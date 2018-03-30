Гид The VillageКонцерты, ярмарки, охота за яйцами: Как отметить иудейскую и католическую Пасху в Москве
В этом году она выпала на последние выходные марта
Православную Пасху в 2018 году празднуют 8 апреля, католическую и иудейскую — традиционно раньше, 1 апреля и 30 марта соответственно. The Village рассказывает о праздничных службах, концертах, ярмарках и трапезах, которые проходят в последние выходные марта в синагогах и соборах.
Римско-католический кафедральный собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии
На Пасху в самом большом католическом соборе России пройдет открытие фестиваля «Искусство добра». Выступает оркестр Antonio, органистки Анастасия Черток и Мария Моисеева, флейтист Антон Паисов и трубач Кирилл Солдатов. Они будут играть музыку композиторов Генделя, Баха, Телемана и Кванца. Концерт начнется в 20:30, после окончания чтения мессы, которое проходит на пяти языках.
Где
ул. Малая Грузинская, 27/13, метро «Улица 1905 года», «Краснопресненская»
Когда
1 апреля
Сколько
вход на концерт — от 800 рублей
Евангелическо-лютеранский кафедральный собор Святых Петра и Павла
Весь день, помимо праздничных служб, на территории собора будут идти пасхальная благотворительная ярмарка и детский праздник. В 19:00 начнется концерт органного ансамбля Collegium Musicum «Пасхальная оратория» из цикла «Все кантаты Баха с Романом Насоновым».
Где
Старосадский пер., 10, метро «Китай-город»
Когда
1 апреля
Сколько
вход на концерт — от 300 рублей; вход на ярмарку бесплатный
Англиканский собор Святого Андрея
В единственной англиканской церкви в Москве в 08:30 начнется традиционная служба, после которой прихожан покормят «простым завтраком». В 11:00 там же покажут детскую пьесу на праздничную тему, после нее — проведут охоту за пасхальными яйцами и трапезу. В 19:00 начнется концерт, на котором будут играть «Времена года» Вивальди.
Где
Вознесенский пер., 8, метро «Охотный Ряд», «Тверская»
Когда
1 апреля
Сколько
вход платный только на концерт — от 600 рублей
Охота за пасхальными яйцами — популярная среди протестантов и католиков детская игра. На полянке заранее разбрасываются или прячутся пластиковые яйца с сюрпризом. Обычно это бижутерия, конфеты или мелочь. По отмашке дети (и даже взрослые) бросаются на поиск этих яиц. Нередко на празднованиях можно встретить ряженых зайцев или настоящих живых кроликов.
Московские синагоги и еврейские общины
Иудейская Пасха — Песах — проводится два дня подряд. Ее завершающая часть — трапеза (она же седар) — проходит вечерами. Вход на нее обычно платный — за пожертвование или даже фиксированную сумму. Например, в общине «Среди своих» на улице Льва Толстого билет на посещение седара стоит 1 500 рублей.
Когда
вечером 30 и 31 марта
Сколько
посещение седара — 1 500 рублей
Фотографии: обложка, 1 — концерты в соборе на Малой Грузинской, 2 — Евангелическо-лютеранский кафедральный собор Святых Петра и Павла, 3 — Благотворительный фонд содействия развитию музыкальной культуры «Бельканто», 4 — Московская хоральная синагога
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