Ботанический сад

Огромный оазис с экзотическими растениями, водопадом, мостиками, японским садом, бамбуковым лесом и прочей флористической прелестью. Идеальное место, чтобы спрятаться от жары и устроить пикник с видом на цветущие маки и горные речки. Цена за вход символическая — 2 лари (около 50 рублей).

Botanikuri Street 1

Серные бани

В районе серных бань прямо на их куполах колоритные дедушки играют в нарды и отчаянно пахнет сероводородом. Бань здесь много — выбирай, не хочу, но однозначно нужно отправиться в Орбелиановскую, которая долгое время была закрыта на ремонт. Именно тут грел кости Пушкин, а теперь можете и вы попробовать забронировать номер-люкс, заказать банщика-терщика (по-грузински «мекисе») который сдерет с вас три шкуры своей «кисой» (мочалкой). После всех процедур нужно пить чай в прикуску с вареньем из белой черешни. Отличная возможность передохнуть во время винно-хинкального безумия и продекламировать в след за Александром Сергеичем «Отроду не встречал я ничего роскошнее тифлисских бань».

Abano St.

Блошиные рынки

Главная блошка Тбилиси расположилась на Сухом мосту, который когда-то был построен по проекту итальянца Джованни Скудиери и соединял правый и левый берег Куры, но после того как реку под ним осушили, мост прозвали Сухим. Тут прямо на земле сотни торговцев раскладывают свои старинные блюдечки, латунные шпингалеты, песочные часы, портреты Сталина и киноафишы родом из СССР. Все продавцы хитрят, но любят и хотят торговаться, поэтому сбивайте цену вдвое и готовьтесь к интересной полемике. Еще один блошиный рынок — по-настоящему секретный, знают о нем только местные, а цены там раз в пять меньше чем на Сухом мосту. Рынок Навтлуги возле метро Самгори, где даже не торгуясь можно купить шерстяной ковер ручной работы за 30 лари (около 800 рублей). Хотя это далеко не центр, на такси домчите за 4 лари.

Национальная галерея Грузии («Голубая галерея»)

Небольшая галерея, всего 5 залов, но главное там можно увидеть легендарного Пиросмани и его «Актрису Маргариту», «Рыбака в красной рубахе», «Жирафа», ну и вообще все сливки творчества грузинского самоучки-примитивиста. На первом этаже проходят выставки современных художников, на втором можно после мини-забега по Пиросмани и Ладо Гудиашвили выпить кофе с видом на парк 9 апреля, а после на память закупиться сувенирами в музейном магазине. Он, кстати, отличный — много книг по искусству на английском, графика, традиционные сувенирные холщовые и поясные сумки, футболки и спички, но зато все с репродукциями главного грузинского художника.

Rustaveli 11

Театр марионеток Резо Габриадзе

Недалеко от моста Баратишвили наткнетесь на совершенно игрушечное здание специально искривленное, украшенное разнообразной плиткой ручной работы. Это театр марионеток знаменитого режиссера Резо Габриадзе, который написал сценарии, например, к легендарным уже «Мимино» и «Кин-дза-дза». В репертуаре театра сейчас всего пять спектаклей, на которые и билеты-то не купишь, озаботиться нужно заранее. Идти нужно прежде всего на «Сталинград» — самую сильную и страшную постановку о Сталинградской битве, признанную лучшим спектаклем 2010 года по версии The New Yorker. Если театр уехал на гастроли или полный sold out, то сходите хотя бы в соседнее кафе Gabriadze, интерьером которого занимался сам режиссер. Заказать стоит кофе по-турецки и фирменный яблочный пирог.

Музей шелка

Между стадионом «Динамо» и парком Муштаид можно увидеть розовый дворец, изначально — это главное здание Кавказской шелководственной станции, которая располагалась здесь же на территории. Сейчас это музей и библиотека, посвященные шелку, до недавнего времени они были закрыты для свободного посещения. Теперь можно легко прикоснуться к таинственному миру шелкопрядства и технологии разведения шелковичного червя. Можно даже купить кокон тутового шелкопряда, а с апреля по июнь покормить шелкопрядов тутовником. Экскурсию проводят бесплатно и даже на русском языке.

ул. Гиоргия Цабадзе, 6,

Fabrika

Грузинская альтернатива Artplay или «Винзаводу», москвичу здесь возможно будет скучновато хотя бы потому что подобных лофт-пространств ему и дома хватает, однако приехать в не самый туристический район Чугурети стоит ради того чтобы увидеть настоящее место силы нового Тбилиси. В здании бывшей швейной фабрики разместился масштабный хостел, а во дворе куча магазинчиков и кафе. Помимо керамической мастерской, здесь можно найти бутики дизайнерской одежды и аксессуаров, граффити-шоп и магазин деревянной авторской мебели, выполненной без гвоздей и клея.

Egnate Ninoshvili, 8

Фуникулер

Любимый аттракцион как туристов, так и местных жителей — фуникулер, который довезет вас из центра до парка Мтацминда за 15 мнут. В самом парке — аттракционы, колесо обозрения, а главное невероятный вид на город. В отреставрированном легендарном советском ресторане «Фуникулер» нужно брать пончики с кремом (хватит и одного) и запивать эту сладкую сладость «Водой Лагидзе», попросите по излюбленной традиции тбилисцев смешать шоколадный и сливочный вкус в одном стакане.

Рынки

Главные продовольственные рынки Тбилиси — возле автовокзала Дидубе и знаменитая «Дезертирка». Именно здесь и стоит покупать самые важные сувениры, которым будут рады абсолютно все — чурчхелу, сванскую соль, сушеную хурму, домашний сыр, кизиловую пастилу, сацебели, ткемали и аджику. Загляните сюда перед вылетом домой и закупитесь свежей зеленью — весит она немного, стоит дешево, а такой тархун в Москве по 10 рублей за огромный пучок вы едва ли найдете.

Gardenia Shevardnadze

Уже десять лет «биолог, ботаник и садовник» (как он сам себя называет) Зураб Шеварнадзе держит небольшой сад и аптекарский огород, где выращивает невероятные растения в теплицах и просто на грядках, продает здесь саженцы и семена и считается главным цветочником Тбилиси. Здесь можно не только впасть в дачное настроение, вдоволь нафотографироваться на фоне гортензий, но и перекусить в миниатюрном кафе домашними кексами и фирменными пирогами. Если повезет — встретите в теплице самого хозяина или застанете грузинское застолье, которые тут периодически проходят. Сам сад довольно далеко от центра, но по пути к Тбилисскому морю, которое тоже приятно увидеть.