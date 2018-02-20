Гид The VillageСупер-Кустодиев: 7 картин, ради которых стоит ехать в Новый Иерусалим
На масштабной выставке показывают лучшие работы художника из собраний российских музеев, две из них — впервые
17 февраля в музее «Новый Иерусалим» открылась выставка Бориса Кустодиева, создателя узнаваемых образов народных гуляний и «русских Венер». Выставка «Венец земного цвета» строится вокруг главных тем его творчества и показывает 65 работ из десятка российских музеев, среди которых — две уникальные находки, не выставлявшиеся больше века.
Куратор проекта Дарья Милованова специально для The Village рассказывает историю семи важных картин, которые нужно знать перед походом на выставку.
«Портрет госпожи Т.»
1912
Сенсация выставки — «Портрет госпожи Т.» (Марии Ивановны Тарлецкой). На портрете изображена дочь близкого друга художника — ведущего тенора Мариинского театра Ивана Васильевича Ершова. Кустодиев был страстным любителем классической музыки, писал, ваял и рисовал портреты своего кумира множество раз. В 1912 году Иван Васильевич попросил художника написать портрет его дочери — Марии Ивановны Тарлецкой. Кустодиев с охотой отозвался на это предложение. Художник впервые показал портрет на выставке «Мир искусства» в 1913 году, где она произвела фурор. После выставки картина вернулась заказчику, а в 1915 году Мария Ивановна умерла, и сведения о местонахождении портрета затерялись.
Когда мы готовили выставку, случилась одна из таких историй, которые нарочно невозможно придумать. К кураторам обратились нынешние владельцы картины с просьбой атрибуции. Эксперты немедленно признали в работе руку Кустодиева, тем более что на обратной стороне картины сохранилась старая этикетка с той самой выставки «Мир искусства» 1913 года. На расспросы о том, почему они раньше не обращались за экспертизой, владельцы отвечали в том духе, что не хотели разочаровываться, если бы это оказался не Кустодиев. Эксперты же немедленно уговорили показать работу на выставке.
«Ярмарка в Кинешме»
1917
Еще одна уникальная находка — «Ярмарка в Кинешме» («Карусель в Кинешме»). В Кинешму художник ездил со студенческих пор, привлеченный самобытностью города: «Ходил сегодня по Кинешме, все смотрел — очень красивый городок, с такой типичной местной физиономией. Особенно хорошо за рекой, где две церкви такой странной формы» (Из письма И. С. Куликову). Картина экспонировалась на выставке объединения «Мир искусства» в Москве в 1917 году, тогда же была приобретена в частное собрание и в поле зрения искусствоведов не попадала. В 2011 году тогдашний владелец картины представил ее в Московском клубе коллекционеров. Эта камерная выставка позволила московским собирателям и исследователям познакомиться с полотном впервые. Сейчас сын коллекционера (пожелавший остаться неназванным) согласился предоставить картину на выставку для более широкого круга зрителей.
На этом полотне площадь под стенами Троицко-Успенского собора в Кинешме выполнена со всей достоверностью. Город этот во многом родной Кустодиеву, художник посещал его много раз и писал еще во время учебы в Академии. Интересно, что «Карусель» — единственное известное изображение ярмарки в вечернем освещении и единственное изображение конкретного города, а не собирательного образа среднерусских городов.
«Масленица»
1916
Масленица — любимый сюжет Бориса Михайловича. Возможно, на это повлияла его собственная биография: «Твое рождение, опять, через 23 года, пришлось на Масленицу. Ведь ты родился в четверг, на Масленицу, и потому, вероятно, любишь блины», — писала Кустодиеву мать художника.
Эту работу он закончил, уже будучи прикованным к кровати. В 1909 году у Кустодиева обнаружились первые признаки болезни, а в 1916-м он перенес операцию, по итогам которой выяснилось, что ходить он больше не сможет. «Масленица» — ода жизни, ведь это праздник, символизирующий победу весны над зимой, жизни — над смертью.
В своих многочисленных картинах, посвященных Масленице и другим народным гуляньям, Кустодиеву было важно подчеркнуть головокружительный вихрь эмоций. Возможно, именно поэтому главным мотивом движения в них всегда становилась неудержимо мчащаяся тройка.
«Ночное»
1916
Один из наиболее лиричных сюжетов русского крестьянского жанра — картина «Ночное». Вечерний выпас лошадей, который как работу не тяжелую чаще доверяли детям, — это посиделки у костра с долгими разговорами, рассказами и сказками, особенный созерцательный момент после суеты дневных забот. Картина эта стоит вне основного русла живописи Кустодиева. Вместо звучного открытого цвета — тонкие переливы полутонов, вместо шумной праздничности — тихое умиротворение.
Картина написана в 1916 году, в это время над Россией сгущаются тучи. А у Кустодиева — спокойная, ничем не омраченная, и немного сказочная Русь. Эти образы уходят корнями в детские воспоминания о родной Астрахани, в которые художник постоянно убегал от тревожной картины революционной России.
«Голубой домик»
1920
На протяжении всех 1910-х годов Кустодиев говорил, что стремится изобразить народную жизнь такой, какой он ее видит (а после того, как оказался прикованным к инвалидному креслу — писал по памяти), и также «разговорно», как у Брейгеля. Его провинциальные сцены и народные праздники — это микроновеллы, повествующие о том, как, по мнению художника, должны жить русские люди.
«Голубой домик» — целая модель русского мира, отражение всей жизни человека: от рождения до смерти. Борис Михайлович считал ее лучшей из всех своих картин о провинции.
«Лихач»
1920
Работа «Лихач» относится к серии «Русские типы», написанной художником в начале 1920-х и ставшей самой знаменитой его акварельной сюитой. Художник написал тот быт и те характеры, которые стремительно исчезли в политической буре ХХ века. В этой серии мы найдем колоритные изображения булочника, трактирщика, полового, торговки овощами, сундучника.
Лихач — это извозчик, частый персонаж картин Кустодиева. Простой русский типаж был ему намного милее, чем «хозяева жизни».
«Купчиха»
1920
Купечество — один из лейтмотивов творчества Кустодиева. Он — редкий творец, воспевший третье сословие. Его купцы пышут здоровьем, полны силы и уверенности в себе, живут напоказ, любят все яркое, переиначивают на свой самобытный лад всякую иностранную новинку, и нет в них карикатурности, которую предписывали советские искусствоведы, называя его работы социальной сатирой.
За портреты купчих Кустодиева прозвали «русским Рубенсом». Эти красавицы — образ самой России — сильные, цветущие, прекрасные и гордые. Год написания картины «Купчиха» — 1920-й. Точно написал о Кустодиеве Мстислав Добужинский: «Что особенно поражало — это всегдашняя его тихая незлобивость и, что еще удивительнее, отсутствие всякой сентиментальности к ушедшему и горечи по утраченному для него. Точно он верил, что все то, что вставало в его воображении, реально существует где-то в мире».
Выставка «Венец земного цвета»
Где: Музейно-выставочный комплекс «Новый Иерусалим»
Когда: 17 февраля — 22 апреля
Фотографии: обложка, 4 — Саратовский государственный художественный музей имени А.Н. Радищева, 1 — Частное собрание, 2 — Частное собрание, 3 — Государственный Русский музей, 5 — ГМЗ «Петергоф», 6 — Воспроизведена в альбоме «Русь», Русские типы Б.М. Кустодиева». Петроград, изд. «Аквилон», 7 — ГМЗ «Петергоф»
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