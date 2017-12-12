Каждую неделю в российский прокат выходят несколько новых зарубежных фильмов, которые, несмотря на старания Мединского, к концу года занимают практически весь топ по кассовым сборам: в первой десятке из российских только «Притяжение» Бондарчука и полудиснеевский «Последний богатырь».

При этом многие важные фильмы с «Сандэнса» и других авторитетных кинофестивалей добираются до России только в форме единичных показов на нишевых кинофестивалях в двух столицах. Марина Аглиуллина выбрала десять важных фильмов уходящего года, которые не попали в российский прокат — многие из них уже можно найти на онлайн-площадках (возможно, вам даже придется смотреть их под фанфары одной виральной рекламы).

Текст: Марина Аглиуллина

«Фантастическая женщина»

Режиссер: Себастьян Лелио

Марина всегда была женщиной, хотя когда-то родилась мужчиной по имени Даниель. Она работает официанткой, собирается стать певицей и вот-вот отправится в совместное путешествие со своим возлюбленным Орландо. Накануне отъезда, после совершенно счастливого вечера вдвоем Орландо неожиданно умирает. С этого момента Марине предстоит пройти через унижения, вызванные исключительно тем, что она трансгендер. Полиция, расследующая смерть Орландо, и его семья не упустят ни одной возможности задеть Марину побольнее, но это только заставит ее взять себя в руки и показать миру ту фантастическую женщину, которой она на самом деле является.

Фильм снял Себастьян Лелио — один из самых перспективных чилийских режиссеров. Вслед за своей прошлой картиной «Глория» (2013), в этой драме он продолжает работать над темой женщины, желающей жить на своих собственных условиях, а не под диктат окружающих. Еще одно сходство этих фильмов — захватывающая дух органичность и убедительность актрис, играющих главную роль. В «Фантастической женщине» это дебютантка Даниела Вега, начинающая чилийская трансгендерная певица и актриса, и от нее невозможно оторваться от первого кадра до последнего. Впечатление усиливают тщательно проработанная визуальная часть и саундтрек, написанный одним из самых влиятельных современных композиторов и диджеев Мэтью Хербертом.

«Счастливчик»

Режиссер: Джон Кэрролл Линч

90-летний мужчина в ковбойской одежде по прозвищу «Счастливчик» предпочитает одиночество, хотя и не сторонится своих соседей по пустынному городку где-то в американском захолустье. Кажется, ему даже нравится перекинуться с кем-нибудь парой слов. Он просто живет — занимается йогой, пьет кофе, поливает кактус у дома, разгадывает кроссворды — и встревает в забавные ситуации на своем неизменном пути туда-сюда. Сам он относится ко всему со своей особой философией, неизменно вызывающей улыбку, и размышляет о грядущей смерти.

Актер Джон Кэрролл Линч образцово дебютировал в роли режиссера, сделав душевный кинопамятник умершему в этом году актеру Гарри Дину Стэнтону («Твин Пикс», «Париж, Техас», «Зеленая миля», «Страх и ненависть в Лас-Вегасе» и другие). Получилась обаятельная философская комедия о жизни и смерти со своеобразными героями, одного из которых сыграл сам Линч (и это, как и стоит ожидать, очень хорошее камео). Фильм довольно неспешный, как и размеренный ритм жизни «Счастливчика», и вызывает исключительно желание поддаться ему и замедлиться, пока жизнь стремительно не пролетела мимо.

«Детройт»

Режиссер: Кэтрин Бигелоу

Июль 1967 года, детройтская полиция совершает рейд на нелегальный клуб, где группа отслуживших солдат празднует возвращение с вьетнамской войны. Столкновение с посетителями перерастает в масштабные беспорядки, в первую очередь охватившие черные районы. Рассвирепевшие жители грабят магазины и жгут машины. В это же время в городе оказывается R’n’B-группа, которая должна была выступить в Детройте с концертом, но теперь вынуждена покинуть площадку по приказу полиции.

Режиссер триллера «Цель номер один» о поимке террориста Усамы бен Ладена Кэтрин Бигелоу вновь берется за историю, основанную на реальных событиях — причем за полвека тема расовой вражды так и не потеряла для США актуальности. Бигелоу удается равномерно распределить внимание и на пугающий хаос мятежа, вышедший масштабным и внушительным, и на отдельных героев — полицейских, мародеров, певцов и других случайных заложников обстоятельств. К сожалению, масштаб и напор картины не помог ей получить широкого проката в США, и, несмотря на свою злободневность, она провалилась по сборам.

«Фокстрот»

В Тель-Авиве семейная пара переживает смерть сына Джонатана, погибшего во время службы в армии. Бедные родители еле держатся в попытках справиться с горем, но им нужно заниматься организацией похорон. Где-то на границе Израиля, в точке, где почти ничего не происходит, несет службу группа молодых солдат, пытающихся всеми доступными способами справиться со скукой своего положения, но скоро и на их блокпосте случится трагедия.

Израильский режиссер Самуэль Моаз снял экстравагантную трехчастную драму о разрушительной силе горя и бессмысленности войны. Фильм на такие невеселые темы постоянно заходит на территорию комедии и сбивает зрителя с толку, но за сарказмом, который кому-то может показаться кощунственным, тут прячется искреннее сострадание. Предсказать каждый новый поворот сюжета не представляется возможным — как и заметить абсолютно все детали, которые заложил в картину Моаз.

«Фелисите»

Режиссер: Ален Гомис

Фелисите — певица с хрипловатым голосом, выступающая в барах Киншасы, столицы Демократической Республики Конго. Еще она мать-одиночка, и однажды ее сын попадает в аварию. Ему нужна платная операция на ноге, которая стоит 600 долларов, и для Конго это большие деньги. Фелисите решает достать необходимую сумму. Одновременно с этим у нее случается нестабильный роман с местным механиком Табу.

Драма французского режиссера Алена Гомиса в этом году получила второй приз Берлинского кинофестиваля. По стилю съемки «Фелисите» похожа на документальный фильм: камера снимает с плеча, все время следует за главной героиней и кружит вокруг нее. Дневная Киншаса в картине выглядит неуютной и чуть ли не агрессивной, а ночью она вдруг смягчается. Главной героине больше подходит вторая, ночная сторона города, но она неизбежно должна иметь дело с суровой дневной. Отдельным хайлайтом в фильме стала музыка: каждая сцена с концертом Фелисите или с симфоническим оркестром словно ненадолго снимает все напряжение сюжета.

«Хорошего дня»

Режиссер: Лю Цзянь

Какой-то городок на юге Китая, молодой мужчина грабит собственного компаньона и убегает с сумкой денег. Эти деньги принадлежат мафиози, на которого оба героя работают. Грабителю эти деньги нужны, чтобы его девушка могла заплатить за пластическую операцию, которая исправит последствия прошлой неудачной пластической операции. Мафиози ожидаемо хочет вернуть пропажу, и кража дает начало цепи криминальных разборок.

Кажется, чуть ли не каждый западный критик, хоть как-то отрецензировавший этот фильм, пытался найти для его описания референсы. Из самого очевидного вспоминали «Криминальное чтиво» Тарантино и «Старикам тут не место» братьев Коэн. Цзянь, скорее всего, и правда опирался на собственный культурный багаж — этим объясняются и отсылки к другим фильмам, и цитата из «Воскресенья» Льва Толстого в самом начале. В этой криминальной комедии вообще много приятных деталей: диалог Дональда Трампа и Хилари Клинтон по радио, музыкальный номер с маоистскими плакатами и другие образы и названия, связывающие картину с сегодняшнем днем и его неотвратимой поп-культурой.

«Патти Кейкс»

Режиссер: Джереми Джаспер

Патрисия Дамбровски живет в Нью-Джерси, работает в баре и мечтает стать рэп-звездой со сценическим именем Patti Cake$ (она же Killa P). Ее мать, джазовая певица с незадавшейся карьерой, не верит в свою дочь, зато бабушка экспансию в мир хип-хопа поддерживает. Для главной героини рэп, как и полагается, — эскапизм от скучной рутинной жизни одноэтажной Америки.

До «Патти Кейкс» режиссер Джереми Джаспер снимал только короткометражки и музыкальные видео, а исполнительница главной роли Даниэль МакДональд никогда не читала рэпа (хотя во времена, когда хип-хоп стал новой авторской песней, это едва ли проблема). Но дебют вышел убедительным: объездил несколько международных фестивалей, а в Каннах ему даже аплодировали стоя. Истории «из Золушек в принцессы» снимают ежегодно, но «Патти Кейкс» выделяется тем, что визуально напоминает кинокомикс и умудряется избежать замусоленных клише.

«Любовь — болезнь»

Режиссер: Майкл Шоуолтер

Американец пакистанского происхождения пробует свои силы в стендапе, но пока не очень успешно. На одном из своих выступлений он знакомится с девушкой, у них завязываются отношения, и тут тоже всплывает много «но». Межкультурные различия и необходимость принимать другого таким, какой он есть, мешает героям, но ситуация резко меняется, когда приходит беда.

«Любовь — болезнь» — очаровательный ромком о современных отношениях без идеальных героев. Фильм основан на реальных событиях, случившихся с его сценаристами, супругами Эмили Гордон и Кумэйл Нанджиани (также сыграл главную роль). Режиссер Майкл Шоуолтер избегает излишнего драматизма, несмотря на мрачные повороты сюжета, — и это идет картине на пользу.

«Пляжные крысы»

Режиссер: Элайза Хиттман

19-летний Фрэнки живет в Бруклине с матерью и отцом, прикованным к постели из-за рака, который скоро заберет его на тот свет. Подавленный тяжелой атмосферой дома, он пытается забыться с друзьями. Они бесцельно бродят по окрестностям своего района, курят травку и пытаются цеплять девушек. Помимо этого, Фрэнки занимается сексом за деньги с мужчинами, но в своей гомосексуальности он не уверен и вообще не готов с кем-то это обсуждать.

Мрачная драма о поисках себя, когда ты еще очень молод, но наслаждаться беззаботным лайфстайлом юных героев фильмов Линклейтера мешают трудные жизненные обстоятельства. Режиссер Элайза Хиттман перед съемками изучала аккаунты бруклинских подростков в Facebook и попробовала бережно перенести на экран пойманное ощущение от увиденных там фотографий. План удался: аккуратное отношение к мироощущению молодого поколения в фильме чувствуется и усиливается интимной пленочной картинкой.

«Марджори Прайм»

Режиссер: Майкл Алмерейда

Середина 2040-х. Марджори Прайм — бывшая скрипачка на пенсии. Ее муж умер, но она не может с этим смириться и заказывает голограмму его молодой версии. Новая версия Уолтера Прайма создана на основе того, что осталось от его прототипа, и воспоминаний близких покойного. Уолтер-голограмма учится быть тем самым Уолтером даже после своего выпуска — и внимательно слушает Марджори, которая рассказывает ему о каких-то чертах своего мужа. Дети Праймов к идее голограммы относятся скептически, хотя, как мы убедились в новом «Бегущем по лезвию», к тому времени общество вполне привыкнет к электронному Элвису Пресли.

Как и другие фильмы о попытке заменить близких и любимых нейротехнологиями, «Марджори Прайм» в конечном счете совсем не о футуристике, а о человечности, памяти, ностальгии и переживании потери. Технологии как механизм эскапизма уже разбирал Спайк Джонс в фильме «Она», и избежать сомнений невозможно, да и пьеса, по которой снята «Марджори Прайм», была написана на следующий год после выхода картины Джонса. Впрочем, это не отнимает у «Марджори» собственных находок.

Обложка: GEM Entertainment