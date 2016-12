Записи концертов, или «спешлы» стендап-комиков, — отличная альтернатива сериалам. Перед новогодними каникулами The Village выбрал десять смешных выступлений западных артистов.

Билл Хикс

Revelations, 1993

Хикс — знаменитый сатирик, нонконформист и мастер черного юмора, воплощавший лозунг Sex, Drugs & Rock’n’Roll и ушедший из жизни на пике славы. Шоу Revelations, записанное за год до смерти комика, — ироничная и в то же время безжалостная отповедь американским религиозным фундаменталистам и борцам с марихуаной.

«А вы замечали, что людей, верящих в креационизм, эволюция будто и впрямь обошла стороной? Они говорят: „Я верю, что бог создал меня за один день“. По ходу, он поторопился!»

Джордж Карлин

You Are All Diseased, 1999

Про Карлина знают даже те, кто совсем не интересуется жанром: это классик стендап-комедии, циник и грубиян, великий знаток языковых изменений и бескомпромиссный критик американского образа жизни. You Are All Diseased — если не лучшая, то одна из лучших его записей с уже легендарными желчными битами (комическими монологами) о службе безопасности аэропортов, рекламе, религии и воспитании детей.

«Бог любит вас — и ему нужны деньги! Ему всегда нужны деньги! Он всемогущий, всесовершенный, всезнающий и наимудрейший, но он каким-то образом не умеет зарабатывать деньги!»

Стюарт Ли

Carpet Remnant World, 2012

Чтобы получать удовольствие от замысловатых шуток интеллектуала-британца Стюарта Ли, нужно иметь хотя бы минимальное представление о стендапе: его неповторимый стиль — это, говоря научным языком, постмодернистская деконструкция жанра. Например, в Carpet Remnant World, своем последнем спешле на DVD, Ли жалуется на нехватку тем (ведь в свободное время артисту приходится смотреть мультфильмы с маленьким сыном), а потом фантазирует, как выглядела бы классическая комедия наблюдений (это все, что начинается со слов «Вы когда-нибудь замечали?») в мире сериала «Скуби-Ду».

«Единственная польза от твиттера — это если у меня будет психическое расстройство и я забуду все, что со мной когда-либо случилось, я смогу собрать свою жизнь по кусочкам, просто вписав свое имя в строку поиска. Так как каждые 90 минут одному из вас неймется поведать миру, где я нахожусь и чем занимаюсь».

Азиз Ансари

Dangerously Delicious, 2012

Молодой и энергичный американский комик индийского происхождения Азиз Ансари рассуждает о том, как возникают расовые стереотипы, рассказывает о своих попытках создать отношения и самым бессовестным образом высмеивает своего маленького кузена по имени Харрис.

«С правильным тоном, правильной интонацией что угодно может прозвучать злобно. Посмотрим, смогу ли я придумать расовое оскорбление прямо сейчас. Сэр, какова ваша этническая принадлежность? Откуда вы? Заткнись, KitKat! Прекрати смеяться, KitKat! Видите? Уже звучит очень по-расистски».

Луи Си Кей

Oh My God, 2013

Си Кей — комик номер один в США, законодатель жанра, собирающий 20-тысячные стадионы по нескольку раз подряд в одном городе. Его знаменитое амплуа — вечно недовольный собой разведенный мужчина сильно за 40, который растит двух дочерей и мечтает наладить личную жизнь. Спешл для HBO под названием Oh My God содержит один из лучших битов Луи, где он признается в «плохих мыслях» — кощунственных идеях, посещающих его время от времени.

«Мне уже 45, так что я либо прожил половину здоровой жизни, либо почти прожил не очень-то здоровую».

Джимми Карр

Laughing and Joking, 2013

Джорджу Карлину или Луи Си Кею мало быть просто смешными, в их выступлениях хватает и сатиры, и даже философии. У британца Джимми Карра другой подход: по словам самого комика, у него нет другой цели, кроме как веселить аудиторию. Поэтому он и не пишет больших монологов: его конек — шутки в одну строку, так называемые one-liners. Сценическая маска Карра — аморальный высокомерный тип, оскорбляющий всех подряд — от больших социальных групп до конкретного зрителя в первом ряду. Все программы артиста похожи друг на друга, но если нужно выбрать одну запись, пусть это будет Laughing and Joking.

«Я не люблю грязные слова во время секса. Кому приятно слышать такие вещи, тем более от ребенка?»

Майк Бирбиглия

My Girlfriend’s Boyfriend, 2013

Программы американца Майка Бирбиглии — по сути монопьесы: другие комики скачут с темы на тему так, что никогда нельзя сказать, о чем было шоу, и только Бирбиглия рассказывает связные истории с искусной драматургией. В невероятно трогательном и глубоком выступлении My Girlfriend’s Boyfriend лирический герой Майка, идейный холостяк и хронический неудачник, посвящает публику в подробности своей личной жизни. Правдивый разговор об отношениях для тех, кому надоели ромкомы.

«Иногда, когда я считаю, что прав в чем-то, это создает немалое напряжение между мной и человеком, с которым я спорю. А причина-то в том, что я прав».

Джим Джефферис

Bare, 2014

Еще пару лет назад австралийский комик Джим Джефферис был всего лишь очаровательным оболтусом, который травит безумные байки, говорит скабрезности и частенько выступает навеселе. Но стоило ему записать Bare, первый спешл для Netflix, где он обрушился на американских владельцев оружия, и к его старому имиджу прибавилась слава сатирика — достаточно смелого, чтобы критиковать одно из самых оберегаемых гражданских прав в США, даже не имея паспорта этой страны.

«Что делать, если девушка на работе, а умер ребенок? Очень непросто найти абсолютно такого же ребеночка за имеющийся у вас короткий промежуток времени. Если вы черный или азиат, то легче. Нет, Бостон! Тихо! Я не потерплю здесь проявления расизма! Не потому, что они все на одно лицо, а потому, что их легче купить!»

Эми Шумер

Live from the Apollo, 2015

Американка Шумер — главная современная женщина-комик и посланница феминизма в поп-культуре, которая не стесняется обсуждать со зрителями свое тело, сексуальную жизнь и вредные привычки. В общем, изо всех сил борется со стереотипной феминностью. Шоу в лондонском театре «Аполло» посвящено первой большой работе Эми в кино и ее впечатлениям от голливудской индустрии.

«На прошлый Новый год я дала себе два обещания: закадрить кого-нибудь через соцсети и хоть разочек снять трусы, которые не будут выглядеть так, будто я в них высморкалась».

Дара О Бриэн

Crowd Tickler, 2015

Похожий на добродушного профессора ирландец О Бриэн служит живым доказательством, что комедия без оскорбительных шуток и злого брюзжания тоже бывает ужасно смешной. Ему нет равных в общении с залом и последующей импровизации на тему услышанного. Crowd Tickler — последний на сегодня спешл Дары, в котором он рассказывает о своих приключениях и делится остроумными наблюдениями про нашу привычку очеловечивать неодушевленные вещи.

«У меня есть претензии к тому, чему мы учим наших детей еще до школы. Вещи, которым мы учим их от нуля до трех лет. Дошкольные знания. Господи, какой же бред эти знания! Сколько сил я потратил, пока разучивал звуки деревенских животных с двумя детьми, живущими в центре Лондона!»

обложка: Netflix