Текст Илья Иноземцев

На прошлой неделе на российской территории заработал еще один хороший зарубежный сервис потокового видео с популярными сериалами и телешоу (после Netflix). К сожалению, многие видео пока недоступны на территории России, и все же пополнить список к просмотру на каникулах есть чем. Рассказываем о пяти очевидных и не очень шоу, которые стоит смотреть в первую очередь.

«Человек в высоком замке»

The Man in the High Castle

Вольная экранизация небольшого романа Филипа К. Дика о мире, где нацистская Германия победила и, среди прочего, у Соединенных Штатов на флаге свастика вместо звезд . Смотреть нужно в первую очередь из-за антиутопичной картины мира — все-таки от книги тут осталось очень мало. Впрочем, альтернативная история США, поделенная пополам между Германией и Японией, и так хороший фундамент для новых историй — у сериала уже два сезона, и то ли еще будет.

Создатель: Фрэнк Спотниц

В ролях: Алекса Давалос, Руперт Эванс, Руфус Сьюэлл

2 сезона, 20 серий

«Голиаф»

Goliath

Недавний сериал, который так легко было упустить этой осенью, а между тем Билли Боб Торнтон был неожиданно номинирован на «Золотой глобус» за главную роль здесь. На протяжении восьми небольших серий разворачивается история об адвокате-алкоголике Билли Макбрайде, который берется за сложное дело против своей бывшей компании. В общем и целом очень похоже на завершившуюся в этом году «Хорошую жену», только с мужчиной, и это неудивительно: создатель сериала Дэвид Э. Келли приложил руку ко многим юридическим драмам на телевидении типа «Бостонской школы» и «Элли Макбил».

Создатели: Джонатан Шапиро, Дэвид Э. Келли

В ролях: Билли Боб Торнтон, Уильям Хёрт, Оливия Тирлби

1 сезон, 8 серий

«Большое путешествие»

Grand Tour

Легендарные ведущие Top Gear возвращаются на телевидение (ну почти) спустя полтора года после их довольно скандального изгнания с канала BBC — Джереми Кларксон позволил себе несколько расистских высказываний, из-за чего контракт с ним был расторгнут. Теперь же трио ведущих (упомянутый Кларксон, а также Джеймс Мэй и Ричард Хаммонд) выбили себе сделку на три сезона по 12 серий, в ходе которых они будут путешествовать по миру и тестировать новейшие изобретения автопрома. Владелец Amazon Джефф Безос сказал, что этот контракт «очень и очень дорогой», а потому интерес к проекту повышенный.

Создатели: Джереми Кларксон, Джеймс Мэй, Ричард Хаммонд, Энди Уиллман

1 сезон, 5 серий

«Рука Бога»

Hand of God

Не самое успешное шоу на Amazon, но одно из самых интересных — не каждый день можно увидеть Рона Перлмана («Хеллбой») в роли судьи, обратившегося в христианство и жаждущего возмездия для насильника, разрушившего его семью. Задумка сценария занятная, а вот исполнение несколько подкачало: тому подтверждение и холодный прием сериала, и его завершение после новых серий в этом сезоне. И все-таки посмотреть хотя бы несколько эпизодов стоит — религиозные драмы на телевидении в тренде.

Создатель: Бен Уоткинс

В ролях: Рон Перлман, Дана Дилэйни, Алона Тал

1 сезон, 10 серий

«Z: Начало всего»

Z: The Beginning of Everything

Интересный случай — пилот сериала о Зельде Фицджеральд показали аж в ноябре прошлого года, но весь сезон на Amazon Prime покажут лишь в конце января. Между тем, судя по имеющемуся материалу, это прекрасный байопик о светской львице, жене автора «Великого Гэтсби», да еще и с Кристиной Риччи в главной роли.

Создатели: Дон Прествич, Николь Йоркин

В ролях: Кристина Риччи, Гэвин Стенхаус, Дэвид Стрэйтерн

1 сезон, 1 серия

Обложка: Amazon Studios