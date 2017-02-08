The Village вспоминает театральные и кинодебюты последних лет и пробует угадать, кто из молодых актеров станет главными героями индустрии в ближайшем будущем.

Александра Бортич

Бортич дебютировала в кино безо всяких дипломов — и сразу в правильном проекте: драма «Как меня зовут» Нигины Сайфуллаевой (тоже, в общем-то, дебютантки) вышла очень удачной, не в последнюю очередь благодаря Бортич и ее партнерше по фильму Марине Васильевой. После этой работы к артистке моментально пришел успех: Роман Прыгунов снял ее в сиквеле «Духless», Анна Меликян — в альманахе «Про любовь». Последней на сегодня и чуть ли не самой громкой ролью Бортич стала полоцкая княжна Рогнеда в «Викинге» Андрея Кравчука, главном отечественном блокбастере 2016 года.

Василий Буткевич

При всей популярности у московской театральной публики студенты Дмитрия Брусникина — «брусникинцы» — до недавнего времени казались неделимой творческой единицей. На курсе не было звезд: учебные спектакли нарочно делались так, чтобы всем доставалось примерно поровну зрительского внимания. И все-таки к концу обучения несколько человек начали сольную карьеру, в том числе и Василий Буткевич. Актер, засветившийся в паре сериалов начала 2010-х, по-настоящему «выстрелил» в авторской молодежной драме Михаила Местецкого «Тряпичный союз», сыграв самого юного, но вместе с тем и самого взрослого участника радикальной арт-группы. В 2015 году, за три недели до вручения диплома Буткевич разделил с коллегами по картине приз «Кинотавра» за лучшую мужскую роль.

С тех пор фильмография «брусникинца» пополнилась школьной комедией «Хороший мальчик» (его персонаж был однокашником главного героя) и маленьким, но смешным эпизодом в ТНТ-шной «Ольге». Впрочем, на первом месте у него по-прежнему театр: пожалуй, важнейшая на сегодня работа Буткевича — роль поэта Петра Пустоты в одном из лучших московских спектаклей прошлого года «Чапаев и Пустота». Кстати, там он еще и поет.

Александр Петров

В резюме Петрова — больше 30 сериалов и фильмов: актер активно снимается с 2012 года. Но настоящую славу ему принесла роль в блокбастере Федора Бондарчука «Притяжение»: его герой, обычный парень из Чертанова, вдруг оказывается пассионарием, способным поднять соседей на борьбу с незваными космическими гостями.

Воспитанник Леонида Хейфеца, одного из авторитетнейших педагогов ГИТИСа, Петров, как и другие молодые артисты с театральным бэкграундом, постоянно курсирует между съемочной площадкой и сценой: он играет купца Лопахина в спектакле Владимира Мирзоева «Вишневый сад» и выступает на концертных площадках в компании группы Ocean Jet с музыкально-поэтическим шоу «Заново родиться». В 2017 году Петрова ожидает немало премьер на телевидении и в кино, самая интересная из которых (во всяком случае, с актерской точки зрения) — сериал ТНТ «Гоголь», где артисту досталась заглавная роль.

Анастасия Пронина

Театральному зрителю Пронина знакома по ряду живых, умных и своевременных проектов: в антифашистском «Камне» Филиппа Григорьяна она — девочка-немка, столкнувшаяся с позорным семейным прошлым; в спектакле Саши Денисовой «Страна Москва» — героиня колонок Василия Зоркого, «неизвестного горожанина»; в «Отеле „Калифорния“» той же Денисовой — молодая Патти Смит.

Самые важные достижения многогранной артистки в кино (не считая маленькой роли в комедии «Квартета И» «О чем говорят мужчины») на сегодня следующие: в «Тряпичном союзе» Михаила Местецкого она сыграла загадочную соседку Сашу, деревенскую femme fatale, из-за которой четверка друзей чуть не перессорилась, а в хулиганской короткометражке Аксиньи Гог «Селфи» из альманаха «Петербург. Только по любви» — главную героиню, девушку, приехавшую в Питер для того, чтобы красиво уйти из жизни.

Петр Скворцов

У «брусникинца» Петра Скворцова — немалая фильмография. В ней два десятка ролей, но большая пока одна: в картине Кирилла Серебренникова «Ученик» он сыграл главного героя, старшеклассника Веню Южина, который в один прекрасный день заделался в православные экстремисты. Впрочем, работа столь удачная, что актер вряд ли останется без предложений в ближайшем будущем.

Тем временем он продолжает играть в спектаклях «Мастерской Брусникина», которая из студенческой команды превратилась во взрослый театральный коллектив: самая заметная театральная роль Скворцова — философствующий под действием веществ бандит из 90-х все в той же постановке «Чапаев и Пустота».

Ирина Старшенбаум

Артистка снимается не дольше двух лет, в основном в сериалах. Среди них —детективный «Шакал», комедийная «Крыша мира» и трагикомедийная «Ольга». Полнометражных картин в ее фильмографии всего две, зато среди них есть фантастическая лента Федора Бондарчука «Притяжение», после которой ее наверняка заметят. Старшенбаум играет главную героиню — Юлю, дочь полковника, простую школьницу из Чертанова, которая влюбляется в человекоподобного инопланетянина, демонстрируя, в отличие от остальных героев, лучшие качества нашего вида.

Павел Табаков

Младший Табаков попал на профессиональную сцену в 12 лет, но первую важную роль получил несколько позже: в ретродраме Константина Богомолова «Год, когда я не родился» Олег и Павел Табаковы сыграли отца и сына. Другой заметной театральной работой актера стал герцог Бекингем — он же Джастин Бибер — в самой безбашенной постановке Богомолова «Мушкетеры. Сага. Часть первая».

Табаков удачно дебютировал на экране, став пасынком главной героини — трудным подростком из очень состоятельной семьи, — в мелодраме Анны Меликян «Звезда», отмеченной двумя наградами «Кинотавра-2014». За ней последовали роли в фарсовом «Орлеане» Андрея Прошкина и нашумевшем костюмном фильме Алексея Мизгирёва «Дуэлянт». В 2017 году мы будем видеть артиста часто: он сыграет вампира Романа Шторкина в экранизации романа Виктора Пелевина «Ампир V» (ее снимает режиссер «Generation П» Виктор Гинзбург) и появится в паре новых проектов Константина Богомолова — театральной постановке «Дракон» и киноверсии спектакля «Год, когда я не родился».

Юлия Хлынина

Ученица Константина Райкина еще студенткой сыграла Джульетту в спектакле своего знаменитого педагога «Ромео и Джульетта». Примерно в то же время артистка начала работать в кино и быстро добилась успехов: Станислав Говорухин снял ее в детективном фильме Weekend, Алексей Мизгирёв — в картине «Дуэлянт». В 2017 году Хлынина появится в нескольких фильмах, среди которых — «Селфи» Николая Хомерики, где она снимается бок о бок с Константином Хабенским и Федором Бондарчуком.

Иван Янковский

Выходец из известной актерско-режиссерской семьи, как это нередко бывает, рано дебютировал в кино. Однако его первой серьезной работой стал все тот же «Тряпичный союз», открывший зрителю сразу несколько новых актерских имен. Янковскому досталась роль самого умеренного и «цивилизованного» участника молодежной арт-ячейки. На следующий год Павел Лунгин снял артиста с Ксенией Раппопорт в «Даме пик». Его герой в этом фильме — оперный певец-карьерист, репетирующий партию Германа.

Параллельно с карьерой в кино актер играет в одном из лучших московских театров — «Студии театрального искусства» Сергея Женовача. Там у Янковского главные роли в двух постановках по Булгакову: в «Записках покойника» он играет альтер эго писателя — начинающего литератора Сергея Максудова, а в готовящемся спектакле «Мастер и Маргарита» репетирует поэта Бездомного.

Фотографии: обложка, 3, 6, 7, 8 – WDSSPR, 1 – Централ Партнершип, 2, 4, 9 – Ракета, 5 – Вольга