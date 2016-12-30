«Проще простого»

Easy

Мини-сериал о сложной системе отношений в Чикаго: люди разных возрастов и разного жизненного опыта занимаются сексом и стараются найти свое счастье. За карамельной версией этих сюжетов добро пожаловать в сериал «Счастливый конец».

Плюсы: Честный взгляд на человеческие связи

Минусы: Снят только один сезон сериала, который, правда, уже продлили еще на два года