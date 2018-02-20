«Портрет госпожи Т.»

1912

Сенсация выставки — «Портрет госпожи Т.» (Марии Ивановны Тарлецкой). На портрете изображена дочь близкого друга художника — ведущего тенора Мариинского театра Ивана Васильевича Ершова. Кустодиев был страстным любителем классической музыки, писал, ваял и рисовал портреты своего кумира множество раз. В 1912 году Иван Васильевич попросил художника написать портрет его дочери — Марии Ивановны Тарлецкой. Кустодиев с охотой отозвался на это предложение. Художник впервые показал портрет на выставке «Мир искусства» в 1913 году, где она произвела фурор. После выставки картина вернулась заказчику, а в 1915 году Мария Ивановна умерла, и сведения о местонахождении портрета затерялись.

Когда мы готовили выставку, случилась одна из таких историй, которые нарочно невозможно придумать. К кураторам обратились нынешние владельцы картины с просьбой атрибуции. Эксперты немедленно признали в работе руку Кустодиева, тем более что на обратной стороне картины сохранилась старая этикетка с той самой выставки «Мир искусства» 1913 года. На расспросы о том, почему они раньше не обращались за экспертизой, владельцы отвечали в том духе, что не хотели разочаровываться, если бы это оказался не Кустодиев. Эксперты же немедленно уговорили показать работу на выставке.