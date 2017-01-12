Гид The VillageДинозавры, мамонты, автомобили: 11 нехудожественных музеев Москвы
Куда идти, когда надоели импрессионисты и видеоарт
Когда очереди на Васнецова и Рафаэля уже позади, а идти в частные галереи современного искусства нет настроения, можно обратить свое внимание на музеи, о которых редко пишут в городских газетах, но поход в которые долгие годы остается отличным способом провести время, в том числе всей семьей.
Театральные реликвии, национальные костюмы, минералы и скелеты — вспоминаем музеи, в которых живопись не играет важной роли.
Государственный музей Востока
Трехэтажная коллекция искусства и национальных предметов быта жителей Индии, Китая, Кореи, Японии, Кавказа, Ирана, народов Азии и Крайнего Севера. Смотрительницы советуют изучать экспозицию сверху вниз, и это полезный совет для тех, кого интересуют Китай и Япония, — на последнем этаже расположена обширная экспозиция гравюр, ваз, кимоно и фигурок нэцкэ. Но внимание стоит обратить и на богатые тибетские залы, посвященные северно-буддийскому искусству, и залы Среднего Востока, увешанные расписными коврами, оружием и утварью.
Это в первую очередь музей для неискушенных — о культуре стран Востока здесь рассказывают ровно то, что мы видели в школьных учебниках, зато не скупясь. Обязательно загляните в музейный магазин — там можно найти как значки, имитирующие предметы экспозиции, так и, скажем, репродукцию Нико Пиросмани за смешные деньги.
адрес: Никитский б-р, 12а
Билеты: 100–250 рублей
Государственный биологический музей имени Тимирязева
Один из лучших естественно-научных музеев в Москве на приятной Малой Грузинской улице. Must-visit для семейных выходных: тайны животного мира в нем подаются в максимально простой форме, к тому же детям будет интересно рассматривать чучела животных и насекомых. Оформление экспозиций Тимирязевского музея давно пытаются осовременить — местами выходит хорошо, но его очарование кроется в другом. Этот музей — очень советский в хорошем смысле слова, и бродить по залам, где еще остались немного поблекшие фотографии тех времен и портреты ученых в больших рамах, одно удовольствие.
адрес: ул. Малая Грузинская, 15
Стоимость билетов: 110–220 рублей
Минералогический музей имени Ферсмана
Минералогический музей расположен аккурат у дальнего входа в Нескучный сад (того, что примыкает к теннисным кортам и столам для пинг-понга), так что разумнее всего идти сюда до или после прогулки в парке.
В симпатичном особняке, отреставрированном этой зимой, собрано более 12 тысяч экспонатов с подробной историей, указанием места добычи и химической формулой минерала. Последнее — информация, интересная скорее профессионалам и студентам профильных вузов. Всем остальным понравятся сверкающие кристаллы и аметисты, причудливо сплетающиеся кораллы, исполинских размеров малахитовые фигуры и пушистые кальциты. Отдельное удовольствие — минералы-эпонимы, то есть те, что были названы в честь ученых. Кокшаровит, Воробьевит, Вернадит, Ломоносовит и Крыжановскит — кажется, смешнее не придумаешь и нарочно.
адрес: Ленинский пр-т, 18/2
Стоимость билета: 100–250 рублей
Театральный музей имени Бахрушина
Музей на «Павелецкой» в здании, похожем на пряничный дом, был открыт в конце XIX века меценатом Алексеем Александровичем Бахрушиным, увлекавшимся сценой и собиравшим, можно сказать, фетишистскую коллекцию — личные вещи артистов (от Павловой до Шаляпина) и театральные реликвии из семейных архивов. Один из залов — выставочный, там друг друга сменяют тематические подборки эскизов декораций и костюмов к знаменитым постановкам, программки, афиши и фотопортреты. Среди гостей — в основном школьники на экскурсиях и театральное сообщество. Как говорят посетители, здание музея с его тяжелыми дверьми и вытянутыми в длину окнами, сегодня само могло бы стать отличной локацией для иммерсивного спектакля.
адрес: ул. Бахрушина, 31/12
Билеты: 100–200 рублей
Музей «Живая коллекция частных инвестиций»
Один из нечастых в Москве случаев, когда в частном выставочном пространстве собирают не современное искусство. За экскурсию посетителя обещают научить основам финансовой грамотности, но куда интереснее освежить в памяти многочисленные финансовые прорывы и кризисы, случившиеся в мировой экономике. Отличная возможность если не избавить себя от чтения Седлачека и Пикетти, то хотя бы достойно к этому подготовиться. Обратите внимание, что музей работает только в режиме экскурсий, расписание которых можно найти на сайте. Также необходима предварительная регистрация, без которой на экскурсию не пустят.
адрес: Звенигородское шоссе, 18/20, к. 1, подъезд № 1, 5-й этаж
Стоимость билетов: 300 рублей
Палеонтологический музей
Еще один музей Российской академии наук, Палеонтологический, расположен между станциями метро «Коньково» и «Теплый Стан». Добираться своим ходом одинаково неудобно от обеих — придется идти вдоль шумной Профсоюзной улицы, — зато можно зайти в «Китайские новости» или на продуктовый рынок «Экомаркет».
В самом музее неприглядный интерьер, мало менявшийся с советских времен, и по-своему поразительная подборка экспонатов. Уже на входе дух захватывает от необъятного керамического панно «Древо жизни», за которыми следует несколько этажей cкелетов, чучел и останков растений и животных. Самый интересный зал — со скелетами динозавров. Очередь из желающих сфотографироваться с диплодоком, кажется, не иссякает даже в утренние часы.
адрес: ул. Профсоюзная, 123
Стоимость билета: 150–300 рублей
Зоологический музей МГУ
Проводник в мир таксидермии и костей. В монументальном здании столетней давности под сводчатыми потолками можно найти любую земную тварь: от моделей одноклеточных до скелета слона. Здесь всегда прохладно и пахнет средствами от моли и пылью. Интерактива не предусмотрено — просто ходите по рядам, читайте экспликации и не облокачивайтесь на витрины. Из интересных экспонатов — скелет мамонта и чучела панд, обитателей Московского зоопарка в 50-х годах. Коллекция костей в зале сравнительной анатомии хороша и разнообразна, а вот на экспозициях млекопитающих и птиц довольно тесно: витрины стоят так плотно друг к другу, что в выходной день там не разминуться.
адрес: ул. Большая Никитская, 2 (бывший д. 6)
Стоимость билетов: 100–300 рублей
Государственный Дарвиновский музей
Если верить «Википедии», этот открытый чуть более 20 лет назад музей стал крупнейшим естественно-научным музеем Европы. В основной экспозиции представлены около 5 тысяч экспонатов всевозможных форм и размеров. Скелеты тут не такие впечатляющие, как в Зоологическом музее, и костного зала как такового нет. Непосредственно экспозиция занимает два этажа основного здания и разбита на части: есть разделы о происхождении человека, об эволюции поведения, об образовании видов и их сосуществовании. Один из самых интересных разделов — зоогеография. Огромный зал, в котором представлены все природные зоны и животные, населяющие их — они аккуратно расставлены в витринах в разных позах, как игрушки на полках педантичного ребенка.
Здесь совсем не пахнет пылью (витрины новые и герметичные), много интерактивных стендов, а некоторые экспонаты такие маленькие, что их нужно разглядывать через микроскоп. Обязательны к просмотру витрина с животными-альбиносами и целая стена с лисами всех окрасов и размеров.
адрес: ул. Вавилова, 57
«Старый Английский двор»
Идти сюда нужно не столько ради экспозиции, посвященной зарождению англо-русской торговли, сколько ради чудом уцелевшего здания XVI века, на месте которого в 1960-е годы чуть не построили автомобильный пандус. Белокаменный дом в Зарядье уступает по возрасту только двум московским постройкам, Спасскому собору Спасо-Андроникова монастыря и Грановитой палате. Когда-то Иван Грозный подарил эти палаты английским купцам из «Московской компании», и те владели зданием почти 100 лет, пока в Англии не произошла революция и державы не поссорились. Английского двора нет на открытках и магнитах, так что это одна из древностей, которые не надоели москвичам.
адрес: Зубовский бульвар, 2
Стоимость билета: 100–200 рублей
Музей «Огни Москвы»
Камерный музей, посвященный истории уличного освещения в Москве, располагается в переулке между «Лубянкой» и «Чистыми прудами» и занимает несколько залов на двух этажах хорошо сохранившихся палат Милославских XVII века. При входе надо позвонить в домофон.
Здесь выставлены лучины и масляные плошки, которыми москвичи пользовались до введения централизованного уличного освещения. Первые настоящие городские фонари, которые начали устанавливать после указа императрицы Анны Иоанновны 1730 года (его копия есть в распоряжении музея), — на масле, керосине и газе. Для работы газовых фонарей построили завод в Нижнем Сусальном переулке, который известен сейчас как «Арма». Архивом музея пользовались для освещения обновленной Тверской.
Экспозиция расставлена по-уютному хаотично, почти все фонари можно зажигать. Дети, экскурсии для которых тут проходят чаще остальных, остаются в восторге.
адрес: Армянский пер., 3–5, стр. 1
Стоимость билетов: 150–250 рублей
Музей транспорта
Огромное пространство (если точнее, ангар), где расположились автомобили разных эпох. Экспонатов много, так что можно пропасть здесь на два часа, разглядывая машины и получая эстетическое наслаждение. Тем, кто интересуется технической частью, расскажут историю автомобилестроения, заводов и определенных машин, на которых ездили известные личности. Особенно запоминаются «Чайки», которые в СССР переделывали в кареты скорой помощи для правительственных лиц.
Адрес: ул. Рогожский Вал, 9/2
Стоимость билета: 200–400 рублей
фотографии: обложка, 1 – Государственный музей Востока, 2 – Зоологический музей МГУ
Текст: Наташа Федоренко, Настя Курганская, Таня Решетник, Лев Левченко, Антон Хитров, Ануш Долахян, Настя Григорьева
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