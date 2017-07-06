Гид The VillageДикая Думская: Что происходит на главной барной улице России
Бессмертный злачный квартал Петербурга: караоке, стриптиз-клубы, гей-бары, хинкали и веселящий газ
Думская улица в Петербурге живее всех живых — и в это сложно поверить. Через два года крупнейшему барному кварталу в центре Петербурга, в двух шагах от Невского проспекта, исполнится 15 лет. Настоящий городской феномен: Думскую по тем или иным причинам регулярно хоронят, но машина по производству злачных мест работает бесперебойно. Первый гид по барам Думской улицы и примыкающей к ней части улицы Ломоносова The Village делал в 2012 году — тогда мы насчитали там 24 заведения (с учетом круглосуточных магазинов и салонов красоты). Через год журналист Олег Ясаков в колонке «Былое и Думская» писал: «О том, что в Петербурге существует Думская улица, мы забыли еще в 2008 году, похмелившись после первого закрытия „Фиделя“. Их будет еще несколько — „на этот раз точно“, — но в итоге этот мощный старик переживет не только свадьбы, но и разводы тех, кто там познакомился».
Так и есть. В баре «Фидель» по-прежнему наливают, а заведений на Думской с окрестностями уже почти 40: Малый Гостиный двор, как выяснилось, безразмерен. Такой концентрации баров в пределах одного небольшого квартала нет больше нигде в стране — Думскую можно без преувеличения назвать главной барной улицей России.
Думская пережила и появление новых барных улиц-конкурентов, и криминализацию последних лет (здесь периодически стреляли), безрезультатные попытки властей навести порядок (кажется, они смирились, что имеют дело с туристической, пусть и неоднозначной, достопримечательностью) и посягательства девелоперов (последние новости о строительстве на этом месте торгово-гостиничного комплекса и гостиницы «четыре-пять звезд» датируются 2010 годом — у инвесторов денег так и не нашлось).
Квартал при этом меняется — не только количественно, но и содержательно. Думская последних двух лет — это улица веселящего газа. Шарики с закисью азота продаются здесь повсеместно: на улице из багажников машин, при входе в заведения, из-за стойки в самих барах. Они рекламируются на грифельных досках наряду с коктейлями, зазывалы на улицах предлагают их у каждого второго заведения. Дикая картина, которая определяет атмосферу Думской улицы 2017 года: пестрая толпа — от первокурсниц до менеджеров в белых рубашках — с шариками в руках.
Корреспонденты The Village прошлись в ночь с пятницы на субботу по самым характерным и заметным местам Думской и Ломоносова, как старым, так и совсем новым.
«Фидель»
Адрес: Думская ул., 9
Время работы: 18:00–06:00
В «Фиделе», открытом в 2006 году, в отличие от некоторых соседей-ветеранов, не меняется почти ничего. Все так же людно, все те же диджеи и танцы в забитом до предела помещении, такое же дешевое и плохое пиво, и даже (это действительно сенсация!) гений места, седовласый дядя Миша все так же, как и десять лет назад, знакомится в баре со студентками. Одно из немногих мест на Думской, где сохранилась атмосфера свойскости: случайных посетителей и туристов много, но постоянные гости, внимательно оценивающие каждого входящего, все еще держат позиции. Зато шот «Кровавый Боярский», говорят бармены, позиции заметно сдал.
«Дача»
Адрес: Думская ул., 9
Время работы: пятница и суббота, 18:00–06:00
В остальные дни: 18:00–03:00
Бар «Дача», старейший на злачной Думской, отметивший в этом году 13-летие, в очередной раз «окончательно закрывался» в 2016-м, но продолжает работать как ни в чем не бывало. Правда, от прежней «Дачи» осталось только название, ее новый облик шокирует любого завсегдатая бара нулевых: место стало больше похоже на паб, здесь чисто, здесь кухня и полноценное меню, а легендарный туалет (кто помнит, тот поймет) отремонтирован чуть ли не в прованском стиле.
«Улитка на склоне»
Адрес: Думская ул., 9
Время работы: 20:00–06:00
Один из ветеранов на Думской, хоть и не с такой продолжительной историей, как «Дача» или «Фидель». На входе в «Улитку» фейсконтроль ставит печати на запястье. Внутри темно и мрачно, кирпичные стены украшают психоделические рисунки, а посетителей почти нет. Специализация места — концерты, которые по будним дням устраивают в просторном зале на втором этаже. Играют здесь большей частью новые или полулюбительские панк-группы. Сами устроители называют заведение андеграундным, что, впрочем, не мешает барменам включить в пятницу вечером какую-то совсем примитивную попсу.
«Белград»
Адрес: Думская ул., 9
Время работы: 18:00–06:00
Еще один старожил Думской, отметивший в начале июня десятилетие, теперь представляет из себя диско-бар с русским караоке, кальянами, бургерами и вездесущими «веселящими шариками». На фоне мрачных соседей — ярко и многолюдно. Цветные настенные принты с открыточными видами Петербурга и, соответственно, Белграда подчеркивают бесхитростную концепцию: здесь дискотека и атмосфера непрекращающегося выпускного. Похоже на резиденцию фестиваля «Алые паруса».
Duma Bar
Адрес: Думская ул., 9
Время работы: 18:00–06:00
Один из самых ярких представителей Думской нового поколения. Избыточное двухэтажное пространство с несколькими барами, танцполами, кальянами и караоке (в полупустом зале поют: «А, может, к черту любовь? Все хорошо, ты держись. Раздевайся, ложись, раз пришел!»). Вместо диджея с пластинками — техно. Вместо рюмки водки — шарик веселящего газа за 150 рублей, продающийся прямо в баре, как стакан разливного пива. «Нормально торкает», — объясняет девушка-бармен. Перед дней на барной стойке извиваются две танцовщицы топлес. Юноша, с виду первокурсник, заказывает два шота «Минет».
Poison
Адрес: ул. Ломоносова, 2
Время работы: 18:00–07:00 (караоке — с 21:00)
Лучшее место квартала, сохраняющее достоинство в непростом окружении. Караоке-бар Poison (первый из одноименной сети) давно стал городской достопримечательностью: гигантский выбор англоязычных песен (и только их, по-русски попеть не удастся), маленькое помещение, бесконечная вежливая очередь к микрофону и локальные исполнители-звезды. В некотором роде одно из немногих мест, унаследовавших дух Думской середины нулевых: демократичность и благородный микс гостей разных поколений. Водка по 90 рублей и никаких шариков — всем весело и без них.
«Мясо тесто»
Адрес: ул. Ломоносова, 2
Время работы: 17:00–06:00
Гастрономическая революция на Думской-Ломоносова: у местных шаверм появился мощный конкурент — хорошая грузинская закусочная, расположившаяся сразу за Poison и Morrison Karaoke Bar. В большом меню есть пельмени и даже блины, но главное — хинкали (по 40 рублей за штуку; после полуночи, правда, их с большой вероятностью уже не будет) и хачапури. У стены, рядом с обычными столиками, расположились неожиданные для грузинского кафе, но уместные для специфической локации, стоячки — можно быстро что-нибудь перехватить между одним баром и другим. Персонал — из Грузии — радушен, но, явно, еще не привык к безумию вокруг. Ночью в пятницу это место, которое работает до утра, для многих, гуляющих по кварталу, может оказаться настоящим спасением.
«Кваренги»
Адрес: ул. Ломоносова, 2
Время работы: 20:00–06:00
В отличие от большинства других заведений на Думской, здесь берут плату за вход (правда, небольшую — 100 рублей, и только с парней). Внутри — лабиринт лестниц и коридоров, в котором несложно заблудиться. По выходным здесь многолюдно и, кажется, есть почти все: от бесплатного кикера и караоке до танцполов с диджеями, стриптиза на стойке и зала со спортивными трансляциями и Xbox. Кроме самого «Кваренги», внутри расположено еще два независимых заведения: Banka Soundbar с акустическими концертами и кальянная Smoke It Lab, устроенная на самом верху за неприметной дверью — светлая и тихая — посреди клубного гвалта она кажется райским уголком.
4rooms
Адрес: ул. Ломоносова, 2
Время работы: 20:00–06:00
Название «Четыре комнаты» отражает изначальную задумку организаторов, которые хотели наделить каждый из четырех этажей бара отдельной функцией. Спустя год после запуска работают, впрочем, лишь два этажа. На первом есть бар с караоке и самыми дешевыми в округе шариками с закисью азота, на третьем — еще один бар с танцполом. В разгар пятничного вечера здесь немноголюдно, хотя, если верить официальному инстаграму, так дело обстоит не всегда. У входа компания девушек призывно исполняет хит «Наверное, потому что все это мои чувства». Никого, кто мог бы это оценить, поблизости нет.
Playground
Адрес: ул. Ломоносова, 1
Время работы: 19:00–03:00, по выходным 18:00–06:00
В смысле интерьера открытый год назад трехэтажный бар от других заведений на улице Ломоносова отличают разве что светящиеся неоновые трубки, которыми украшены стены. В пятничный вечер в караоке у бара юная девушка поет песню группы «Звери», этажом выше — диджей ставит какой-то вышедший из моды электро-поп. Барная карта в меру оригинальна (устроители даже называют Playground коктейльным баром): помимо классических B-52 и «Лонг-айленда», за 300–400 рублей можно попробовать фирменные коктейли, например на основе имбирного эля или виски, настоянного на попкорне.
Soul Kitchen
Адрес: ул. Ломоносова, 1
Время работы: 22:00–04:00, по выходным до 06:00
Название не должно вводить в заблуждение: к лучшему в мире хостелу бар на Ломоносова отношения не имеет. Хотя идея была похожей: ставку устроители делали именно на домашнюю атмосферу. Нарядный интерьер второго этажа с громоздкой мягкой мебелью стилизован под гостиную из британских молодежных ромкомов, их потенциальные герои пляшут здесь под разномастный поп и пьют недешевые коктейли. Третий этаж с открытой кирпичной кладкой выглядит немного брутальнее, а музыка играет более серьезная. На четвертом — кажется, вопреки всем антитабачным законам, устроена полноценная курилка. В Soul Kitchen есть кухня со спасительными шавермой, хот-догами и салатами — впрочем, в час ночи спокойно поесть здесь решительно негде.
«Голубая устрица»
Адрес: ул. Ломоносова, 1
Время работы: 19:00–06:00, по пятницам субботам до 07:00
Первое и на данный момент единственное гей-заведение в городе, работающее в формате бара. С поправкой на гей-специфику «Голубая устрица» предлагает посетителям примерно тот же набор развлечений, что и другие бары на Думской: недорогой алкоголь, танцпол, тематические вечеринки, караоке и кикер. Плюс — травести-шоу по выходным и кинопоказы по вечерам в будни. Основная часть бара расположена на двух этажах, однако по пятницам и субботам открываются еще три дополнительных — с лаунж-зоной, техно-танцполом и большим гардеробом. В баре действует дружелюбный, но строгий фейсконтроль, девушек пускают неохотно. Помещение скрывается за глухой железной дверью без вывески, но найти его при желании не составит большого труда, особенно по выходным, когда после полуночи покурить у входа собирается толпа парней.
Apotheke Bar
Адрес: ул. Ломоносова, 1
Время работы: 20:00–06:00
Представитель другой барной эпохи и иного барного мира, оазис респектабельности в этом квартале, расположился ближе к Садовой улице и всем своим видом сообщает, что к шабашу вокруг не имеет никакого отношения. Дверь открывают по звонку (пускают, впрочем, почти всех), почтительные усатые бармены, когда стойка занята, выходят лично, чтобы обсудить коктейли и принять заказ. Коктейльный бар от создателей клуба The Hat и правда выглядит слишком взрослым на фоне соседей, но прекрасно подходит для старта — ностальгический тур по Думской и окрестностям можно для плавности погружения начинать с него.
Что еще есть на Думской и Ломоносова
«Барслона»
Адрес: Думская ул., 1
Время работы: 12:00–06:00
Филиал сети испанских тапас-баров с полноценной кухней и футбольными трансляциями.
Coolidge Bar
Адрес: Думская ул., 4
Время работы: 11:00–23:00, по выходным — до 06:00
Паб в стекляшке у Перинных рядов — с крафтовым пивом, простой едой и футбольными трансляциями.
Barbara
Адрес: Думская ул., 9
Время работы: по пятницам и субботам, с 22:00 до 07:00
Просторный бар с рок-концертами по будням и диджей-сетами по выходным.
«Чердак художника»
Адрес: ул. Ломоносова, 1
Время работы: 11:00–23:00
Ресторан на чердаке, специализирующийся на фондю.
«Центральная станция»
Адрес: ул. Ломоносова, 1
Время работы: 18:00–10:00, по выходным — до 12:00
Самый крупный гей-клуб в Петербурге с вечеринками, травести-шоу и караоке.
Rhino Bar
Адрес: ул. Ломоносова, 1
Время работы: 21:00–06:00
Двухэтажный стриптиз-бар.
Resident Bar
Адрес: ул. Ломоносова, 2
Время работы: 11:00–06:00
Бар и ресторан с полноценной кухней и тематическими вечеринками в эстетике гламура начала нулевых.
«Черт побери!»
Адрес: ул. Ломоносова, 2
Время работы: 16:00–06:00
Паб в ретроэстетике: рок-н-ролл и свинг вперемежку с советскими шлягерами, а также концерты по выходным.
«Шаверма у Джамала»
Адрес: ул. Ломоносова, 2 (вход с Думской ул.)
Время работы: круглосуточно
Круглосуточная шаверма с гигантской террасой во дворе, некогда считавшаяся одной из лучших в городе.
«Толстый фраер»
Адрес: Думская ул., 3
Время работы: 10:00–01:00, по пятницам и субботам — до 03:00
Филиал сети пивных баров, принадлежащих Александру Розенбауму
«Чайный дом»
Адрес: Думская ул., 5
Время работы: 12:00–06:00
Заведение в восточном стиле с гигантской чайной картой, вегетарианской едой и кальянами.
Nebar 2.0
Адрес: ул. Ломоносова, 1
Время работы: 19:00–06:00, по воскресеньям — до 00:00
Пятиэтажный клуб с танцами, шоу-программой, кальянами и едой. Вывеска «Бар Клуб Съемки» исчерпывающе описывает концепцию.
Lomonosov Bar
Адрес: ул. Ломоносова, 1
Время работы: 22:00–07:00
Бар с коктейлями, кальянами и гоу-гоу.
Cube Bar
Адрес: ул. Ломоносова, 1
Время работы: со среды по воскресенье, с 21:00 до 06:00
Диско-бар с концертами, тематическими вечеринками и кинопоказами.
Morrison Karaoke Bar
Адрес: ул. Ломоносова, 2
Время работы: 20:00–06:00
Двухэтажный конкурент «Пойзона» с менее строгой концепцией; здесь есть кикер и кальяны.
Doggy Style
Адрес: ул. Ломоносова, 2
Время работы: 09:00–22:00, по выходным — до 06:00
Точка с хот-догами (170–220 рублей) и кофе, по выходным работающая всю ночь.
«СССР»
Адрес: ул. Ломоносова, 2
Время работы: 22:00–06:00
Китчевый бар с танцполом, кальянами, караоке и гоу-гоу.
Авторы: Петр Биргер, Саша Иорданов
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