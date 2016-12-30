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Алиса Таёжная

Длинные выходные — идеальное время, чтобы добраться до сериалов, до которых никогда не доходили руки. The Village продолжает собирать самые известные и важные комедийные сериалы — легендарные и свежие, старомодные и современные, — с которыми время пройдет незаметно и радостно. И разобрал их главные плюсы и минусы. 

Лучшие ситкомы всех времен на каникулы. Часть 1

НАВИГАЦИЯ ПО ЗАГОЛОВКАМ

Новая романтика
Общество
и политика
Ситкомы о молодости и ее препятствиях
Ситкомы о кино
и актерской судьбе

Новая романтика

«Проще простого»

Easy

Мини-сериал о сложной системе отношений в Чикаго: люди разных возрастов и разного жизненного опыта занимаются сексом и стараются найти свое счастье. За карамельной версией этих сюжетов добро пожаловать в сериал «Счастливый конец».

Плюсы: Честный взгляд на человеческие связи

Минусы: Снят только один сезон сериала, который, правда, уже продлили еще на два года

«Любовь»

Love

Сериал Джадда Апатоу о двух калифорнийских неудачниках, которые неуклюже строят отношения друг с другом: им мешают прошлые отношения и страх ответственности и привязанности к новому человеку.

Плюсы: Трезвое отношение к кидалтам и правдоподобное изображение романа, который никак не начнется

Минусы: Сценарист этого сериала не должен был играть главную роль

«Вместе»

Togetherness

Лучшие друзья и две сестры съезжаются в одном доме, чтобы сэкономить денег, но по ходу дела пытаются склеить отношения друг друга, сохранить дружбу и поработать над ошибками.

Плюсы: Классный и жизненный сериал о зрелости и длительных отношениях, в которых есть трещины

Минусы: Не замечено

«Флибэг»

Fleabag

Комедия об одинокой британке — уязвимой, неуверенной в себе, но остроумной по поводу происходящего.

Плюсы: Адекватное возвращение Бриджит Джонс в актуальном виде

Минусы: Чудовищные сцены со взглядами главной героини в камеру и язвительные комментарии обо всем, что с ней происходит

«Убить скуку»

Bored to Death

Джонатан — писатель, болезненно расставшийся с девушкой, — притворяется детективом и вмешивается в жизнь людей, куда его не приглашали, с помощью и без помощи близкого друга. Джейсон Шварцман и Зак Галифианакис представляют.

Плюсы: Старомодный и умный сериал о фантазии, писательстве и разбитом сердце

Минусы: Закрыт после трех сезонов

«Майк и Молли»

Mike & Molly

История любви двух любителей объедаться — офицера полиции и учительницы младших классов. Бодипозитивный сериал о том, что хорошего человека может быть сколько угодно.

Плюсы: Прекрасные Мелисса Маккарти и Билли Гарделл в главных ролях — в их чувства верится легко

Минусы: Все типичные капканы традиционных ситкомов — малореальные ситуации и клише на каждом шагу

«Без обязательств»

Casual

Брат-холостяк и сестра, только что пережившая проблемный развод, начинают жить вместе. У нее — дочка-подросток и равный ее возрасту перерыв в сексуальных экспериментах. Вместе сиблинги разбираются с моногамией и тем, как получать удовольствие без обязательств.

Плюсы: Важный разговор о том, как строить жизнь после 40 и действовать вне стереотипов

Минусы: После двух сезонов минусов не замечено

«Катастрофа»

Catastrophe

Смешной сериал о внезапной беременности, после известия о которой люди с разных континентов (американец и ирландка) решают съехаться в Лондоне, чтобы попробовать вместе воспитывать ребенка, хотя у каждого свои понятия о счастье.

Плюсы: Остроумный сериал о зрелых людях, которые меняются и берут на себя ответственность

Минусы: Очень не хочется ждать следующие сезоны, но они, к счастью, выйдут

«Последний человек на Земле»

The Last Man on Earth

Трагикомичная утопия о последнем выжившем на Земле — обреченном на одиночество Филе, который будет искать других людей, оставшихся на планете после апокалипсиса.

Плюсы: Философская комедия о замкнутом сообществе и обреченности друг на друга

Минусы: «Последний человек» быстро становится комедией о странной семье, что не всегда ему к лицу

Общество и политика

«Гуща событий»

The Thick of It

Очень смешной сериал Армандо Януччи об абсурде политики, превратившийся в комедию «В петле», — подноготная коридоров власти и открытый разговор о том, из какого сора устроены наши государства. 

Плюсы: Помимо прочего, возможность подтянуть английский через сложные шутки

Минусы: Заканчивается слишком быстро

«Вице-президент»

Veep

Джулия Дрейфус в роли американского вице-президента, которая не сегодня завтра может стать президентом и получить вагон ответственности и неуправляемую страну, в которой слишком много неожиданностей. Сериал авторства вышеупомянутого Януччи.

Плюсы: Восхитительная главная героиня, которая незаметно меняется от сезона к сезону

Минусы: Сериал еще не закончился, и о концовке ничего не известно

«Парки и зоны отдыха»

Parks and Recreations

Эми Полер в роли амбициозного правительственного работника — заместителя департамента парков и зон отдыха провинциальной дыры Поуни. Сериал о гражданском обществе и теории малых дел в действии.

Плюсы: Создатели «Офиса» придумали отличное шоу о демократии и ее подводных камнях, а еще додумались до Рона Свонсона — усача-бездельника с патриархальными установками

Минусы: «Офис» все равно смешнее

«Оранжевый — хит сезона»

Orange is The New Black

История Пайпер, попавшей в заключение из-за спонтанной страсти. Ей грозит срок за хранение наркотиков и больше года в женской тюрьме, где за каждой женщиной скрывается своя тайна нахождения здесь и хитросплетения местной иерархии.

Плюсы: Интересные типажи и захватывающие флешбэки

Минусы: Серьезных недостатков не обнаружено

«Однокурсники»

Community

Сообщество комьюнити-колледжа — разнородная группа из самых разных людей: от девушки с комплексом отличницы до брюзжащего пенсионера. Курс по тимбилдингу и история дружбы максимально непохожих друг на друга людей.

Плюсы: Умный сериал о природе дружбе и химии отношений, для которых не имеет значения разница в жизненном опыте и возрасте

Минусы: Сериал закрыли после шестого сезона, невзирая на фанатскую поддержку

«Бруклин 9-9»

Brooklyn Nine-Nine

История бруклинской полицейской команды, состоящей из хороших и легкомысленных полицейских, которые раскрывают преступления и постоянно погружены в жизнь самого разнородного и оживленного нью-йоркского района.

Плюсы: Несколько постоянно смешных героев, которые не дают сериалу застояться

Минусы: Много проходных сцен и историй, напоминающих о том, что такое не в полную силу получившаяся комедия

«Безмозглые»

BrainDead

Фантастическая сатира о противодействии республиканцев и демократов, в мозгах которых поселились инопланетные существа, мешающие посмотреть на ситуацию рационально. Дело берет в свои руки документалистка в компании с конспирологом и врачом.

Плюсы: Смелая и злая комедия о том, что политики не те, кем нам кажутся

Минусы: Затянувшиеся шутки могут приедаться

«Отчет Колбера»

The Colbert Report

Злой на язык телеведущий комментирует происходящее в Америке и мире — от законов здравоохранения до введения войск. 

Плюсы: Сарказм как про современную политику, так и про паттерны поведения телеведущих в развлекательных шоу

Минусы: Колбер почти не меняется, и это может быть проблемой

«На старт!»

Go On

Сериал с Мэтью Перри о вдовце, спортивном комментаторе, который находит успокоение в группе поддержки. Правда, доверять ей он начинает далеко не сразу.

Плюсы: Добрый и толковый сериал о природе совместного переживания травм и несчастий с правдоподобными и симпатичными второстепенными героями

Минусы: Сериал закрыли после отличного первого сезона

«Несгибаемая Кимми Шмидт»

Unbreakable Kimmy Schmidt

Девушка из религиозного культа освобождена после десятилетия заточения и теперь смотрит на Нью-Йорк и раскрывшиеся перед ней возможности как вдохновленный малолетний ребенок.

Плюсы: Оптимистичный сериал Тины Фей про жизнь как коробку конфет

Минусы: Стереотипные герои второго плана, которые сильно проигрывают Кимми

Ситкомы о молодости и ее препятствиях

«Шоу 70-х»

That '70s Show

Ретроситком о подростках из Висконсина, которые общаются и ведут себя как герои «Под кайфом и в смятении». Мила Кунис и Эштон Кутчер — в главных ролях.

Плюсы: 70-е большими ложками — от незабываемых нарядов до лучшей музыки на свете

Минусы: Консервативное шоу с ожидаемыми поворотами и очень классическим подходом к жанру

«Хулиганы и ботаны»

Freaks and Geeks

Школьники в объективе Джадда Апатоу — честный и добрый сериал о подростковой дружбе, где расцвели Сет Роген, Джеймс Франко и Джейсон Сигел.

Плюсы: Смотрится на одном дыхании за вечер и вообще не устаревает

Минусы: Очень короткий

«Неопределившиеся»

Undeclared 

«Чудаки и зануды» в колледже от того же Джадда Апатоу: проблемы уже немного взрослее, а искренность никуда не делась.

Плюсы: Колледж без прикрас и дурацких стереотипов — это не ад, но и определенно не «лучшее время жизни»

Минусы: Закрыт после первого сезона

«Как я встретил вашу маму»

How I Met Your Mother

Попытка снять «Друзей» десять лет спустя. Вместо кафе — бар, но дело опять происходит на Манхэттене с пятью простыми молодыми ребятами: архитектором, его лучшим другом адвокатом, воспитательницей детского сада, телеведущей и корпоративным менеджером.

Плюсы: Идиотские теории Барни Стинсона и просто четыре первых эпизода, а также Кристин Милиоти, без которой последний сезон было бы невозможно смотреть

Минусы: Остальные сезоны, где герои годами выясняют отношения, а сценаристы накручивают несмешные и маловероятные подробности

«Девочки»

Girls

Ремейк «Секса в большом городе» десять лет спустя, но в Бруклине. Конкретный пример победившего феминизма, где отношения с подругами ставятся выше отношений с парнями, а устроенная личная жизнь — не предел счастья.

Плюсы: Начинавшийся как история о стереотипных девушках, в последние сезоны «Девочки» превращаются в зрелый сериал о взрослости и отношениях

Минусы: Шошанна недолго была в Токио, и, вообще, ее героине выделили слишком мало места

«Девочки Гилмор»

Gilmore Girls

Дочки-матери в Коннектикуте: сериал одновременно о самостоятельном материнстве, отношениях поколений, сестринстве и девичьей солидарности.

Плюсы: Оттенки конфликтов без патоки телевизионных интонаций — большинство коллизий адекватно повторяют современную жизнь

Минусы: Действительно длинный сериал, с которым, однако, легко сродниться. Если его не хватит, можно заполировать недавними «Родителями»

«Подрастающее поколение»

The Young Ones

Дикий привет из тэтчеровской Британии — история взросления четырех подростков в начале 80-х, когда панк стал вполне уже поп-культурой.

Плюсы: Просто культурный артефакт и много шуток о бедности как постоянном фоне жизни

Минусы: Для других целей, кроме ностальгии по ретроугару, не подходит

«В Филадельфии всегда солнечно»

It's Always Sunny in Philadelphia

Многолетний суперхит о ребятах, держащих бар в одном из главных американских городов, — пособие по совместной жизни и ведению дел.

Плюсы: Несмотря на молодое поколение, настоящий подарок сериала — это Дэнни Де Вито, которому хочется радоваться как дитя

Минусы: Как у всех длинных сериалов, здесь полно топтания на месте, самоповторов и паразитирования на собственных удачных шутках

«Новенькая»

New Girl

Сериал о соседях в модном лофте — достаточно предсказуемых хипстерах на пороге больших решений: с кем жить, с кем спать и с кем строить любовь.

Плюсы: Отличные актеры, которые пытаются вдохнуть жизнь в банальные шутки

Минусы: Зои Дешанель в какой-то момент становится невыносима

«Долбанутые»

Spaced

Две сезона суровой британской комедии о маргиналах, которые притворяются парой, чтобы им было проще снять жилье. Все строится на обаянии Саймона Пегга и Джессики Хайнс.

Плюсы: Правда о том, как притвориться парой, а потом незаметно превратиться в нее, несмотря на препятствия и взаимный скепсис

Минусы: Всего 14 эпизодов 

«Красные дубы»

Red Oaks

80-е, Нью-Джерси. Подросток приходит работать тренером по теннису в престижный загородный клуб «Красные дубы» и встречает там любовь своей жизни, приятелей на ближайшие годы и первые конфликты со взрослым миром.

Плюсы: Впечатляющий список режиссеров — Дэвид Гордон Грин, Хэл Хартли, Эми Хекерлинг и Грэгг Араки

Минусы: Учитывая количество вложенных усилий, могло бы быть куда мощнее: идеальное описание не соответствует порой посредственному исполнению

«Хор»

Glee

Школьная музыкальная комедия с водопадом танцевальных номеров и история о том, что пережить взросление проще тем, кто с песней по жизни шагает. Мюзикл, напоминающий первый клип Бритни Спирс.

Плюсы: Можно подпевать несколько раз за серию, а голову не включать вовсе

Минусы: С классическими отличными мюзиклами, которых существует несколько десятков, «Хор» и рядом не валялся

Ситкомы о кино и актерской судьбе

«Эпизоды»

Episodes

Британское шоу вместе с его создателями покупают и перевозят в Голливуд, где главной звездой станет Мэтт Леблан из «Друзей», который играет в равной степени Джоуи и самого себя.

Плюсы: Смешной ситком о трудностях перевода британского юмора на американский с заметками о разнице образов жизни

Минусы: Иногда Мэтта Леблана недостаточно, чтобы корабль поплыл дальше

«Массовка»

Extras

Гомерически смешной британский сериал Рики Джервейса о двух статистах, вынужденных перебиваться на фоне суперзвезд.

Плюсы: Горькая комедия о сути актерской профессии и роли удачи. Плюс отличные персонажи Бена Стиллера, Дэнзела Вашингтона и Кейт Уинслет

Минусы: Сериал закончился после 12 восхитительных серий

«Студия 30»

30 Rock

Работящая Тина Фей против самовлюбленного Алека Болдуина: она сценарист, а он продюсер всеми любимого американского телешоу.

Плюсы: Вся правда о трудности работы на потоке телевидения и химия между главными героями 

Минусы: Ближе к середине с сериалом остаются только его настоящие фанаты: удержать остальных создателям уже не по силам

«Студия 60 на Сансет-стрип»

Studio 60 on the Sunset Strip

Создатели вечернего комедийного шоу в огне — каждую неделю им что-то угрожает: от провальных рейтингов до решения студийного менеджмента. 

Плюсы: Мэтью Перри в одной из лучших своих ролей.
А еще правдоподобно воссозданное закулисье медиаконвейера, где ошибки стоят слишком дорого

Минусы: Сериал закрыли после первого сезона

«Все к лучшему»

Better Things

Сериал «Луи» для девочек: актриса Памела одна растит троих детей, пытается пробить себе дорогу и не перегореть, делая сто дел одновременно.

Плюсы: Замечательная актриса Памела Эдрон, написавшая свою роль вместе с Луи Си Кеем

Минусы: Явный почерк Луи Си Кея вплоть до полной неразличимости эпизодов

«Мастера вечеринок»

Party Down

Компания актеров переезжает в Голливуд, чтобы добиться славы, а вместо этого открывает кейтеринг-компанию для огромного количества пафосных приемов в Лос-Анджелесе.

Плюсы: Отличные комики Адам Скотт, Лиззи Каплан и Мартин Старр в главных ролях

Минусы: Сериал так и не продлили после двух сезонов

«Возвращение»

The Comeback

Шоу Лизы Кудроу из «Друзей» и создателя «Секса в большом городе» о топ-знаменитости, которая пытается вернуться в шоу-бизнес и очаровать продюсеров идеями своих будущих ролей.

Плюсы: Выстраданный и теплый сериал об актерских вызовах, страхе забвения и напускной уверенности в себе, которая не помешает в Голливуде

Минусы: Шоу из двух сезонов с перерывом на десять лет не хватает мотивированных сценаристов, которые превратят эту историю в золото

«Конмэн»

Con Man

История актера, который снялся в легендарном сай-фай-сериале о космическом корабле и живет оставшуюся жизнь с мыслью, что это лучшее, что ему довелось сделать.

Плюсы: Чуткая ирония над человеческой фиксацией на прошлом, природой фанатства и фестивалем Comic Con

Минусы: Многовато нелепых камео

«Баскетс»

Baskets

Сериал с Заком Галифианакисом о неудачнике в клоунской школе, который решает стать смешным самостоятельно, несмотря на неверие профессионального сообщества.

Плюсы: Трагикомичный сериал о трудной дороге к мечте и много замечательного Зака

Минусы: Комедией «Баскетс» можно назвать с большой натяжкой

обложка: HBO