Существующая с 1969 года Букеровская премия — одна из важнейших мировых литературных наград, ежегодно присуждаемая за лучший роман, написанный на английском языке. До 2014 года круг номинантов премии был ограничен авторами из стран Содружества наций, Ирландии или Зимбабве, но в последние несколько лет премия может быть присуждена англоязычным авторам из любой страны мира. Книги, ставшие финалистами «Букера», получают международный успех, но даже попасть в лонг-лист премии — чрезвычайно важное достижение для писателя.

В прошлом году в финале Букеровской премии развернулась борьба между «Краткой историей семи убийств» Марлона Джеймса и «Маленькой жизнью» Ханьи Янагихары. Получившая премию работа Джеймса, пересказывающая криминальную историю Ямайки голосами десятков рассказчиков, вышла на русском языке в октябре; куда более интонационно тонкий и тихий роман Янагихары, за год получивший статус безоговорочного шедевра, был опубликован в России всего пару дней назад.

К выходу «Маленькой жизни» на русском языке мы собрали самые интересные книги, попавшие в шорт-листы премии за последние годы.