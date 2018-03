Mad Cool

Кто выступает: Alice in Chains, Depeche Mode, Eels, Джек Уайт, Massive Attack, MGMT, Pearl Jam, Queens of the Stone Age, Tame Impala, Underworld

Мадрид — в пику Барселоне — выкатил космический по уровню (и, подозреваем, стоимости) лайнап. Mad Cool — относительный новичок: фестиваль проводят лишь третий год, до 2018-го он не выбивался из обоймы крепких середнячков типа другого испанского события — Benicassim или бельгийского Rock Werchter. В этом же году, после переезда на более просторную площадку, организаторы как будто задались целью привезти весь сколько-нибудь актуальный рок- и танцевальный мейнстрим плюс охапку чуть более камерных артистов типа Hurray for the Riff Raff и Washed Out. Разумеется, стандартные билеты на все дни фестиваля уже распроданы — пока еще доступны однодневные и VIP-проходки.