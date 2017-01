«Как добиться успеха в Америке»

How to Make It in America

Человеческая сторона дикого американского капитализма — ода консьюмеризму, рвачеству и первому бизнесу, который по силам сколотить друзьям.

Плюсы: Сильный и правдивый сериал об американской мечте

Минусы: Закрыт после двух сезонов