Гид The VillageНочные животные: Лучшие фильмы о вечеринках и для вечеринок
От «Студии 54» до «Последних дней диско»
Обычно празднование Нового года не умещается в одну ночь — несколько первых дней января мы навещаем друзей, доедаем салаты, допиваем коктейли и отсыпаемся под любимые сериалы и фильмы. По просьбе The Village Алиса Таёжная собрала лучшее кино о самых веселых вечеринках, которое можно смотреть как на этих самых вечеринках, так и в одиночестве.
«Под кайфом и в смятении»
Dazed and Confused
Режиссер: Ричард Линклейтер, 1993
Последняя ночь перед невероятно длинным летом — в объективе фантастического режиссера, который вспоминает свои детские годы, обычную американскую среднюю школу и тинейджерские обряды инициации. Сотня подростков начала 70-х глупят, смеются, курят траву и унижают друг друга, пока перед кем-то маячат долгожданные билеты на Aerosmith, колледж или выступления за американскую сборную. Милла Йовович, Бен Аффлек, Мэттью Макконахи и Паркер Поузи играют узнаваемые типажи из каждой школы: красотку, громилу, специалиста по малолеткам и альфа-стерву, — и это правдоподобно и очень смешно.
«SuperПерцы»
Superbad
Режиссер: Грег Моттола, 2007
Потрясающий фильм о бромансе — смеси дружбы, братства и влюбленного дружеского восхищения — между двумя непохожими друзьями: никогда не замолкающим Сетом и застенчивым Эваном. Правда, оба ведут себя как придурки и не показывают чувств. Третий лишний — тощий и невыразительный Фогель, которому смелости не занимать. История поиска выпивки, когда тебе нет 21 года, перед большой вечеринкой — квест для двоих друзей, которые скоро разъедутся по разным колледжам и нескоро друг друга увидят.
«Зверинец»
Animal House
Режиссер: Джон Лэндис, 1978
Канонический американский фильм о борьбе студенческих братств, мачизме и конкуренции, задавший параметры жанра гросс-аут — гадких, неприличных и хамских шуток за гранью дурного вкуса. Постоянное соперничество между детишками из богатых семей и отрывающихся героев среднего класса — в корне противоречий, а взаимное презрение только замаскируется, но не изменится с годами.
«Штурмуя Вудсток»
Taking Woodstock
Режиссер: Энг Ли, 2009
Одно дело — приехать на фестиваль «Вудсток» летом 1969 года, другое — принять его и не сойти с ума. Фильм Энга Ли по мотивам реальной истории — о парнишке из хорошей мещанской семьи, который соглашается принять скромный фолк-фестиваль на несколько тысяч человек, а сам становится частью истории. Один из лучших фильмов о том, как продюсировать событие несмотря ни на что, — обязательный пункт в списке к просмотру каждого ивент-менеджера. Правдоподобность его в том, что, собрав целое поколение у себя на холмах, главный герой так и не услышит ни одного выступления на сцене, отлеживаясь в хиппарском фургончике в незабываемом трипе под песню группы Love.
«Сладкая жизнь»
La dolce vita
Режиссер: Федерико Феллини, 1959
Марчелло — популярный журналист, который вращается в светских кругах: от мартини на террасе к поездке в секретные гости, от шикарного ресторана к визиту кинозвезды. Как у каждого светского льва, у него есть секреты за темными очками и полированными машинами, которые быстро возят его из одного интересного места в другое; у невесты — передозировка, его давно уже ничего не беспокоит по-настоящему глубоко, только слегка щекочет его любопытство, а семья никогда не давала ему достаточно тепла. За всеми перемещениями Марчелло мерещится кататония, опустошенность и вялое отношение к жизни — он совершенно уверен, что быть выбранным куда лучше, чем выбирать самому.
«Вечеринка»
The Party
Режиссер: Блейк Эдвардс, 1968
Восхитительная и дурацкая комедия с Питером Селлерсом — история о лишнем человеке на вечеринке, который попадает во все неприятности по очереди: от включения не тех кнопок в незнакомых гостях до курьезов с икрой. Пародия на светскую жизнь Голливуда выглядит как наблюдение из-за кустов за абсурдным персонажем в призрачном мире — «Вечеринка» распадается без сюжета на гэги разной степени идиотизма о том, что бывает, когда чужак, в данном случае якобы индус-фокусник, попадает в мир селебрити и киношников с натужными улыбками. Потрясающие цвета, психоделическая музыка, высокие укладки и шутки 50-летней давности об образе жизни и захватывающем времени.
«Ангел-истребитель»
El ángel exterminador
Режиссер: Луис Бунюэль, 1962
Поздний Бунюэль — легкий для просмотра, по-хорошему безумный, антибуржуазный и дико веселый. Ослепительная компания в респектабельных гостях оказывается заперта в гостиной: застолье длится целую вечность, за которую счастливые кончают самоубийством, благополучные сходят с ума, а церемонные разговоры быстро мутируют в сюрреалистический диалог. Освобождающее зрелище, памятник киноавангарда и пример выдающегося чувства юмора Бунюэля.
«Студия 54»
«54»
Режиссер: Марк Кристофер, 1998
Guilty pleasure конца 90-х, когда Райан Филипп и Сальма Хайек были самыми сексуальными актерами и героями постеров для подростков. Фильм о главном нью-йоркском клубе, где кокаин уложен горками, бармены работают только с голыми торсами, а среди гостей — Меркьюри и Уорхол, — китчуха и дичь, но еще и трогательное кино о взрослении и уходящей эпохе. Провинциальный пацан крутится рядом с трендсеттерами, культовый клуб, куда все хотят попасть, кажется отдельной планетой, а статус богемного героя тешит самолюбие. На выходе — честное, глупое и восхитительно подходящее для бестолковой ночи кино о настоящем веселье и его последствиях.
«Последние дни диско»
The Last Days of Disco
Режиссер: Уит Стиллман, 1998
Кино о двух нью-йоркских офисных мышках из издательства, расцветающих под дискоболом каждые выходные — Кейт Бейкинсейл и Хлоя Севиньи играют не очень искушенных, но мотивированных охотниц на мужчин. Их задача — под танцы и коктейли найти перспективного жениха. Среди кандидатов — будущий юрист и менеджер клуба на подхвате, бывший спортивный чемпион и очаровательный умник. Тасуя их между собой во время танцев и домашних ужинов на крошечных кухнях, под хиты уходящей эпохи диско каждая выбирает собственный путь разочарования от быстро наступившей взрослой жизни.
«Ночи в стиле буги»
Boogie Nights
Режиссер: Пол Томас Андерсон, 1997
История восхождения готового на все провинциала в калифорнийской порноиндустрии в 70-е — настоящий порнодискококаин. Марк Уолберг играет сельского охламона среди шустрил, аферистов и наглецов, которые очень любят деньги. Работа смешивается с удовольствием, наркотики — с насилием, иерархия не поддается сомнению, а любовь и дружба — слишком абстрактные вещи, чтобы за них цепляться. «Ночи в стиле буги» — музыкальный фильм с исключительным ритмом и саундтреками, который вернул славу многим полузабытым диско- и фанк-хитам: за ними к этому кино постоянно хочется вернуться.
«Круглосуточные тусовщики»
24 Hour Party People
Режиссер: Майкл Уинтерботтом, 2001
Все хорошее, что случилось в Манчестере в конце 70-х и начале 80-х не без организаторского таланта продюсера и огромного засранца Тони Уилсона (его играет Стив Куган), — в пересказе людей, которые выросли, слушали и лично знали манчестерскую волну. Joy Division, The Smiths и Happy Mondays выглядят несносными, самовлюбленными и проблемными, придумывают песни на ходу, очень много отрываются и спорят. Уинтерботтом снимает начало рейв-культуры, когда «даже белые начинают танцевать». Ироничный слепок крутой эпохи с камео замечательных британских актеров без пиетета к известным музыкантам.
«200 сигарет»
200 Cigarettes
Режиссер: Риса Брэймон Гарсиа, 1999
Невозможно представить, что из новогоднего альманаха может получиться что-то хорошее, но «200 сигарет», отчаянно не любимые критиками, — все еще идеальный киносценарий на новогоднюю ночь, если рождественские сюжеты вам уже надоели. Секрет успеха — нарядить Кейси Аффлека в панк-рокера, отправить Кортни Лав заниматься сексом в общественный туалет, украсить Кристину Риччи безразмерной мохнатой шубой и добавить Элвиса Костелло. Городская дурочка готовит пунш на десятки друзей, которые не приходят к ней на вечеринку, но на самом деле придут, просто попозже, — все и сразу. «200 сигарет» — медитация на то, что не случившееся в этом году обязательно случится в следующем, а если нет, то и слава богу.
«Мария Антуанетта»
Marie Antoinette
Режиссер: София Коппола, 2005
Мария Антуанетта стала королевой Франции в 19 лет, но больше всего хотела не власти и ответственности, а радости, вечеринок, внимания мужа и безусловной любви. История испорченной и капризной девчонки, пересказанная в учебниках истории через чудовищный афоризм про хлеб и пирожные, выглядит в объективе Копполы как фильм о взрослении ребенка, дорвавшегося до родительского серванта со сладким. Туфли, питомцы, платья, ожерелья, игры и развлечения вместо церемоний, бухгалтерии, дисциплины и фригидности — бунт Марии Антуанетты закончился катастрофой, но никакое историческое легкомыслие не выглядит на экране лучше, чем бальное десятилетие слишком веселой королевы.
«Отвязные каникулы»
Spring Breakers
Режиссер: Хармони Корин, 2012
Четыре принцессы из колледжа уходят в традиционный весенний отрыв. За танцами в бикини у бассейна — волна простого, как в видеоигре, ультранасилия, за вечеринкой — встреча с мафиози с металлическими зубами. Хармони Корин скрещивает фильмы о молодежных вечеринках с традициями американского жанрового кино о преступлении и безнаказанности, а Скриллекса и Ники Минаж — с карамельным голоском Бритни из детства. После фильма отпускает, как будто отстрелялся и напрыгался в бассейн сам.
«Великий Гэтсби»
The Great Gatsby
Режиссер: Баз Лурман, 2013
Леонардо Ди Каприо в роли главного американского неудачника XX века, заработавшего состояние бутлегерством, — его Гэтсби получился китчевым, недалеким, обаятельным и смешным. Нелепое и трагичное переплетено у Лурмана так тесно, что фильм танцует между музыкальной комедией и внезапной драмой, где есть неожиданные проезды под хип-хоп и панорамы вечеринок с тысячью статистов под хит со словами «Маленькая вечеринка еще никому не мешала». То, как легко режиссер обращается с источником, превращая его в торжественный голливудский сценарий, делает фильму одолжение — ведь канонический сдержанный Гэтсби у нас уже есть. Здесь басит Джек Смит, играют джазовые ремейки Бейонсе, Ланы Дель Рей, Брайана Ферри и ничто не претендует на отличный вкус — получается отрывное, капризное и щемящее кино.
«Мальчишник в Вегасе»
The Hangover
Режиссер: Тодд Филлипс, 2009
Труднее всего отрываться, когда ты уже взрослый и делаешь это в лучшем случае раз в год. Фильм Тодда Филлипса стал началом серии о чувстве вины и полной потери памяти наутро после фантастических выходных. Четверо героев в привычных комедийных ролях пытаются разобраться, что случилось накануне, что делать с новорожденным в номере и почему у одного из них выпал зуб. Путешествие по следам собственных приключений — способ пережить выходные заново в качестве детективов: здесь полно неприличных шуток и идиотских ходов, специально для которых и существуют большие голливудские комедии. Развязное и освобождающее кино — как несколько стопок текилы.
«Полный расколбас»
Sausage Party
Режиссеры: Грег Тирнан и Конрад Вернон, 2016
Бесцеремонный, наглый и очень смешной мультфильм о смысле жизни. Сосиска помогает растерявшимся продуктам из супермаркета разобраться в их предназначении — вера в то, что люди на кухне помогают попасть к небесам, колеблется после бегства: оказывается, людям нужны продукты, чтобы из них готовить. Квест о поиске мудрости разбавлен десятками шуток о национальном многообразии и современной сексуальности: лаваш, пончик, тако, сосиска и булочка пускаются во все тяжкие и шутят неполиткорректные шутки о том, как жить на соседних полках супермаркета не ссорясь и получать удовольствие прямо сейчас. А еще здесь есть самые безумные 15 минут в истории мейнстрим-анимации: непонятно, как вообще этот фильм в итоге показали в кинотеатрах, — даже «Любовь» Гаспара Ноэ не выглядела так развратно.
Обложка: Alphaville
КомментарииПодписаться