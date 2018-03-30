Охота за пасхальными яйцами — популярная среди протестантов и католиков детская игра. На полянке заранее разбрасываются или прячутся пластиковые яйца с сюрпризом. Обычно это бижутерия, конфеты или мелочь. По отмашке дети (и даже взрослые) бросаются на поиск этих яиц. Нередко на празднованиях можно встретить ряженых зайцев или настоящих живых кроликов.