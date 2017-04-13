Спилберг, Антониони и все-все-все

«Комната 666»

РЕЖИССЕР: Вим Вендерс

На Каннском фестивале 1982 года Вим Вендерс поставил в номер камеру напротив стула, куда пригласил для интервью всех приехавших на фестиваль. Среди них были живые классики Антониони и Годар, легенда альтернативного кино Фассбиндер и смельчак Херцог, бескомпромиссный Пол Моррисси и Стивен Спилберг, снимавший самое коммерчески успешное кино из них всех. У каждого было 11 минут, чтобы ответить на камеру, стоит ли умереть за кино и можно ли раствориться в кинематографе, и каждый находит свои ответы: кто-то умничает, кто-то выходит из кадра, кто-то дразнится, кто-то отвечает без тени иронии. «Комната 666» — один из лучших документальных фильмов про то, что у каждого свое кино: здесь эта истина рассказана в 15 выразительнейших лицах поколения, многие из которых мы не можем так уж легко опознать.