Казалось бы, после не самого удачного внедрения двухэкранной технологии и 360-градусной съемки в этом году инноваций ожидать не стоило. Тем не менее несколько подзабытый жанр визуального альбома, чья история началась с Кейт Буш и попыталась продолжиться с помощью Канье Уэста, в этом году обрел свою вторую жизнь. Бейонсе создает «Lemonade», целую историю о предательстве и прощении с синглом «Formation» на титрах. Фрэнк Оушен выпускает «Endless», нечто среднее между альбомом, видеоартом и розыгрышем: человек строит лестницу 40 минут — как вы на это посмотрите? Граймс снятые на телефон дурачества складывает в эдакий путеводитель по Европе, и это важный постскриптум к ее прошлогоднему альбому. FKA twigs снялась не в одном, а сразу в двух танцевальных фильмах, которые помогают раскрыть ее образ. The Weeknd — ну, он тоже пытается что-то с этим сделать.

Все лидеры клипмейкерства предыдущих лет — объединение Canada, Набил Элдеркин, Хиро Мурай, сообщество Directors и другие — держат свои позиции: пусть и снимают они не так часто, но их видео все еще способны поразить зрителя. В видео 2016 года может вообще ничего не происходить, там даже может не быть музыки, и при этом они способны удержать внимание практически любого. Отдельные приемы в клипах разных музыкантов пока не появляются у других: пусть Bon Iver экспериментирует с форматом lyric video, Чарли XCX добавляет к песне целый отрывок, а Фрэнк Оушен начитывает текст, которого нет на альбоме, так пока делают далеко не все. И тем не менее для видеоклипа как жанра это был отличный год — в нем личность становится важнее истории или, наоборот, эстетика главенствует над всем.

Прямо сейчас кажется, что Сэм Рольфес, цифровой художник, у которого даже нет Vimeo, работающий с Микки Бланко, Дэнни Л. Харлом, Amnesia Scanner и многими другими, — это человек, который точнее всего уловил, как визуально передать этот год: как пространство постцифрового лимба, уничтожающего все старое, перемалывающего его в неуютную неоднородную массу, в которой время от времени появляются знакомые образы.