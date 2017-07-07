Гид The VillageИммерсивные премьеры: 17 способов сходить в театр
У вас наконец-то появилась легитимная возможность поспать на спектакле. А еще покататься в кузове грузовика и многое другое
Теперь уже официально: в Москве бум иммерсивного театра. С привычной для всего модного избыточностью в городе появляются места, где можно не только смотреть, но и участвовать в спектаклях, которые теперь проходят на улицах, в квартирах и даже торговых центрах. Объясняем, как и где это делается.
Покататься в кузове грузовика
Cargo Moscow
Место: метро «Братиславская»
Адрес: Мячковский б-р, 8
Билеты: 2 500 рублей
Главная иммерсивная премьера этого лета. Полсотни человек садятся в грузовик, за рулем — настоящие дальнобойщики, которые 90 минут катают аудиторию по России: от Москвы до самых Петушков Магадана. Авторы проекта — театральные новаторы Rimini Protokoll, которые на этот раз предлагают зрителям ощутить, каково это — все время куда-то ехать, пересекать государственные границы, спать в машине, скучать по домашней еде и выслушивать истории незнакомцев.
Погулять по городу
Remote Moscow
Место: улицы Москвы
Адрес: ул. Сущевский Вал, вл. 19
Билеты: 2 000 рублей
Уже третье лето по городу бродят группы людей в наушниках, выполняя разные странные задания неизвестного наставника. Нынешний сезон — последняя возможность поучаствовать в московской версии хита все той же немецкой театральной компании Rimini Protokoll. Это спектакль-променад, который идет в десятках городов по всему миру от Берлина до Тайбэя. Зрители двигаются по заданному маршруту, случайные прохожие выполняют роль актеров, городская среда — декорации.
Поспать
«Школа сна»
Место: Центр драматургии и режиссуры на Беговой
Адрес: ул. Беговая, 5/2
Билеты: в новом сезоне
Спектакль-мечта: нужно прийти, надеть пижаму, лечь в кровать и уснуть. Тем, кому уснуть не удастся, проведут мастер-класс по засыпанию. Строго рекомендуется перевозбужденным жителям большого города. На этот раз никакой гигантомании — вас ждет час с академиком зевоты и магистром храпа, после которого останется только поскорее добраться до дома.
Поимпровизировать
«Неявные воздействия»
Место: каждый спектакль начинается и проходит в разных районах Москвы
Адрес: —
Билеты: 1 100 рублей
«Неявные воздействия» — спектакль-интервенция со сверхзадачей космической важности: родить новую теорию «мировых причинно-следственных связей». Режиссер Всеволод Лисовский исследует эффект бабочки: то, как кто угодно может влиять на кого угодно, находясь при этом где угодно. Это самый панковский и эмоциональный из театральных променадов, доступных в Москве. Заранее неизвестно, в каком порядке, в каких обстоятельствах и какие тексты произнесут актеры, как поведут себя перепуганные прохожие и не закончится ли все в отделении полиции.
Изучить томских пришельцев
«Музей инопланетного вторжения»
Место: «Боярские палаты»
Адрес: Страстной б-р, 10
Билеты: в новом сезоне
«Музей инопланетного вторжения» — это, с одной стороны, инсталляция, имитирующая хранилище экспонатов, с другой — театр взаимных действий. Посетители, ведомые гидами, изучают псевдонаучную историю высадки пришельцев в забытой деревне под Томском и пытаются понять метафору создателей о затерянности человека в российской истории. Мы уже рассказывали о проекте подробно вот здесь.
Пооткровенничать в кругу незнакомых людей
«Совместные переживания»
Место: Центр имени Мейерхольда
Адрес: ул. Новослободская, 23
Билеты: в новом сезоне
Трогательный камерный спектакль о первой любви, вдохновленный «Регулярным письмом» Льва Рубинштейна. Зрители садятся по кругу, как на вечернем огоньке в лагере, у каждого в руках карточка с номером. Не пропустите очередь, следите за зеленым фонарем и не стесняйтесь поделиться своей историей.
Выбрать себе сказку
«Русские сказки»
Место: «Гоголь-центр»
Адрес: ул. Казакова, 8
Билеты: в новом сезоне
Постановка Кирилла Серебренникова иммерсивна в том смысле, что вы не сидите в зале, а передвигаетесь по пространству театра, в котором одновременно играется 12 маленьких спектаклей. Самовольно бродить, правда, не позволяют: зрителей здесь делят на три группы, которые следуют по заданному маршруту от «Колобка» и «Марьи Моревны» к другим сказкам Александра Афанасьева.
Вглядеться в другого
Questioning / Кто ты?
Место: «Гоголь-центр»
Адрес: ул. Казакова, 8
Билеты: в новом сезоне
Незамысловатый перформанс швейцарской театральной компании Magic Garden, переведенный на русский язык. Никаких актеров здесь нет, только зрители, которых рассаживают в два ряда напротив друг друга. Цель постановки — присмотреться к незнакомцу и попробовать угадать, чем он живет. А он будет всматриваться и угадывать про вас.
Стать жертвой или свидетелем
«Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит»
Место: Театр на Таганке
Адрес: ул. Земляной Вал, 76/21
Билеты: в новом сезоне
Первый в России иммерсивный музыкальный спектакль по известному сюжету о любви и мести. Вовлечься предстоит в готическую атмосферу старого Лондона, загадочные убийства будут происходить прямо между рядами, а зрители запросто могут оказаться жертвами кровавого маньяка.
Выпить и посмотреть на оргию
«Вернувшиеся»
Место: особняк Дашкова
Адрес: Дашков пер., 5
Билеты: 5 000–30 000 рублей
Самый близкий к первопроходцам современного иммерсивного театра спектакль. Здесь, как и в Sleep no More, зритель может свободно блуждать по четырем этажам особняка позапрошлого века, нет никаких заданных маршрутов, делений на группы и прочих ограничений. Зато есть бар и уже ставшая известной сцена оргии, которую, как утверждают очевидцы, ну никак нельзя пропустить.
Что-нибудь купить
«мыДым»
Место: «Антикварный Boutique & Bar»
Адрес: Звонарский пер., 5
Билеты: 3 000 рублей
Спектакль-аукцион Юрия Квятковского, режиссера «Норманска», одного из первых иммерсивных проектов в Москве. Тогда действие объединило пять этажей Центра Мейерхольда, а сейчас — камерное пространство бара и по совместительству антикварного салона. «мыДым» основан на текстах обэриутов: молодым актерам «Мастерской Дмитрия Брусникина» с забеленными лицами подыгрывают старинная мебель и предметы интерьера, которые, как надеются создатели, помнят еще Хармса и Введенского.
Выжить в постапокалиптической Москве
«МСК 2048»
Место: завод «Кристалл»
Адрес: ул. Самокатная, 4, стр. 9
Билеты: 2 500 рублей
Масштабная и детально проработанная то ли игра, то ли спектакль, придуманные и поставленные учеником Кирилла Серебренникова Александром Созоновым. Заданные обстоятельства — зараженная радиацией постапокалиптическая Москва с мутантами, борьбой за выживание и проверкой на прочность ваших моральных качеств.
Посидеть на званом ужине
«Ваня»
Место: «Студия на Поварской»
Адрес: ул. Поварская, 20, студия 6
Билеты: 5 000–10 000 рублей
Премьера «Вани» состоится 13 сентября, пока про постановку известно мало, кроме того, что она по Чехову. Это первый спектакль проекта «Театр вне театра», который описывает себя как «создателя театральной машины снов, переносящей гостей в самое сердце истории». Уже сейчас это звучит как устаревший маркетинговый ход: теперь мало позволить зрителю просто поприсутствовать на званом ужине в доме Серебрякова.
Сломать голову
Рассказывать что-то об этом спектакле совершенно нельзя, потому что именно на недосказанностях и загадках выстраивается весь иммерсивный каркас. Однако если вас всегда зачаровывали сцены в красной комнате из «Твин Пикса», то это — правильный выбор.
«Твоя_игра»
Место: Experience Space
Адрес: ул. Пушечная, 4, стр. 2
Билеты: 2 000 рублей
Не двигаться и не видеть
На Smile off вас полностью отключат от внешнего мира и предложат полчаса пожить одними лишь тактильно-аудиальными ощущениями. Речь идет о полной депривации движения и зрения — со связанными руками и повязкой на глазах зрителей прикуют к креслу-каталке. Пытать, по заверениям организаторов, не будут.
Smile off
Место: Experience Space
Адрес: ул. Пушечная, 4, стр. 2
Билеты: 2 000 рублей
Погрузиться в виртуальную реальность
VR-спектакль для двух зрителей на «Площади-Сити» — новой городской площадке с фуд-кортом, гамаками и культурной программой. Аттракцион Максима Диденко (автора уже закончившегося иммерсивного проекта «Черный русский») рассказывает историю последнего испытания человека перед полетом на Марс. Играют актеры «Гоголь-центра» и «Мастерской Дмитрия Брусникина».
«Клетка с попугаями»
Место: «Площадь-Сити»
Адрес: Пресненская наб., 4, стр. 1
Билеты: 450 рублей
Приготовиться к тоталитаризму
Название проекта «Театр живого действия» говорит само за себя: иммерсивные спектакли — их специализация. Новая постановка «1984» — это художественная игра по мотивам романа Оруэлла про феномен власти и тоталитарного насилия. Пусть реальность за окном уже и так напоминает антиутопию, режиссер Анастасия Киреева все равно призывает зрителей 2,5 часа «покорять действительность», на время спектакля став сотрудником специального отдела управления прошлым министерства правды.
«1984»
Место: КЦ «Хитровка»
Адрес: Подколокольный пер., 8, стр. 2
Билеты: 1 000 рублей
Фотографии: Обложка, 2 – Remote Moscow, 1 – Андрей Стекачёв, 3 – Сергей Петров/Центр драматургии и режиссуры на Беговой, 4 – Театр.doc, 5 – Марина Меркулова, 6 – Центр имени Мейерхольда, 7, 8 – «Гоголь-центр», 9 – Театр на Таганке, 10 – Journey Lab, 11 – «Антикварный Boutique & Bar», 12 – МСК 2048, 13 – «Студия на Поварской»
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