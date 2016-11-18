Гид The VillageГде кататься на коньках в этом сезоне
К открытию зимнего сезона The Village узнал самое важное о ледовых площадках Москвы
В московских парках стартует зимний сезон — вечером в четверг, 17 ноября, торжественно открылся каток в парке Горького, а следом за ним к запуску готовятся ледовые площадки и в других общественных пространствах Москвы. Все они предлагают своим посетителям прокат коньков, музыку и новогоднее оформление, а также горячие напитки и еду в местных кафе. The Village рассказывает об основных катках столицы и о том, что они подготовили для своих посетителей в этот раз.
Тематические катки
Стрит-арт-каток в парке Горького
Открытие
17 ноября
Часы работы
с 10:00 до 23:00 ежедневно, кроме понедельника; технический перерыв — с 15:00 до 17:00
Стоимость взрослого билета
дневной сеанс — 200 рублей в будние дни и 400 рублей — в выходные, вечерний сеанс — 300 и 550 рублей соответственно
Стоимость проката коньков
бесплатно
Концепция оформления
Как видно из названия катка, главной темой его оформления в этом году выбрали уличное искусство. Площадку украсили десятками тысяч лампочек под льдом, наклейками, трафаретами и граффити на павильонах.
Аллею искусств возле музея «Гараж» превратили в световой тоннель, а в центре катка установили главную инсталляцию — «Застывший фонтан», построенную по принципу Шуховской башни. Диаметр фонтана — 25 метров, а высота — порядка восьми метров.
Еда
На территории работает фуд-корт. Не снимая коньков, можно перекусить мексиканскими блюдами в «Такос», попробовать грузинскую кухню в «AC/DC в Тбилиси» или зайти в What’s Up Dog за хот-догами. Кроме того, Puff Point угостит профитролями, а GlowSubs — сэндвичами. А за горячим чаем и необычными десертами стоит отправиться в «Чайную высоту».
Каток «Лед» в «Сокольниках»
Открытие
26 ноября
Часы работы
с 10:00 до 00:00; сеанс длится два часа; технический перерыв между сеансами — 1 час
Стоимость взрослого билета
в будние дни — 250 рублей, в выходные — 350 рублей
Стоимость проката коньков
200 рублей
Концепция оформления
Этой зимой у катка в Сокольниках появилось второе название — «Рок-каток». К открытию зимнего сезона здесь установят двухметровую гитару, а на льду нарисуют полосы, катаясь по которым «гости смогут выучить танцевальные движения в стиле рок-н-ролл». На катке будут работать шесть неоновых проекторов, образующих на льду световые пятна площадью до 12 квадратных метров.
Еда
Подкрепиться можно в расположенном рядом с катком кафе «Меркато».
Каток на ВДНХ
Открытие
25 ноября
Часы работы
вторник — четверг — с 11:00 до 23:00, пятница — воскресенье — с 10:00 до 23:00; технический перерыв — с 15:00 до 17:00
Стоимость взрослого билета
от 300 до 600 рублей в зависимости от времени суток и дня недели
Стоимость проката коньков
150 рублей
Концепция оформления
В этом году дизайн самого большого катка России связали с северной тематикой. Организаторы обещают «образы северных животных и краски полярного сияния». Деревья около катка украсят светящимися снежинками, а на высоте 4,5 метра установят «Звездное небо» — огромную гирлянду площадью более 500 квадратных метров.
Еда
На катке будут работать 11 заведений общепита. Среди них два ресторана — «Метеор» и Led, а также множество кафе. Любителей русской кухни ждут в «Первой пироговой мануфактуре», за бургерами можно зайти в Burger Heroes, за креветками — в Shrimp Happens, а за кофе и десертом — в Coffee and the City Kids или «Чайную высоту». Также будут работать кафе «Верещагин», «Блины и каши», «Дымов. Хот-дог и гриль» и «Дружба народов».
«ГУМ-каток» на Красной площади
Открытие
29 ноября
Часы работы
ежедневно с 10:00 до 23:30
Стоимость взрослого билета
в будние дни — 400 рублей, в выходные — 500 рублей
Стоимость проката коньков
300 рублей
Концепция оформления
Главный туристический каток страны оформят в стилистике русского авангарда. При создании декораций организаторы вдохновлялись творчеством Василия Кандинского и Марка Шагала. Также ожидается множество гирлянд и новогодняя елка.
Еда
В деревянных домиках «ГУМ-ярмарки» можно подкрепиться блинами, печеной картошкой, венскими вафлями и жареными каштанами. Из напитков обещают чай, медовуху, сбитень и глинтвейн.
Каток в саду «Эрмитаж»
Открытие
26 ноября
Часы работы
в понедельник — с 14:00 до 23:00, вторник — пятница — с 12:00 до 23:00, в выходные — с 10:00 до 23:00
Стоимость взрослого билета
в будние дни — 250 рублей, в выходные — 350 рублей
Стоимость проката коньков
200 рублей в первый час, 100 рублей за каждый последующий
Концепция оформления
Искусственный каток в «Эрмитаже» оформят в стиле «Ярнбомбинг»: деревья, лавки и декорации обвяжут цветной пряжей. Таким образом, по мнению авторов концепции, посетители смогут почувствовать себя в тепле и уюте.
Еда
Перекусить можно будет в кафе Summer Time на первом этаже или в «Ё-кафе» на втором.
Каток в «Парке легенд»
Открытие
9 декабря
Часы работы
с 11:00 до 22:00 ежедневно, кроме понедельника
Стоимость взрослого билета
со вторника по четверг — 300 рублей, в пятницу и выходные дни — 350 рублей
Стоимость проката коньков
200 рублей
Концепция оформления
Каток под открытым небом оформлен как хоккейная арена, и, помимо массовых катаний, здесь будут проводить и профессиональные матчи. Открытие арены приурочено к 70-летию хоккея в России, поэтому площадь перед катком оформят в ретростиле.
Еда
На площади откроется спорт-бар «Красная машина» и фуд-корт «Съестная лавка».
Катки без тематического оформления
Каток в саду имени Баумана
Открытие
26 ноября
Часы работы
в понедельник — с 14:00 до 22:00, вторник — пятница — с 12:00 до 22:00, в выходные дни — с 11:00 до 22:00
Стоимость взрослого билета
в будние дни — 200 рублей, в выходные — 300 рублей
Стоимость проката коньков
150 рублей в час
Еда
В парке работают кафе «Меркато» и Sito.
«Ай да каток!» в парке «Красная Пресня»
Открытие
26 ноября
Часы работы
ежедневно с 10:00 до 23:00
Стоимость взрослого билета
в будние дни — 200 рублей, в выходные — 300 рублей
Стоимость проката коньков
250–350 рублей
Еда
В парке работают два кафе, одно из которых находится рядом с катком.
Каток «Серебряный лед» в Измайловском парке
Открытие
26 ноября
Часы работы
в будние дни — с 12:00 до 22:00, в выходные — с 11:00 до 22:00; технический перерыв — с 16:00 до 17:00
Стоимость взрослого билета
250 рублей
Стоимость проката коньков
200 рублей в час
Еда
В этом году на катке появится фуд-корт с пиццей, сэндвичами, выпечкой и горячими напитками. Также будет работать кафе быстрого питания RussRolls.
Каток в Таганском парке
Открытие
26 ноября
Часы работы
в будние дни — с 11:00 до 23:00, в выходные — с 10:00 до 23:00; технический перерыв — с 15:00 до 17:00
Стоимость взрослого билета
300 рублей в будние дни, 350 рублей — в выходные
Стоимость проката коньков
200 рублей в час
Еда
Для посетителей катка работает мобильное велокафе Jardin и семейное кафе «АндерСон».
Каток в парке «Фили»
Открытие
26 ноября
Часы работы
ежедневно с 09:00 до 20:00
Стоимость взрослого билета
бесплатно
Стоимость проката коньков
предварительно 250 рублей
Еда
Близ катка работает кафе «Зеленый рай».
Каток «Метелица» в Бабушкинском парке
Открытие
26 ноября
Часы работы
ежедневно с 11:00 до 22:00
Стоимость взрослого билета
200 рублей
Стоимость проката коньков
150 рублей в час
Еда
В парке работают кафе «Хот Вок» и «Авиатор», а также киоск с едой «МОСкофе».
Каток в Перовском парке
Открытие
26 ноября
Часы работы
в будние дни — с 12:00 до 23:00, в выходные — с 09:00 до 23:00
Стоимость взрослого билета
в будние дни — 150 рублей, в выходные — 200 рублей
Стоимость проката коньков
200 рублей за три часа
Еда
Рядом с катком работают кафе «Пончик-вагончик», Street-cafe и «Стардог!s».
Каток в Лианозовском парке
Открытие
26 ноября
Часы работы
по будням — с 12:00 до 22:00, в выходные — с 10:00 до 22:00
Стоимость взрослого билета
в будние дни — 150 рублей, в выходные — 250 рублей
Стоимость проката коньков
150 рублей в час
Еда
На территории парка работает кафе Cofetoria.
Также небольшие катки откроются в следующих местах
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