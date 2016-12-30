Гид The VillageЛучшие ситкомы всех времен. Часть 2
От «Девочек» и «Несгибаемой Кимми Шмидт» до «Студии 30» и «В Филадельфии всегда солнечно»
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Длинные выходные — идеальное время, чтобы добраться до сериалов, до которых никогда не доходили руки. The Village продолжает собирать самые известные и важные комедийные сериалы — легендарные и свежие, старомодные и современные, — с которыми время пройдет незаметно и радостно. И разобрал их главные плюсы и минусы.
НАВИГАЦИЯ ПО ЗАГОЛОВКАМ
Новая романтика
«Проще простого»
Easy
Мини-сериал о сложной системе отношений в Чикаго: люди разных возрастов и разного жизненного опыта занимаются сексом и стараются найти свое счастье. За карамельной версией этих сюжетов добро пожаловать в сериал «Счастливый конец».
Плюсы: Честный взгляд на человеческие связи
Минусы: Снят только один сезон сериала, который, правда, уже продлили еще на два года
«Любовь»
Love
Сериал Джадда Апатоу о двух калифорнийских неудачниках, которые неуклюже строят отношения друг с другом: им мешают прошлые отношения и страх ответственности и привязанности к новому человеку.
Плюсы: Трезвое отношение к кидалтам и правдоподобное изображение романа, который никак не начнется
Минусы: Сценарист этого сериала не должен был играть главную роль
«Вместе»
Togetherness
Лучшие друзья и две сестры съезжаются в одном доме, чтобы сэкономить денег, но по ходу дела пытаются склеить отношения друг друга, сохранить дружбу и поработать над ошибками.
Плюсы: Классный и жизненный сериал о зрелости и длительных отношениях, в которых есть трещины
Минусы: Не замечено
«Флибэг»
Fleabag
Комедия об одинокой британке — уязвимой, неуверенной в себе, но остроумной по поводу происходящего.
Плюсы: Адекватное возвращение Бриджит Джонс в актуальном виде
Минусы: Чудовищные сцены со взглядами главной героини в камеру и язвительные комментарии обо всем, что с ней происходит
«Убить скуку»
Bored to Death
Джонатан — писатель, болезненно расставшийся с девушкой, — притворяется детективом и вмешивается в жизнь людей, куда его не приглашали, с помощью и без помощи близкого друга. Джейсон Шварцман и Зак Галифианакис представляют.
Плюсы: Старомодный и умный сериал о фантазии, писательстве и разбитом сердце
Минусы: Закрыт после трех сезонов
«Майк и Молли»
Mike & Molly
История любви двух любителей объедаться — офицера полиции и учительницы младших классов. Бодипозитивный сериал о том, что хорошего человека может быть сколько угодно.
Плюсы: Прекрасные Мелисса Маккарти и Билли Гарделл в главных ролях — в их чувства верится легко
Минусы: Все типичные капканы традиционных ситкомов — малореальные ситуации и клише на каждом шагу
«Без обязательств»
Casual
Брат-холостяк и сестра, только что пережившая проблемный развод, начинают жить вместе. У нее — дочка-подросток и равный ее возрасту перерыв в сексуальных экспериментах. Вместе сиблинги разбираются с моногамией и тем, как получать удовольствие без обязательств.
Плюсы: Важный разговор о том, как строить жизнь после 40 и действовать вне стереотипов
Минусы: После двух сезонов минусов не замечено
«Катастрофа»
Catastrophe
Смешной сериал о внезапной беременности, после известия о которой люди с разных континентов (американец и ирландка) решают съехаться в Лондоне, чтобы попробовать вместе воспитывать ребенка, хотя у каждого свои понятия о счастье.
Плюсы: Остроумный сериал о зрелых людях, которые меняются и берут на себя ответственность
Минусы: Очень не хочется ждать следующие сезоны, но они, к счастью, выйдут
«Последний человек на Земле»
The Last Man on Earth
Трагикомичная утопия о последнем выжившем на Земле — обреченном на одиночество Филе, который будет искать других людей, оставшихся на планете после апокалипсиса.
Плюсы: Философская комедия о замкнутом сообществе и обреченности друг на друга
Минусы: «Последний человек» быстро становится комедией о странной семье, что не всегда ему к лицу
Общество и политика
«Гуща событий»
The Thick of It
Очень смешной сериал Армандо Януччи об абсурде политики, превратившийся в комедию «В петле», — подноготная коридоров власти и открытый разговор о том, из какого сора устроены наши государства.
Плюсы: Помимо прочего, возможность подтянуть английский через сложные шутки
Минусы: Заканчивается слишком быстро
«Вице-президент»
Veep
Джулия Дрейфус в роли американского вице-президента, которая не сегодня завтра может стать президентом и получить вагон ответственности и неуправляемую страну, в которой слишком много неожиданностей. Сериал авторства вышеупомянутого Януччи.
Плюсы: Восхитительная главная героиня, которая незаметно меняется от сезона к сезону
Минусы: Сериал еще не закончился, и о концовке ничего не известно
«Парки и зоны отдыха»
Parks and Recreations
Эми Полер в роли амбициозного правительственного работника — заместителя департамента парков и зон отдыха провинциальной дыры Поуни. Сериал о гражданском обществе и теории малых дел в действии.
Плюсы: Создатели «Офиса» придумали отличное шоу о демократии и ее подводных камнях, а еще додумались до Рона Свонсона — усача-бездельника с патриархальными установками
Минусы: «Офис» все равно смешнее
«Оранжевый — хит сезона»
Orange is The New Black
История Пайпер, попавшей в заключение из-за спонтанной страсти. Ей грозит срок за хранение наркотиков и больше года в женской тюрьме, где за каждой женщиной скрывается своя тайна нахождения здесь и хитросплетения местной иерархии.
Плюсы: Интересные типажи и захватывающие флешбэки
Минусы: Серьезных недостатков не обнаружено
«Однокурсники»
Community
Сообщество комьюнити-колледжа — разнородная группа из самых разных людей: от девушки с комплексом отличницы до брюзжащего пенсионера. Курс по тимбилдингу и история дружбы максимально непохожих друг на друга людей.
Плюсы: Умный сериал о природе дружбе и химии отношений, для которых не имеет значения разница в жизненном опыте и возрасте
Минусы: Сериал закрыли после шестого сезона, невзирая на фанатскую поддержку
«Бруклин 9-9»
Brooklyn Nine-Nine
История бруклинской полицейской команды, состоящей из хороших и легкомысленных полицейских, которые раскрывают преступления и постоянно погружены в жизнь самого разнородного и оживленного нью-йоркского района.
Плюсы: Несколько постоянно смешных героев, которые не дают сериалу застояться
Минусы: Много проходных сцен и историй, напоминающих о том, что такое не в полную силу получившаяся комедия
«Безмозглые»
BrainDead
Фантастическая сатира о противодействии республиканцев и демократов, в мозгах которых поселились инопланетные существа, мешающие посмотреть на ситуацию рационально. Дело берет в свои руки документалистка в компании с конспирологом и врачом.
Плюсы: Смелая и злая комедия о том, что политики не те, кем нам кажутся
Минусы: Затянувшиеся шутки могут приедаться
«Отчет Колбера»
The Colbert Report
Злой на язык телеведущий комментирует происходящее в Америке и мире — от законов здравоохранения до введения войск.
Плюсы: Сарказм как про современную политику, так и про паттерны поведения телеведущих в развлекательных шоу
Минусы: Колбер почти не меняется, и это может быть проблемой
«На старт!»
Go On
Сериал с Мэтью Перри о вдовце, спортивном комментаторе, который находит успокоение в группе поддержки. Правда, доверять ей он начинает далеко не сразу.
Плюсы: Добрый и толковый сериал о природе совместного переживания травм и несчастий с правдоподобными и симпатичными второстепенными героями
Минусы: Сериал закрыли после отличного первого сезона
«Несгибаемая Кимми Шмидт»
Unbreakable Kimmy Schmidt
Девушка из религиозного культа освобождена после десятилетия заточения и теперь смотрит на Нью-Йорк и раскрывшиеся перед ней возможности как вдохновленный малолетний ребенок.
Плюсы: Оптимистичный сериал Тины Фей про жизнь как коробку конфет
Минусы: Стереотипные герои второго плана, которые сильно проигрывают Кимми
Ситкомы о молодости и ее препятствиях
«Шоу 70-х»
That '70s Show
Ретроситком о подростках из Висконсина, которые общаются и ведут себя как герои «Под кайфом и в смятении». Мила Кунис и Эштон Кутчер — в главных ролях.
Плюсы: 70-е большими ложками — от незабываемых нарядов до лучшей музыки на свете
Минусы: Консервативное шоу с ожидаемыми поворотами и очень классическим подходом к жанру
«Хулиганы и ботаны»
Freaks and Geeks
Школьники в объективе Джадда Апатоу — честный и добрый сериал о подростковой дружбе, где расцвели Сет Роген, Джеймс Франко и Джейсон Сигел.
Плюсы: Смотрится на одном дыхании за вечер и вообще не устаревает
Минусы: Очень короткий
«Неопределившиеся»
Undeclared
«Чудаки и зануды» в колледже от того же Джадда Апатоу: проблемы уже немного взрослее, а искренность никуда не делась.
Плюсы: Колледж без прикрас и дурацких стереотипов — это не ад, но и определенно не «лучшее время жизни»
Минусы: Закрыт после первого сезона
«Как я встретил вашу маму»
How I Met Your Mother
Попытка снять «Друзей» десять лет спустя. Вместо кафе — бар, но дело опять происходит на Манхэттене с пятью простыми молодыми ребятами: архитектором, его лучшим другом адвокатом, воспитательницей детского сада, телеведущей и корпоративным менеджером.
Плюсы: Идиотские теории Барни Стинсона и просто четыре первых эпизода, а также Кристин Милиоти, без которой последний сезон было бы невозможно смотреть
Минусы: Остальные сезоны, где герои годами выясняют отношения, а сценаристы накручивают несмешные и маловероятные подробности
«Девочки»
Girls
Ремейк «Секса в большом городе» десять лет спустя, но в Бруклине. Конкретный пример победившего феминизма, где отношения с подругами ставятся выше отношений с парнями, а устроенная личная жизнь — не предел счастья.
Плюсы: Начинавшийся как история о стереотипных девушках, в последние сезоны «Девочки» превращаются в зрелый сериал о взрослости и отношениях
Минусы: Шошанна недолго была в Токио, и, вообще, ее героине выделили слишком мало места
«Девочки Гилмор»
Gilmore Girls
Дочки-матери в Коннектикуте: сериал одновременно о самостоятельном материнстве, отношениях поколений, сестринстве и девичьей солидарности.
Плюсы: Оттенки конфликтов без патоки телевизионных интонаций — большинство коллизий адекватно повторяют современную жизнь
Минусы: Действительно длинный сериал, с которым, однако, легко сродниться. Если его не хватит, можно заполировать недавними «Родителями»
«Подрастающее поколение»
The Young Ones
Дикий привет из тэтчеровской Британии — история взросления четырех подростков в начале 80-х, когда панк стал вполне уже поп-культурой.
Плюсы: Просто культурный артефакт и много шуток о бедности как постоянном фоне жизни
Минусы: Для других целей, кроме ностальгии по ретроугару, не подходит
«В Филадельфии всегда солнечно»
It's Always Sunny in Philadelphia
Многолетний суперхит о ребятах, держащих бар в одном из главных американских городов, — пособие по совместной жизни и ведению дел.
Плюсы: Несмотря на молодое поколение, настоящий подарок сериала — это Дэнни Де Вито, которому хочется радоваться как дитя
Минусы: Как у всех длинных сериалов, здесь полно топтания на месте, самоповторов и паразитирования на собственных удачных шутках
«Новенькая»
New Girl
Сериал о соседях в модном лофте — достаточно предсказуемых хипстерах на пороге больших решений: с кем жить, с кем спать и с кем строить любовь.
Плюсы: Отличные актеры, которые пытаются вдохнуть жизнь в банальные шутки
Минусы: Зои Дешанель в какой-то момент становится невыносима
«Долбанутые»
Spaced
Две сезона суровой британской комедии о маргиналах, которые притворяются парой, чтобы им было проще снять жилье. Все строится на обаянии Саймона Пегга и Джессики Хайнс.
Плюсы: Правда о том, как притвориться парой, а потом незаметно превратиться в нее, несмотря на препятствия и взаимный скепсис
Минусы: Всего 14 эпизодов
«Красные дубы»
Red Oaks
80-е, Нью-Джерси. Подросток приходит работать тренером по теннису в престижный загородный клуб «Красные дубы» и встречает там любовь своей жизни, приятелей на ближайшие годы и первые конфликты со взрослым миром.
Плюсы: Впечатляющий список режиссеров — Дэвид Гордон Грин, Хэл Хартли, Эми Хекерлинг и Грэгг Араки
Минусы: Учитывая количество вложенных усилий, могло бы быть куда мощнее: идеальное описание не соответствует порой посредственному исполнению
«Хор»
Glee
Школьная музыкальная комедия с водопадом танцевальных номеров и история о том, что пережить взросление проще тем, кто с песней по жизни шагает. Мюзикл, напоминающий первый клип Бритни Спирс.
Плюсы: Можно подпевать несколько раз за серию, а голову не включать вовсе
Минусы: С классическими отличными мюзиклами, которых существует несколько десятков, «Хор» и рядом не валялся
Ситкомы о кино и актерской судьбе
«Эпизоды»
Episodes
Британское шоу вместе с его создателями покупают и перевозят в Голливуд, где главной звездой станет Мэтт Леблан из «Друзей», который играет в равной степени Джоуи и самого себя.
Плюсы: Смешной ситком о трудностях перевода британского юмора на американский с заметками о разнице образов жизни
Минусы: Иногда Мэтта Леблана недостаточно, чтобы корабль поплыл дальше
«Массовка»
Extras
Гомерически смешной британский сериал Рики Джервейса о двух статистах, вынужденных перебиваться на фоне суперзвезд.
Плюсы: Горькая комедия о сути актерской профессии и роли удачи. Плюс отличные персонажи Бена Стиллера, Дэнзела Вашингтона и Кейт Уинслет
Минусы: Сериал закончился после 12 восхитительных серий
«Студия 30»
30 Rock
Работящая Тина Фей против самовлюбленного Алека Болдуина: она сценарист, а он продюсер всеми любимого американского телешоу.
Плюсы: Вся правда о трудности работы на потоке телевидения и химия между главными героями
Минусы: Ближе к середине с сериалом остаются только его настоящие фанаты: удержать остальных создателям уже не по силам
«Студия 60 на Сансет-стрип»
Studio 60 on the Sunset Strip
Создатели вечернего комедийного шоу в огне — каждую неделю им что-то угрожает: от провальных рейтингов до решения студийного менеджмента.
Плюсы: Мэтью Перри в одной из лучших своих ролей.
А еще правдоподобно воссозданное закулисье медиаконвейера, где ошибки стоят слишком дорого
Минусы: Сериал закрыли после первого сезона
«Все к лучшему»
Better Things
Сериал «Луи» для девочек: актриса Памела одна растит троих детей, пытается пробить себе дорогу и не перегореть, делая сто дел одновременно.
Плюсы: Замечательная актриса Памела Эдрон, написавшая свою роль вместе с Луи Си Кеем
Минусы: Явный почерк Луи Си Кея вплоть до полной неразличимости эпизодов
«Мастера вечеринок»
Party Down
Компания актеров переезжает в Голливуд, чтобы добиться славы, а вместо этого открывает кейтеринг-компанию для огромного количества пафосных приемов в Лос-Анджелесе.
Плюсы: Отличные комики Адам Скотт, Лиззи Каплан и Мартин Старр в главных ролях
Минусы: Сериал так и не продлили после двух сезонов
«Возвращение»
The Comeback
Шоу Лизы Кудроу из «Друзей» и создателя «Секса в большом городе» о топ-знаменитости, которая пытается вернуться в шоу-бизнес и очаровать продюсеров идеями своих будущих ролей.
Плюсы: Выстраданный и теплый сериал об актерских вызовах, страхе забвения и напускной уверенности в себе, которая не помешает в Голливуде
Минусы: Шоу из двух сезонов с перерывом на десять лет не хватает мотивированных сценаристов, которые превратят эту историю в золото
«Конмэн»
Con Man
История актера, который снялся в легендарном сай-фай-сериале о космическом корабле и живет оставшуюся жизнь с мыслью, что это лучшее, что ему довелось сделать.
Плюсы: Чуткая ирония над человеческой фиксацией на прошлом, природой фанатства и фестивалем Comic Con
Минусы: Многовато нелепых камео
«Баскетс»
Baskets
Сериал с Заком Галифианакисом о неудачнике в клоунской школе, который решает стать смешным самостоятельно, несмотря на неверие профессионального сообщества.
Плюсы: Трагикомичный сериал о трудной дороге к мечте и много замечательного Зака
Минусы: Комедией «Баскетс» можно назвать с большой натяжкой
обложка: HBO
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