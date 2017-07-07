Теперь уже официально: в Москве бум иммерсивного театра. С привычной для всего модного избыточностью в городе появляются места, где можно не только смотреть, но и участвовать в спектаклях, которые теперь проходят на улицах, в квартирах и даже торговых центрах. Объясняем, как и где это делается.