«Фотогенические рисунки» — название, которое Уильям Генри Фокс Тальбот применял для обозначения снимков, полученных без использования камеры. Изображения создавались путем непосредственного контакта предметов со светочувствительной поверхностью. Процесс был известен с 1802 года, его изобретателями считаются Хамфри Дэви и Томас Веджвуд. Тальбот усовершенствовал метод, предложив способ закрепления изображения на бумаге. Он раскладывал листья растений или другие плоские объекты прямо на светочувствительной бумаге, получая после экспонировании на солнце точные силуэты объектов.

«Образцы кружев» — тема для того времени чрезвычайно актуальная: британское текстильное производство благодаря индустриализации постепенно преобразовывалось в развитую отрасль промышленности. Известно, что Тальбот в январе 1839 года, перед тем как публично объявить о своем изобретении, отправил фотогенический рисунок фрагмента кружева сэру Уильяму Джексону Хукеру, производителю текстиля в Глазго. В ответе от 20 марта 1839 года Хукер написал: «Ваш образец фотогенического рисунка <…> очень заинтересовал многих в Глазго, особенно производителей Muslin Manufacturers, мы также уделили большое внимание [этой теме] на научном заседании».

Тальбот позже включил один из кружевных негативов в свой альбом «Карандаш природы» (1844–1846). В сопроводительном тексте он утверждает, что негативный отпечаток кружева прекрасно подходит для использования в каталогах, так как «черные кружева не так привычны для глаз, как белые, и объект представляется очень точным».