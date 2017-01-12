Когда очереди на Васнецова и Рафаэля уже позади, а идти в частные галереи современного искусства нет настроения, можно обратить свое внимание на музеи, о которых редко пишут в городских газетах, но поход в которые долгие годы остается отличным способом провести время, в том числе всей семьей.

Театральные реликвии, национальные костюмы, минералы и скелеты — вспоминаем музеи, в которых живопись не играет важной роли.