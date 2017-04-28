Долларовая трилогия Серджио Леоне «Формула Кино Горизонт», 28–30 мая Триумфальный приезд создателя спагетти-вестернов Серджио Леоне в Штаты: на дворе переломные 60-е, главная звезда, открытая режиссером, Клинт Иствуд, станет героем десятилетия, а спустя время сам начнет снимать фильмы. Любимое кино тысяч вдохновленных синефилов, среди которых люди, перепридумавшие экшен уже в наше время, с саундтреком Эннио Морриконе, обжигающим солнцем и хорошими, плохими и злыми одиночками верхом на полудиких лошадях. «За пригоршню долларов», «На несколько долларов больше» и «Хороший, плохой, злой» показываются три дня подряд в хронологическом порядке.

«Неруда» РЕЖИССЕР: Пабло Ларраин 28 апреля, 3 мая, 13 мая, «Формула кино» на Лубянке После «Джеки» Пабло Ларраин возвращается на родину — к главной чилийской гордости ХХ века, поэту Пабло Неруде в исполнении Гаэля Гарсии Берналя. Неруда во второй половине 40-х становится одним из самых заметных коммунистов и набирает популярность в качестве спикера сопротивления: по его следу пущена тайная полиция, а околофашистское правительство начинает травлю. Фильм о том, что публичная позиция в ХХ веке не могла не быть политической, с глубоким пониманием латиноамериканской истории.