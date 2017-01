«Последний человек на Земле»

The Last Man on Earth

Трагикомичная утопия о последнем выжившем на Земле — обреченном на одиночество Филе, который будет искать других людей, оставшихся на планете после апокалипсиса.

Плюсы: Философская комедия о замкнутом сообществе и обреченности друг на друга

Минусы: «Последний человек» быстро становится комедией о странной семье, что не всегда ему к лицу