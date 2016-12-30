Гид The VillageЛучшие ситкомы всех времен. Часть 1
От «Офиса» и «Дживса и Вустера» до «Сожителей» и «Кайфа с доставкой»
Длинные выходные – идеальное время, чтобы добраться до сериалов, до которых никогда не доходили руки. The Village собрал самые известные и важные комедийные сериалы — легендарные и свежие, старомодные и современные, — с которыми время пройдет незаметно и радостно. И разобрал их главные плюсы и минусы.
НАВИГАЦИЯ ПО ЗАГОЛОВКАМ
Вечная классика
«Друзья»
Friends
Главный ситком всех времен и народов о шестерых манхэттенцах, которые на наших глазах из неустроенных молодых ребят превращаются во взрослых.
Плюсы: Можно смотреть с любой серии и в любом состоянии духа
Минусы: Даже 10 сезонов — это катастрофически мало
«Клиника»
Scrubs
История о троих врачах и одной медсестре, которые начинают с малого и становятся настоящими профессионалами, борются с комплексами и страхами и не теряют дружбу, несмотря на адский рабочий график.
Плюсы: Все музыкальные номера, фантазии и внутренние монологи Джей Ди, а также ругань доктора Кокса
Минусы: Слишком вялые последние два сезона, из которых актеры и сценаристы, очевидно, выросли
«Офис»
The Office
История бумажной компании, производящей ничего, — офиса в американской дыре под руководством бескомпромиссного, шумного и туповатого Майкла Скотта. Есть версия, что британский «Офис» с Рики Джервейсом лучше, но мы так не думаем
Плюсы: Миллион шуток об иерархии, прокрастинации и власти, если смотреть сериал в оригинале
Минусы: Сезоны без Майкла Скотта — это преступление против здравого смысла
«Теория большого взрыва»
The Big Bang Theory
Гик-сериал о компании задротов, которым невероятно интересно друг с другом, и красотке-соседке, которая отчего-то захочет встречаться с одним из них.
Плюсы: Повод вспомнить школьную программу по точным наукам и прочитать книгу Стивена Хокинга
Минусы: В 2016-м шоу выглядит страшно старомодным и продолжает катиться на рельсах десятилетней давности
«Секс в большом городе»
Sex and the City
Четыре подруги — секс-колумнистка, адвокат, галеристка и пиарщица — переживают и дискутируют об отношениях с мужчинами и сексе в Нью-Йорке конца 90-х — начала нулевых.
Плюсы: Много точных наблюдений о природе дружбы давно знакомых людей и компромиссах с любимыми, на которые мы готовы пойти с возрастом
Минусы: Клишированные персонажи второго плана и риторические вопросы из колонок Кэрри Брэдшоу
«Aльф»
Alf
Трогательный и старомодный сериал о том, как в обычной семье поселился разговорчивый инопланетянин с повадками собаки.
Плюсы: Сам Альф от начала и до конца шоу — хотя идея смотреть на плюшевую куклу в липовой гостиной и кажется идиотской
Минусы: Семья из рекламы кукурузных хлопьев, с которой невозможно соотносить себя здесь и сейчас
«Задержка в развитии»
Arrested Development
История о Майкле Блате, который берет на себя управление делами сумасшедшей семьи после того, как его отец попадает в тюрьму. Идеальный актерский ансамбль и шутки, которые не пересказать.
Плюсы: Псевдодокументальная камера фиксирует семейные разговоры, которые стыдно вести перед остальными
Минусы: Провальный четвертый сезон, ломающий лучшее, что было придумано за три года
«Сайнфелд»
Seinfeld
Стендап-комик, оказавшийся между бедностью, тщеславием и неуверенностью в завтрашнем дне, а также его ближайшие друзья, в компании которых сомнения иногда отступают. Нью-Йорк 90-х воссоздан в студийных декорациях, но через текст проступает идеально.
Плюсы: В «Сайнфелд» легко влюбиться с первого взгляда и проглотить одним махом, хотя передать в словах его обаяние невозможно
Минусы: Закадровый смех, к которому именно здесь трудно привыкнуть
«Дживс и Вустер»
Jeeves and Wooster
Хью Лори и Стивен Фрай в экранизации Вудхауза — много британского английского и игры слов в идеальном исполнении.
Плюсы: Лучший способ подтянуть литературный английский и выучить новые фразеологизмы
Минусы: Неторопливость, медлительность и театральность могут стать проблемами для перекормленного современным монтажом зрителя
«Книжный магазин Блэка»
Black Books
История продавца-мизантропа, который любит читать куда больше, чем людей. Дилан Моран и Тэмзин Грег в ролях двух неблагополучных людей, которым отлично в компании друг друга.
Плюсы: Много черного юмора о тщете всего сущего
Минусы: Клаустрофобная организация происходящего и всего 4-го сезона
«Чирс»
Cheers
Владельцы и постоянные посетители бостонского бара с проникновенными, смешными или клишированными наблюдениями об окружающей жизни в Америке 80-х и начала 90-х.
Плюсы: Идеальная машина времени для погружения во времена, когда многих из нас на этом свете еще не было
Минусы: Многие шутки безнадежно устарели
«Чертова служба в госпитале Мэш»
M*A*S*H
Великий сериал о врачебном цинизме, без которого не прожить на поле боя: все герои работают в госпитале во времена Корейской войны и слишком устали от запаха трупов, чтобы быть сентиментальными.
Плюсы: Рекордное количество шуток о смерти, болезнях и политике на единицу времени
Минусы: Нужно быть в курсе контекста и обязательно смотреть сериал на английском
«Летающий цирк Монти Пайтона»
Monty Python's Flying Circus
Легендарное британское телешоу с абсурдными скетчами обо всем на свете — от британских домохозяек до смысла жизни, — разыгранная группой друзей со студенческой скамьи из Оксбриджа.
Плюсы: Короткие и как минимум в половине случаев очень смешные скетчи, цитировать которые уместно в любой жизненной ситуации
Минусы: Много проходных шуток, так что в целом шоу уступает тем же полным монтипайтоновским полным метрам
Ситкомы о семьях
«Очевидное»
Transparent
Сериал об отце семейства, осуществляющем транс-переход из мужчины в женщину, несмотря на недоумение родственников. Отрицание, гнев, торг, депрессия и принятие — все по расписанию, в главной роли — восхитительный Джеффри Тэмбор.
Плюсы: Первый массовый сериал о трансгендерах и зыбкости гендерной идентичности
Минусы: Цисгендерный мужчина в главной роли, о чем исполнитель сказал сам, получая актерские награды
«Американская семейка»
Modern Family
Взгляд на американскую семью XXI века, где отец женится на латиноамериканке с ребенком, его сын заводит однополую семью, а дочь воспитывает троих вместе с мужем, мечтающим о сексе на стороне.
Плюсы: Действительно смешные роли Софьи Вергары и Эрика Стоунстрита, за которые можно простить многое.
Минусы: Слишком поверхностный взгляд на тонкости отношений в семье и подуставший к последним сезонам каст.
«Все ненавидят Криса»
Everybody Hates Chris
Четыре сезона из жизни афроамериканской семьи с фокусом на подростке Крисе — автобиография комика Криса Рока о взрослении в 80-е. Пародия на местную классику «Все любят Рэймонда».
Плюсы: Много историй про непривычную Америку
Минусы: Обидное количество стереотипов о черных американцах
«Два с половиной человека»
Two and a Half Men
Разгильдяй-фрилансер, живущий в Малибу, принимает к себе в дом брата контрол-фрика и его сына-подростка. Столкновение образов жизни неизбежно, а переезд из временного становится постоянным.
Плюсы: Много смешного Чарли Шина и солнечное настроение сериала о мужской дружбе
Минусы: В какой-то момент Чарли Шина уже не будет и шоу потеряет свою душу
«Блудливая Калифорния»
Californication
Не слишком счастливый и слабый на передок пьющий писатель пытается выстроить отношения с бывшей женой и дочкой-подростком, чтобы презирать себя немного меньше, — Дэвид Духовны в лучшей роли бонвивана.
Плюсы: Остроумные и точные комментарии о свободной любви и сексуальности в зрелом возрасте и о том, как это совмещается с семьей
Минусы: Ближе к концу многовато мыла и сентиментальности, изначально не свойственной главному герою
«Малкольм в центре внимания»
Malcolm in the Middle
Почти гениальный подросток Малкольм меж двух огней — авторитарной матерью и трогательным отцом — в истории взросления в самой обычной американской семье.
Плюсы: Замечательный главный герой и впечатляющий Брайан Крэнстон эпохи до «Во все тяжкие»
Минусы: Равномерный и предсказуемый сериал довольно быстро становится скучноватым
«Новая норма»
The New Normal
Одинокая мама решает быть суррогатной матерью для пары геев и не иметь в будущем никаких претензий на ребенка, чтобы получить большой чек и изменить свою жизнь навсегда.
Плюсы: Жизнеутверждающая и правдивая история о том, как в жизнь приходят большие перемены
Минусы: Едва привыкнув к героям, с ними уже нужно расставаться
«Отчаянные домохозяйки»
Desperate Housewives
Разоблачение американского благополучия — после самоубийства подруги четыре женщины, запертые дома, начинают рефлексировать о проходящей жизни, своих целях, мужьях, любовниках, детях и настоящей любви.
Плюсы: Много некрасивой и точной правды о фасадных браках
Минусы: От саркастичного эпизода до мыльной оперы — один шаг, и «Отчаянным домохозяйкам» не всегда удается от него удержаться
Ситкомы, созданные комиками
«Мастер не на все руки»
Master of None
Азиз Ансари играет во многом самого себя — комедийного актера с мечтами о больших ролях, а не об эпизоде таксиста или торговца пряностями. Попутно он знакомится с девушками, выясняет отношения с друзьями и пытается оседлать американскую мечту.
Плюсы: Точная и не «белая» комедия о том, как быть меньшинством и оставаться смешным одновременно
Минусы: Недостатков пока не замечено
«Брод Cити»
Broad City
Две подружки, часто обкуренные, а часто просто демотивированные, сомнамбулически передвигаются по главному городу Америки в поисках чудес и непонятных ситуаций.
Плюсы: Самородки, начинавшие с YouTube, получили в распоряжение собственное телешоу, а мамблкор идет в народ
Минусы: Stoner comedy — жанр совершенно точно не для всех
«Луи»
Louie
Сериал одного из главных комиков Америки о самом себе — разведенном отце двух дочерей, в жизни которого вечерние стендапы чередуются с неурядицами не слишком счастливой жизни за 40.
Плюсы: Умный и психологически точный сериал о страхах, привязанностях и препятствиях, которые отделяют нас от наших желаний
Минусы: В какой-то момент сериал из комедии превращается в мелодраму, но это ему идет
«Умерь свой энтузиазм»
Curb Your Enthusiasm
Ларри Дэвид в роли самого себя — продюсера и сценариста, который ссорится с женой, конкурирует с коллегами и выясняет отношения с голливудской тусовкой. Калифорнийский невротик в действии.
Плюсы: Все, что вы хотели знать о том, каково быть комиком, — от создателя «Сайнфелда».
Минусы: Ларри Дэвид брюзжит, и довольно много — сериал способен умерить чей угодно энтузиазм относительно жизни
«Проект Минди»
The Mindy Project
История американки индийского происхождения Минди Лахири, которая работает акушеркой и ищет любимого человека. Препятствий много: у Минди несносный характер, она слушает только себя и имеет к миру много претензий.
Плюсы: Минди Калинг — действительно очень смешная, но понимаешь это, только когда смотришь сериал в оригинале. Ее голос — это нечто особенное из мира мультиков
Минусы: В сериале много моментов, когда он превращается во второсортный ромком, и от монтажа никто бы точно не пострадал
«Портландия»
Portlandia
Актуальные шутки о городе-колыбели хипстерской культуры — активистских магазинчиках, сквотах, органической еде и холодном кофе в стаканчике.
Плюсы: Много перевоплощений и переодеваний — создатели не жалеют времени, чтобы по очереди нарядиться во все типажи города будущего
Минусы: Без клише комедия — не комедия, но в «Портландии» их действительно полно и они не всегда работают
«Сожители»
Crashing
Новый ситком о 20-летних соседях, поселившихся вместе, — большинство не уверены не только в будущем, но и в своей сексуальной ориентации.
Плюсы: Прямой и откровенный разговор о сексуальности и собственных желаниях
Минусы: После нескольких серий о минусах говорить рано
«Майти Буш»
The Mighty Boosh
Великий психоделический сериал Джулиана Баррата и Ноэля Филдинга — британский юмор встречает зоопарк и историю поп-музыки в идиотских и очень смешных эпизодах с говорящей гориллой, джазовой бактерией и самыми узкими штанами на свете.
Плюсы: Прилипчивые песни, сумасшедшие танцы, шутки про музыку и модные субкультуры
Минусы: Слишком мало эпизодов
Ситкомы о бизнесе и карьере
«Две девицы на мели»
2 Broke Girls
Мажорка и девочка, выросшая на улице, знакомятся, дружат, заводят общий бюджет, а в конце концов открывают бизнес с собственными капкейками.
Плюсы: Кэт Деннингс и Бет Берс — действительно хорошие актрисы
Минусы: Сценарий дает им не так много возможностей показать себя с лучшей стороны
«Как добиться успеха в Америке»
How to Make It in America
Человеческая сторона дикого американского капитализма — ода консьюмеризму, рвачеству и первому бизнесу, который по силам сколотить друзьям.
Плюсы: Сильный и правдивый сериал об американской мечте
Минусы: Закрыт после двух сезонов
«Мужчины в деле»
Men at Work
История четверых одиноких и симпатичных друзей среднего возраста, перед которыми открыты все возможности большого города.
Плюсы: Современная мужественность, которая держится на дистанции от типично «мужского» поведения
Минусы: На одну удачную шутку приходится пара неудачных, а многие ситуации вырезаны из картона
«Форс-мажоры»
Suits
Успешный сериал про успешных людей: не имеющий степени юрист попадает на работу к очень уважаемому профессионалу. Его задача — не выдать себя и выложиться на 200 % на позиции, который он не заслужил.
Плюсы: Идеальный сериал о комплексе самозванца и перфекционизме
Минусы: В Suits много забавного, но это не комедия в прямом смысле слова
«Дурман»
Weeds
Мать, оставшаяся без работы, начинает выращивать и продавать марихуану — все для того, чтобы удержать семейные дела на плаву и отложить деньги детям на хороший колледж.
Плюсы: Смешная история о нелегальном бизнесе с внезапными криминальными поворотами
Минусы: Несколько нелепо завершающихся сюжетных линий — упущенные возможности хорошего шоу стать идеальным
«Силиконовая долина»
Silicon Valley
Истории пяти стартаперов, мечтающих о миллионах в главном техническом регионе мира под надзором инвесторов.
Плюсы: Летопись современного технологического бума и людей, которые готовы вкладываться в будущее, забывая про настоящее
Минусы: Если вам плевать на технологии, это просто не ваш сериал
«Кайф с доставкой»
High Maintenance
Портрет Нью-Йорка через сеть одного дилера марихуаны — навещая жителей города, он выясняет, кто и как живет по соседству от него.
Плюсы: Непредвзятый взгляд на разнообразие Нью-Йорка
Минусы: Здесь нет никаких интриг и неожиданных поворотов. Люди дуют, курьер идет
«Компьютерщики»
The IT Crowd
Важный сериал о рутине невидимой работы с неподражаемым британским акцентом. Попытка сделать нечто подобное с «Трудоголиками» провалилась.
Плюсы: Бесконечное количество пустых разговоров с участием Криса О'Дауда и Ричарда Айоади
Минусы: Отсутствие событий может сильно утомить, зато растянет просмотр сериала
обложка: CBS
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