«Последние дни диско»



The Last Days of Disco

Режиссер: Уит Стиллман, 1998

Кино о двух нью-йоркских офисных мышках из издательства, расцветающих под дискоболом каждые выходные — Кейт Бейкинсейл и Хлоя Севиньи играют не очень искушенных, но мотивированных охотниц на мужчин. Их задача — под танцы и коктейли найти перспективного жениха. Среди кандидатов — будущий юрист и менеджер клуба на подхвате, бывший спортивный чемпион и очаровательный умник. Тасуя их между собой во время танцев и домашних ужинов на крошечных кухнях, под хиты уходящей эпохи диско каждая выбирает собственный путь разочарования от быстро наступившей взрослой жизни.