С 19 по 26 апреля в Москве пройдет 40-й Московский международный кинофестиваль — мероприятие перенесли раньше на два месяца из-за чемпионата мира по футболу.

The Villagе составил гид по фестивалю, поделенный на три части: здесь собраны премьеры важных европейских фильмов, интересное документальное кино и классика, обязательная к просмотру на большом экране. Все фильмы можно найти в официальной программе кинофестиваля.