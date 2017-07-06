Думская улица в Петербурге живее всех живых — и в это сложно поверить. Через два года крупнейшему барному кварталу в центре Петербурга, в двух шагах от Невского проспекта, исполнится 15 лет. Настоящий городской феномен: Думскую по тем или иным причинам регулярно хоронят, но машина по производству злачных мест работает бесперебойно. Первый гид по барам Думской улицы и примыкающей к ней части улицы Ломоносова The Village делал в 2012 году — тогда мы насчитали там 24 заведения (с учетом круглосуточных магазинов и салонов красоты). Через год журналист Олег Ясаков в колонке «Былое и Думская» писал: «О том, что в Петербурге существует Думская улица, мы забыли еще в 2008 году, похмелившись после первого закрытия „Фиделя“. Их будет еще несколько — „на этот раз точно“, — но в итоге этот мощный старик переживет не только свадьбы, но и разводы тех, кто там познакомился».

Так и есть. В баре «Фидель» по-прежнему наливают, а заведений на Думской с окрестностями уже почти 40: Малый Гостиный двор, как выяснилось, безразмерен. Такой концентрации баров в пределах одного небольшого квартала нет больше нигде в стране — Думскую можно без преувеличения назвать главной барной улицей России.

Думская пережила и появление новых барных улиц-конкурентов, и криминализацию последних лет (здесь периодически стреляли), безрезультатные попытки властей навести порядок (кажется, они смирились, что имеют дело с туристической, пусть и неоднозначной, достопримечательностью) и посягательства девелоперов (последние новости о строительстве на этом месте торгово-гостиничного комплекса и гостиницы «четыре-пять звезд» датируются 2010 годом — у инвесторов денег так и не нашлось).

Квартал при этом меняется — не только количественно, но и содержательно. Думская последних двух лет — это улица веселящего газа. Шарики с закисью азота продаются здесь повсеместно: на улице из багажников машин, при входе в заведения, из-за стойки в самих барах. Они рекламируются на грифельных досках наряду с коктейлями, зазывалы на улицах предлагают их у каждого второго заведения. Дикая картина, которая определяет атмосферу Думской улицы 2017 года: пестрая толпа — от первокурсниц до менеджеров в белых рубашках — с шариками в руках.

Корреспонденты The Village прошлись в ночь с пятницы на субботу по самым характерным и заметным местам Думской и Ломоносова, как старым, так и совсем новым.