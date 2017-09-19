Гид The VillageЧто смотреть на 7-й Московской биеннале современного искусства
Бьорк, «битва инвалидов», японский поп-арт и еще 7 выставок, которые нельзя пропустить
Седьмая Московская биеннале современного искусства стартует 19 сентября: в этот день в Новой Третьяковке открывается основной проект «Заоблачные леса» при участии Бьорк и ее бывшего мужа Мэтью Барни, а выставки параллельной программы, как водится, будут разбросаны по всему городу.
В этом году биеннале претерпела ряд важных изменений: во-первых, впервые за свою историю она будет длиться четыре месяца — аж до 18 января 2018 года. Во-вторых, сменилась команда: с поста комиссара ушел ее основатель Иосиф Бакштейн, который в 2005 году придумал Московскую биеннале на пару с куратором Виктором Мизиано. Теперь бал правит экспертный совет, в который вошли директора музеев, кураторы и прочие функционеры от культуры, по воле которых сменился и учредитель проекта — под запуск нынешней биеннале специально был создан фонд «Биеннале современного искусства». The Village отобрал десять выставок 7-й Московской биеннале современного искусства, которые пропускать категорически нельзя.
Текст: Татьяна Сохарева
Основной проект
На фотографии: «Заоблачные леса»
«Заоблачные леса»
Предыдущая Московская биеннале, которую курировали Барт де Баре, Дефне Айас и Николаус Шафхаузен, проходила на ВДНХ. Она была своего рода ответом на назревший кризис формата: вместо развесистой трехэтажной выставки, какой, как правило, предстают биеннальные проекты, кураторы под меланхоличным лозунгом «Как жить вместе?» запустили непрерывный процесс сменяющих друг друга лекций, дискуссий и круглых столов. Под их аккомпанемент художники создавали свои работы на глазах у зрителей, но, увы, организаторы прогадали. Поставив принцип work in progress во главу угла, кураторская команда на выходе получила биеннале, которая больше не походила на имиджевый проект, призванный легитимизировать современное искусство в глазах российских культурных чиновников, а заодно и чурающейся его массовой аудитории, — она работала ровно наоборот.
Юко Хасэгава, директор Музея современного искусства Токио и куратор нынешней биеннале, сразу пообещала обойтись без экспериментов с формой и представила вполне традиционную выставку. Кстати, благодаря ей в историю Московской биеннале вошло еще одно новшество: Хасэгава впервые отбирала работы российских участников основного проекта через открытый конкурс, заявку на который мог прислать любой желающий. Созвав «креативное племя художников», она предложила поэтическую — и открытую практически любым интерпретациям — тему «Заоблачные леса», из которой выросло исследование о влиянии новых технологий на общество и природу.
Проект соединил работы 52 художников из 25 стран мира. Среди них есть очевидные суперзвезды вроде Мэтью Барни, который привезет в Москву специально созданную для биеннале серию «Космическая охота», его бывшей жены — исландской певицы Бьорк и Олафура Элиассона со световой инсталляцией «Пространство резонирует от нашего присутствия». Российские художники представлены в диапазоне от уже успевшего распасться звездного дуэта Александра Виноградова и Владимира Дубосарского до таких молодых авторов, как Илья Федотов-Федоров и Михаил Толмачев. Все они попытаются осмыслить мир как цельную экосистему, в которой технологии, искусство и медиа составляют единый организм. Будет ли он жизнеспособным, узнаем в Новой Третьяковке, куда биеннале, к слову, тоже въехала впервые — видимо, чтобы повысить статус события.
Где: Новая Третьяковка
Когда: с 19 сентября до 18 января 2018 года
Параллельная программа
На фотографии: «Заоблачные леса»
«Коллекция Биомуз / Наши березы, ваши березы»
В Биологическом музее группа шведских и российских художников решила перекодировать экологический вектор основного проекта на национальный лад и исследовать, каким образом национальная культура может присвоить себе, например, березу — дерево, которое растет почти повсеместно в северном полушарии. Проект «Наши березы, ваши березы» представляет собой несколько видео, которые будут проигрываться в разных залах музея среди естественно-научных коллекций. Среди них — фильм о садовых цветах, которые при определенном ракурсе выглядят как экзотические кущи, балет теней на морском берегу и исследование флоры и фауны старинного европейского парка.
Где: Государственный биологический музей имени К. А. Тимирязева
Когда: с 19 сентября до 5 ноября 2017 года
«Проспект непокоренных»
Московский музей современного искусства продолжает исследовать петербургское искусство на московской земле: начав с ретроспективных выставок таких идолов, как Владислав Мамышев-Монро и Тимур Новиков, он продолжает эту линию проектом «Проспект непокоренных». Студия «Непокоренные» была основана десять лет назад выпускникам академии Штиглица и считалась одним из немногих анклавов современного искусства на художественной карте Петербурга. Впрочем, к сегодняшнему дню Ирина Дрозд, Иван Плющ, Илья Гапонов, Татьяна Ахметгалиева уже давно примелькались как в Москве, так и на международных биеннале, да и, честно сказать, перестали ассоциироваться с тем локальным контекстом, с которого начинали. Тем не менее «Непокоренные» остаются сообществом, требующим серьезного осмысления — как вместе, так и порознь.
Где: ММОМА на Гоголевском бульваре
Когда: с 9 сентября до 12 ноября 2017 года
Recycle Group. Template of Life
(цикл «Прощание с вечной молодостью»)
Проект Recycle Group (Андрей Блохин и Георгий Кузнецов) как нельзя лучше вписывается в концепцию Юко Хасэгавы. Инсталляция Template of Life — это специальная капсула, которая должна передать зрителю ощущения компьютера в момент отключения от сети посредством визуальных и звуковых эффектов, уравняв, таким образом, человека и машину на уровне чувств. Для Recycle, как и для прочих участников выставочного цикла «Прощание с вечной молодостью», эта выставка является своего рода итогом, хотя на деле лишь продолжает намеченную ими линию исследования мира, в котором человек перестал быть венцом творения, уступив место другой креатуре — новым технологиям. Попытка «Винзавода» осмыслить культ молодости началась с проекта живописца Егора Кошелева, который продолжили выставки Евгения Гранильщикова, Арсения Жиляева, группировки ЗИП и других художников — всего 12 проектов.
Где: «Винзавод», Цех Красного
Когда: с 20 сентября до 22 октября 2017 года
Ирина Нахова. «Битва инвалидов»
Ирина Нахова считается изобретательницей «тотальных инсталляций», опередившей Илью Кабакова с его пространствами коммунального человека. При этом она одна из немногих представительниц того поколения, кто сумел перекодировать концептуальные практики 70-х на новый лад. Интерактивная инсталляция «Битва инвалидов» лишь отдаленно напоминает ее знаменитые «Комнаты» — особые пространства, которые художница конструировала у себя дома, становясь, таким образом, творцом и жильцом своих произведений. На этот раз она превратила пространство галереи в поле битвы, на котором Запад схлестнулся с Востоком, а реплики японского воина — с речью древнегреческого атлета. Однако ее интересует не столько столкновение двух великих цивилизаций, сколько то, как классическое искусство взаимодействует с современностью — особенно с современным зрителем.
Где: Pop/off/art gallery
Когда: с 13 сентября до 15 октября 2017 года
На фотографии: Кеичи Танаами. «Страна зеркал»
«Позади Москва. Пейзаж, натюрморт, портрет в творчестве московских художников»
Сложенный из нескольких десятков осколков портрет Москвы образца XX века представляет фонд In Artibus: более 50 произведений московских художников — от Аристарха Лентулова и Роберта Фалька до Михаила Рогинского и Владимира Вейсберга — создают свой образ столицы, через который здесь осмысляется феномен московской живописной школы. Быт, персонажи и целый клубок культурных наслоений, ассоциирующихся с Москвой уходящей или уже ушедшей навсегда. Перечень художников-москвичей воистину впечатляет: Илья Машков и Петр Кончаловский, Аристарх Лентулов и Роберт Фальк, Анатолий Зверев и Дмитрий Краснопевцев, Михаил Рогинский и Борис Касаткин.
Где: In Artibus Foundation
Когда: с 30 августа до 30 сентября 2017 года
«Оргия вещей»
В рамках проекта Владимира Логутова и Ильи Саморукова вещи, по завету французского философа Бруно Латура, наконец-то дадут отпор: вместе с группой художников (среди них — Игорь Самолет, Иван Горшков, Анастасия Кизилова, Роман Минаев и Алек Петук) кураторы исследуют связи между объектами и их способность быть или притворяться искусством. Однако если Латур грезил о «парламенте вещей», в котором каждый объект имеет собственную ценность, статус и место в иерархии, то Логутов и Саморуков обещают устроить настоящую оргию, освобождающую вещи как от своего изначального предназначения, так и от необходимости быть искусством.
Где: Фонд Владимира Смирнова и Константина Сорокина
Когда: с 19 сентября до 1 октября 2017 года
Илья Федотов-Федоров. «Инстинкт сохранения»
Еще один певец постгуманизма — Илья Федотов-Федоров, художник и биолог-генетик по образованию, — создал музей-лабораторию, в которой разнообразные скелеты, пробирки, схемы и чертежи образуют сокровищницу, какой мог бы владеть мир после исчезновения человека. Органическая природа здесь слилась с неорганической материей, а животные и растения мутировали так, что ни одному писателю-фантасту и не снилось. Так могла бы выглядеть кунсткамера будущего, если бы ее было кому поддерживать. Апроприируя научные методы описания мира в художественных целях, Федотов-Федоров, по сути, показывает, что любое знание, которым мы сегодня владеем, — лишь конструкт, созданный нами для упрощения коммуникации.
Где: Fragment Gallery
Когда: с 5 сентября до 20 октября 2017 года
Кеичи Танаами. «Страна зеркал»
Кеичи Танаами — один из лидеров японского поп-арта, который сумел переплавить детские воспоминания о войне и оккупации в причудливый гибрид манги, классической японской гравюры, журнальной иллюстрации и рекламы. Познакомившись с Энди Уорхолом, Танаами, на тот момент снимавший экспериментальное анимационное кино, позаимствовал его стратегию и очень быстро стал одним из ведущих поп-артистов Японии. Он рисовал антивоенные плакаты, обложки для музыкальных альбомов и эротические картины с участием голливудских актрис, а в какой-то момент даже стал художественным руководителем японской версии Playboy. На выставку в Москву приедут его новые живописные работы, скульптура и видео-арт.
Где: галерея Гари Татинцяна
Когда: с 28 сентября до 18 ноября 2017 года
Хаим Сокол. «Бумажная память»
Память — пожалуй, единственная материя, с которой имеет дело художник Хаим Сокол. Он добывал ее, сопрягая между собой поломанные игрушки, газетные вырезки и прочий сор, оставшийся за бортом истории — личной и коллективной. Таким же «сором», отвергнутым современным обществом, стали для него мигранты, которым Сокол посвятил свои социально заряженные проекты. В этот раз он обратился к истории пространства, в котором проходили многие его знаковые выставки — архиву «Фабрики», — и создал серию графических работ, посвященных бумаге, которую производили здесь до превращения пространства в арт-кластер.
Где: ЦТИ «Фабрика»
Когда: с 25 октября до 30 ноября 2017 года
фотографии: обложка — Laure Prouvost, 1 — Mathieu Merlet-Briand, 2 — Gert Jan van Rooij, 3 — предоставлено галереей Гари Татинцяна и студией художника
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