По просьбе The Village наш постоянный обозреватель и ведущая рубрики «Фильмы недели» Алиса Таёжная подводит итоги и выбирает 20 лучших фильмов 2016 года, которые можно было увидеть в прокате, — от инди-мелодрам до впечатляющей фантастики. Только самое лучшее и интересное в прошедшем году.

«В центре внимания»

Spotlight Режиссер Том Маккарти Фильм по реальному расследованию бостонских журналистов о сокрытии священников-педофилов в системе католической церкви: заслуженный «Оскар» за саспенс-историю с политическим подтекстом о том, как устроена и работает четвертая власть. Читать подробнее

«Бруклин»

Brooklyn Режиссер Джон Краули Романтическая комедия по сценарию Ника Хорнби с Сиршой Ронан в главной роли об ирландке в Нью-Йорке, которая мечется между итальянским сантехником и высоким рыжим парнем с родины. Читать подробнее

«Джой»

Joy РЕЖИССЕР Дэвид О. Расселл Ироничный эпос об американской мечте: Дженнифер Лоуренс играет изобретательницу чудо-швабры — итало-американку Джой Мангано, сколотившую миллионы, когда в нее никто в семье не верил. Читать подробнее

«Неоновый демон»

The Neon Demon РЕЖИССЕР Николас Виндинг Рефн Китчевый хоррор Николаса Виндинга Рефна с Эль Фэннинг о 16-летней модели, за которой ужас ходит по пятам во время успешных кастингов в Калифорнии. Читать подробнее

«Зверополис»

Zootopia РЕЖИССЕРЫ Байрон Ховард, Рич Мур Остроумный мультфильм для всей семьи о космополитизме и правилах общежития, если среди вас есть хищники и травоядные. В главной роли — бесстрашная миниатюрная крольчиха на ответственном полицейском задании. Читать подробнее

«Друзья»

Les deux amis РЕЖИССЕР Луи Гаррель Искренняя, умная и душевная французская мелодрама о любовном треугольнике девушки под частичным арестом и двоих лучших друзей: красавчика-поэта и суетливого актера. Режиссерский дебют Гарреля с ослепительной красоты артисткой Фарахани. Читать подробнее

«Каждому свое»

Everybody Wants Some Режиссер Ричард Линклейтер Новый фильм Ричарда Линклейтера о славной юности в 80-е годы: студенческая спортивная команда окружена красивыми выпускницами. Легкий и добрый фильм о дружбе поневоле, первой любви и постепенном превращении во взрослых. Читать подробнее

«Собачье сердце»

Heart of a Dog Режиссер Лори Андерсон Нежная автобиография и одновременно эссе авангардного музыканта и художницы Лори Андерсон обо всем вокруг нее — от привычек собственной собаки и прогулок на воздухе до пробуждения таланта и страха смерти. Проникновенный монолог очень талантливого человека. Читать подробнее

«Славные парни»

The Nice Guys Режиссер Шейн Блэк Обаятельная и смешная ретрокомедия о расследовании убийства в кокаиновой диско-Калифорнии 70-х с Гослингом, Кроу и забавной 14-летней девчушкой. Лучшая музыка, рубашки и вечеринки у бассейна. Читать подробнее

«Человек — швейцарский нож»

Swiss Army Man РЕЖИССЕРы Дэн Кван, Дэниел Шайнерт Взбалмошный и по-хорошему дурацкий инди-фильм о живом трупе, который спасает отчаявшегося Робинзона. Дэниел Рэдклифф работает как насос, а Пол Дано пытается на сойти с ума от несчастной любви на необитаемом острове. Читать подробнее

«Светская жизнь»

Café Society Режиссер Вуди Аллен Солнечный Вуди Аллен о Голливуде 30-х годов с историей компромисса и разочарования, сопровождающей каждого взрослеющего человека. Джесси Айзенберг и Кристен Стюарт играют влюбленную пару в золотую эру американской киноиндустрии. Читать подробнее

«Любовь и дружба»

Love & Friendship РЕЖИССЕР Уит Стиллман Гомерически смешная комедия по мотивам ранней Джейн Остин о слишком веселой вдове, которая пытается выйти замуж сама и выдать замуж юную дочку. Невероятные актеры, восхитительные реплики, много желчи и точных наблюдений о человеческой природе. Читать подробнее

«Служанка»

Agasshi РЕЖИССЕР Пак Чхан Ук Эротический триллер Пак Чхан Ука об интриге японской госпожи и корейской служанки, трижды меняющий жанр — от детектива к саркастичной пародии. Читать подробнее

«Полный расколбас»

Sausage Party РЕЖИССЕРы Грег Тирнан, Конрад Вернон Дикий, непристойный и очень смешной мультфильм, придуманный Сетом Рогеном и Кристен Уиг, о продуктах из супермаркета, которые перестали верить в божественную природу человека и пытаются справиться с экзистенциальным кошмаром. Читать подробнее

«Она»

Elle Режиссер Пол Верховен Саркастичный детектив Пола Верховена о зрелой успешной женщине, пережившей изнасилование. Изабель Юппер играет все свои лучшие роли в карьере в одной истории, которая крутится между триллером и пародией. Читать подробнее

«Такса»

Wiener-Dog Режиссер Тодд Солондз Последний фильм скептика и мизантропа Тодда Солондза. Четыре истории про одну таксу, путешествующую из дома в дом: от классической неврастеничной семьи к ветеринару, преподавателю режиссуры в колледже и модной художнице. Парад нелепых американских типажей, созданный по всем канонам черной инди-комедии. Читать подробнее

«Франц»

Frantz Режиссер Франсуа Озон Новый проникновенный Франсуа Озон с черно-белой мелодрамой о конце Первой мировой войны. Невеста погибшего немецкого солдата встречает незнакомого француза, который представляется его другом. Читать подробнее

«Мой убийца»

РЕЖИССЕР Костас Марсан Тот самый якутский фильм, выдвинутый от России на «Золотой глобус», — восхитительный в своей сдержанности и понимании жанра триллер о якутском золоте. Лучший российский фильм этого года. Читать подробнее

«Я, Дэниел Блэйк»

I, Daniel Blake Режиссер Кен Лоуч Главный приз на последнем Каннском фестивале — добрая драма о маленьком человеке, который выживает в сообществе, когда государство бросает его на произвол судьбы. Печальный и трогательный фильм о горизонтальных связях и дружеских объятиях, когда потеряно все, кроме надежды. Читать подробнее

«Прибытие»

Arrival РЕЖИССЕР Дени Вильнёв Мелодрама о материнстве и семье, спрятанная в жанр научной фантастики: Эми Адамс работает лингвистом для инопланетян и пытается пережить главную травму свой жизни. Читать подробнее

«Анимированная жизнь»

Life, Animated Режиссер Роджер Росс Уильямс Проникновенный документальный фильм о мальчике-аутисте, который учится говорить с помощью диснеевских героев, а спустя 20 лет начинает самостоятельную жизнь. Люди с особенностями, их страхи, их семьи и образ жизни — в реальной истории Оуэна Саскинда. Читать подробнее

«Под покровом ночи»