Эстер Рада

Ester Rada — «SinnerMan»

В 18:50, по заявленному фестивалем лайнапу, состоится первый в России концерт израильской певицы Эстер Рады. Девушка с эфиопскими корнями ворвалась в музыкальный мир относительно недавно, но уже успела заработать славу «преемницы Эрики Баду» и «Эми Уайнхаус из Эфиопии». Исполнительница мастерски сочетает джаз, соул, фанк, приправляя все это эфиопскими мотивами. Изначально Рада прославилась у себя на родине, а теперь о ней говорит чуть ли не весь мир: певица уже выступила на самых известных площадках и даже спела на Олимпийских играх в 2016 году.

«Моя мама всегда вспоминает, что до шести лет я умела свободно говорить по-эфиопски, — говорит Рада, — дома всегда звучала эфиопская музыка, эфиопский язык. Но я сказала маме, что на новом месте я хочу говорить на иврите». Однако эфиоджаз все равно проник в ее музыку — наряду с увлечением творчеством Нины Симон, чьи песни Рада часто перепевает.