Гид The VillageКак смотреть выставку изобретателя фотографии
В Пушкинском музее открылась выставка Уильяма Генри Тальбота
6 февраля в Пушкинском открывается первая в России выставка Уильяма Генри Тальбота. Это огромное событие для всех, кто знает и любит фотографию: Тальбота называют создателем художественной фотографии и одним из изобретателей современной фотографии вообще. Английский ученый изобрел бумажный негативно-позитивный процесс, получивший название тальботипия, или калотипия, — в отличие от дагеротипии, он позволял сравнительно просто и недорого тиражировать изображения.
На выставке покажут 150 оригинальных отпечатков из альбомов «Карандаш природы» и «Солнечные картинки Шотландии» — Тальбот сделал их в 1840–1846 годах. Чтобы привезти работы в Россию, куратор Пушкинского музея Ольга Аверьянова потратила почти пять лет на переговоры и организацию выставки. По просьбе The Village она выбрала семь знаковых работ и рассказала их историю.
Образец кружева
Около 1840
Калотипия. Бумага. Соляная печать с бумажного негатива
«Фотогенические рисунки» — название, которое Уильям Генри Фокс Тальбот применял для обозначения снимков, полученных без использования камеры. Изображения создавались путем непосредственного контакта предметов со светочувствительной поверхностью. Процесс был известен с 1802 года, его изобретателями считаются Хамфри Дэви и Томас Веджвуд. Тальбот усовершенствовал метод, предложив способ закрепления изображения на бумаге. Он раскладывал листья растений или другие плоские объекты прямо на светочувствительной бумаге, получая после экспонировании на солнце точные силуэты объектов.
«Образцы кружев» — тема для того времени чрезвычайно актуальная: британское текстильное производство благодаря индустриализации постепенно преобразовывалось в развитую отрасль промышленности. Известно, что Тальбот в январе 1839 года, перед тем как публично объявить о своем изобретении, отправил фотогенический рисунок фрагмента кружева сэру Уильяму Джексону Хукеру, производителю текстиля в Глазго. В ответе от 20 марта 1839 года Хукер написал: «Ваш образец фотогенического рисунка <…> очень заинтересовал многих в Глазго, особенно производителей Muslin Manufacturers, мы также уделили большое внимание [этой теме] на научном заседании».
Тальбот позже включил один из кружевных негативов в свой альбом «Карандаш природы» (1844–1846). В сопроводительном тексте он утверждает, что негативный отпечаток кружева прекрасно подходит для использования в каталогах, так как «черные кружева не так привычны для глаз, как белые, и объект представляется очень точным».
Микрофотография. Крылья бабочки
1839–1840
Калотипия. Соленая бумага, негатив
Фотографию почти сразу после ее изобретения начали применять в астрономии и микробиологии — тех областях, которые для своих исследований использовали оптику. Впервые микроскопические съемки сделали в 1840-х годах ученые Леон Фуко и врач Альфред Донне — снимки поместили в анатомическом атласе. Это были дагеротипии. Тальбот запечатлел ряд микрообразцов, в том числе срезы растений и крылья насекомых. Бескамерные природные отпечатки, например листьев растений, чем-то даже напоминали ранние способы получения ботанических копий, где объекты просто покрывали специальными чернилами, а затем прикладывали к бумаге. Фотогенические рисунки Тальбота утверждают бесконечную красоту мира и безграничные возможности человека сохранять и приумножать ее.
Портрет Николаса Хеннемана
Около 1842
Калотипия. Бумага. Соляная печать
с бумажного негатива
Николас Хеннеман был главным помощником Тальбота, в семье его звали Николь. Голландец был камердинером и не только успешно справлялся со всеми домашними обязанностями, но и работал с Тальботом над его фотографическими проектами. Из преданного слуги Хеннеман стал полноценным фотоассистентом, а после открыл собственное дело в городе Рединге — фотоателье The Reading Establishment. Он работал самостоятельно как калотипист и долгое время выполнял заказы Тальбота. Переезд Хеннемана в Рединг был для Тальбота способом расширить свое стремление заняться, говоря его словами, «областью производства», не ущемляя своего статуса дворянина.
Лестница. Лист XIV из альбома «Карандаш природы»
Апрель 1844
Калотипия. Бумага. Соляная печать с бумажного негатива
Одна из жанровых композиций, вошедшая в альбом «Карандаш природы», — «Лестница». В тексте своего комментария Тальбот пишет: «Портреты живых людей и групп являются самой привлекательной стороной фотографии». Несколько человек запечатлены в кадре как бы случайно. Но это не так. Перед нами продуманная многофигурная композиция, где персонажи просто разыгрывают бытовую сценку во дворе аббатства Лакок. Фотограф не стремился создать групповой портрет, так как мужчины, стоящие на земле, обращены к зрителю спинами. Они вписывается в довольно устойчивый треугольник, тем не менее создается почти динамическая композиция, где фигуры постепенно разворачиваются в круговом движении. Подобное осмысление фотографии как моментальной, сумевшей выхватить мгновение из бытийного потока, придет только в ХХ веке.
Бюст Патрокла, профиль. Лист XVII из альбома «Карандаш природы»
9 августа 1843
Калотипия. Бумага. Соляная печать с бумажного негатива
Бюст Патрокла, снятый в профиль, наглядно демонстрирует, как можно фотографировать скульптуру. Особенно хорошо получались объекты белого цвета. Допускалась вариативность съемки: статую можно было снимать с различных точек зрения и под любым углом по отношению к свету, что давало существенную разницу эффектов. Таким образом, фотография почти сразу нашла свое место как в коммерческой и научной областях, так и в архивной и музейной. Фотографирование стало специфическим способом распространения изображений, так как господствующее в то время представление о высоком его служении включало в том числе и репродукцию произведений искусства.
Библиотека. Лист VIII из альбома «Карандаш природы»
1841–1844
Калотипия. Бумага. Соляная печать с бумажного негатива
Большинство фотографий Тальбота было сделано в его родовом поместье — аббатстве Лакок. Речь идет о съемке видов, людей и предметов. Эти фотографические опыты стали своего рода визуальным дневником, домашним альбомом мира английского дворянина викторианской империи. Впервые посредством фотографии интимное становилось частью социальной истории. Одна из знаковых работ Тальбота — «Библиотека». Отпечаток представляет крупный план стоящих на полках книг. Подобные работы, где предметы сняты строго фронтально, условно можно назвать коллекцией вещей. Они отражают характерный дух культуры XIX века, его стремление собирать, классифицировать, изучать. Сегодня через призму истории фотографии, уже почти 180-летней, можно рассматривать это изображение как определенного рода художественную фотографию. В то время такое понятие не имело прямого отношения к только что родившемуся феномену, трактуемому, скорее, как комбинация науки и магии.
Открытая дверь. Лист VI из альбома «Карандаш природы»
Апрель 1844
Калотипия. Бумага. Соляная печать с бумажного негатива
Композиция «Открытая дверь» из альбома «Карандаш природы» на первый взгляд кажется бытовой зарисовкой. На отпечатке мы видим полуоткрытую дверь конюшни, метлу, висящий справа на стене фонарь. Фото было сделано в аббатстве Лакок.
Можем ли мы рассматривать эту фотографию как художественное произведение? Британский профессор Ларри Шааф дает утвердительный ответ. Его книга «Фотографическое искусство Уильяма Генри Фокса Тальбота» предлагает взглянуть на калотипии как на первые в истории художественные фотографии. Шааф подчеркивает, что в поисках эстетической выразительности фотограф сделал несколько кадров на этот кажущийся незамысловатым сюжет. Было обнаружено несколько версий композиции, снятых ранее, в 1843 году, что представляет редкое свидетельство творческого процесса в ранней фотосъемке. Далее автор заключает, что Тальбот осознавал себя художником-фотографом гораздо больше, чем принято считать.
В комментарии к работе Тальбот писал: «Главная цель этой работы — заявить о зарождении искусства, которое, мы верим, испытает расцвет в будущем благодаря усилиям британского гения. И эту скромную попытку, сделанную в период его становления, благосклонно согласились оценить неравнодушные друзья».
Уилья Генри Фокс Тальбот. У истоков фотографии
Государственный музей имени А. С. Пушкина, Галерея искусства стран Европы и Америки XIX—XX веков
ул. Волхонка, 14
6 февраля — 8 апреля
Фотографии: National Science & Media Museum / Science & Society Picture Library / Государственный музей имени А. С. Пушкина
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