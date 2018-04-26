Гид The VillageНа выходные — в Петербург: Чем заняться в северной столице на майских праздниках
Клубы на заводах, новые рестораны, бархоппинг, виды на Финский залив, корюшка и первые террасы
Впереди целых четыре дня майских выходных. Самое время отправиться в Петербург, который, как здесь принято, медленно, но верно переходит в полноценный весенний режим. На какую выставку идти, где есть корюшку и ахи-поке, где гулять, танцевать и как посмотреть на город с высоты 150 метров — традиционные, проверенные временем предложения и новинки городского досуга.
Изучить новые клубы
С недавнего времени в Петербурге появилось сразу несколько альтернатив клубам Конюшенной площади — все, как водится, на территории бывших заводов. Зайти стоит хотя бы ради колонн, сводчатых кирпичных арок, старых гальванических цехов, благородной ржавчины и прочего индустриального шика. Предложение на выходные самое разнообразное: например, в удивительном DIY-клубе «Клуб», который уже успел стать городской достопримечательностью, в воскресенье ожидаются ветеран японской экспериментальной сцены KK Null и Алексей Борисов (группы «Центр» и «Ночной проспект») совместно с Xenoglossia, в только набирающем обороты клубе Blank в понедельник пройдет вечеринка «Ритм — Архитектура», а в клубе «КПД» на Кожевенной линии уже в пятницу — вечеринка Jungle & Garage Heads.
Поесть корюшку
В Петербурге продолжается сезон корюшки — и не воспользоваться этим на длинных майских выходных было бы опрометчиво. Городские рестораны традиционно повсеместно вводят весной корюшку в меню, так что найти этот главный петербургский специалитет можно и в пивном баре, и в рюмочной, и в гастрономическом ресторане. Рекомендация The Village: выбирайте классические предложения без экспериментов: например, берите целую сковороду корюшки в «Обществе чистых тарелок» (450 рублей) на Гороховой или заказывайте корюшку в «Рубинштейне» (490 рублей) на Рубинштейна.
Посидеть на набережной «Порта Севкабель»
и посетить вечеринку OFF
«Порт Севкабель» на Кожевенной линии Васильевского острова — как говорится, место с огромным потенциалом. Общественное пространство на исторической территории бывшего завода, согласно плану, когда-нибудь наполнится барами, ресторанами, клубами, выставочными пространствами и другими резидентами. Пока же прочно здесь обосновался лишь упомянутый клуб «КПД», а летом точно пройдут сразу несколько крупных фестивалей (Present Perfect и Urban Culture Festival). Недостаток инфраструктуры полностью искупает обустроенная набережная — лучший сегодня городской променад с видом на Финский залив, красивый вантовый мост, Морской порт и уходящие в сторону Хельсинки паромы. Все длинные майские выходные доступ на территорию пространства открыт до 21:00, а 29 апреля тут — в одном из корпусов, а также в помещении бывшей котельной и климатической лаборатории — пройдет вечеринка OFF от Roots United: обустроят три танцпола, а фабричные стены отдадут художникам для экспериментов. Заодно посетите выставку Lingwe universala — даже если вам не интересно своеобразное творчество современных петербургских художников, заводской цех с большими окнами не оставит равнодушным.
Выпить на воздухе
В Петербурге десятки хороших ресторанных и барных террас, но весна в город приходит медленно — в начале мая большинство из них будет еще закрыто. Сидеть днем в душных помещениях, впрочем, необязательно. На первых майских выходных еще не заработает лучшая терраса города — во дворе «Бутылки» в Новой Голландии, зато, если повезет с погодой, можно открыть сезон и посмотреть, как рукотворный остров прихорашивается, готовясь к лету, на веранде ресторана Kuznya House. Все так же приятно выпивать во дворах «Голицын-лофта» на Фонтанке и Co-op Garage на Гороховой улице, но лучший распивочный дворик скрывается в Ковенском переулке — мини-биргартен, в котором сейчас царствует Camorra Pizza e Birra (в скором времени во дворе должен открыться еще и винный бар), соседствует тут с кинозалом и книжным магазином.
Сходить на выставку Кабакова в Главном штабе
В Главном штабе Эрмитажа только что открылась выставка «В будущее возьмут не всех»: ретроспектива Ильи Кабакова — самого известного и дорогого современного русского художника, одного из основателей московского концептуализма и автора знаменитых тотальных инсталляций. Около 200 работ, часть которых до этого показали в галерее Тейт в Лондоне, среди них — все программные произведения художника. В общем, надо идти. Подробнее о выставке читайте в нашем большом гиде.
Изучить новые места на Рубинштейна
Новые места на главной ресторанной улице России открываются практически еженедельно — за ней не поспевает ни один гид. Держать руку на пульсе непросто (некоторые заведения открываются так же быстро, как и закрываются), но из новых и относительно новых открытий обратите внимание на грузинский «Каха-бар», мясной Mur_Mur и рыбный KIT. Напротив «Бекицера» не пропустите Black Book Bar от команды популярного книжного магазина «Подписные издания».
Посмотреть на Петербург, поднявшись на аэролифте
В начале этого года в Петербурге запустили аэролифт — конструкцию с гелиевым шаром, которая позволяет увидеть город с высоты 150 метров. Располагается эта штука на Пироговской набережной, перед отелем «Санкт-Петербург», работает нерегулярно (подъемы зависят от погодных условий — график и прогноз можно посмотреть на сайте). Но стоит того: лучшего вида на Петербург вы сегодня не найдете. Посмотрите, как это было зимой, и представьте, какая панорама вас ждет сейчас.
Пройтись по барам Некрасова и вокруг
За последние полгода в Петербурге стремительно сформировалась улица для идеального бархоппинга — такой концентрации распивочных на одной прямой (за исключением устрашающей Думской улицы) нет в городе сейчас нигде. Сворачивать на перекрестках не нужно: двигайтесь по одной линии, пока есть силы. Начать можно с игристого в HotDog & Brut, потом переместиться в паб The Red Corner, чтобы оценить безупречный антикварный интерьер (люстра, лепнина, бронзовый орел), а окончательно уходите в отрыв на участке между Маяковского и Восстания: «Базин» — «Залив» — «Хроники» — Redrum — классический маршрут, практически дверь в дверь. А впереди еще ждут тики-коктейли, хумусия с настойками и лучшая в городе сидрерия.
Изучить азиатские рестораны
В городе намечается бум азиатской кухни: все начинают готовить битые огурцы, дим-самы, булочки бао и ахи-поке. Самая свежая новость: команда Jack & Chan и Co-op Garage открыла китайское кафе Tiger Lily в здании «Пассажа» — место еще работает в техническом режиме, но там уже не протолкнуться. А ведь есть еще как минимум Duo. Asia во главе с первым петербургским шеф-поваром Дмитрием Блиновым на Рубинштейна и красивый Made in China на Большой Морской. Появилась даже японская рюмочная!
Погулять по Петроградской стороне
Не ограничивайте себя центром: потратьте хотя бы день на Петроградскую сторону — заповедник петербургского модерна и оживленный городской район. Лучший вид на Петербург XXI века открывается с длинного пешеходного Яхтенного моста, открытого в прошлом году: космического вида стадион, который скоро примет чемпионат мира и, как известно, периодически страдает от бакланов; «хребет» ЗСД; почти достроенный небоскреб «Лахта-центр»; песчаный пляж парка 300-летия и, конечно же, залив. Потом снова можно погрузиться в старину — идите пешком на Каменный остров и посмотрите на дореволюционные особняки. Лучшие свойские бары города тоже поблизости: загляните в I Belive, «76» и «Ясли» — везде берите локальные пиво и сидры.
Сравнить тартары на Кирочной
Новое городское развлечение: битва тартаров. На Кирочной улице, прямо напротив прославленного гастробара Duo— основоположника петербургской гастрономической революции — в конце прошлого года заработал ресторан Birch, в свою очередь, одно из главных открытий уходящего сезона. Все по лекалам: несколько поваров-создателей, открытая кухня (в данном случае — отдельный шефский зал), короткое меню, эксперименты и, конечно, тартар, без которого не обходится теперь ни одно приличное меню. Тартар из говядины с черным трюфелем в Birch или тартар из говядины с муссом из печени трески в Duo? Выбор будет непростой.
Фотографии: обложка, 4 – Катя Никитина, 1 – Анна Шиллер, 2 – Кафе «Рубенштейн», 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 – Виктор Юльев
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