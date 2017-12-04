Джулиан Барнс. «Открой глаза»

«Азбука-Аттикус», 2017

Купить

Автор вглядывается в известные живописные полотна и ищет им объяснение в биографиях создателей: исследует семантику редкого черного цвета у Мане, подозревает воспевающего женщин Дега в шовинизме или рассуждает о трактовках картины Валоттона «Ложь» (кто из двух обнявшихся лжет, а кто выступает в роли одураченного?). Преимущественно Барнс говорит о французских мастерах XIX и начала ХХ веков — тогда искусство находилось на передовой политической и философской мысли, а признание художника всегда означало и торжество его идей. Другой автор мог бы превратить такой труд в тяжеловесный учебник, но опытный постмодернист Барнс пишет живо, воздушно и с тонкой иронией.