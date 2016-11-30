Книжная ярмарка non/fiction открылась сегодня. Семнадцать лет назад она была задумана для того, чтобы помочь маленьким издательствам найти дорогу к читателю: этих издательств, выпускающих удивительные и редкие книги, было много, но найти эти книги в магазинах было почти невозможно, читатели почти ничего о них не знали и шли на выставку, как в пещеру сокровищ, именно за редкостями. На non/fiction нашего времени эту маленькую жизнь скромных издательств затмевают большие хиты — когда приезжают Джулиан Барнс и Джонатан Коу, когда выходят новые книги Джонатана Коу, Орхана Памука, Алексея Иванова, Ричарда Форда, долгожданный перевод «Маленькой жизни» Ханьи Янагихары, сложно разглядеть за ними новинки не столь громкие, но не менее важные. Поэтому о важных хитах, которые всегда можно купить в любом книжном, мы расскажем чуть позже, а сейчас поговорим про книги не столь очевидные, но удивительные, найти которые можно будет только на non/fiction.