В прокат выходит драмеди «Леди Бёрд», сценаристом и режиссером которого выступила американская актриса независимого кино Грета Гервиг. Фильм о мечтах американской провинциалки выбраться в нью-йорский колледж после местной заурядной школы подарил Гервиг пятую в истории номинацию для женщины в режиссерской категории «Оскара», «Золотой глобус» за лучшую комедию и американскую всенародную любовь: «Леди Бёрд» многократно окупился в прокате и собрал замечательную критику по всему миру.

На фоне очевидной волны эмпаурмента в Голливуде рассказываем про современных режиссеров-женщин, чьих новых фильмов обязательно стоит дождаться. В нашем списке — как сложившиеся классики мирового кинематографа, так и многообещающие дебютантки, которым по силам изменить кино как искусство и индустрию.

Текст: Алиса Таёжная

Линн Рэмси

Смотреть: «Крысолов», «Морверн Каллар», «Что-то не так с Кевином», «Тебя никогда здесь не было»

В 1999 году уроженка Шотландии Линн Рэмси покорила Каннское жюри жесткой минималистичной драмой «Крысолов», в которой были впервые представлены все ее фирменные приемы: от скупого на диалоги повествования до авторской завороженности уязвимостью, неприкаянностью и будничностью насилия.

Линн Рэмси известна принципиальным характером и очень трепетным отношением к режиссерской свободе: она ушла со съемок «Милых костей» и «Джейн берет ружье», когда поняла, что на ее идеи наступают продюсеры. Ее упрямство было вознаграждено — новый фильм Рэмси «Тебя никогда здесь не было» о ветеране в поисках пропавших детей получил потрясающие отзывы в Каннах, две награды (Хоакину Фениксу за лучшую мужскую роль и самой Линн Рэмси за сценарий). Лента выходит в российский прокат уже на следующей неделе.

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Клэр Дени

Смотреть: «Шоколад», «Не могу уснуть», «Хорошая работа», «Что ни день, то неприятности», «35 стопок рома», «Незваный гость», «Белый материал», «Славные ублюдки», «Впусти солнце»

Режиссер потрясающей тонкости и прирожденного вкуса, Клэр Дени выросла в колониальной Африке и отразила противоречия своего воспитания и взросления в нескольких прославленных фильмах — от «Шоколада» о дружбе белой девочки и черного слуги до «Хорошей работы» о французском военном, живущем службой и чувством долга в иностранном легионе где-то посреди пустыни.

Несмотря на 30-летнюю карьеру в кино, Дени продолжает быть одной из самых интересных и развивающихся режиссеров своего поколения — ее новая мелодрама «Впусти солнце» дала не только одну из лучших ролей Жюльет Бинош, но и свежо рассказывает об амбивалентности любви.

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Аньес Варда

Смотреть: «Пуэнт-Курт», «Клео от 5 до 7», «Типы с улицы Дагерра», «Без крыши вне закона», «Собиратели и собирательница», «Побережья Аньес», «Лица, деревни»

Ветерана французской «новой волны» с фирменной двухцветной стрижкой можно было видеть на красной дорожке последнего «Оскара»: почти 90-летняя Аньес Варда была номинирована за свой последний документальный фильм «Лица, деревни», но награду так и не получила.

Фильмы Варда охватывают почти 60 лет истории кино, балансируют между вымыслом и фактурной документалистикой (в 70-е и позже Варда снимает несколько потрясающих, но не таких известных в наших широтах доков) и представляют женскую оптику в обсуждении человеческих судеб, политического выбора и культурных различий. Ее фирменная черта — мягкое чувство юмора, невероятная внимательность к незначительным сюжетам и полный отказ от категорических интонаций: суждения она, как и любой хороший режиссер с корнями в документалистике, принципиально заменяет наблюдением.

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Марен Аде

Смотреть: «Лес для деревьев», «Все остальные», «Тони Эрдманн»

Оглушительный успех «Тони Эрдманна» привлек внимание к немецкому режиссеру Марен Аде, до этого снявшей два чутких, вкрадчивых и интимных фильма об одиночестве, поиске родственной души и мягком разочаровании в себе.

Ее фильмография началась с «Леса для деревьев» — нежного портрета провинциальной девушки, которая переехала в новый город и устроилась работать учительницей, а сама не чувствует связи ни с новым местом, ни с окружающими ее людьми. Следующая драма «Все остальные» рассказывает о брачном кризисе: глядя на отдыхающих соседей в южном отпуске он и она осознают, что не до конца искренни друг с другом и не обсуждают по-честному то, что их действительно волнует. «Тони Эрдманн» — стопроцентный европейский хит о немке, живущей в Румынии, которую атакует взбалмошный отец, стал одним из самых теплых фильмов о детско-родительском конфликте. Многослойное личное высказывание Марен Аде затрагивает несколько серьезных и важных тем в современном кино — связь немецких поколений, колониальный взгляд лидирующей Европы на догоняющую, проблемы капитализма и глобальное одиночество.

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София Коппола

Смотреть: «Превзойти звезду», «Трудности перевода», «Мария-Антуанетта», «Где-то», «Элитное общество», «Роковое искушение»

София Коппола только недавно переросла ярлык «дочь сами знаете кого» — снимая фильмы под продюсерской рукой старшего брата и финансовой поддержке отца, на первых порах она воспринималась как наследница влиятельного киноклана. Ее последний и самый дорогой фильм — «Роковое искушение» — наконец принес Софии режиссерскую награду в Каннах.

От «Трудностей перевода» к последнему фильму София развила узнаваемый повествовательный и визуальный стиль: ее интересуют закрытые сообщества, глубоко спрятанные конфликты и интимно прожитые истории на несколько человек, где женщина — не объект, а главный участник событий.

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Джули Дюкорно

Смотреть: «Сырое»

Выпускница престижной парижской школы La Femis сняла пока всего один фильм, зато какой. Боди-хоррор «Сырое» стал мини-сенсацией в Каннах и опровергает все стереотипы, с которыми в массовом сознании ассоциируется «женское кино». Это кровавая, тактильная и невероятно жесткая история адаптации вегетарианки в студенческом сообществе. Поступив в ветеринарную академию, главная героиня проходит болезненный для нее обряд инициации с поливанием животной кровью и поеданием кроличьих почек, после чего развивает невероятную тягу к сырому мясу и одновременно с этим страдает от ужасной сыпи и аллергии. Дюкорно сплетает в один сюжет историю взросления, мучительное сексуальное желание, подавленные инстинкты и телесные границы, снимая очень самобытный, храбрый и совершенно не ученический дебют.

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Миа Хансен-Лёв

Смотреть: «Все прощено», «Отец моих детей», «Первая любовь», «Эдем», «Будущее»

Миа Хансен-Лёв начала свою карьеру в кино как актриса и долгое время не воспринималась без отрыва от ее партнера — известнейшего французского режиссера Оливье Ассайаса. Тем временем ее самостоятельной карьере уже десять лет, за которые Миа показала, как она умеет рассказывать обычные истории любви, привязанности и разочарования с уникальным чувством такта, внимательностью и умением направить актеров и раскрыть их в новом качестве, оставаясь для зрителей практически невидимой.

Изабель Юппер в мелодраме «Будущее» — один из самых интересных портретов женщины в зрелости, а «Первая любовь» — точное высказывание о банальности боли, сопутствующей первому серьезному чувству. Хансен-Лёв уже получила режиссерскую награду в Берлине и сейчас занята следующим фильмом «Остров Бергмана» с Гретой Гервиг, Джоном Туртурро и Мией Васиковской о паре режиссеров, которые уезжают в путешествие, чтобы подготовиться к следующим съемкам.

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Келли Рейхардт

Смотреть: «Старая радость», «Венди и Люси», «Обход Мика», «Ночные движения», «Некоторые женщины»

Американка из самой обычной семьи (ее родители работают полицейскими), Келли Рейхардт с раннего возраста мечтала заниматься фотографией, а свой первый фильм сняла больше 20 лет назад. Ее биография — пример того, как много лет у начинающего режиссера из провинции, тем более женщины, занимает дорога от недорогого дебюта к фестивальному успеху: в ее случае это почти 14 лет.

Мишель Уильямс, сыгравшая у Рейхардт в драме о девушке, которая потеряла свою собаку («Венди и Люси»), прославилась сама и стала визуальным символом американского независимого кино нулевых. Саму Келли, предпочитающую блеклые диалоги, тихие ландшафты и неторопливый сюжет, часто называют минималисткой: сейчас она одна из главных снимающих американок, сохраняющих верность духу и принципам инди-движения, несмотря на снимающихся у нее звезд — от Джесси Айзенберга до Кристен Стюарт.

Смотреть также: фильмы Жозефин Декер — «Масло на защелке», «Была ты нежна и прекрасна», «Мадлен-Мадлен»

Наталия Мещанинова

Смотреть: сериал «Школа», «Комбинат „Надежда“», «Аритмия», «Война Анны»

Корни Наталии Мещаниновой — в документалистике: окончившая школу Марины Разбежкиной, после нескольких фильмов Наталия попала на телевидение вторым режиссером нашумевшего проекта Валерии Гай Германики «Школа» — точного и беспощадного высказывания о семейном и общественном кризисе путинской России на примере старшеклассников московской школы на окраине.

Полнометражный дебют Наталии «Комбинат „Надежда“» был построен на подробном исследовании Норильска — места с богатейшим градообразующим предприятием и отсутствующей городской культурой: несколько молодых ребят, строящих зыбкие планы на будущее, живут вдалеке от Большой земли и проживают собственную сказку о потерянном времени. После сценария для народного хита «Аритмия», «Войны Анны» Алексея Федорченко и выпущенного сборника рассказов Наталия готовит к выходу второй полный метр — «Сердце мира» — о жизни одинокого ветеринара в российской глуши.

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Джиллиан Робеспьер

Смотреть: «Свой ребенок», «Телефонная линия»

Джиллиан Робеспьер отлично помещается в стереотип о бруклинской богеме, тем более что ее постоянный коллаборатор — актриса Дженни Слейт — играет в основном американских неудачниц.

«Свой ребенок» — девичья история не самой успешной стендаперши, которая беременеет после секса с первым встречным и размышляет, оставлять ли ей ребенка и как справляться с требованиями возраста: часики в Штатах тикают не так быстро, как в России, но 30-летие считается важным жизненным рубежом. «Телефонная линия» — ретро-комедия о Бруклине начала 90-х, когда все еще пользовались проводными домашними телефонами и ходили по улицам с пышными укладками. Робеспьер сняла историю о героине, которая устала от хорошего брака с приятным парнем и бросается во все тяжкие, когда узнает, что ее собственный отец давно изменяет матери.

Несмотря на то что на счету у Джиллиан всего пара фильмов, она обладает редким талантом комбинировать смешное и грустное, выводя живых и осязаемых персонажей без морализаторства и рецептов счастья и благополучия, а это заявка на большое будущее в массовом кино.

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Андреа Арнольд

Смотреть: «Ред роуд», «Аквариум», «Грозовой перевал», «Американская милашка»

Один из самых громких женских голосов в режиссуре, британка Андреа Арнольд сняла первый метр в 45 лет и сразу же была замечена на фестивалях.

Саспенс о женщине-охраннике жилого комплекса «Ред роуд» в Глазго, проводящей дни у камер наблюдения, вывел героиню, к которой Арнольд будет возвращаться постоянно, — женщину на пределе, которая сама об этом не всегда догадывается. После поэмы рабочих окраин «Аквариум» о молодой девушке, проживающей роман с маминым бойфрендом, Арнольд рискнула, перепридумав «Грозовой перевал» в экранизации почти без текста, да еще и с темнокожим главным героем.

Ее долгожданный камбэк случился уже на американской почве: приехав в Штаты, Арнольд нашла актрису-самородок Сашу Лейн и построила вокруг нее историю о бродяжничестве и несчастливой первой любви под названием «Американская милашка»: это без всяких скидок один из самых сильных фильмов последнего десятилетия.

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Катрин Брейя

Смотреть: «Настоящая девчонка», «Моей сестре!», «Короткая переправа», «Интимные сцены», «Тайная любовница», «Романс Икс», «Синяя борода», «Злоупотребление слабостью»

Катрин Брейя исследует женскую сексуальность и телесность с середины 70-х, став к нынешнему моменту одной из французских живых классиков. В ее неровной фильмографии провалов численно больше, чем удач, но все они сделаны из одной и той же фактуры, дышат одинаковым воздухом и исследуют темы удовольствия и безопасности с той смелостью, которая большинству режиссеров и не снилась. Будь то сестринская зависть и дисморфофобия в «Моей сестре!», сатира на кинопроизводство «Интимные сцены», переигранная с феминистской оптикой классическая сказка о Синей Бороде или пронзительная автобиография «Злоупотребление слабостью» — Брейя продолжает неумолимо рисковать и провоцировать зрителя на неудобные мысли.

Смотреть также: фильмы Майвенн и Марины Де Ван «В моей коже» и «Не оглядывайся»

Кэтрин Бигелоу

Смотреть: «Без любви», «Голубая сталь», «На гребне волны», сериал «Дикие пальмы», «Странные дни», «К-19», «Повелитель бури», «Цель номер один», «Детройт»

Каждому, кто считает, что женщина-режиссер не в состоянии снять батальную сцену, хороший военный фильм или гнетущий саспенс, стоит прописывать фильмографию Кэтрин Бигелоу — единственной женщины, получившей «Оскара» в режиссерской номинации, одной из самых мощных рассказчиков брутальных историй.

Карьера Бигелоу длится больше 35 лет, и в ней нет ни одного сентиментального сюжета, а страсть к огромному размаху и техническому совершенству очевидна с ранних фильмов 80-х. Бигелоу потрясающе владеет навыком сторителлинга — даже тех историй, которые, казалось бы, должны оставлять нас равнодушными, и отлично умеет переключать крупность: от компактного конфликта внутри одного человека до глобальной картины многолетних противоречий, будь то война или мирная жизнь.

Смотреть также: фильмы «Монстр» и «Чудо-женщина» Пэтти Дженкинс

Ребекка Миллер

Смотреть: «Анджела», «Баллада о Джеке и Роуз», «Частная жизнь Пиппы Ли», «План Мэгги»

Дочь драматурга Артура Миллера и фотографа Инге Морат, Ребекка Миллер начала режиссерскую карьеру ближе к 35 годам: несколько своих фильмов она полностью написала и поставила сама, часто по уже опубликованным книгам. В режиссуру она пришла через два десятилетия экспериментов: в юности она активно рисовала, а позже начала сниматься в кино — причем, у лучших режиссеров своего времени: Пакулы, Мазурского и Николса.

С дебюта «Анджела» Миллер активно исследует женскую идентичность, пограничность восприятия и эмпатию в отношениях: ее последний фильм, инди-хит с Гретой Гервиг «План Мэгги» дал ее основательной карьере новый мейнстримный поворот.

Смотреть также: фильмы Лизы Холоденко и дуэта Валери Фэрис и Джонатана Дэйтона «Маленькая мисс Счастье», «Руби Спаркс» и «Война полов»

Лукресия Мартель

Смотреть: «Болото», «Святая девушка», «Женщина без головы», «Зама»

Самая известная женщина-режиссер из Латинской Америки прошла долгий путь от коротких метров после учебы в киношколе Буэнос-Айреса до прославившего ее дебюта «Болото» об отношениях внутри одной не слишком счастливой семьи тети и племянницы, вынужденных вместе проводить лето в болотистой местности в окружении шумных детей и нерасторопных слуг.

Следующий фильм Мартель «Святая девушка» исследует отношения молодых девушек с собственным телом, церковью и богом, а «Женщина без головы» ставит вопрос о природе памяти, чувстве вины и преступлении без наказания. Последний проект Лукресии Мартель был в производстве почти десять лет: история колонизатора Диего де Самы в ХVIII веке описывает будни изможденного от тропической жары испанского чиновника, переживающего неопределенность любви, изоляцию и ядовитость рабского порядка.

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Малгожата Шумовска

Смотреть: «Образы Европы», «33 сцены из жизни», «Откровения», «Во имя…», «Тело», «Лицо»

Не очень известная за пределами европейских фестивалей Малгожата Шумовска может, наконец, рассчитывать на заслуженную популярность после режиссерского приза на последнем Берлинском кинофестивале за черную комедию «Лицо» — о строителе консервативного религиозного символа, упавшего с гигантской статуи Иисуса Христа действительно прямо на лицо.

Выпускница знаменитой киношколы в Лодзи, Шумовска с первого фильма работает с границами польской и европейской идентичности, кризисом тела и христианским самосознанием, не боясь черного юмора, откровенного разговора об интимном и социальной критики традиционных ценностей. Самый частый мотив у Шумовской — тема семьи, телесного освобождения и личных надежд на причастность к большой истории, которые, конечно, рифмуются с амбивалентным настоящим Польши между Западом и Востоком.

Обложка: Focus World