В Петербурге десятки хороших ресторанных и барных террас, но весна в город приходит медленно — в начале мая большинство из них будет еще закрыто. Сидеть днем в душных помещениях, впрочем, необязательно. На первых майских выходных еще не заработает лучшая терраса города — во дворе «Бутылки» в Новой Голландии, зато, если повезет с погодой, можно открыть сезон и посмотреть, как рукотворный остров прихорашивается, готовясь к лету, на веранде ресторана Kuznya House. Все так же приятно выпивать во дворах «Голицын-лофта» на Фонтанке и Co-op Garage на Гороховой улице, но лучший распивочный дворик скрывается в Ковенском переулке — мини-биргартен, в котором сейчас царствует Camorra Pizza e Birra (в скором времени во дворе должен открыться еще и винный бар), соседствует тут с кинозалом и книжным магазином.