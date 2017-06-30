В эту субботу подмосковная усадьба Архангельское превратится в территорию джаза, фанка и соула. Фестиваль «Усадьба Jazz», за 14 лет существования не потерявший своей актуальности, развернется здесь на четырех площадках, на каждой из которых будет своя программа. Кроме обязательной музыкальной части, на территории усадьбы будут фуд-корт, дизайн-маркет и детская площадка для тех, кто пришел всей семьей. The Village составил список ключевых событий субботы в Архангельском.
Сцена «Партер»
Эстер Рада
Ester Rada — «SinnerMan»
В 18:50, по заявленному фестивалем лайнапу, состоится первый в России концерт израильской певицы Эстер Рады. Девушка с эфиопскими корнями ворвалась в музыкальный мир относительно недавно, но уже успела заработать славу «преемницы Эрики Баду» и «Эми Уайнхаус из Эфиопии». Исполнительница мастерски сочетает джаз, соул, фанк, приправляя все это эфиопскими мотивами. Изначально Рада прославилась у себя на родине, а теперь о ней говорит чуть ли не весь мир: певица уже выступила на самых известных площадках и даже спела на Олимпийских играх в 2016 году.
«Моя мама всегда вспоминает, что до шести лет я умела свободно говорить по-эфиопски, — говорит Рада, — дома всегда звучала эфиопская музыка, эфиопский язык. Но я сказала маме, что на новом месте я хочу говорить на иврите». Однако эфиоджаз все равно проник в ее музыку — наряду с увлечением творчеством Нины Симон, чьи песни Рада часто перепевает.
Нино Катамадзе
Nino Katamadze & Insight — «Beauty» («Red Line»)
С 22:00 до 23:00 закрывать фестиваль по традиции будет Нино Катамадзе и джазовый ансамбль Insight. Фестиваль стал для грузинской певицы первой крупной российской площадкой в далеком 2004-м. Катамадзе постоянно экспериментирует, удивляет и притягивает все новую и новую публику. С каждым альбомом ее «цветной серии» — «Black», «Green», «Red», «White», «Blue», «Yellow» — интерес к ее творчеству неуклонно растет. Сейчас она — одна из очень немногих джазовых исполнительниц, которым под силу собрать многотысячную аудиторию у себя на концерте.
Сцена «Аристократ»
«Большой джазовый оркестр Петра Востокова»
Трубач и преподаватель «Гнесинки» собрал коллектив, который с одинаковым блеском исполняет музыку из фильмов бондианы, Дюка Эллингтона и Каунта Бейси, ранний джаз 1920-х, The Beatles в джазовых аранжировках. «Это музыканты, которые действительно знают, как заставить жить ноты на нотном листе», — так охарактеризовал коллектив руководитель оркестра Jazz at Lincoln Center Orchestra Дэвид Бергер. Отдельно стоит отметить и певицу Дарью Антонову, которая придает любой исполняемой вещи неброского шарма старой школы. Местами эксцентричный, местами торжественно-сдержанный оркестр Востокова — это музыка огромного мастерства и обаяния.
Трубач Нильс Петтер Молвер
Nils Petter Molvaer — «Khmer»
Норвежский ню-джазист Нильс Петтер Молвер давно и заслуженно считается классиком скандинавской джазовой школы и неоднократно становился лауреатом престижных музыкальных премий Норвегии. Мировая известность пришла к Молверу довольно поздно — в 37 лет. В 1997 году он записал альбом «Khmer», одну из самых необычных пластинок, выходивших на лейбле эстетского и европеизированного джаза ECM. На этом альбоме трубач соединил воедино эмбиент, джазовые импровизации, хип-хоп-ритмы и даб. В рамках фестиваля на сцене «Аристократ» в 19:20 Нильс представит свой последний альбом «Buoyancy», что переводится как «Плавучесть».
Рауль Мидон
Raul Midón — «Sunshine», «I Can Fly» (Live)
Сенсационный американский певец и гитарист Рауль Мидон слеп с рождения, и музыка окружала его с самого начала жизни. С дебютного альбома и с началом концертной деятельности он стал сенсацией для большинства критиков, слушателей и уже состоявшихся звезд музыки. Его уникальный стиль демонстрирует влияние практически всех музыкальных жанров, включая джаз, блюз, R'n'B и фолк, а концертные выступления всегда содержат длинные вокальные и гитарные импровизации. Один из коронных номеров Мидона — имитация трубы голосом. Рауль использует этот прием виртуозно и органично, что всегда вызывает массу восторга у зрителей. Концерт американского музыканта продлится с 20:50 до 22:10.
Сцена «Индикатор»
«Обе две»
Сестры Екатерина и Татьяна Павловы заставили всех говорить о себе благодаря альбому «Знаешь, что я делала» — это 11 откровенных и драйвовых песен о сексе и отношениях. Затем сестры разошлись: Татьяна оставила группу, чтобы заниматься театральным творчеством, а Екатерина отправилась покорять Москву. «Обе две» не обманывали ожидания все шесть лет своего существования, но, кажется, настоящий расцвет группы Кати Павловой еще впереди. В прошлом году в группу вошел гитарист Земфиры Дмитрий Емельянов, с которым был записан альбом-сингл «Мальчик» — четыре разных, но одинаково сильных песни о чувствах и ощущениях, которые Катя иногда может точно описать одной строкой. Есть все основания ждать нового качественного рывка и ее выступления в 17:30 на площадке «Индикатор».
Манижа
Manizha — «I Miss Him»
В 20:30 на сцене современных российских исполнителей появится певица Манижа, в ее песнях скользят элементы соула, трип-хопа и даже этно. Девушка прославилась благодаря своим роликам в Instagram, где у нее более 200 тысяч подписчиков. Ее видео длиной всего в несколько десятков секунд превращались в полноценные музыкальные произведения и набирали огромное количество просмотров. У этой исполнительницы все только начинается, и она сразу берет высокую планку: ее альбом «Manuscript» теснит Адель и Ивана Дорна на вершине чарта iTunes.
Сцена Jazz Kids
Sambateria
Sambateria: соло Артура Газарова
«Самбатерия» — единственный в России профессиональный оркестр латиноамериканской перкуссии, а также независимый World Fusion проект, чье творчество является миксом на основе самых разных музыкальных традиций. Программа под названием «Путешествие из Африки в Бразилию» начнется на сцене Jazz Kids в 16:30.
Обложка: Raul Midón
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