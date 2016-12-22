Гид The VillageФильмы 2016 года, которые точно стоит посмотреть
22 лучшие ленты по мнению Алисы Таёжной
По просьбе The Village наш постоянный обозреватель и ведущая рубрики «Фильмы недели» Алиса Таёжная подводит итоги и выбирает 20 лучших фильмов 2016 года, которые можно было увидеть в прокате, — от инди-мелодрам до впечатляющей фантастики. Только самое лучшее и интересное в прошедшем году.
«В центре внимания»
Spotlight
Режиссер
Том Маккарти
Фильм по реальному расследованию бостонских журналистов о сокрытии священников-педофилов в системе католической церкви: заслуженный «Оскар» за саспенс-историю с политическим подтекстом о том, как устроена и работает четвертая власть.
«Бруклин»
Brooklyn
Режиссер
Джон Краули
Романтическая комедия по сценарию Ника Хорнби с Сиршой Ронан в главной роли об ирландке в Нью-Йорке, которая мечется между итальянским сантехником и высоким рыжим парнем с родины.
«Джой»
Joy
РЕЖИССЕР
Дэвид О. Расселл
Ироничный эпос об американской мечте: Дженнифер Лоуренс играет изобретательницу чудо-швабры — итало-американку Джой Мангано, сколотившую миллионы, когда в нее никто в семье не верил.
«Неоновый демон»
The Neon Demon
РЕЖИССЕР
Николас Виндинг Рефн
Китчевый хоррор Николаса Виндинга Рефна с Эль Фэннинг о 16-летней модели, за которой ужас ходит по пятам во время успешных кастингов в Калифорнии.
«Зверополис»
Zootopia
РЕЖИССЕРЫ
Байрон Ховард, Рич Мур
Остроумный мультфильм для всей семьи о космополитизме и правилах общежития, если среди вас есть хищники и травоядные. В главной роли — бесстрашная миниатюрная крольчиха на ответственном полицейском задании.
«Друзья»
Les deux amis
РЕЖИССЕР
Луи Гаррель
Искренняя, умная и душевная французская мелодрама о любовном треугольнике девушки под частичным арестом и двоих лучших друзей: красавчика-поэта и суетливого актера. Режиссерский дебют Гарреля с ослепительной красоты артисткой Фарахани.
«Каждому свое»
Everybody Wants Some
Режиссер
Ричард Линклейтер
Новый фильм Ричарда Линклейтера о славной юности в 80-е годы: студенческая спортивная команда окружена красивыми выпускницами. Легкий и добрый фильм о дружбе поневоле, первой любви и постепенном превращении во взрослых.
«Собачье сердце»
Heart of a Dog
Режиссер
Лори Андерсон
Нежная автобиография и одновременно эссе авангардного музыканта и художницы Лори Андерсон обо всем вокруг нее — от привычек собственной собаки и прогулок на воздухе до пробуждения таланта и страха смерти. Проникновенный монолог очень талантливого человека.
«Славные парни»
The Nice Guys
Режиссер
Шейн Блэк
Обаятельная и смешная ретрокомедия о расследовании убийства в кокаиновой диско-Калифорнии 70-х с Гослингом, Кроу и забавной 14-летней девчушкой. Лучшая музыка, рубашки и вечеринки у бассейна.
«Человек — швейцарский нож»
Swiss Army Man
РЕЖИССЕРы
Дэн Кван, Дэниел Шайнерт
Взбалмошный и по-хорошему дурацкий инди-фильм о живом трупе, который спасает отчаявшегося Робинзона. Дэниел Рэдклифф работает как насос, а Пол Дано пытается на сойти с ума от несчастной любви на необитаемом острове.
«Светская жизнь»
Café Society
Режиссер
Вуди Аллен
Солнечный Вуди Аллен о Голливуде 30-х годов с историей компромисса и разочарования, сопровождающей каждого взрослеющего человека. Джесси Айзенберг и Кристен Стюарт играют влюбленную пару в золотую эру американской киноиндустрии.
«Любовь и дружба»
Love & Friendship
РЕЖИССЕР
Уит Стиллман
Гомерически смешная комедия по мотивам ранней Джейн Остин о слишком веселой вдове, которая пытается выйти замуж сама и выдать замуж юную дочку. Невероятные актеры, восхитительные реплики, много желчи и точных наблюдений о человеческой природе.
«Служанка»
Agasshi
РЕЖИССЕР
Пак Чхан Ук
Эротический триллер Пак Чхан Ука об интриге японской госпожи и корейской служанки, трижды меняющий жанр — от детектива к саркастичной пародии.
«Полный расколбас»
Sausage Party
РЕЖИССЕРы
Грег Тирнан, Конрад Вернон
Дикий, непристойный и очень смешной мультфильм, придуманный Сетом Рогеном и Кристен Уиг, о продуктах из супермаркета, которые перестали верить в божественную природу человека и пытаются справиться с экзистенциальным кошмаром.
«Она»
Elle
Режиссер
Пол Верховен
Саркастичный детектив Пола Верховена о зрелой успешной женщине, пережившей изнасилование. Изабель Юппер играет все свои лучшие роли в карьере в одной истории, которая крутится между триллером и пародией.
«Такса»
Wiener-Dog
Режиссер
Тодд Солондз
Последний фильм скептика и мизантропа Тодда Солондза. Четыре истории про одну таксу, путешествующую из дома в дом: от классической неврастеничной семьи к ветеринару, преподавателю режиссуры в колледже и модной художнице. Парад нелепых американских типажей, созданный по всем канонам черной инди-комедии.
«Франц»
Frantz
Режиссер
Франсуа Озон
Новый проникновенный Франсуа Озон с черно-белой мелодрамой о конце Первой мировой войны. Невеста погибшего немецкого солдата встречает незнакомого француза, который представляется его другом.
«Мой убийца»
РЕЖИССЕР
Костас Марсан
Тот самый якутский фильм, выдвинутый от России на «Золотой глобус», — восхитительный в своей сдержанности и понимании жанра триллер о якутском золоте. Лучший российский фильм этого года.
«Я, Дэниел Блэйк»
I, Daniel Blake
Режиссер
Кен Лоуч
Главный приз на последнем Каннском фестивале — добрая драма о маленьком человеке, который выживает в сообществе, когда государство бросает его на произвол судьбы. Печальный и трогательный фильм о горизонтальных связях и дружеских объятиях, когда потеряно все, кроме надежды.
«Прибытие»
Arrival
РЕЖИССЕР
Дени Вильнёв
Мелодрама о материнстве и семье, спрятанная в жанр научной фантастики: Эми Адамс работает лингвистом для инопланетян и пытается пережить главную травму свой жизни.
«Анимированная жизнь»
Life, Animated
Режиссер
Роджер Росс Уильямс
Проникновенный документальный фильм о мальчике-аутисте, который учится говорить с помощью диснеевских героев, а спустя 20 лет начинает самостоятельную жизнь. Люди с особенностями, их страхи, их семьи и образ жизни — в реальной истории Оуэна Саскинда.
«Под покровом ночи»
Nocturnal Animals
РЕЖИССЕР
Том Форд
Злой триллер дизайнера Тома Форда о мести и чувстве вины: 40-летняя галеристка с бессонницей читает рукопись детектива бывшего мужа. В нем банда головорезов издевается над семьей в Техасе.
Обложка: «Парадиз»
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