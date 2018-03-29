Гид The VillageСловить Ламара: 14 лучших фестивалей лета
Primavera и Mad Cool, Roskilde и Osheaga — куда успеть купить билеты
Билеты на летние музыкальные фестивали стоит покупать заранее — это факт, но сначала нужно определиться с форматом и финансовыми возможностями. Рассказываем о самых интересных фестивалях с классными локациями и крепкими лайнапами и изучаем информацию о транспортных расходах и кемпингах, чтобы вы смогли распланировать свой летний отпуск уже сейчас.
Текст: Юлия Галкина
На фотографии: Sasquatch!
Sasquatch!
Кто выступает: Bon Iver, The National, Modest Mouse, Дэвид Бирн, Spoon, Explosions in the Sky, Винс Стейплс, TV on the Radio, Slowdive, Thundercat
Фестиваль с приятным лайнапом (акцент на американу, фолк и хип-хоп) проводят в дебрях штата Вашингтон — в месте под названием ущелье Амфитеатр, которое администрирует корпорация Live Nation. Ближайшая автобусная остановка в 15 милях, так что без машины добраться вряд ли получится (разве что на специальном шаттле из Сиэтла), а жить в любом случае придется в кемпинге. Зато в вашем распоряжении шикарный вид на реку Колумбия и Каскадные горы. Перелет туда-обратно из Москвы до Сиэтла с пересадками сейчас стоит от 36 тысяч рублей.
Когда
25–27 мая
Где
штат Вашингтон, США
Билеты
325 долларов за все дни фестиваля плюс кемпинг
Primavera
Кто выступает: Бьорк, Fever Ray, Mogwai, The National, Эйсэп Роки, Arctic Monkeys, Belle and Sebastian, Four Tet, Nick Cave and The Bad Seeds, Lorde
Организаторы испанской Primavera — главного европейского смотра того, что в 2000-е называли неопределенным термином «инди-музыка», — в конца января обнародовали лучший лайнап этого лета (конкуренцию может составить разве что мадридский Mad Cool). Понятно, что опять все важные выступления будут безбожно пересекаться, а толпа у сцены — галдеть, заглушая Warpaint; вы опять не успеете на Shellac (всегда можно сходить на них в следующем году!), звук временами будет не очень, а за сколько-нибудь съедобной едой придется тащиться в ближайший ТЦ. Но Primavera при всех недостатках — идеальный вариант, чтобы посмотреть все любимое сразу, в комфортных городских условиях, с отличной погодой и видом на Средиземное море. Многочисленные достопримечательности Барселоны — от шедевров Гауди до более специфических типа Бункера дель Кармель — прилагаются.
Когда
30 мая — 3 июня
Где
Барселона, Испания (или, если угодно, Каталония)
Билеты
215 евро за все дни фестиваля
Meltdown Festival
Кто выступает: Placebo, The Libertines, Manic Street Preachers, Deftones, Mogwai, Nine Inch Nails, My Bloody Valentine, The Psychedelic Furs, The Notwist, Mono
Фестиваль, лайнап которого не похож ни на один другой этим летом — его программу формировал Роберт Смит из The Cure. Meltdown — кураторский фестиваль, который в 25-й раз проходит на трех площадках лондонского Southbank Centre, центра искусства на южном берегу Темзы. Пока неясно, будет ли собственно The Cure давать знаменитый трехчасовой концерт — на сайте фестиваля туманно написано, что новую порцию выступлений объявят 10 апреля, тогда, мол, и посмотрим. Билеты на каждый концерт нужно покупать отдельно: цены разнятся от 20 фунтов за 65daysofstatic (которых, впрочем, можно увидеть и в России чуть ли не ежегодно) до 65 фунтов за Placebo. На фестиваль стоит ехать с четким концертным планом, а днем можно спокойно гулять по Лондону.
Когда
15–25 июня
Где
Лондон, Великобритания
Билеты
20–65 фунтов стерлингов (около 1 600–5 000 рублей) за один концерт; билеты можно купить тут)
На фотографии: Roskilde Festival
Roskilde Festival
Кто выступает: Эминем, Gorillaz, Nine Inch Nails, My Bloody Valentine, Винс Стейплс, Sampha, Карди Би, Сигрид, Fleet Foxes, Boris & Merzbow
В этом году британский Glastonbury не проводят, поэтому фестиваль в Роскилле — небольшом городе в получасе езды от Копенгагена — автоматически стал самым крупным не только в континентальной, но и в Европе вообще. Здесь также самый диверсифицированный лайнап, представлены примерно все жанры: от олдскульного метала до заполошного рэпа, от авангарда до попсы — иногда даже бывает академическая музыка, много начинающих скандинавских артистов. Пока что программа относительно скудная: лайнап целиком огласят 5 апреля, а ближе к середине июня добавят еще несколько крупных имен. Важная составляющая фестиваля — социальная: вся прибыль идет на благотворительные проекты, много экологических активностей, выступают несистемные политические активисты (в этом году пригласили Челси Мэннинг). Билет на Roskilde Festival довольно дорогой, но он также включает в себя неделю в кемпинге (основная программа, впрочем, начнется только в среду, 4 июля). Ощутимый минус — погода в Дании примерно такая же, как в Петербурге.
Когда
30 июня — 7 июля
Где
Роскилле, Дания
Билеты
2 100 датских крон (около 20 тысяч рублей) за все дни фестиваля плюс кемпинг
Mad Cool
Кто выступает: Alice in Chains, Depeche Mode, Eels, Джек Уайт, Massive Attack, MGMT, Pearl Jam, Queens of the Stone Age, Tame Impala, Underworld
Мадрид — в пику Барселоне — выкатил космический по уровню (и, подозреваем, стоимости) лайнап. Mad Cool — относительный новичок: фестиваль проводят лишь третий год, до 2018-го он не выбивался из обоймы крепких середнячков типа другого испанского события — Benicassim или бельгийского Rock Werchter. В этом же году, после переезда на более просторную площадку, организаторы как будто задались целью привезти весь сколько-нибудь актуальный рок- и танцевальный мейнстрим плюс охапку чуть более камерных артистов типа Hurray for the Riff Raff и Washed Out. Разумеется, стандартные билеты на все дни фестиваля уже распроданы — пока еще доступны однодневные и VIP-проходки.
Когда
12–14 июля
Где
Мадрид, Испания
Билеты
94 евро за один день фестиваля
Pitchfork Music Festival
Кто выступает: Лорин Хилл, Tame Impala, Fleet Foxes, The War on Drugs, Zola Jesus, Japandroids, Кортни Барнетт, Эрл Свэтшот, Мозес Самни, Circuit des Yeux
13-й по счету фестиваль самого влиятельного издания о музыке во времена, когда тексты о музыке уже мало кто читает. Pitchfork собирает в чикагском парке «Юнион» более 40 артистов из раздела Best New Music; главная звезда трехдневного фестиваля — Лорин Хилл, отмечающая 20-летие сольного альбома «The Miseducation of Lauryn Hill» (он заметно повлиял на развитие хип-хопа и неосоула). Еще одна особенность Pitchfork Music Festival — поддержка локальных бизнес-инициатив (в частности, связанных с едой). Перелет туда-обратно из Москвы с пересадками обойдется не меньше 40 тысяч рублей. Возможно, есть смысл дождаться чуть более скромного, но куда менее затратного фестиваля Pitchfork в Париже, который обычно проходит в начале ноября.
Когда
20–22 июля
Где
Чикаго, США
Билеты
175 долларов за все дни фестиваля
На фотографии: Lollapalooza
Dekmantel
Кто выступает: Orbital, Tangerine Dream, Four Tet, Jamie xx, Джон Талабот, Рикардо Виллалобос, Shackleton, The Bug, Тим Хекер, Clark presents Death Peak
Прекрасная альтернатива испанскому фестивалю Sonar и немецкому Melt — и, пожалуй, лучший электронный лайнап этого лета: все самые крутые диджей-сеты и лайвы будут тут. Проблема лишь в том, что билеты на Dekmantel раскупили еще в январе, меньше чем через час после запуска продаж. Сейчас на официальном сайте доступны однодневные билеты на ряд концертов 1 и 2 августа (в частности, на Tangerine Dream). Стоит последить за сообщениями в группе фестиваля в фейсбуке (хотя надежд на новую партию билетов мало) или поспрашивать проходки там же в комментариях. Фестиваль проходит на нескольких городских площадках, основная — парк «Амстердамс Бос», один из самых крупных в Европе (там же находится и фестивальный кемпинг, проживание в нем оплачивается отдельно).
Когда
1–5 августа
Где
Амстердам, Нидерланды
Билеты
32 евро (ряд концертов 1 и 2 августа)
Lollapalooza
Кто выступает: The Weeknd, The National, Lil Uzi Vert, Gucci Mane, Chvrches, Бруно Марс, Tyler, The Creator, Arctic Monkeys, LL Cool J, St. Vincent
С постером Coachella — самого известного фестиваля США, который пройдет в апреле, — чикагская Lollapalooza не сравнится, и все же это по-прежнему достойнейший смотр англоязычной рок-, поп- и рэп-музыки. Затеянный еще в 1991 году Перри Фарреллом из Jane’s Addiction, североамериканский фестиваль имеет скромный филиал в Берлине (в этом году там будут, например, The Weeknd и The National), но ради полноценной картины стоит отправиться в чикагский Грант-парк. Перелет туда-обратно из Москвы с пересадками сейчас стоит от 38 тысяч рублей.
Когда
2–5 августа
Где
Чикаго, США
Билеты
335 долларов за все дни фестиваля
Osheaga
Кто выступает: Джеймс Блейк, St. Vincent, Alvvays, Arctic Monkeys, Future Islands, Дуа Липа, Florence + The Machine, Franz Ferdinand, Post Malone, LP
Главный канадский фестиваль, в лайнапе которого доминирует актуальная рок-музыка, но есть и нестыдный R&B, хип-хоп и электроника. В принципе, все тех же хедлайнеров (кроме разве что Джеймса Блейка) можно застать на половине европейских фестивалей. На Osheaga стоит ехать ради самого Монреаля, считающегося одним из самых удобных городов в мире. Кроме того, фестиваль — идеальное место для меломанов с детьми: если ребенок не старше десяти лет, его пропустят бесплатно. Радует и августовская погода: обычно в Монреале в это время тепло и солнечно. Единственный досадный нюанс — стоимость перелета из Москвы: даже самый неудобный вариант туда-обратно стоит не меньше 58 тысяч рублей.
Когда
2–5 августа
Где
Монреаль, Канада
Билеты
320 канадских долларов (около 14 тысяч рублей) за все дни фестиваля
На фотографии: Øyafestival
Off
Кто выступает: The Brian Jonestown Massacre, Мозес Самни, King Ayisoba, Turbonegro, Grizzly Bear, Джон Маус, Aurora
Польский Off включаем в наш список авансом, вспоминая о былых заслугах (в прошлом году там, например, выступала Пи Джей Харви). Пока что лайнап фестиваля в Катовице — небольшом городе, чем-то напоминающем Псков, — не очень увлекательный, но стоит ждать новую порцию имен. Кроме того, это самый недорогой вариант в нашем списке: всего около 5 тысяч рублей за три дня полноценного фестиваля. Еще один плюс: даже если вы не знаете ни одного языка, кроме русского, в Катовице вряд ли пропадете.
Когда
3–5 августа
Где
Катовице, Польша
Билеты
290 злотых (около 5 тысяч рублей) за все дни фестиваля
Øyafestival
Кто выступает: Кендрик Ламар, Arctic Monkeys, Arcade Fire, Патти Смит, Fever Ray, Дженни Льюис, Behemoth, Sleaford Mods, Голди, Converge
Норвежский фестиваль, где, помимо обычных подозреваемых типа Кендрика Ламара и Arctic Monkeys, заявлена обойма перспективных артистов из разных стран — от чикагской рэперки Noname до локального джазового проекта Steamdome. Еще часть хедлайнеров, скорее всего, объявят в мае. Основная площадка Øya — средневековый парк в нескольких минутах ходьбы от центра Осло, где установят шесть сцен; часть концертов проходит в клубах. Билеты недешевые (учитывая, что придется потратиться еще и на жилье в одном из самых дорогих городов мира — кемпинг на Øya не предусмотрен), но если решитесь ехать — не тяните с приобретением: в прошлом году фестиваль распродался за полтора месяца до старта.
Когда
7–11 августа
Где
Осло, Норвегия
Билеты
2 804 норвежские кроны (около 21 тысячи рублей) за все дни фестиваля
Sziget
Кто выступает: Arctic Monkeys, Gorillaz, Кендрик Ламар, Лана дель Рей, Лиам Галлахер, The Kooks, Mø, Gogol Bordello, Fever Ray, Стормзи
Фестиваль на острове в самом сердце Будапешта, куда традиционно едет много россиян. Билеты дороговаты даже по меркам Европы, но в цену входит кемпинг (впрочем, жить можно и в гостинице — добираться до Sziget сравнительно удобно примерно отовсюду). Фестивальная программа формируется по принципу винегрета, из серии «и нашим, и вашим», но в этом году в ней довольно много приятных имен, причем не только больших типа Ланы дель Рей, но и новых, например лондонской постпанк-группы Shame.
Когда
8–15 августа
Где
Будапешт, Венгрия
Билеты
299 евро за все дни фестиваля плюс кемпинг
На фотографии: Flow Festival
Flow Festival
Кто выступает: Arctic Monkeys, Кендрик Ламар, Ликке Ли, Tangerine Dream, Патти Смит, Bonobo, Шарлотта Генсбур, Grizzly Bear, Mura Masa, Shame
Несмотря на солидные привозы московского Park Live и петербургского «Стереолета», ничего даже близко похожего на финский Flow в России в этом году не будет. Событие, которое ежегодно проходит в индустриальном районе Хельсинки Сувилахти, — самая очевидная цель для тех, кому ехать на ту же «Примаверу» дорого, а посетить настоящий европейский фестиваль все же хочется. Flow проходит в относительно комфортных городских условиях — никакого кемпинга и грязи. Добираться удобнее всего через Петербург — на поезде «Аллегро» или автобусах Lux Express (последние обычно устраивают связанные с фестивалем акции). Недорогим жильем лучше озаботиться сейчас: конечно, предложения в Хельсинки будут и накануне Flow — вопрос в цене.
Когда
10–12 августа
Где
Хельсинки, Финляндия
Билеты
13 450 рублей за все дни фестиваля
End of the Road
Кто выступает: Vampire Weekend, St. Vincent, Feist, Yo La Tengo, Джон Кейл, Джулия Холтер, Idles, Shame, Кейтлин Орелия Смит, Ариэль Пинк
Палаточный фестиваль в 100 милях от Лондона с изящным, хоть и не выдающимся лайнапом, в котором преобладает гитарная музыка. Это здоровая альтернатива для тех, кому не нравятся слишком мейнстримовые Рединг и Лидс, а июльский Latitude как-то мелковат, но при этом хочется именно на британский фест. Главная особенность: фестиваль проходит фактически в лесу (основная сцена так и называется — The Woods Stage). Организаторы сразу предупреждают, что по ночам здесь холодно, и советуют утепляться. Впрочем, если боитесь замерзнуть в палатке, пока еще есть шанс подобрать жилье на Airbnb (вопрос лишь в том, не обидно ли при этом платить почти 200 фунтов за четырехдневное событие). Кстати, можно смело приезжать ко второму дню фестиваля, в пятницу — именно тогда на The Woods Stage начнется основная музыкальная программа.
Когда
30 августа — 2 сентября
Где
рядом с Блэндфордом в графстве Дорсет, Великобритания
Билеты
195 фунтов стерлингов (около 16 тысяч рублей) за все дни фестиваля плюс кемпинг
Фотографии: обложка, 5 – Наталья Шляховая, 1 — Sasquatch!, 2 — Kim Adrian / Roskilde Festival, 3 – Candice Lawler / Lollapalooza, 4 – Ihne Pedersen / Øyafestival
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