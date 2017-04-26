Джонатан Дэйтон и Валери Фэрис

смотреть: «Маленькая мисс Счастье», «Руби Спаркс»

Супружескую пару сценаристов и режиссеров мы знаем с детства, хотя, скорее всего, не догадываемся об этом: именно они сняли лучшие клипы Red Hot Chili Peppers, The Smashing Pumpkins и великое видео Travis о бунтарской вечеринке «Sing». На их счету пока всего два фильма, зато какие. «Маленькая мисс Счастье» не только дала новую надежду независимым режиссерам (недорогой в производстве фильм собрал в прокате немыслимые суммы и выиграл два «Оскара»), но еще и стал семейным фильмом на все времена с искренним разговором о проблемах большинства, стиснутых между депрессией и манией. Их второй фильм «Руби Спаркс» с Полом Дано и Зои Казан пересказывает миф о Пигмалионе на новый лад: амбициозный писатель придумывает восхитительную героиню, и на следующее же утром она оживает в его гостиной. Выдуманная история становится отличным упражнением для режиссеров, чтобы рассказать о доминировании в отношениях и о том, как зависимость убивает любое чувство. Все с нетерпением ждут новый фильм дуэта, запланированный на этот год, где Эмма Стоун и Стив Каррел играют знаменитых теннисистов 70-х, участвовавших в скандальном соревновании «Битва полов».