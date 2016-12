Текст Николай Удинцев

Прошедший год оказался удачным для игровой индустрии. Вышедшие продолжения Watch Dogs и Titanfall довели идеи первых серий до ума. Игроки наконец смогли запустить легендарные долгострои The Last Guardian, Final Fantasy XV и Owlboy. Появилось множество независимых проектов — Hyper Light Drifter, Darkest Dungeon, Furi, которые или сильно удивили, или очень порадовали. Были и провалы: Mafia III, ReCore, Mighty No. 9 и No Man's Sky. В этом списке нет нумерации, призовых мест и победителя в номинации «Игра года». В него также не попали некоторые другие хорошие игры, вышедшие в 2016 году: Tyranny, Hitman, XCOM 2, Forza Horizon 3, Gears оf War 4, Deus Ex: Mankind Divided, Battlerite. Но они заслуживают внимания, как и игры из десятки ниже.

Dishonored 2

Чудо вариативности и игрового дизайна. И это касается не только второго персонажа со своим набором способностей и стилем игры. Dishonored 2 запускает игрока на большой уровень (как в новом Hitman) и позволяет делать все, что ему вздумается. Опять же, речь идет не только о тихом или агрессивном прохождении. Любую ситуацию в Dishonored 2 можно решить десятком способов и получить разный результат (и концовку). Лучше всего эту ситуацию иллюстрирует видео, в котором одного персонажа убивают 80 разными способами. У каждого уровня есть своя тема, но это не делает их более простыми и ограниченными, а наоборот, не дает игроку утомиться и привыкнуть к одной схеме.

Платформа: PlayStation 4, Xbox One, Windows

Inside

Прекрасный пример игрового дизайна от разработчиков Limbo. Игра ничего не рассказывает прямо — текстом, диалогами, монологами, — она только намекает, показывает картинки и дает возможность подумать самому. На историю в Inside работает все: депрессивное окружение, смена локаций, которые превращаются в один длинный путь, головоломки, объясняющие, что же происходит в этом мире, анимация любого персонажа и всхлипы главного героя. Inside кажется коротким, но цельным произведением с кучей деталей. Последние буквально везде: на фоне, в звуках, в местных механизмах, и их стоит высматривать, чтобы узнать еще немного истории.

Платформа: PlayStation 4, Xbox One, Windows

Overwatch

Самый очевидный претендент на лучшую игру года. Overwatch прекрасна тем, что каждый элемент в ней работает как надо: персонажи отличаются друг от друга, и ни один из них не оказывается бесполезным, карты похожи на коридор, но на каждом этапе играются по-разному, боевая система проста и оставляет много места для личного роста. Overwatch подойдет и для тех, кто хочет играть в одно и то же сотни часов, и для тех, кто собирается запустить что-то на полчаса. Даже технически в ней все хорошо: плавно работает на ультрабуках и быстро ищет соперников. Будет логично, если через год-два Overwatch станет одной из самых популярных киберспортивных дисциплин.

Платформа: PlayStation 4, Xbox One, Windows

Civilization VI

В новой Civilization так много изменений, что любителям серии придется привыкать к ней заново. За годы у игры накопились свои проблемы: противники действовали непредсказуемо, поздние этапы игры становились скучными, а некоторые механики не работали как надо. Новая серия переработала часть игры до неузнаваемости: появилась понятная мотивация, строительство городов стало намного сложнее, а деньги больше не влияют на дипломатию. Нововведения работают не идеально (в интерфейсе можно легко запутаться), но делают игру современнее. Civilization VI заставляет ставить приоритеты и не позволит успевать везде.

Платформа: Windows, macOS

Uncharted 4: A Thief’s End

Если Overwatch претендует на игру года в качестве мультиплеера, то Uncharted 4 — в качестве сюжетной кампании. Игра стала немного медленнее, она теперь не только о приключениях, перестрелках и погонях, но и о людях в центре всего этого. Uncharted 4 постоянно останавливается, чтобы дать героям время поговорить, раскрыть отношения между ними, показать истории, секреты, проблемы и мотивации. Именно это делает последнее приключение Нейтана Дрейка одним из лучших финалов серии в игровой индустрии. Naughty Dog сдержала обещание — следующую игру серии Uncharted посвятят другому герою.

Платформа: PlayStation 4

Doom

Идеальный боевик, который игнорирует тенденции больших и дорогих игр. Вместо открытого мира у него старомодная уровневая система, вместо серьезной прокачки — простые улучшения, которые требуют от игрока минимального участия, вместо реализма — кровавое месиво с кибердемонами. Разработчики будто знали, в чем они хороши, поэтому остались в своей зоне комфорта и сосредоточились на деталях. Игра ни разу не провисает, она не заставит заниматься чем-то скучным и никогда не пожертвует своим быстрым ритмом.

Платформа: PlayStation 4, Xbox One, Windows

Firewatch

Одно из главных и самых известных инди-произведений года. В Firewatch нет основной игровой механики, в ней нет ни головоломок, ни квестов, ни хоррора. Главный герой ходит по национальному парку, выполняет обязанности лесника и по рации обсуждает с женщиной-коллегой буквально все, что видит. В разговорах по рации вся прелесть: с их помощью игра рассказывает историю и двигает сюжет. Да и сами по себе эти диалоги просто прекрасны. Firewatch не пытается быть игрой в каком-то жанре, она просто рассказывает о людях и побеге от самого себя.

Платформа: PlayStation 4, Xbox One, Windows

Battlefield 1

Студия Dice сломала тенденцию и вместо игры о войне в недалеком будущем выпустила шутер о Первой мировой. В игровой индустрии редко вспоминали об этом периоде (из недавнего только Valiant Hearts: The Great War 2014 года), поэтому Battlefield 1 выглядит интереснее любого шутера прошедшего года. Это ощущается в мелочах: красные манжеты военных мундиров, грубые прицелы винтовок, рыцарские шлемы. Выбор исторической эпохи также решил некоторые проблемы. Теперь в игре нет высокотехнологичных устройств, дронов, роботов, которые только отвлекали от главного. Однако это не значит, что серия сильно изменилась, стала скучнее или сложнее. Это та же старая добрая Battlefield.

Платформа: PlayStation 4, Xbox One, Windows

Dark Souls III

Последняя игра серии Dark Souls (по крайней мере, в том виде, в котором мы ее знаем) собрала все лучшее из прошлых частей и Bloodborne. Она стала быстрее, намного агрессивнее и, кажется, сложнее (последнее определяется личными впечатлениями и зависит от умений). При этом Dark Souls не изменяет себе и остается тем же беспощадным испытанием, которое изобрели семь лет назад (речь о Demon Souls). И это легко почувствовать, когда в десятый раз бежишь на одного и того же черного рыцаря, чтобы наконец увидеть дыру в его атаках. Третью часть часто обвиняют в самоповторах и частом цитировании. Но в данном случае это неплохо: третья Dark Souls все равно становится лучшей игрой серии.

Платформа: PlayStation 4, Xbox One, Windows

Titanfall 2

Но если все же хочется шутер о будущем, то лучше Titanfall 2 в этом году не найти. Мультиплеер в ней требователен к умениям, проходит на сумасшедшей скорости с использованием всяких технологических штук (вроде голограмм и крюка-кошки) и, конечно же, с участием огромных роботов. Ко второй части игру доработали: баланс поправили новыми классами пилотов и титанов (последних теперь шестеро), карты сделали больше и чуть попроще, добавили одиночную кампанию. Приятный момент — все дополнения к игре бесплатные.

Платформа: PlayStation 4, Xbox One, Windows

Обложка: Valve Corporation