Гид The Village10 книг для отпуска
Лиза Биргер рассказывает про издания, на которые не жалко потратить теплые вечера — а уж холодные тем более
Текст: Лиза Биргер
Александр Генис. «Картинки с выставки»
Александр Генис много лет ведет рубрику «Картинки с выставки» на «Радио Свобода» — строго говоря, новая книга — это собрание ее выпусков, но на самом деле не совсем. Это путешествие по музеям мира и их главным творениям длиною в 30 лет. В книге три части: «Персоны» и «Вернисажи» рассказывают о выставках, «Фантики» — об отдельных полотнах, изменивших мир и страну, прежде всего нашу. Генис пишет о том, как изменились сами отношения людей с искусством — теперь, когда миллион репродукций и фотографий в Сети готовы познакомить нас с мировыми шедеврами, важным становится само переживание искусства. Мы приходим в музей, чтобы «набраться чуда и заразиться им». И умный, приметливый, понимающий автор этих заметок — лучший из возможных экскурсоводов по чудесам. А если дополнить их сборником киноведческих наблюдений Александра Тимофеевского «Книжка-подушка», вышедшим в издательстве «Сеанс», то с такими собеседниками больше никого для умных разговоров этим летом читать не придется.
Джулиан Феллоуз «Белгравия»
СПб.: Азбука-классика
Перевод с английского Елены Кисленковой
Исторический роман от создателя «Аббатства Даунтон» (и сценариста «Госфорд-парка» — между прочим, гениального фильма Роберта Олтмена о старой Англии усадеб). Середина XIX века, Лондон, аристократическая семья и семейные тайны времен битвы при Ватерлоо, которые некстати меняют жизнь героев на историческом балу у герцогини Ричмондской… Звучит очень завлекательно, но талант барона Феллоуза заключается в том, чтобы никогда не кормить читателя клюквой без исторического подтекста. И «Белгравия» оказывается романом о перемене, о том, как в викторианском Лондоне аристократию впервые потеснили богачи-нувориши и привычный мир балов да кринолинов дал первую и сразу же окончательную трещину. В Англии выход «Белгравии» был целым аттракционом, с публичными чтениями и дополнительными материалами, которые еженедельно появлялись на сайте проекта вместе с выходом новых глав подкаста. Но что для них история, для нас — приятные развлечения.
Колм Тойбин. «Бруклин»
М.: Фантом Пресс
Перевод с английского Сергея Ильина
Все гениальное бывает очень просто — как прост роман Колма Тойбина «Бруклин». Это история ирландской девушки, которая в 50-х годах прошлого века сначала приезжает в Америку строить новую жизнь, а затем внезапно для себя возвращается обратно в Ирландию, на похороны — и тут у нее ненадолго закружится голова и она не вполне поймет, где она и что с ней. Отстраненный, сочувственно наблюдающий автор, спокойный и ладный слог повествования и ощущение мгновенного узнавания мест и ситуаций, где мы никогда не могли бы побывать, будь то каюта третьего класса на трансатлантическом лайнере или обезумевшая толпа покупательниц на распродаже чулок в дорогом универмаге. В целом эта книжка про каждого, и тем более каждую из нас — ведь голова от перемен кружилась у всякого и все мы однажды переставали понимать, кто мы такие.
Лев Данилкин. «Ленин. Пантократор солнечных пылинок»
М.: Молодая гвардия
Отойдя от литературной критики, Лев Данилкин принялся писать биографии — одна другой страньше, но все такие же пассионарные и причудливые, как их автор. Его «Ленин» — не просто масштабный труд на многих страницах, но и попытка вынуть своего героя из мавзолея и превратить в кого-то понятного современникам, кого-то, кто жил, любил, во что-то верил, много путешествовал и был не дурак приодеться. Из этой книги непросто понять, кто же был такой Ленин на самом деле, но уж точно не обожателем маленьких детишек из школьного учебника. Данилкин и не пытается задать новый вектор историческим исследованиям, он просто берет мертвую фигуру из мавзолея, хорошенько встряхивает и далее гоняется за ней как за ожившим чертиком по Симбирску, Казани, Мюнхену, Финляндии, далее — везде, аж прицокивая от счастья, что герой-то все ускользает, сукин сын.
Дарья Саркисян. «Обои-убийцы, ядовитая вода и стул-обольститель. Как выжить в собственной квартире»
М.: Individuum
Медицинский журналист и автор телеграм-канала «Намочи манту» Дарья Саркисян — о том, что нас убивает. Или, скорее, о том, что нет — нас теоретически может убить ковыряние в носу, но вряд ли прикончат волны микроволновки. Ее книгу стоит читать не столько как инструкцию — вредна ли водопроводная вода и можно ли обойтись без фильтра; страшна ли накипь в чайнике; насколько вредно выпивать по пять чашек кофе в день (спойлер: нинасколько), — сколько как терапию от городских страхов: оказывается, столь многие вещи, которых мы так истерически боимся, на самом деле ничуть не страшны. В общем, больше читайте Саркисян и меньше слушайте интернет.
Роберто Савьяно. «Ноль, ноль, ноль»
М.: Corpus
Перевод с итальянского Яны Арьковой, Марины Козловой, Екатерины Степанцовой
На самом деле, если вы не читали «Гоморру», книгу Савьяно о неаполитанской мафии, начните немедленно с нее. В свое время она стала бестселлером, Савьяно не выходил на улицу без телохранителя, а мы узнали раз и наверняка, что мафия вокруг нас. Именно так — стиль Савьяно напрочь лишен сухого газетного духа фактов и графиков, он рассказывает о своем через истории простых людей, маленькие столкновения, почти городские анекдоты, словно чудом проникая и на заседания к мафиозным боссам, и в жизнь шестерок, за счет которых вся эта машина крутится. «Ноль, ноль, ноль» — это все то же самое, только про кокаин. Охвачен весь мир, от Мексики до Африки, от уличных пушеров до банковских воротил, и остановить это невозможно. Но необходимо.
Саймон Себаг Монтефиоре. «Иерусалим. Биография»
М.: Corpus
Перевод с английского под редакцией Александра Турова
Огромный документальный роман (даже не исследование) об Иерусалиме, чья слава обгоняет публикацию: вышедший в 2011 году «Иерусалим» в Америке читали абсолютно все. Монтефиоре — автор чудовищно клюквенной прозы о советской эпохе, которую лучше никогда не открывать, и великолепных документальных исследований, в том числе посвященных русской истории, читать которые — например, книгу «Молодой Сталин», описывающую путь Сталина к власти, — невероятно познавательно. Как это сегодня модно, в «Иерусалиме» большая история сочетается с семейной, а три тысячи лет войн, построек и разрушений пролетают как один миг, и кто скажет, что Иерусалим — это не сердце мира?
Брехт Эвенс. «Пантера»
СПб.: «Бумкнига»
Перевод с нидерландского Екатерины Торицыной
Бельгийский комикс от автора, которого считают лучшим со времен отца Тинтина Эрже. Это совсем не детское чтение, несмотря на возраст главной героини и фейерверк ярких красок на странице. Когда у маленькой девочки Кристины умирает котенок, на его месте появляется принц Пантера. Он развлекает ее рассказами о стране Пантерии, устраивает увлекательный аттракцион, мастерски избавляется от всех прочих ее игрушек и все дальше и дальше заводит героиню в мир воображения, выхода откуда нет. Дружба с принцем Пантерой похожа на искусную историю соблазнения, а сама книга может служить, помимо прочего, введением в детскую сексуальность — яркая, увлекательная и очень красивая, как первые желания и обещания их выполнения.
Йен Макдональд. «Новая луна»
М.: АСТ
Перевод Натальи Осояну
Научно-фантастический роман, о котором говорят все, — первая часть трилогии, которую уже обозвали «Игрой престолов в космосе» (ждем сериал, конечно). Это просторная, очень подробная фантазия о том, как 200 лет спустя люди переселились на Луну, поделенную между пятью могущественными корпорациями. Простым обитателям Луны приходится платить за каждый вздох и вести борьбу за выживание, заранее обреченную на провал. Но и богачам нелегко — так, повествование в «Новой луне» вертится вокруг самой молодой из корпораций, «Корта Элиу», основанной бразильянкой Адрианой Кортой, придумавшей добывать на Луне гелий. С нападения на Адриану начинается борьба за передел власти. Но читаем мы книгу не затем, чтобы в очередной раз полюбоваться на битвы сильнейших — лунный мир тут продуман до таких мельчайших деталей, с такой плотностью и искренностью персонажей, что ему веришь, а это дорогого стоит.
Дмитрий Глуховский. «Текст»
М.: Издательство Елены Шубиной
Дмитрий Глуховский — один из немногих российских авторов, которому удалось обзавестись верной армией фанатов. Его серия научно-фантастических романов «Метро» стала и субкультурой, и франшизой, и, в общем, умеет человек брать современность за хвост. «Текст» — это первый реалистический роман Глуховского, доказывающий, что таланты у него не только менеджерские, а именно хватать современность за хвост он умеет и в нежанровой литературе — про столкновение отцов и детей и про то, как легко, страшно и необратимо потерять себя во время, когда весь ты и твоя история — в почте, в чатах, в истории браузера.
Фотографии: Individuum
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