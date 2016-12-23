Феномен интернет-мемов, который давно эксплуатируется развлекательным ТВ и рекламой, в этом году коснулся даже президентской гонки в США: в несколько вымученном ролике Meme Queen Хиллари Клинтон примеряла костюм лягушки Dat boi и танцевала неприлично устаревший Harlem Shake. Хотя знание мемов не помогает выиграть выборы, они становятся все более важной и легитимной частью культуры.
The Village спросил горожан, чья повседневная жизнь тесно связана с интернетом, какой мем 2016 года они считают своим любимым, и попросил выбрать лучший пример его использования.
Гриша Пророков
журналист, автор YouTube-канала Blitz and Chips
Dat boi
Этот мем выглядит так: лягушка едет верхом на моноцикле. Рядом с ней надпись «Here come dat boi!!!» и «O shit waddup!». Это все. Как любой хороший мем, Dat boi невозможно понять сразу, нужно провести с ним какое-то время. Посмотреть, как он используется. Вот автозаполнение. Вот он в команде Мстителей. Вот Губка Боб. Вот, без сомнения, лучший альбом Radiohead. Как все лучшие мемы, Dat boi не отсылает ни к чему, никак не относится с реальностью, с аналоговой культурой, он целиком — порождение интернета.
Пожалуй, самое интересное — история появления картинки, этой 3D-модели лягушки. В начале 2000-х существовал сайт Animation Factory, который делал гифы на заказ. Люди заказывали странные вещи: скажем, вам нужен гиф с вампиром, который принимает ванну с кровью, — они рисовали такой; или пиратский корабль, который едет по улице, — пожалуйста. Кроме того, когда сотрудники расправлялись с заданиями и у них оставалось время, им давали полную свободу творчества. И на этом сайте были десятки тысяч гифов. Десять лет спустя кто-то нашел гиф с лягушкой и сделал из него неподвижный мем.
Вот лучшее использование (это немного жульнический вариант, но сердцу не прикажешь): у Dat boi есть собственная песня, написанная каким-то энтузиастом.
Рита Попова
продакт-менеджер Replika
Joanne the Scammer
Мой любимый мем в этом году — аферистка Джоан, которая пользуется доверчивостью мужчин (и не только), чтобы добиться своего. Как и любой хороший мем, Джоан с удивительной точностью ухватила общие настроения. Для одних этот мем — ирония над устоявшимися представлениями о гендере и расе (белую женщину из высшего общества изображает бывший порноактер, латиноамериканец Брэнден Миллер), для других — символ эмпауэрмента (кто из нас в этом году не чувствовал себя так, будто его глобально обманул внешний мир?). Наконец, Джоан — редкий даже для современной культуры пример женщины, которая не пытается никому понравиться; наоборот, она несет свои недостатки так же гордо и элегантно, как и шубу на плечах.
Сергей Бабкин
журналист
Мелания Трамп
Жена избранного президента США Дональда Трампа, словенская модель Мелания, весь год радовала планету своим очаровательным выражением лица. Его можно описать как нечто среднее между бесконечным узнаванием и фатальной неловкостью. Растянутая улыбка, чуть прищуренные глаза — все это реакция каждого из нас на ту самую постправду, слово года по версии Оксфордского словаря. И хотя первой леди за сорок, ее чувства может легко примерить на себя каждый миллениал, оказавшийся в мире, где непонятно вообще ничего, а истина создается эмоцией, а не разумом.
Иван Сорокин
ученый
Кулак Артура
Кадр из детского мультсериала Arthur про семью добродушного трубкозуба настолько базовый по своей природе и при этом настолько насыщен эмоциями, что сам по себе является легко модифицируемым шаблоном. Интерпретаций у сжатого кулака сотни — как текстовых, так и графических, — и все в рамках максимально простого образа; вот это, мне кажется, и есть практически платоновская идея мема.
Никита Лихачев
главный редактор TJournal
«Дратути»
Летом, когда мем резко стал вирусным, он меня бесил: туповатый и простоватый, лезет из каждой щели, быстро надоел. А потом, спустя месяц или около того, я понял, что в реальной жизни стал здороваться с друзьями не иначе как «Дратути». Удобно: короче, чем «Здравствуйте», веселее, чем «Здорова».
— О, привет.
— Дратути!
— Ну ты задолбал уже.
— Дотвидання.
Рома Бордунов
SMM-менеджер, блогер
Болотный менеджер
Выбрать один любимый мем дичайше сложно, но я останавливаюсь на школьнике в болоте. Потому что это гениально и абсурдно. Обожаю такой юмор. Что касается использования, тут сложно, потому что фотографии, конечно, сами по себе виральные, но с ними особо не поиграешь. Только разве что подписи можно придумать. Если составлять топ-три, то добавлю сюда еще «Еее рокккк» и студию «Сокол».
Кирилл Савинов
редактор рубрики «Мнения» Republic
«Дратути», Dat boi и «Мистер Дудец»
«Дратути» — это царь-мем. Потому что это редкое перемещение чего-то из офлайна в онлайн и наоборот. Могу представить, как его по сто раз повторяют в школе на переменке, как люди в офисе собирают деньги в специальную банку для того, чтобы помешать его употреблению. Но ведь это что-то доброе и чистое. Именно так хочется поздороваться в слишком серьезной ситуации.
Dat boi — «Дратути» для американского интернета. Crazy Frog нашего поколения. Компьютерная графика из 2000-х, подпись из другого мема 2014 года, и все. Как это работает? Магия. Использовать этот мем как-то специально не получается, ты просто гуглишь его вариации и смеешься.
В одной весовой категории с Dat boi разве что наш «Мистер Дудец». Круто, что это аудиовизуальный мем. И он тоже как будто с «дисков с приколами» из 2000-х, но при этом не ностальгический. Если вам нечего делать, поставьте десятичасовую версию «Мистера Дудца».
«Черный человек»
основатель паблика «Как я встретил столбняк»
«Болотный менеджер» и «Вжух!»
Есть два популярных мема, к которым мы причастны в этом году. Это «Болотный менеджер», участник нашего конкурса «Доброе утро, столбняк», заданием которого было оригинально встретить утро и запечатлеть это. И «Вжух!»: мы заприметили его на борде типа 2ch и начали обыгрывать в новых ракурсах. Потом это подхватили остальные участники сообщества.
«Болотный менеджер» — история о том, как человек из маленького поселка может стать звездой федерального масштаба, что для незабываемых впечатлений не обязательно иметь толстый кошелек, билеты на самолет в теплые страны или напиваться в сомнительной компании. Достаточно иметь старый стол, школьный костюм и немного фантазии.
«Вжух!» олицетворяет собой некую непреодолимую силу, фатум, который за мгновение переворачивает нашу жизнь с ног на голову — «Вжух — и ты отчислен», «Вжух — и ты без работы», — но в то же время иногда бывает снисходительным: «Вжух — и ты сдашь сессию». Почему он стал таким популярным? Потому что это «жиза» — наша жизнь полна таких «вжухов», когда кажется, что такое могло произойти только по воле кота-волшебника, взмахнувшего палочкой неподалеку.
Илья Иноземцев
обозреватель The Village
«Глушаков — это похороны»
Я рискну выпендриться и упомянуть недавний мем (на втором месте у меня тоже недавний мушвикитон бэк тайм), который связан с моей любимой командой. На мой взгляд, фразы из народа куда лучше всяких форсированных картинок типа «Вжух!», и изречение шебекинского рабочего — это лучшее впечатление года. Следующим шагом должно быть прозвище футболиста Дениса Глушакова — Гробовщик. И чтобы его так называли перед каждым матчем на манер бойцов смешанных единоборств.
обложка: Derel Channel
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