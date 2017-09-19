«Заоблачные леса»

Предыдущая Московская биеннале, которую курировали Барт де Баре, Дефне Айас и Николаус Шафхаузен, проходила на ВДНХ. Она была своего рода ответом на назревший кризис формата: вместо развесистой трехэтажной выставки, какой, как правило, предстают биеннальные проекты, кураторы под меланхоличным лозунгом «Как жить вместе?» запустили непрерывный процесс сменяющих друг друга лекций, дискуссий и круглых столов. Под их аккомпанемент художники создавали свои работы на глазах у зрителей, но, увы, организаторы прогадали. Поставив принцип work in progress во главу угла, кураторская команда на выходе получила биеннале, которая больше не походила на имиджевый проект, призванный легитимизировать современное искусство в глазах российских культурных чиновников, а заодно и чурающейся его массовой аудитории, — она работала ровно наоборот.

Юко Хасэгава, директор Музея современного искусства Токио и куратор нынешней биеннале, сразу пообещала обойтись без экспериментов с формой и представила вполне традиционную выставку. Кстати, благодаря ей в историю Московской биеннале вошло еще одно новшество: Хасэгава впервые отбирала работы российских участников основного проекта через открытый конкурс, заявку на который мог прислать любой желающий. Созвав «креативное племя художников», она предложила поэтическую — и открытую практически любым интерпретациям — тему «Заоблачные леса», из которой выросло исследование о влиянии новых технологий на общество и природу.

Проект соединил работы 52 художников из 25 стран мира. Среди них есть очевидные суперзвезды вроде Мэтью Барни, который привезет в Москву специально созданную для биеннале серию «Космическая охота», его бывшей жены — исландской певицы Бьорк и Олафура Элиассона со световой инсталляцией «Пространство резонирует от нашего присутствия». Российские художники представлены в диапазоне от уже успевшего распасться звездного дуэта Александра Виноградова и Владимира Дубосарского до таких молодых авторов, как Илья Федотов-Федоров и Михаил Толмачев. Все они попытаются осмыслить мир как цельную экосистему, в которой технологии, искусство и медиа составляют единый организм. Будет ли он жизнеспособным, узнаем в Новой Третьяковке, куда биеннале, к слову, тоже въехала впервые — видимо, чтобы повысить статус события.