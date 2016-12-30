«Друзья»

Friends

Главный ситком всех времен и народов о шестерых манхэттенцах, которые на наших глазах из неустроенных молодых ребят превращаются во взрослых.

Плюсы: Можно смотреть с любой серии и в любом состоянии духа

Минусы: Даже 10 сезонов — это катастрофически мало