О — Отдельный мир

Миры Уэса Андерсона — закрытые, компактные, с давно устоявшейся логикой — живут параллельно привычной нам реальности вокруг. Закрытая школа не похожа на те, что мы видим в подростковых комедиях. Нью-йоркская семья с идиосинкразией и взаимными претензиями друг к другу живет в очевидно другом темпе, чем нынешние ньюйоркцы. Морская экспедиция оторвана от земли. Детский лагерь и противоборствующий ему взрослый мир не напоминает ни «400 ударов» Трюффо (фильм, который Андерсон обожает), ни современные европейские драмы с социальной повесткой. Трое белых братьев застревают в мире антисанитарии и тропической экзотики. Отель далеко в горах кажется самым уединенным местом на земле. А остров собак — в первую очередь остров. Отдельный мир создается не только ритмом, музыкальным сопровождением и цветовым рядом, но еще и специфическим темпом, с которым выстроена экспозиция. YouTube переполнен любительскими версиями того, как выглядит отдельный мир Андерсона, если бы он взялся снимать «Людей Икс» или что было бы, если бы трейлеры Андерсона рекламировали хоррор «Ведьма».