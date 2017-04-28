Гид The VillageЧто смотреть в кино на майские праздники
Алиса Таёжная рассказывает о новинках проката и специальных показах, которые пройдут в первые недели мая
Что смотреть в прокате
«Затерянный город Z»
режиссер: Джеймс Грэй
Драма Джеймса Грэя об искателе легендарного золотого города в Амазонке — американце Перси Фосетте, который провел десятилетия в Латинской Америке. Золотая лихорадка встречает прирожденный авантюризм и желание быть кем-то большим, чем просто американским военным на задании. Восхитительная Сиенна Миллер в долгожданной главной женской роли и возмужавший Роберт Паттинсон в качестве ассистента экспедиции.
«Сфера»
режиссер: Джеймс Понсольдт
Режиссер «Конца тура» и «Захватывающего времени» снимает антиутопию о всезнайке и карьеристке, которая попадает на захватывающую вакансию в прогрессивную компанию будущего. Эмма Уотсон во взрослой роли осознанной девушки, которая больше всего боится не состояться, приходит в объятия Большого брата, смотрящего на мир внимательными и всезнающими глазами Тома Хэнкса.
«Перестрелка»
режиссер: Бен Уитли
Сатирическая стилизация о бесконечной перестрелке на бостонском складе в конце 70-х годов: бойцы ИРА при помощи посредников и мелких посыльных выкупают оружие у хорохорящихся мафиози из ЮАР. Стильные прически, набриолиненные бакенбарды и рубашки с отложным воротником — в абсурдной черной комедии Бена Уитли есть место Арми Хаммеру, Бри Ларсон, Ноа Тейлору и Сэму Райли. Только стрельба и шутки, и ничего больше.
«Моя девушка — монстр»
режиссер: Начо Вигалондо
Сатирический сай-фай об алкоголичке Глории (Энн Хэтэуэй), которая приезжает из большого города в провинцию, чтобы начать жизнь с нуля и оправиться от расставания с суперуспешным бойфрендом. Устраиваясь на работу в бар к первому парню на деревне (Джейсон Судейкис), она продолжает надираться по вечерам и узнает о связи своих выходок с разрушениями огромного монстра в Сеуле. Фантастическая комедия о похмельном чувстве вины, задержках в развитии и трудной дороге к самим себе.
«Любовь и страсть. Далида»
режиссер: Лиза Азуэлос
Байопик легенды европейской эстрады — египтянки по рождению, спевшей главные песни столетия на нескольких языках. За 30 лет карьеры перед самоубийством Далида успела выступить везде — от разогрева Шарля Азнавура до собственных стадионных концертов. Помимо триумфов перед публикой, речь в «Далиде» скорее о трагической личной истории певицы, где самоубийства любимых мужчин соседствовали с несчастьем скрываемого бесплодия.
«Большой»
РЕЖИССЕР: Валерий Тодоровский
Отечественная драма о мечте балерины: провинциалка из моногорода Юля Ольшанская попадает в питомник при Большом театре с надеждой покорить главную сцену. Не столько «Черный лебедь», сколько торжественная версия толкового перестроечного фильма «Танцующие призраки» о дисциплине, сверхмечте и измождающей дрессуре за кулисами восхищающих спектаклей. Главная радость фильма — Алиса Фрейндлих в роли преподавательницы балета, которую можно очень редко увидеть в большом кино.
«Прочь»
РЕЖИССЕР: Джордан Пил
Остроумная и точная интерпретация канонического фильма о визите черного парня домой к белой девушке «Угадай, кто придет к обеду?» — «Прочь» критический и толковый фильм о расовых отношениях, переведенный в плоскость хоррора предубеждений. Сатира на трамповскую Америку и лицемерие, маскирующее историю сегрегации, — в образцовом примере, как снимать неглупые и своевременные хорроры про то, что по-настоящему волнует каждого из нас.
«Стражи Галактики. Часть 2»
режиссер: Джеймс Ганн
Продолжение самой обаятельной супергеройской истории о пятерке неочевидных борцах за свободу Галактики: в этот раз ее нужно защищать от нашествия гигантских осьминогов, а параллельно со спасением планеты выяснять происхождение, искать предков и вдохновляющую Родину. Экшен, переполненный инфантилизмом в лучшем смысле этого слова.
«Меч короля Артура»
режиссер: Гай Ричи
Гай Ричи возвращается в Британию, но не к гопникам из предместья, а к королю Артуру в борьбе за трон. Игра престолов с рыцарями Круглого стола, схватки под Led Zeppelin и сильные мужчины на передовой — Джуд Лоу против Чарли Ханнэма — компенсация за задержавшийся в дороге новый сезон главного хита HBO. Здесь достаточно хмурой погоды, суровых мужчин, колдовства и власти, которая ждет, пока ее возьмут.
Специальные показы
Долларовая трилогия Серджио Леоне
«Формула Кино Горизонт», 28–30 мая
Триумфальный приезд создателя спагетти-вестернов Серджио Леоне в Штаты: на дворе переломные 60-е, главная звезда, открытая режиссером, Клинт Иствуд, станет героем десятилетия, а спустя время сам начнет снимать фильмы. Любимое кино тысяч вдохновленных синефилов, среди которых люди, перепридумавшие экшен уже в наше время, с саундтреком Эннио Морриконе, обжигающим солнцем и хорошими, плохими и злыми одиночками верхом на полудиких лошадях. «За пригоршню долларов», «На несколько долларов больше» и «Хороший, плохой, злой» показываются три дня подряд в хронологическом порядке.
«Неруда»
РЕЖИССЕР: Пабло Ларраин
28 апреля, 3 мая, 13 мая, «Формула кино» на Лубянке
После «Джеки» Пабло Ларраин возвращается на родину — к главной чилийской гордости ХХ века, поэту Пабло Неруде в исполнении Гаэля Гарсии Берналя. Неруда во второй половине 40-х становится одним из самых заметных коммунистов и набирает популярность в качестве спикера сопротивления: по его следу пущена тайная полиция, а околофашистское правительство начинает травлю. Фильм о том, что публичная позиция в ХХ веке не могла не быть политической, с глубоким пониманием латиноамериканской истории.
«Прямохождение»
РЕЖИССЕР: Евгений Юфит
29 апреля, 16:30, ММСИ на Гоголевском бульваре
Ироничное и лукавое мокьюментари одного из родоначальников некрореализма, скоропостижно скончавшегося недавно экспериментатора Евгения Юфита. «Прямохождение» — его последний фильм, мимикрирующий под детектив о художнике, в распоряжение которого попадает заброшенный архив неизвестного режиссера. Юфит соединяет абсурдную историю эволюции с псевдодокументальным наблюдением за сообществом людей и приматов: мрачное и проницательное кино о природе человеческого в истории современного искусства.
Мультфильмы Федора Хитрука
29 апреля, 17:00, Третьяковская галерея в Лаврушинском переулке
Без преувеличения один из главных аниматоров ХХ века, одновременно призер фестивалей и любимец всех детей, гордость «Союзмультфильма» Федор Хитрук оставил после себя черного как смоль Бонифация и лучшее пособие по киносъемкам «Фильм! Фильм! Фильм!». В Третьяковке покажут его главные мультфильмы 60-х и 70-х, а представит программу другая живая легенда — Юрий Норштейн.
«Ноктюрама»
РЕЖИССЕР: Бертран Бонелло
29 апреля, 20:30, «Пионер»
Политический триллер одного из главных французских современников Бертрана Бонелло — история одного теракта глазами молодых французов, одновременно наследующих революционному поколению 1968 года и не похожих на него. Одно преступление глазами всех участников — в поездках по современному и не открыточному городу и в детальном комментарии о разобщенном обществе с социалистическим прошлым и неопределенным будущим.
Видеоработы и фильмы современных художников в рамках Триеннале современного искусства
«Гараж»
26 апреля — 15 мая
Параллельно с крупной выставкой региональных художественных практик в ЦСИ «Гараж главных фигур современного российского искусства — от международно признанных Виктора Алимпиева, групп «Что делать?», «Синий суп» и «Провмыза» до молодых имен — Дмитрия Венкова и Евгения Гранильщикова.
Балтийская и грузинская «новая волна»: кинопрограмма к выставке «Оттепель» в ГТГ
май, Третьяковская галерея в Лаврушинском переулке
Оттепель — это не только «Я шагаю по Москве» и поворотные фильмы Марлена Хуциева, но еще и бурный рост кинопроизводства в советских республиках, где вопросы идентичности и языка переплетались с особенным взглядом в будущее и поэтическим повествованием. В майской кинопрограмме «Оттепели» — россыпь полузабытых имен, которые почти ничего не скажут обычному зрителю, но показывают прошлое и людей СССР так, как это не удавалось массовому кино. Настоящее синефильское чудо.
«Лестница в небо: Искусство Цай Гоцяна», реж. Кевин Макдональд
«Гараж», 5 мая, 9 мая
Документальный фильм Кевина Макдональда об известнейшем китайском художнике, работающем с огнем, светом и фейерверками. Кино ставит художника в контекст современного Китая и глобального мира искусства, объясняет художественный метод и прозаический производственный процесс и выявляет зрительские реакции на ускользающее и во всех смыслах феерическое искусство Цай Гоцяна. Мы смотрим на художника, воплощающего свою мечту — визуальную лестницу в небо, построенную из потоков цветного света.
«Человек разумный»
режиссер: Николаус Гейрхальтер
«Гараж», 6 мая, 11 мая
Созерцательный документальный фильм о пространствах без людей — обитаемых и необитаемых, — построенных по рациональным планам и пустующих по разным причинам: от недальновидного проектирования до погодных условий. Взгляд на перенаселенную цивилизацию без людей и плоды человеческого труда вне зоны применения: ландшафты, архитектура и пограничные среды в изображении одного из главных европейских документалистов.
«Белорусский вокзал»
режиссер: Андрей Смирнов
9 мая, летний «Пионер» в парке «Сокольники»
Один из лучших советских фильмов о войне — пронзительное кино о дружбе и памяти в несравненной постановке Андрея Смирнова. Четверо фронтовых друзей приезжают на поминки своего военного товарища и смотрят на изменившуюся Москву 20 лет спустя после Победы. Кино, после которого хочется обнять близких и никогда не забывать.
Уик-энд фильмов о материнстве «Матриархуд» в ЦДК
ЦДК, 12–14 мая
Специальная программа о том, каково быть современной матерью, — без излишней сентиментальности и с пониманием гендерных проблем. Шесть фильмов в программе фестиваля — от социальной документалистики до элегического созерцательного кино — касаются свободы распоряжаться своим телом и временем, проблем женщин под давлением экономики ХХI века, устройства семейных связей и двойной нагрузки матерей. Редкие и умные фильмы из фестивального перечня — на большом экране в Москве: по-настоящему нечастое событие, тем более с сопровождающими дискуссиями о месте женщины в семье и обществе.
«Чужой»
режиссер: Ридли Скотт
«Формула Кино Горизонт», 12 мая, 19:30, 13 мая, 16:30
За неделю до премьеры новой части «Чужого» — возвращение к корням: канонической фантастике с Сигурни Уивер, изменившей традицию сай-фая и репрезентацию женских героинь в экшенах и космических одиссеях. Фильм о потусторонней сущности, захватывающей корабль, будет идти на языке оригинала с субтитрами.
Обложка: Marvel Studios
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