Happens, а за кофе и десертом — в Coffee and the City Kids или «Чайную высоту». Также будут работать кафе «Верещагин», «Блины и каши», «Дымов. Хот-дог и гриль» и «Дружба народов».