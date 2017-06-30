Колм Тойбин. «Бруклин»

М.: Фантом Пресс

Перевод с английского Сергея Ильина

Все гениальное бывает очень просто — как прост роман Колма Тойбина «Бруклин». Это история ирландской девушки, которая в 50-х годах прошлого века сначала приезжает в Америку строить новую жизнь, а затем внезапно для себя возвращается обратно в Ирландию, на похороны — и тут у нее ненадолго закружится голова и она не вполне поймет, где она и что с ней. Отстраненный, сочувственно наблюдающий автор, спокойный и ладный слог повествования и ощущение мгновенного узнавания мест и ситуаций, где мы никогда не могли бы побывать, будь то каюта третьего класса на трансатлантическом лайнере или обезумевшая толпа покупательниц на распродаже чулок в дорогом универмаге. В целом эта книжка про каждого, и тем более каждую из нас — ведь голова от перемен кружилась у всякого и все мы однажды переставали понимать, кто мы такие.