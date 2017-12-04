Гид The Village10 редких книг в подарок
Альтернатива «Гарри Поттеру», одиночество в Нью-Йорке и увлекательный нон-фикшн о смысле легендарных картин
Приближается Новый год, и The Village подсказывает идеи подарков. Один из самых бюджетных и при этом душевных вариантов — книга. Правильно выбранный том порадует человека больше, чем десятый за день сертификат, однако удивить того, кто любит читать, совсем не просто. Мы подобрали захватывающие, мудрые и красивые книги, не переведенные на русский язык или не получившие широкой огласки при выходе.
Текст
Светлана Дюмаева
Мариша Пессл. «Некоторые вопросы теории катастроф»
«Иностранка», 2016
Рассуждение о доверии и цене правды вышло в прошлом декабре и почему-то не стало в России хитом. Что совершенно возмутительно: автор-новичок сумела уложить под одну обложку и фильмы-нуар, и «Твин Пикс», и сюжеты Донны Тартт. Каждая глава названа в честь книги, а в них — полудетективная история девочки из интеллигентной семьи Синь Ван Меер, которая в новой школе нашла и друзей-аристократов, и учительницу — идеал для подражания, однако в одночасье их потеряла самым невероятным образом — а заодно и своего обожаемого отца.
Nicole Krauss. The History of Love
Penguin Вooks, 2016
Небольшой роман понравится тем, кто ценит творчество Фоера. Одинаково искренне его супруга говорит голосом и ироничного старика, доживающего свои дни в одиночестве на Манхэттене, и активной 15-летней девочки, пытающейся наладить личную жизнь — и свою, и своей флегматичной матери. Связующим звеном для этих историй становится рукопись, таинственным образом исчезающая и возвращающаяся, и любовь — такая разная, но одинаково меняющая жизни людей.
Жоэль Диккер. «Книга Балтиморов»
Сorpus, 2017
Если в случае «Дела Гарри Квеберта» швейцарца схватил так называемый синдром первого романа и он напихал в толстенный детектив все свои идеи, то вторая книга ему удалась куда больше. «Книга Балтиморов» — не детектив, а история мужской дружбы и семейная сага, плавная, размеренная и просторная, напоминающая качественный американский сериал вроде «Любовников» или «Большой маленькой лжи».
Оливия Лэнг. «Одинокий город»
Ad Marginem, 2017
Скоро в продаже
Англичанка Оливия Лэнг переехала в Нью-Йорк ради мужчины, однако роман быстро иссяк, и она осталась в чужом городе совсем одна. Книга, ставшая результатом одиночества, — одновременно и интимная история, и портрет Нью-Йорка, и необычный взгляд на искусство прошлого века. Лэнг растворяется в книгах и выставках, разыскивая поддержку в прошлом. Так икона поп-арта Энди Уорхол показан ребенком, запертым внутри своей речевой дисфункции, а фотохудожница Нэн Голдин, своими работами воспевающая секс, — женщиной, для которой слияние тел стало надежным способом преодолеть разобщенность душ. Изящно перекидывая мостики через время и пространство, рассказывая об известных людях как о жертвах и героях одиночества, автор создала книгу очень нежную и очень утешительную.
Джулиан Барнс. «Открой глаза»
«Азбука-Аттикус», 2017
Автор вглядывается в известные живописные полотна и ищет им объяснение в биографиях создателей: исследует семантику редкого черного цвета у Мане, подозревает воспевающего женщин Дега в шовинизме или рассуждает о трактовках картины Валоттона «Ложь» (кто из двух обнявшихся лжет, а кто выступает в роли одураченного?). Преимущественно Барнс говорит о французских мастерах XIX и начала ХХ веков — тогда искусство находилось на передовой политической и философской мысли, а признание художника всегда означало и торжество его идей. Другой автор мог бы превратить такой труд в тяжеловесный учебник, но опытный постмодернист Барнс пишет живо, воздушно и с тонкой иронией.
Дэн Вилета. «Дым»
«Азбука-Аттикус», 2017
В альтернативной викторианской Англии от тех, кто думает о грешном, идет тяжелый черный дым. Леди и джентльмены научились виртуозно контролировать эмоции, чтобы чисто вести бизнес и сохранять семьи, однако из-за природного любопытства двух мальчишек всю сцену прямо заволакивает дымом. Начинающий автор скрещивает в своем романе Диккенса с Роулинг, Бронте и Оруэллом и держит читателя в тонусе до последней страницы.
Аравинд Адига. «Белый тигр»
«Фантом Пресс», 2010
Букеровский роман об Индии, превратностях судьбы и сложностях ведения малого бизнеса оценят как фанаты «Шантарама», так и ценители хорошего юмора. Деревенский парень Балрам по прозвищу Белый Тигр, нищий, но сообразительный, отправляется в город на заработки и сразу попадает в передрягу. Однако то, что кажется катастрофой, в результате оборачивается отправной точкой головокружительной и непредсказуемой траектории, которая вывезет Балрама с самого дна на самую вершину — со всеми остановками и неизбежными нравственными потерями.
Жауме Кабре. «Голоса Памано»
«Иностранка», 2017
Если русские читатели и знают роман «Я исповедуюсь» живого каталонского классика, то его предыдущая работа легла на полки магазинов совершенно бесшумно. Так же тихо, как в нацистской Каталонии учитель Ориол ведет партизанскую деятельность, а от него уходит беременная жена, устав от его подчинения властям и трусости. Так же самоотверженно, как спустя много лет учительница Тина перепечатывает его письма, надеясь отдать неузнанной дочери. Эти две линии — отличный шанс узнать о периоде испанской истории, который в России практически не изучают, а также задуматься о том, что делает человека героем.
David Lodge. Man of Parts
Vintage, 2012
Полухудожественная биография писателя и философа Герберта Уэллса. В старости мужчина сидит в кабинете, ведет воображаемые диалоги с людьми из своего прошлого и рассуждает о поворотах собственной судьбы. В частности, о выбранной им полигамии, женской привлекательности — интеллектуальной и сексуальной, общении родителей с детьми и других вопросах, не теряющих актуальности. Книга спорная, но необходимая к прочтению — как словесный спарринг с умным противником.
Татьяна Стрыкина. «Новогодние и другие зимние рассказы русских писателей»
«Никея», 2017
Подборка была бы неполной без новогодних рассказов — лучшего способа продлить праздник. В серию симпатичных небольших книг вошли рассказы Чехова, Бунина, Лескова и других — какие-то истории вы читали в школе, какие-то откроете впервые. Можно найти аналог для детей, а для тех, кто любит читать в оригинале, — сборник рассказов Диккенса.
Фотографии: обложка, 10 —Никея, 1, 8 — Издательство «Иностранка», 2, 9 — Penguin Books Ltd, 3 — Издательская группа АСТ, 4 — ООО «Ад Маргинем Пресс», 5, 6 — Издательство «Азбука», 7 — Издательство «Фантом Пресс»
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