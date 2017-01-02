«Штурмуя Вудсток»

Taking Woodstock

Режиссер: Энг Ли, 2009

Одно дело — приехать на фестиваль «Вудсток» летом 1969 года, другое — принять его и не сойти с ума. Фильм Энга Ли по мотивам реальной истории — о парнишке из хорошей мещанской семьи, который соглашается принять скромный фолк-фестиваль на несколько тысяч человек, а сам становится частью истории. Один из лучших фильмов о том, как продюсировать событие несмотря ни на что, — обязательный пункт в списке к просмотру каждого ивент-менеджера. Правдоподобность его в том, что, собрав целое поколение у себя на холмах, главный герой так и не услышит ни одного выступления на сцене, отлеживаясь в хиппарском фургончике в незабываемом трипе под песню группы Love.