Гид The VillageАй Вэйвэй, ИГИЛ и летающий беженец: Что смотреть на ММКФ-2018
Фестивальные хиты, документальные фильмы и классика — список из 50 фильмов
С 19 по 26 апреля в Москве пройдет 40-й Московский международный кинофестиваль — мероприятие перенесли раньше на два месяца из-за чемпионата мира по футболу.
The Villagе составил гид по фестивалю, поделенный на три части: здесь собраны премьеры важных европейских фильмов, интересное документальное кино и классика, обязательная к просмотру на большом экране. Все фильмы можно найти в официальной программе кинофестиваля.
Текст
Алиса Таёжная
Премьеры и фестивальные хиты
Важные фильмы с Берлинского, Венецианского и других мировых кинофестивалей
«Барбара»
Barbara
Режиссер: Матье Амальрик
Драма с вкраплениями мюзикла о том, как известнейший французский актер и режиссер Матье Амальрик пытается воплотить в жизнь байопик известной певицы Барбары (а параллельно с этим влюбляется в исполнительницу главной роли) — или все же в фантазию о великой певице.
«Время чудовищ»
Ang Panahon Ng Halimaw
Режиссер: Лав Диас
История кровавой бойни 1979 года на Филиппинах, поставленная в черно-белом цвете и с музыкальными номерами азиатским смельчаком и экспериментатором Лавом Диасом: как это обычно бывает с его фильмами, хронометраж приближается к четырем часам.
«Жизнь и ничего больше»
Life & Nothing More
Режиссер: Антонио Мендес Эспарса
История взросления афроамериканского подростка, чья мать пытается построить свою личную жизнь, а параллельно вынуждена метаться с работы на работу и растить детей. Честная, талантливая и скромная драма о жизни обычных людей, напоминающая бедную версию «Лунного света».
«Зимние братья»
Vinterbrødre
Режиссер: Хлинюр Палмасон
Скупая северная драма из Дании о соперничестве и связи двух братьев, которые подозревают друга друга в обмане: в истории замешан любовный интерес, загадочное отравление и суровые нравы северных мужских сообществ.
«Игольница»
Pin Cushion
Режиссер: Дебра Хейвуд
«Дочки-матери» о переезде семьи в новый маленький город: рыжая и странно одетая девочка-подросток слишком сильно злит своих одноклассниц. Чтобы не эскалировать конфликт, она решает отдалиться от матери — взбалмошной и своеобразной женщины, которая все силы кладет на вышивку и прочее рукоделие. Грустное кино о том, как сложно быть непохожим на других, особенно в маленьком мирке.
«Иней»
Šerkšnas
Режиссер: Шарунас Бартас
Новый фильм прибалтийской легенды Шарунаса Бартаса о молодой паре, которая решает отправиться на Украину на войну в качестве волонтеров гуманитарной поддержки. Путешествие на юг в холодный сезон становится испытанием для их отношений и веры в собственную миссию.
«Лицо»
Twarz
Режиссер: Малголжата Шумовска
Метафорическая сатира о правом повороте в Польше. Главный герой — длинноволосый рокер, работающий на строительстве огромной статуи Иисуса — падает с вышки и разбивает себе лицо: теперь под ударом его личная жизнь, идентичность и положение в маленькой группе, которая живет реваншистскими идеями или равнодушием.
«Между стеллажей»
In Den Gängen
Режиссер: Томас Штубер
Обаятельная мелодрама с отличными актерами в главных ролях — Сандрой Хюллер из «Тони Эрдманна» и новой восходящей звездой европейского кино Францем Роговским («Хэппи-энд» Ханеке). История влюбленности двух работников заурядного сетевого магазина, нежные чувства которых разыгрываются среди мешков непроданного товара и стеллажей упаковки.
«Мехтуб, любовь моя. Песнь первая»
Mektoub, My Love: Canto Uno
Режиссер: Абделатиф Кешиш
Солнечная мелодрама Абделатифа Кешиша о летнем городе на юге Франции середины 90-х. Молодой парень приезжает в родной город, общаясь с бесчисленным количеством красивых девушек и кузеном, который закрутил роман с одной обрученной красавицей. Кино об обретении интереса к жизни и противоположному полу с реверансами Эрику Ромеру.
«Миссис Хайд»
Madame Hyde
Режиссер: Серж Бозон
Ироничная адаптация истории о докторе Джекилле и мистере Хайде, на этот раз в женском обличье с Изабель Юппер. Скучная учительница физики, серая мышь мадам Жакиль ничем не может вдохновить ни мужа, ни учеников, пока ее не бьет сильным разрядом тока. Смешное кино о харизме, педагогике, дремлющей сексуальности — почти несерьезный близнец «Пианистки».
«Моего брата зовут Роберт, и он идиот»
Mein Bruder heißt Robert und ist ein Idiot
Режиссер: Филип Грёнинг
Трансгрессивная драма о летних приключениях двух подростков — брата и сестры, — которые от скуки и желания узнать о жизни как можно больше за короткий период времени решаются на дерзкое и бессмысленное пари. Инцестуальные намеки, летний зной, скука и философские книжки в длинном и затянутом немецком фильме о том, откуда берется насилие и на что оно нас толкает.
«Наследницы»
Las Herederas
Режиссер: Марсело Мартинесси
Драма о вынужденном выходе из зоны комфорта: уже зрелые Чикита и Чела, наследницы богатых семей, тратят время и деньги уже несколько десятилетий, пока не оказываются должны всем вокруг. Когда одна из них попадает за решетку за мошенничество, вторая выходит на низкооплачиваемую работу, постигая мир, от которого так долго пряталась.
«Не трогай меня»
Touch Me Not
Режиссер: Адина Пинтилие
Стерильная драма-исследование и победитель последнего Берлинале: румынское кино о постижении телесного опыта и сексуальности всех без исключения людей — в том числе и не конвенционально привлекательных. Кино о сложности неоткрыточной любви, которую находят не только молодые и красивые, а еще и спрятанные и осуждаемые.
«Неповиновение»
Disobedience
Режиссер: Себастиан Лелио
Лесбийская мелодрама с Рэйчел Вайс и Рэйчел МакАдамс от режиссера «Фантастической женщины». Женщина возвращается в еврейскую общину на похороны: в свое время ее изгнали за неподобающее поведение. Встречая новых людей, она восстанавливает отношения с другой девушкой, вмешиваясь в новую семью, что для традиционного сообщества — настоящее табу.
«Нина»
Nina
Режиссер: Ольга Хайдас
Польская мелодрама о любовном треугольнике. Муж с женой, натолкнувшись на сложности в зачатии ребенка, решаются на суррогатное материнство и встречают молодую женщину, готовую им помочь. Все меняется, когда жена и будущая суррогатная мать увлекаются друг другом, почувствовав сексуальное притяжение.
«Осел»
Режиссер: Анатолий Васильев
Экспериментальный фильм известного театрального режиссера Анатолия Васильева. Элегия, исследование образа и реальной жизни животного-символа, которого можно встретить в религиозных притчах и народном фольклоре. Копытное, которому приписывают упрямство и терпение, отсутствие собственной воли и готовность подчиняться, становится объектом work in progress, задача которой — преодоление стереотипов, заложником которых стала европейская культура.
«Первая реформаторская церковь»
First Reformed
Режиссер: Пол Шредер
Новый фильм легенды нового Голливуда Пола Шредера с потрясающей ролью Итана Хоука. Пьющий и растерянный пастор небольшой церкви начинает вести дневник о событиях вокруг, когда к нему обращается за помощью молодая жена одержимого экологического активиста. Один из главных фильмов прошлого года о поиске веры и (не)возможности найти себя в реальности сегодняшнего дня.
«Поророка»
Prororoca
Режиссер: Константин Попеску
Семейная драма о потерянном ребенке: «Нелюбовь», только в счастливой семье, где все друг другом дорожат. Двое родителей теряют младшую дочку и обращаются в полицию, проводя дни в сомнениях, отчаянии, депрессии и надежде восстановить хрупкое счастье.
«Профиль»
Profile
Режиссер: Тимур Бекмамбетов
Последний фильм Тимура Бекмамбетова, очень успешный на международных фестивалях. Молодая журналистка притворяется отчаявшейся мусульманкой, начиная писать материал про сирийских боевиков и вербовщиков. Она имитирует интерес к Исламскому государству (запрещенная в России террористическая организация. — Прим. ред.), включаясь в виртуальное общение и работая наживкой, пока грань между игрой и реальной одержимостью стирается окончательно; весь фильм разворачивается на десктопе компьютера.
«Фокстрот»
Foxtrot
Режиссер: Самуэль Маоз
Израильская драма о неистребленных призраках войны. Отправив сына на службу, муж и жена быстро получают известие о гибели ребенка, а через сутки — извинения от армии за совершенную ошибку. И пока родители будут разбираться, где служит их сын, зрителям покажут будни на бесцельной службе молодого солдата посреди пустыни.
«Чарльстон»
Charleston
Режиссер: Андрей Кретулеску
Румынская трагикомедия с любовным треугольником. Через полгода после смерти любимой жены к ее супругу обращается за помощью другой мужчина: выясняется, что за несколько месяцев перед смертью у него был роман с погибшей, и теперь любовник предлагает мужу справиться с утратой вместе.
«Свет»
Licht
Режиссер: Барбара Альберт
Австрийская мелодрама на основе реальной биографии известной пианистки и современницы Моцарта Марии Терезии фон Паради. Ослепшую музыкантшу отдают на экспериментальное лечение к популярному доктору Месмеру, который постепенно возвращает Марии зрение. Барочный фильм о зависимости от таланта, самоопределении и телесном преображении от одной из самых известных режиссеров современной Австрии.
«Слон сидит спокойно»
Da xiang xi di er zuo
Режиссер: Ху Бо
Четырехчасовой китайский фильм от писателя Ху Бо, который снял дебютный фильм и, не дождавшись его выхода на экраны, наложил на себя руки. Истории нескольких несчастных и обреченных на бег на месте китайцев разных возрастов дополняют друг друга: подчиняющиеся хитрому своду правил и тотальной иерархии, каждый из них вынужден быть немного не собой и жить вполсилы.
«Спутник Юпитера»
Jupiter holdja
Режиссер: Корнел Мундруцо
Политическая драма венгерского режиссера о человеке со сверхспособностями. Сбежавший из Сирии в Европу молодой человек становится жертвой пограничников: ему стреляют прямо в грудь. На медицинском осмотре выясняется, что теперь он способен летать и врач помогает ему скрыться. Дальнейшее действие разворачивается в европейской антиутопии, где соблюдение законов о границах важнее человеческой жизни.
Документальное кино — в конкурсе и вне
История велосипедистов-неудачников, Игги Поп, фильм Ай Вэйвея и другие
«Похвальное слово ничему»
In Praise of Nothing
Режиссер: Борис Митич
Игги Поп зачитывает факты, похвалы и шутки о пустоте и Ничем с большой буквы.
«Другая сторона всего»
Druga strana svega
Режиссер: Мила Турайлич
Сербский фильм о запертой двери в белградской квартире, которая символизирует семейные секреты и непроговоренные травмы югославского прошлого.
«Много детей, обезьянка и замок»
Muchos hijos, un mono y un castillo
Режиссер: Густаво Сальмерон
Взрослый сын снимает документальный фильм о 80-летней матери, у которой было в детстве три мечты на всю жизнь — много детей, живая обезьяна и настоящий замок — и все они загадочным образом исполнились.
«Прекрасные лузеры. Особый мир»
Nuostabieji Luzeriai. Kita planeta.
Режиссер: Арунас Матялис
Ироничный фильм о велосипедистах, которые никогда не завоёвывают первые места в гонках и из года в год плетутся в хвосте.
«Человеческий поток»
Human Flow
Режиссер: Ай Вэйвэй
Фильм Ай Вэйвея о вынужденной миграции нескольких десятков миллионов — людях в богатых и бедных странах, которые отправляются в путь в поисках хорошей жизни — чаще всего трагедия преследует их по пятам.
«Молчание других»
Las herederas
Режиссер: Альмудена Карраседо и Роберт Бахар
Драматическое исследование последствий Гражданской войны и диктатуры в Испании, жертвы и палачи которой спустя много десятилетий до сих пор не договорились между собой.
«Ни судья, ни подсудимая»
Ni juge, ni soumise
Режиссер: Жан Либон, Ив Инан
Бельгийский фильм о европейской юриспруденции, общении судебной системы и подсудимых и обманчиво гуманных институциях западного общества.
«Об отцах и сыновьях»
Of Fathers and Sons
Режиссер: Талал Дерки
Сирийский режиссер возвращается из Германии на родину, чтобы понаблюдать за семьей талибов, где мужчины дают подрастающим сыновьям уроки военного воспитания.
«Чистильщики»
The Cleaners
Режиссер: Ганс Блок и Мориц Резивик
Истории цензуры и автоматических чисток контента в интернете — и анализ причин, почему какие-то вещи в сети вообще подвергаются модерации.
«Спросите у сексперта»
Ask the Sexpert
Режиссер: Вайшили Синха
Байопик о 93-летнем индийском секс-колумнисте, популярности которого не мешает ни ханжество, ни запреты на обсуждение сексуальной тематики с подрастающим поколением по закону нескольких штатов Индии.
Старая и новая классика
Легендарные фильмы и всеми любимые хиты последнего времени
«Далёкие голоса, застывшие жизни» (1988)
Distant Voices, Still Lives
Режиссер: Теренс Дэвис
Любовное послание известного британского режиссера своей малой родине — дорогому Ливерпулю, в котором в послевоенное время расцветают первые дружбы и влюбленности в окружении консервативных родственников.
«Ешь, пей, мужчина, женщина» (1994)
Yin shi nan nu
Режиссер: Энг Ли
Драмеди Энга Ли о семейных ценностях — пожилой повар теряет чувство вкуса и радость жизни, пока три его дочери отдаляются от него и ищут для себя лучшей доли.
«Жил певчий дрозд» (1970)
Режиссер: Отар Иоселиани
Важнейший советский фильм с оттепельным настроением, хотя и снятый уже в брежневские времена — грузинский музыкант застигнут автором на бегу между делами, встречами, творческими моментами и свиданиями с теми, кого он любит.
«Зной» (1963)
Режиссер: Лариса Шепитько
Первый полный метр Ларисы Шепитько, снятый по повести Чингиза Айтматова — молодой человек приезжает на освоение целины, влюбляется в местную красавицу и терпит злоупотребления от властного диктатора-бригадира — но на самом деле, конечно, постигает жизнь и себя.
«Кинолюбитель» (1979)
Amator
Режиссер: Кшиштоф Кеслевский
Ироничная драма об обычном поляке из пригорода, который начинает увлекаться кино и не может выбрать между семьtй и производственными обязательствами.
«Коктебель» (2003)
Режиссеры: Алексей Попогребский и Борис Хлебников
Элегия о путешествии сына и отца по пустынному осеннему Крыму в поисках неизвестно чего — фильм, открывший зрителям Попогребского и Хлебникова, которые с тех пор снимают по отдельности.
«Кроткая» (1969)
Une femme douce
Режиссер: Робер Брессон
Редкий показ не самого известного фильма Робера Брессона, который перенёс повесть Достоевского во Францию конца 60-х: мужчина пытается выяснить, что обрекло его любовь на смерть и что было на душе у его кроткой жены.
«Маленькие влюбленные» (1974)
Mes petites amoureuses
Режиссер: Жан Эсташ
Совершенно недетский фильм с актерами-детьми о стремительной взрослении накануне переходного возраста на примере маленького Даниэля, который немного разочаровывается в своих старых приятелях.
«Обещание» (1996)
La promesse
Режиссеры: братья Дарденн
Один из главных фильмов европейских 90-х— драма о ребёнке, который участвует с отцом в трафике нелегалов и в какой-то момент начинает задаваться вопросом, правильно ли он поступает: так выглядит начало нового гуманизма в современном кино.
«Объятия змея» (2014)
El abrazo de la serpiente
Режиссер: Сиро Герра
Фантастически красивый эпос с латиноамериканской мифологией — поэтическое исследование жизни и смерти в джунглях Амазонки с актерами-непрофессионалами из аборигенов и реальной историей двоих исследователей, ищущих в этих краях цветок жизни.
«Политех» (2008)
Polytechnique
Режиссер: Дени Вильнёв
Ранний фильм режиссёра «Бегущего по лезвию 2049» о канадском террористе-женоненавистнике, устроившем бойню в местном политехе в знак протеста против равноправного присутствия женщин в учебном процессе.
«Притворщики» (1981)
De pretender
Режиссер: Йос Стеллинг
Не самый популярный фильм Йоса Стеллинга о растерянном юноше, который в начале 60-х пытается пережить смерть любимой Мерилин Монро в окружении сверстников, с которыми он вырос.
«Про уродов и людей» (1998)
Режиссер: Алексей Балабанов
Один из самых радикальных российских фильмов всех времён — кафкианская драма Балабанова о первых порнографах России начала 20 века, которые, как потусторонние силы, вторгаются в жизни людей и отравляют собой всё живое.
«Проститутка» (1926)
Режиссер: Олег Фрелих
Отреставрированная версия известного советского фильма 20-х годов об отчаявшейся женщине по имени Надежда, которая начинает работать на улице, не справившись с ударом судьбы.
«Танцуя в пыли» (2003)
Raghs dar ghobar
Режиссер: Асгар Фархади
Ранний фильм иранца Фархади о вынужденном разводе, бегстве и одиночестве — главный герой разводится с любимой женой, обрастает долгами и уходит в пустыню, чтобы его никто не нашел.
«Шапито-шоу» (2011)
Режиссер: Сергей Лобан
Один из лучших российских фильмов последнего десятилетия — трехчасовой ироничный мюзикл Сергея Лобана о засилье постмодерна, жажде популярности, советских симулякрах и Крыме, который ничей.
«Седьмой континент» (1989)
Режиссер: Михаэль Ханеке
Ранний фильм Ханеке об измождающей скуке среднего класса, которая планирует переезд в Австралию, но так никогда туда и не переедет — фильм основан на реальной истории одной австрийской семьи.
Фотографии: обложка, 1, 2 – Международный Берлинский кинофестиваль, 3 – Каннский кинофестиваль, 4 – Киргизфильм, 5 – Премьера в Варшаве, 6 – Московский международный кинофестиваль
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