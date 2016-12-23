Dat boi

Этот мем выглядит так: лягушка едет верхом на моноцикле. Рядом с ней надпись «Here come dat boi!!!» и «O shit waddup!». Это все. Как любой хороший мем, Dat boi невозможно понять сразу, нужно провести с ним какое-то время. Посмотреть, как он используется. Вот автозаполнение. Вот он в команде Мстителей. Вот Губка Боб. Вот, без сомнения, лучший альбом Radiohead. Как все лучшие мемы, Dat boi не отсылает ни к чему, никак не относится с реальностью, с аналоговой культурой, он целиком — порождение интернета.

Пожалуй, самое интересное — история появления картинки, этой 3D-модели лягушки. В начале 2000-х существовал сайт Animation Factory, который делал гифы на заказ. Люди заказывали странные вещи: скажем, вам нужен гиф с вампиром, который принимает ванну с кровью, — они рисовали такой; или пиратский корабль, который едет по улице, — пожалуйста. Кроме того, когда сотрудники расправлялись с заданиями и у них оставалось время, им давали полную свободу творчества. И на этом сайте были десятки тысяч гифов. Десять лет спустя кто-то нашел гиф с лягушкой и сделал из него неподвижный мем.

Вот лучшее использование (это немного жульнический вариант, но сердцу не прикажешь): у Dat boi есть собственная песня, написанная каким-то энтузиастом.