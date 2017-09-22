Одним из ключевых обновлений в iOS 11 стала поддержка ARKit — набора инструментов для создания приложений дополненной реальности, с помощью которого Apple собирается потеснить своих конкурентов и на этом рынке. The Village выяснил, какие игры и сервисы, выходящие за пределы виртуальности, можно установить уже сейчас.

Творчество

Приложение World Brush позволяет оставить свой след в реальном мире с помощью 3D-граффити. Авторство объектов виртуального искусства не указывается, но пользователи могут влиять на то, какие из них останутся видны окружающим с помощью лайков и дизлайков.

Похожим образом работают Giphy World и Holo. С помощью первого можно заполнить окружающее пространство гифками, а во втором поселились анимированные 3D-персонажи — начиная с енотов и тигров и заканчивая бодипозитивной феей. Снятыми в этих приложениях фото и видео можно делиться в мессенджерах и соцсетях. В реальном мире виртуальные объекты не сохраняются.

В свою очередь, SketchAR пригодится тем, кто привык творить более традиционно — на бумаге. Достаточно указать приложению границы листа, и оно нанесет на него эскиз рисунка, который останется обвести, поглядывая на экран телефона.

Образование

Помимо обучения рисованию дополненную реальность используют и в других образовательных приложениях. С помощью Complete Anatomy 2018 можно изучать строение человеческого тела с разных ракурсов и в различных степенях детализации, а Star Walks 2 Ads+ помогает разобраться с положением звезд и планет на небе, попутно объясняя устройство космоса.

Дизайн интерьера

Не обошлось и без классики. AR используют и для того, чтобы узнать, преобразится ли квартира, если ее обставить мебелью из последнего каталога IKEA. Компания обещает достоверное воспроизведение размеров объектов, которые к тому же можно поразглядывать с разных сторон. Комоды, кресла, горшки и другие предметы интерьера от остальных брендов можно найти в Housecraft.

Измерения и планирование

Если в последний раз вы пользовались линейкой в школе, а при необходимости найти дома рулетку впадаете в ступор, то современные технологии придут на помощь и в этом вопросе. AR Measure Kit на удивление точно измеряет различные объекты — будь то длина стола или рост человека, а с помощью Magicplan можно запросто построить план помещения, прохаживаясь из угла в угол.

В свою очередь приложение Edmunds объединило в себе возможности как оживших каталогов, так и измерителей пространства. Оно позволяет понять, поместится ли новое авто в гараж.

Спорт

С помощью дополненной реальности гаджеты добрались и до спорта. Kings of Pool позволяет превратить подходящую поверхность в доме в стол для бильярда, а в AR Sports Basketball можно покидать мячи прямо в офисе.

Реальные же физические нагрузки предусмотрены в приложении AR Runner. Оно состоит из нескольких уровней, для прохождения которых придется побегать по размеченной в комнате дистанции.

Игры

Наибольший простор для применения технологий дополненной реальности открывают игры. Например, в ближайшее время стоит ожидать нового бума тамагочи. На этот раз виртуальные питомцы смогут взаимодействовать с окружающей средой. Один из уже доступных примеров — приложение AR Dragon, от которого зашкаливает мимиметр.

Также эта технология позволяет перевести на новый уровень многопользовательские игры. В The Machines, которую показали на презентации iPhone X, можно устраивать PvP-бои в реальном времени в не менее реальных локациях.

Кроме того, AR-режим начинает появляться и в уже вышедших играх. В Stack AR теперь можно выстраивать башни из плиток на полу в зале. Splitter Critters благодаря физическим границам стал осмысленнее и позволяет заглянуть в игровой мир. А с помощью Thomas & Friends Minis можно разместить виртуальную железную дорогу в детской.