Как видно из названия катка, главной темой его оформления в этом году выбрали уличное искусство. Площадку украсили десятками тысяч лампочек под льдом, наклейками, трафаретами и граффити на павильонах.

Аллею искусств возле музея «Гараж» превратили в световой тоннель, а в центре катка установили главную инсталляцию — «Застывший фонтан», построенную по принципу Шуховской башни. Диаметр фонтана — 25 метров, а высота — порядка восьми метров.