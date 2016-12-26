Московские заведения по традиции предлагают альтернативы тем, кто устал справлять Новый год у праздничного стола и не готов идти гулять на Красную площадь. The Village рассказывает, что будет происходить в барах и клубах в самые веселые ночи года, с 30 декабря по 2 января.

New Year Soul For All в «Науке и искусстве»

Судя по всему, в «НИИ» отказались от идеи праздновать Новый год 31 декабря, но зато устроят тематическую вечеринку за день до этого. В программе — выступления разноплановых техно-артистов вроде болгарина Оgonkov, москвича Макса Осадчего и малоизвестного продюсера Paul Spinner. В «НИИ» стоит заглянуть, если новогодняя ночь все-таки не обойдется без нарезки салатов, а потанцевать накануне нестерпимо хочется.

Когда: 30 декабря, 22:00–05:00

Где: «Наука и искусство»

Сколько: 250 рублей

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Warehouse в «Пропаганде»

У традиционной пятничной вечеринки «Пропаганды», которая пройдет 30 декабря, не будет привязки к грядущим праздникам. Здесь можно будет просто послушать приятных электронщиков. Выделяются московская легенда техно Unbalance и частый резидент заведения Roman Vabel. Хороший шанс наконец добраться до «Пропаганды», к примеру, если вам еще не исполнилось 25 лет.

Когда: 30 декабря, 23:00–06:00

Где: «Пропаганда»

Сколько: бесплатно

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Strelka New Year Party 2017

Традиционная новогодняя ночь на «Стрелке» пройдет в этом году в привычной диско-эстетике — глитчевые декорации, конфетти, гирлянды и барбекю на террасе, которую зимой открывают лишь на одну ночь. Музыкальное сопровождение соответствующее — на вечеринке будут играть резиденты восточноевропейского лейбла The Very Polish Cut-Outs, экспериментирующие с поп- и диско-наследием 80-х годов. В общем, ненавязчивый и всем понятный праздник, на котором можно выгулять красное платье и наклейки на лице.

О билетах лучше подумать заранее, в их цену входят напитки и еда.

Когда: 31 декабря, 22:00–05:00

Где: бар «Стрелка»

Сколько: с 22:00 — 6 тысяч рублей, после 01:00 — 4 тысячи рублей

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«Все оттенки огненного» в отеле «СтандАрт»

Большая вечеринка от создателей фантасмагорических балов Midsummer Night's Dream и AfterHalloween под слоганом «100 лет революций в новогоднюю ночь». Организаторы решили поэкспериментировать с эстетикой бунта, так что на девяти этажах масштабного отеля в центре Москвы можно будет увидеть отсылки как к Февральской и Октябрьской революциям, так и к сексуальной революции, очарованию маоизма и перестройки в СССР. По зданию отеля будут проводить интерактивные экскурсии, оборудуют четыре танцпола и бальный зал для общего ужина. Билеты опять же стоит приобрести заранее, а также обратить внимание на то, что фейсконтроль толерантен к перьям, мехам и кричащим цветам.

Когда: 31 декабря, 21:00–10:00

Где: отель «СтандАрт»

Сколько: билет на одного — 6 тысяч рублей, билет на четверых — 20 тысяч рублей, билет на одного с ужином и местом за столом — 25 тысяч рублей, билет на одного с неограниченным количеством шампанского — 15 тысяч рублей

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the Volks в «Газгольдере»

Если нет желания изменять техно в новогоднюю ночь, лучшим вариантом станет вечеринка в «Газгольдере» — 48-часовой рейв от букинг-агентства the Volks, чьи вечеринки неизменно проходят все в том же «Газгольдере» с большим размахом. В лайнапе — румын Cezar и берлинская звезда электроники Vera в компании хороших российских музыкантов вроде Андрея Зотса и Дениса Кораблева.

Когда: 31 декабря 23:00 — 2 января 12:00

Где: «Газгольдер»

Сколько: 2 тысячи рублей

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«Неоновый бал» в Dewar’s Powerhouse

«Паверхаус» устраивает вечеринки в новогоднюю ночь каждый год, и в этом решил обратиться к теме неонового бала. В особняк рядом с метро «Таганская» привезут диско-шары, много блесток и неона, а также почему-то индусский музыкальный ансамбль. Но, помимо экзотики, будут и всем известные диджеи и музыканты Maiden Obey, OMMA и Yung Acid. Отличный вариант, если душа хочет праздника, а уши не готовы к экспериментам.

Когда: 31 декабря, 22:00–06:00

Где: Dewar’s Powerhouse

Сколько: билет с фуршетом и шампанским в предпродаже — 3 тысячи рублей, на входе —

3 500 рублей; билет с шампанским в предпродаже — 1 500 рублей, на входе — 2 тысячи рублей

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New Year Delirium United в «Родне»

Огромная новогодняя тусовка ожидаемо состоится и в «Родне». В этот раз организаторы пригласили четыре известные промокоманды, чтобы уж точно хватило для двухдневного марафона: молодые, но знаковые System 108, авторский проект Никиты Забелина Resonance Moscow, симпатичные T&K и Gipsy Music Agency. Новогодний в рейв в «Родне» вряд ли чем-то удивит своих завсегдатаев, но точно не разочарует.

Когда: 31 декабря, 22:00 — 2 января, 09:00

Где: «Родня»

Сколько: 800 рублей

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«Жареный петух или снова 17» в «Рабице»

Без лишних слов — новогодняя двухдневная вечеринка в главном техно-месте Москвы. Все подробности организаторы обещают сообщить позднее, но точно понятно, что никакой предпродажи и баснословных прайсов не ожидается, так что слушайте куранты дома и готовьтесь постоять в очереди.

Когда: 1 января, 01:00 — 2 января, 10:00

Где: «Рабица»

Сколько: будет объявлено позднее

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Фотографии: Resonance Moscow