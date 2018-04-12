Гид The VillageТри новых петербургских клуба на бывших заводах
«Клуб», «КПД» и Blank — здесь вы будете танцевать этим летом
За последние несколько месяцев в Петербурге запустились сразу три новых клубных проекта: «Клуб», «КПД» и Blank. Принципиально разные площадки (от форматов и работы с аудиторией до спектра событий и интерьеров) объединяет одно: все расположились в отдалении от центра города, вне традиционных клубных локаций, и занимают пространства на территории бывших заводов.
The Village рассказывает, как новые клубы устроены, и показывает, как проходят в них пятничные и субботние вечеринки.
«Клуб»
АДРЕС: Боровая ул., 116
Умное DIY-пространство
Клуб «Клуб» заработал в самом конце прошлого года в здании бывшего Ленинградского электротехнического завода в малопривлекательной промзоне недалеко от Обводного канала. Место позиционирует себя как DIY-пространство (отсюда частые сравнения с погибнувшей московской «Рабицей») и применительно к «Клубу» термин этот следует понимать буквально. Доставшееся команде помещение бывшего гальванического цеха с металлическими балками под потолком, потрескавшейся плиткой и разнооуровневым полом, в порядок приводят постепенно и своими силами. На открытии здесь сыпалась с потолка ржавчина, сыпется и теперь, но за четыре месяца команда при участии волонтеров успела оборудовать второй зал, завезти старую мебель и ковры, перекрасить несколько стен и расписать их рисунками — обнаженными фигурами, ангелами, машинками и елочками, а на вертикальных балках изобразить подобие ионических колонн.
Пренебрежительное отношение к обстановке и деталям — характерная примета площадок девяностых и нулевых, сейчас же все это кажется удивительным и подкупающим, в 2018-м даже поп-ап-проекты зачастую выглядят респектабельнее. Но, кажется, задумка «Клуба» именно в этом: с одной стороны, команда, умело поддерживающая интригу своей немногословностью, держит курс на антифэшн, с другой — пытается в отдельно взятом пришедшем в упадок пространстве создать клуб, не похожий на все остальные.
Разноформатные вечеринки, концерты и веселый телеграм-канал
«Наше главное достижение — это Клубные люди, занимающие особое место в наших сердцах. В первую очередь, конечно же, ржавые, кислотные и прочие резиденты, но этим дело не ограничивается: охранник играет в хардкор-группе, декоратор выставляется в Париже, фотограф снимает для Рубчинского, барвумэн состоит в уважаемом вог-доме, а группа бармена почитается по всему миру и продается в несколько раз лучше, чем наш лейбл», — так описывает команду телеграм-канал клуба, который стал основным источником информации о жизни места, а еще своеобразным медиа, где, помимо анонсов и релизов, публикуют фотографии с вечеринок, шуточные афиши, администрация журит посетителей за расписанную граффити дверь и предлагают вместо этого расписать стену напротив клуба, превратив ее в «истсайдскую галерею № 2». Отдельное удовольствие — фотографии, сделанные самими гостями «Клуба» и прекрасно отражающие дух, суть и вкус его совсем молодой аудитории: не оторваться, прокручивать ленту можно бесконечно.
Обычно вечеринки здесь проходят один раз в неделю — по пятницам или субботам. Есть несколько повторяющихся форматов: флагманский проект «Кислоты», «Ржавчина», посвященная EBM и индастриалу, «Напряжение» (с акцентом на электронике), а с некоторых пор еще и курируемая диджеем Лизой Смирновой серия «Нежность». Такой очень разнообразный по формату набор событий разбавляют и другие трогательные эксперименты: в «Клубе» периодически устраивают показы артхаусных фильмов, проводят концерты (здесь, например, выступал «Ночной проспект» Алексея Борисова и сверхновая киевская рэперша «На лицо»), а бывает, продлевают работу до позднего утра — приглашая посетителей полюбоваться рассветом.
«КПД»
Адрес: Кожевенная линия, 40
Клуб в «Порту Севкабель»
«КПД» — первый клуб-резидент в запустившемся в прошлом году перспективном пространстве «Порт Севкабель» на Васильевском острове и второй проект лейбла Tekstil Music, известного по клубу DOT. Изначально задуманный как поп-ап-проект на крыше пространства дизайна InterLoft, DOT успешно проработал два сезона, а теперь переехал в просторное, вместимостью 800 человек, пространство в историческом здании котельной из красного кирпича. Здесь организаторы взялись за дело всерьез и сразу: полностью освободили двухэтажное помещение от хранившегося там оборудования и провели масштабный ремонт.
Пространство клуба поделено на несколько зон. На первом этаже обустроена входная зона с гардеробом и бар, а также малая сцена. Основную площадку с большой сценой, световым оформлением и просторным танцполом разместили на втором этаже.
Не только техно
Но «КПД» отличает от DOT не только место. Главные изменения коснулись музыкальной составляющей, новый клуб задуман как мультиформатная площадка: помимо вечеринок, здесь уже сейчас устраивают концерты (например, на открытии выступали группы Electroforez и Shortparis), а в будущем планируют и более широкий круг событий — кинопоказы, выставки и лекции. Что до собственно танцевальной программы, промоутеры заявляют, что площадка станет «фильтром на выходе культурных явлений в свет». Значимые зарубежные привозы здесь чередуют выступлениями локальных и только набирающих популярность артистов.
Blank
Адрес: Арсенальная наб., 1
Место, где не случилась «Арма»
Открытие Blank на территории исторического завода «Арсенал» изначально планировали в конце февраля, но оно было отменено за несколько дней до объявленной даты и не случилось даже в марте. В соцсетях за это время успели появиться сомнения в том, что дело вообще дойдет до запуска, — в памяти еще жива прошлогодняя история, когда собственник помещения на заводе «Арсенал» расторг договор аренды за сутки до проведения фестиваля электронной музыки, посвященного девятилетию движения Arma17.
В прошлые выходные Blank, наконец, заработал. Пространство с высокими шестиметровыми потолками, колоннами и сводчатыми кирпичными арками открылось выступлением британца Andrew James Gustav — резидента лондонского клуба Art of Dark, киевлянина Noizar, а также ростовского музыканта Be Kompromissed. Оформлением клуба занималась команда организаторов во главе с диджеем и продюсером Евгением Клепаловым, выступающим под псевдонимом Module Werk, а также московская студия дизайна Freak Fabrique, прежде оформлявшая крупные музыкальные фестивали, в том числе Present Perfect и Gamma. За световые инсталляции, на которых сделан особый акцент, отвечает московская команда медиахудожников True Light Crew, работавшая и с платформой Boiler Room.
Техно, электро и продолжительные сеты
Подробностей о том, каким образом будет формироваться программа клуба, пока немного. Известно, что основной акцент сделают на техно и электро, при этом обойдется без пространных лайн-апов с большим количеством диджеев: музыканты будут исполнять продолжительные сеты. А в начале мая во дворе «Арсенала» заработает летняя терраса, на которой тоже будут устраивать вечеринки (здесь обещано больше хауса и диско). О других планах устроители Blank пока не особенно охотно рассказывают журналистами, однако недавно они запустили телеграм-канал, где начали анонсировать грядущие события. Например, сообщается, что уже с этой субботы в клубе стартует серия вечеринок All Night Long, на которых локальные музыканты от полуночи и до рассвета будут ставить свои любимые, редкие и необычные композиции. Откроют серию вечеринок петербуржцы Tennisist и Ukusila.
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