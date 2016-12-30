Длинные выходные – идеальное время, чтобы добраться до сериалов, до которых никогда не доходили руки. The Village собрал самые известные и важные комедийные сериалы — легендарные и свежие, старомодные и современные, — с которыми время пройдет незаметно и радостно. И разобрал их главные плюсы и минусы.

Текст

Алиса Таёжная

НАВИГАЦИЯ ПО ЗАГОЛОВКАМ

Вечная
классика
Ситкомы
о семьях
Ситкомы, созданные комиками
Ситкомы о бизнесе и карьере

Вечная классика

«Друзья»

Friends

Главный ситком всех времен и народов о шестерых манхэттенцах, которые на наших глазах из неустроенных молодых ребят превращаются во взрослых. 

Плюсы: Можно смотреть с любой серии и в любом состоянии духа

Минусы: Даже 10 сезонов — это катастрофически мало

«Клиника»

Scrubs

История о троих врачах и одной медсестре, которые начинают с малого и становятся настоящими профессионалами, борются с комплексами и страхами и не теряют дружбу, несмотря на адский рабочий график.

Плюсы: Все музыкальные номера, фантазии и внутренние монологи Джей Ди, а также ругань доктора Кокса

Минусы: Слишком вялые последние два сезона, из которых актеры и сценаристы, очевидно, выросли

«Офис»

The Office

История бумажной компании, производящей ничего, — офиса в американской дыре под руководством бескомпромиссного, шумного и туповатого Майкла Скотта. Есть версия, что британский «Офис» с Рики Джервейсом лучше, но мы так не думаем

Плюсы: Миллион шуток об иерархии, прокрастинации и власти, если смотреть сериал в оригинале

Минусы: Сезоны без Майкла Скотта — это преступление против здравого смысла

«Теория большого взрыва»

The Big Bang Theory

Гик-сериал о компании задротов, которым невероятно интересно друг с другом, и красотке-соседке, которая отчего-то захочет встречаться с одним из них.

Плюсы: Повод вспомнить школьную программу по точным наукам и прочитать книгу Стивена Хокинга

Минусы: В 2016-м шоу выглядит страшно старомодным и продолжает катиться на рельсах десятилетней давности

«Секс в большом городе»

Sex and the City

Четыре подруги — секс-колумнистка, адвокат, галеристка и пиарщица — переживают и дискутируют об отношениях с мужчинами и сексе в Нью-Йорке конца 90-х — начала нулевых. 

Плюсы: Много точных наблюдений о природе дружбы давно знакомых людей и компромиссах с любимыми, на которые мы готовы пойти с возрастом

Минусы: Клишированные персонажи второго плана и риторические вопросы из колонок Кэрри Брэдшоу

«Aльф»

Alf

Трогательный и старомодный сериал о том, как в обычной семье поселился разговорчивый инопланетянин с повадками собаки.

Плюсы: Сам Альф от начала и до конца шоу — хотя идея смотреть на плюшевую куклу в липовой гостиной и кажется идиотской

Минусы: Семья из рекламы кукурузных хлопьев, с которой невозможно соотносить себя здесь и сейчас

«Задержка в развитии»

Arrested Development

История о Майкле Блате, который берет на себя управление делами сумасшедшей семьи после того, как его отец попадает в тюрьму. Идеальный актерский ансамбль и шутки, которые не пересказать.

Плюсы: Псевдодокументальная камера фиксирует семейные разговоры, которые стыдно вести перед остальными

Минусы: Провальный четвертый сезон, ломающий лучшее, что было придумано за три года

«Сайнфелд»

Seinfeld

Стендап-комик, оказавшийся между бедностью, тщеславием и неуверенностью в завтрашнем дне, а также его ближайшие друзья, в компании которых сомнения иногда отступают. Нью-Йорк 90-х воссоздан в студийных декорациях, но через текст проступает идеально.

Плюсы: В «Сайнфелд» легко влюбиться с первого взгляда и проглотить одним махом, хотя передать в словах его обаяние невозможно

Минусы: Закадровый смех, к которому именно здесь трудно привыкнуть

«Дживс и Вустер»

Jeeves and Wooster

Хью Лори и Стивен Фрай в экранизации Вудхауза — много британского английского и игры слов в идеальном исполнении.

Плюсы: Лучший способ подтянуть литературный английский и выучить новые фразеологизмы

Минусы: Неторопливость, медлительность и театральность могут стать проблемами для перекормленного современным монтажом зрителя

«Книжный магазин Блэка»

Black Books

История продавца-мизантропа, который любит читать куда больше, чем людей. Дилан Моран и Тэмзин Грег в ролях двух неблагополучных людей, которым отлично в компании друг друга.

Плюсы: Много черного юмора о тщете всего сущего

Минусы: Клаустрофобная организация происходящего и всего 4-го сезона

«Чирс»

Cheers

Владельцы и постоянные посетители бостонского бара с проникновенными, смешными или клишированными наблюдениями об окружающей жизни в Америке 80-х и начала 90-х.

Плюсы: Идеальная машина времени для погружения во времена, когда многих из нас на этом свете еще не было

Минусы: Многие шутки безнадежно устарели

«Чертова служба в госпитале Мэш»

M*A*S*H

Великий сериал о врачебном цинизме, без которого не прожить на поле боя: все герои работают в госпитале во времена Корейской войны и слишком устали от запаха трупов, чтобы быть сентиментальными.

Плюсы: Рекордное количество шуток о смерти, болезнях и политике на единицу времени

Минусы: Нужно быть в курсе контекста и обязательно смотреть сериал на английском

«Летающий цирк Монти Пайтона»

Monty Python's Flying Circus

Легендарное британское телешоу с абсурдными скетчами обо всем на свете — от британских домохозяек до смысла жизни, — разыгранная группой друзей со студенческой скамьи из Оксбриджа.

Плюсы: Короткие и как минимум в половине случаев очень смешные скетчи, цитировать которые уместно в любой жизненной ситуации

Минусы: Много проходных шуток, так что в целом шоу уступает тем же полным монтипайтоновским полным метрам

Ситкомы о семьях

«Очевидное»

Transparent

Сериал об отце семейства, осуществляющем транс-переход из мужчины в женщину, несмотря на недоумение родственников. Отрицание, гнев, торг, депрессия и принятие — все по расписанию, в главной роли — восхитительный Джеффри Тэмбор.

Плюсы: Первый массовый сериал о трансгендерах и зыбкости гендерной идентичности

Минусы: Цисгендерный мужчина в главной роли, о чем исполнитель сказал сам, получая актерские награды 

«Американская семейка»

Modern Family

Взгляд на американскую семью XXI века, где отец женится на латиноамериканке с ребенком, его сын заводит однополую семью, а дочь воспитывает троих вместе с мужем, мечтающим о сексе на стороне.

Плюсы: Действительно смешные роли Софьи Вергары и Эрика Стоунстрита, за которые можно простить многое.

Минусы: Слишком поверхностный взгляд на тонкости отношений в семье и подуставший к последним сезонам каст.

«Все ненавидят Криса»

Everybody Hates Chris

Четыре сезона из жизни афроамериканской семьи с фокусом на подростке Крисе — автобиография комика Криса Рока о взрослении в 80-е. Пародия на местную классику «Все любят Рэймонда».

Плюсы: Много историй про непривычную Америку

Минусы: Обидное количество стереотипов о черных американцах

«Два с половиной человека»

Two and a Half Men

Разгильдяй-фрилансер, живущий в Малибу, принимает к себе в дом брата контрол-фрика и его сына-подростка. Столкновение образов жизни неизбежно, а переезд из временного становится постоянным.

Плюсы: Много смешного Чарли Шина и солнечное настроение сериала о мужской дружбе

Минусы: В какой-то момент Чарли Шина уже не будет и шоу потеряет свою душу

«Блудливая Калифорния»

Californication

Не слишком счастливый и слабый на передок пьющий писатель пытается выстроить отношения с бывшей женой и дочкой-подростком, чтобы презирать себя немного меньше, — Дэвид Духовны в лучшей роли бонвивана.

Плюсы: Остроумные и точные комментарии о свободной любви и сексуальности в зрелом возрасте и о том, как это совмещается с семьей

Минусы: Ближе к концу многовато мыла и сентиментальности, изначально не свойственной главному герою

«Малкольм в центре внимания»

Malcolm in the Middle

Почти гениальный подросток Малкольм меж двух огней — авторитарной матерью и трогательным отцом — в истории взросления в самой обычной американской семье.

Плюсы: Замечательный главный герой и впечатляющий Брайан Крэнстон эпохи до «Во все тяжкие»

Минусы: Равномерный и предсказуемый сериал довольно быстро становится скучноватым

«Новая норма»

The New Normal

Одинокая мама решает быть суррогатной матерью для пары геев и не иметь в будущем никаких претензий на ребенка, чтобы получить большой чек и изменить свою жизнь навсегда.

Плюсы: Жизнеутверждающая и правдивая история о том, как в жизнь приходят большие перемены

Минусы: Едва привыкнув к героям, с ними уже нужно расставаться

«Отчаянные домохозяйки»

Desperate Housewives

Разоблачение американского благополучия — после самоубийства подруги четыре женщины, запертые дома, начинают рефлексировать о проходящей жизни, своих целях, мужьях, любовниках, детях и настоящей любви.

Плюсы: Много некрасивой и точной правды о фасадных браках

Минусы: От саркастичного эпизода до мыльной оперы — один шаг, и «Отчаянным домохозяйкам» не всегда удается от него удержаться

Ситкомы, созданные комиками

«Мастер не на все руки»

Master of None

Азиз Ансари играет во многом самого себя — комедийного актера с мечтами о больших ролях, а не об эпизоде таксиста или торговца пряностями. Попутно он знакомится с девушками, выясняет отношения с друзьями и пытается оседлать американскую мечту.

Плюсы: Точная и не «белая» комедия о том, как быть меньшинством и оставаться смешным одновременно

Минусы: Недостатков пока не замечено

«Брод Cити»

Broad City

Две подружки, часто обкуренные, а часто просто демотивированные, сомнамбулически передвигаются по главному городу Америки в поисках чудес и непонятных ситуаций.

Плюсы: Самородки, начинавшие с YouTube, получили в распоряжение собственное телешоу, а мамблкор идет в народ

Минусы: Stoner comedy — жанр совершенно точно не для всех

«Луи»

Louie

Сериал одного из главных комиков Америки о самом себе — разведенном отце двух дочерей, в жизни которого вечерние стендапы чередуются с неурядицами не слишком счастливой жизни за 40.

Плюсы: Умный и психологически точный сериал о страхах, привязанностях и препятствиях, которые отделяют нас от наших желаний

Минусы: В какой-то момент сериал из комедии превращается в мелодраму, но это ему идет

«Умерь свой энтузиазм»

Curb Your Enthusiasm

Ларри Дэвид в роли самого себя — продюсера и сценариста, который ссорится с женой, конкурирует с коллегами и выясняет отношения с голливудской тусовкой. Калифорнийский невротик в действии.

Плюсы: Все, что вы хотели знать о том, каково быть комиком, — от создателя «Сайнфелда».

Минусы: Ларри Дэвид брюзжит, и довольно много — сериал способен умерить чей угодно энтузиазм относительно жизни

«Проект Минди»

The Mindy Project

История американки индийского происхождения Минди Лахири, которая работает акушеркой и ищет любимого человека. Препятствий много: у Минди несносный характер, она слушает только себя и имеет к миру много претензий.

Плюсы: Минди Калинг — действительно очень смешная, но понимаешь это, только когда смотришь сериал в оригинале. Ее голос — это нечто особенное из мира мультиков

Минусы: В сериале много моментов, когда он превращается во второсортный ромком, и от монтажа никто бы точно не пострадал

«Портландия»

Portlandia

Актуальные шутки о городе-колыбели хипстерской культуры — активистских магазинчиках, сквотах, органической еде и холодном кофе в стаканчике.

Плюсы: Много перевоплощений и переодеваний — создатели не жалеют времени, чтобы по очереди нарядиться во все типажи города будущего

Минусы: Без клише комедия — не комедия, но в «Портландии» их действительно полно и они не всегда работают

«Сожители» 

Crashing

Новый ситком о 20-летних соседях, поселившихся вместе, — большинство не уверены не только в будущем, но и в своей сексуальной ориентации.

Плюсы: Прямой и откровенный разговор о сексуальности и собственных желаниях

Минусы: После нескольких серий о минусах говорить рано

«Майти Буш» 

The Mighty Boosh

Великий психоделический сериал Джулиана Баррата и Ноэля Филдинга — британский юмор встречает зоопарк и историю поп-музыки в идиотских и очень смешных эпизодах с говорящей гориллой, джазовой бактерией и самыми узкими штанами на свете.

Плюсы: Прилипчивые песни, сумасшедшие танцы, шутки про музыку и модные субкультуры

Минусы: Слишком мало эпизодов

Ситкомы о бизнесе и карьере

«Две девицы на мели» 

2 Broke Girls

Мажорка и девочка, выросшая на улице, знакомятся, дружат, заводят общий бюджет, а в конце концов открывают бизнес с собственными капкейками.

Плюсы: Кэт Деннингс и Бет Берс — действительно хорошие актрисы

Минусы: Сценарий дает им не так много возможностей показать себя с лучшей стороны

«Как добиться успеха в Америке» 

How to Make It in America

Человеческая сторона дикого американского капитализма — ода консьюмеризму, рвачеству и первому бизнесу, который по силам сколотить друзьям.

Плюсы: Сильный и правдивый сериал об американской мечте

Минусы: Закрыт после двух сезонов

«Мужчины в деле» 

Men at Work 

История четверых одиноких и симпатичных друзей среднего возраста, перед которыми открыты все возможности большого города.

Плюсы: Современная мужественность, которая держится на дистанции от типично «мужского» поведения 

Минусы: На одну удачную шутку приходится пара неудачных, а многие ситуации вырезаны из картона

«Форс-мажоры» 

Suits

Успешный сериал про успешных людей: не имеющий степени юрист попадает на работу к очень уважаемому профессионалу. Его задача — не выдать себя и выложиться на 200 % на позиции, который он не заслужил.

Плюсы: Идеальный сериал о комплексе самозванца и перфекционизме

Минусы: В Suits много забавного, но это не комедия в прямом смысле слова

«Дурман» 

Weeds

Мать, оставшаяся без работы, начинает выращивать и продавать марихуану — все для того, чтобы удержать семейные дела на плаву и отложить деньги детям на хороший колледж.

Плюсы: Смешная история о нелегальном бизнесе с внезапными криминальными поворотами

Минусы: Несколько нелепо завершающихся сюжетных линий — упущенные возможности хорошего шоу стать идеальным

«Силиконовая долина» 

Silicon Valley

Истории пяти стартаперов, мечтающих о миллионах в главном техническом регионе мира под надзором инвесторов.

Плюсы: Летопись современного технологического бума и людей, которые готовы вкладываться в будущее, забывая про настоящее

Минусы: Если вам плевать на технологии, это просто не ваш сериал

«Кайф с доставкой» 

High Maintenance

Портрет Нью-Йорка через сеть одного дилера марихуаны — навещая жителей города, он выясняет, кто и как живет по соседству от него.

Плюсы: Непредвзятый взгляд на разнообразие Нью-Йорка

Минусы: Здесь нет никаких интриг и неожиданных поворотов. Люди дуют, курьер идет

«Компьютерщики» 

The IT Crowd

Важный сериал о рутине невидимой работы с неподражаемым британским акцентом. Попытка сделать нечто подобное с «Трудоголиками» провалилась.

Плюсы: Бесконечное количество пустых разговоров с участием Криса О'Дауда и Ричарда Айоади

Минусы: Отсутствие событий может сильно утомить, зато растянет просмотр сериала

обложка: CBS