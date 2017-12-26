Гид The Village8 новогодних вечеринок в Москве: От катка до рейва
Четыре способа встретить 2018 год для тех, кто рискнет покинуть квартиру
Новый год уже почти наступил, вы остаетесь в Москве, а планов до сих пор нет? Ничего: есть как минимум четыре способа встретить его вне уютной квартиры.
На рейве
Signal
Главная точка сбора для тех, кто после новогоднего стола предпочитает сразу перебираться на липкий танцпол: команда, которая летом провела одноименный фестиваль в Никола-Ленивце, обещает три автономных сцены, видеоинсталляции и прочие составляющие нестыдного рейва. Лайнап необъятный: от техно-адептов вроде Софии Родиной до андерграунд-спецназа «ГОСТ Звука».
Где
Artplay
Сколько
2 200 рублей
Slwdnc x Gazgolder
Схема та же: длинный лайнап, десятки часов электронной музыки, инсталляции. Единственное, непонятно, почему организаторы обещают «уютную семейную атмосферу» и как ее возможно перенести в техно-клуб возле Курского вокзала.
Где
«Газгольдер»
Сколько
от 1 500 рублей
«Пропаганда»
Самый демократичный вариант для рейвера: бесплатный вход (начало — в 01:00), четыре диджея и знакомый, заставленный не аудиовизуальным искусством, а трактирными столами интерьер «Пропаганды».
Где
«Пропаганда»
Сколько
бесплатно
В клубе
PWRHS
Уже традиционный Новый год в «Доме силы» — один из главных способов его отпраздновать без риска столкнуться с надоевшей техно-эстетикой. Обещают много шампанского, выступления резидентов и специальных гостей.
Где
Powerhouse Moscow
Сколько
с 22:00 — от 3 000 до 4 000 рублей, с 01:00 — от 1 500 до 2 000 рублей
«Стрелка»
Пышный Новый год со специальным таймером, открытой единственный раз за зимний сезон террасой и тремя привезенными голландскими диджеями из важного магазина пластинок Redlight Records.
Где
«Стрелка»
Сколько
с 22:00 — 6 000 рублей, с 01:00 — 4 000 рублей
В баре
«Голова»
Расслабленный Новый год без броней, депозитов и даже елки (организаторы обещают, что все будет красиво и без нее). Но настрой решительный: играть будут до последнего гостя.
Где
«Голова»
Сколько
бесплатно
Noor bar
В баре на Тверской вход всю ночь будет свободным (для желающих есть опция забронировать стол с закусками за 5 тысяч рублей), а за пультами будет стоять команда диджеев Flammable Beats.
Где
Noor bar
Сколько
бесплатно (с бронью стола — 5 000 рублей)
На катке
С 22:00 до полуночи на катке в парке Горького будут играть Deep Fried Friends, которые недавно собрали масштабную очередь на свою одноименную вечеринку в роскошном «Турандот», затем их ненадолго сменит действующий (и, скорее всего, будущий) президент с традиционным видеопоздравлением, а уже в новом году начнет свое выступление электронная группа D-Pulse.
Где
парк Горького
Сколько
300–1 150 рублей
Фотографии: обложка, 2 – PWRHS, 1 – SOFIA RODINA, 3 – Phillip Sharets, 4 – Константин Митрохов
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