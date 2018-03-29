Roskilde Festival

Кто выступает: Эминем, Gorillaz, Nine Inch Nails, My Bloody Valentine, Винс Стейплс, Sampha, Карди Би, Сигрид, Fleet Foxes, Boris & Merzbow

В этом году британский Glastonbury не проводят, поэтому фестиваль в Роскилле — небольшом городе в получасе езды от Копенгагена — автоматически стал самым крупным не только в континентальной, но и в Европе вообще. Здесь также самый диверсифицированный лайнап, представлены примерно все жанры: от олдскульного метала до заполошного рэпа, от авангарда до попсы — иногда даже бывает академическая музыка, много начинающих скандинавских артистов. Пока что программа относительно скудная: лайнап целиком огласят 5 апреля, а ближе к середине июня добавят еще несколько крупных имен. Важная составляющая фестиваля — социальная: вся прибыль идет на благотворительные проекты, много экологических активностей, выступают несистемные политические активисты (в этом году пригласили Челси Мэннинг). Билет на Roskilde Festival довольно дорогой, но он также включает в себя неделю в кемпинге (основная программа, впрочем, начнется только в среду, 4 июля). Ощутимый минус — погода в Дании примерно такая же, как в Петербурге.