Гид The VillageТбилиси: секретный гид гедониста
Где жить, есть и веселиться в «постсоветской Калифорнии»
Тбилиси — не только хинкали и хачапури, вино рекой, итальянские дворики и горы. Это 300 солнечных дней в году и концентрат самых модных людей пост-советского пространства. Город с красавчиком-мэром Кахой Каладзе — бывшим защитников «Милана», город узаконенной марихуаны и рейвов. А еще Тбилиси — город про любовь и гостеприимство, про пресловутую моментальную дружбу, когда пьешь чачу у новых товарищей на кухне через полчаса после знакомства. Это новый Берлин или новая Калифорния, если хотите. где хочется непременно остаться чуть больше заявленного отпуска.
Специально для the Village Мария Гончарова составила гид по не самым очевидным местам города, где просто очень хорошо.
Где есть
«Захар Захарыч»
Недалеко от Сухого моста расположилось небольшое кафе у которого и русской вывески-то нет, ориентируйтесь на сытых гостей, которые выходят оттуда довольными. Здесь очень дешево и вкусно, а местные считают, что тут одни из лучших хинкали в городе — размером чуть меньше стандартных. Хачапури по-аджарски, которое готовят тоже во всех ресторанах Тбилиси, здесь также какого-то адекватного размера и можно наконец-то не впасть в углеводную кому от одной порции. Интерьер аскетичный, но это здесь и не главное.
Right Bank 3| Mshrali Bridge
«Черный Лев» (Shavi Lomi)
Место скорее не про еду, а про атмосферу. Названный в честь работы Пиросмани, «Черный лев» — это воссозданная тбилисская квартира, уставленная от пола до потолка различными артефактами, которые так и просятся в инстаграм. Разномастная посуда, грузинские ковры, камин, ретро-кресла и абажуры, стена под старыми обоями, а еще уютный дворик, где в теплое время года можно закусывать и выпивать глядя на маскот заведения — того самого Черного льва, который изображен на кирпичной кладке. Недавно ресторан переехал с улицы Амаглеба, поэтому ищите его недалеко от «Фабрики».
Zurab Kvlividze st., 30
Keto and Kote
Очень уютное место, вход в которое так сразу и не идентифицируешь — надо зайти в арку справа от здания в тупике. Многие сравнивают интерьер ресторана с домом XIX века некоего богатого тбилисца, у которого все хорошо — и хрусталь на столах, и широкая веранда обитая деревом, и искусство на стенах, и всегда вкусно. Здесь советуют заказывать ежевичный пирог, «Наполеон» или салат с куриной печенью, а пока готовят (кухня тут не быстрая) можно насладиться видом на город, цветущие магнолии и прогуляться по прекрасному дому с бокалом цинандали.
Lolita
Пицца, паста, бургеры, цыплята на гриле и самые стильные люди в интерьере неоновых ламп. Бар Lolita, разместившийся в псевдоготическом особняке 1910-х годов, напоминает интерьером и публикой какой-нибудь нью-йоркский Сохо или лондонский Шордич. Если на первом этаже в приоритете кухня и меню, разработанное шефом Лукой Капитанио, то на втором этаже ставка на коктейльную карту, которую называют чуть ли не самой интересной в городе.
Фантастический духан Софьи Мельниковой
Тихий секретный дворик литературного музея, куда следует обязательно свернуть чтобы попробовать в тени винограда сет из пхали под кувшин домашнего вина, в очередной раз съесть порцию хинкали или, наоборот, отдохнуть от грузинской кухни, заказав том-ям. «Фантастическим» этот духан зовется в память о тифлисском «Фантастическом кабачке», где в 1918 году собирались поэты-футуристы и художники, а артистка Софья Мельникова, муза поэта Ильи Зданевича, читала их стихи. По соседству с духаном есть небольшой магазинчик с сувенирами от местных дизайнеров.
Barbarestan
Очередной ресторан — а-ля тбилисская уютная квартирка. Пространства очень немного, всего 70 посадочных мест (плюс две небольшие комнаты на 10 человек в винном погребе) поэтому попасть сюда без записи практически невозможно. Все блюда готовятся по рецептам из старинной книги княгини Барбаре Джорджадзе, которую шеф-повар Леван Кобиашвили нашел на блошином рынке на Сухом мосту. Если попросите, книгу могут продемонстрировать. Здесь вышколенные официанты, а по вечерам исполняются романсы.
пр. Давида Агмашенебели, 132 / D. Aghmashenebeli ave. 132
Рача
Классический тбилисский духан в подвальчике на углу улиц Лермонтова и Дадиани. Одни из самых низких цен в городе, «блюда дня» выставляются под стекло, нужно просто подходить и тыкать пальцем в то, что вам нужно. Место аутентичное и демократичное, без прикрас, меню на листе А4 в файлике, но это настоящий гастрономический аттракцион. Заказывать нужно и хинкали, и горку жареной мойвы, и традиционный овощной салат с ореховым соусом.
EZO
Ресторан в большом дворе, окруженном деревянными балкончиками и лестницами. Название заведения так и переводится «двор» и лучше всего сюда приходить на ужин — заказывать бокал-другой розе и порцию чего-либо на двоих, потому что все блюда исполинского размера. Владельцы позиционируют кухню как грузинский фьюжн, который готовится исключительно из органических продуктов, поставляемых из местных фермерских хозяйств.
16 G.Kikodze Street
Куда сходить
Ботанический сад
Огромный оазис с экзотическими растениями, водопадом, мостиками, японским садом, бамбуковым лесом и прочей флористической прелестью. Идеальное место, чтобы спрятаться от жары и устроить пикник с видом на цветущие маки и горные речки. Цена за вход символическая — 2 лари (около 50 рублей).
Botanikuri Street 1
Серные бани
В районе серных бань прямо на их куполах колоритные дедушки играют в нарды и отчаянно пахнет сероводородом. Бань здесь много — выбирай, не хочу, но однозначно нужно отправиться в Орбелиановскую, которая долгое время была закрыта на ремонт. Именно тут грел кости Пушкин, а теперь можете и вы попробовать забронировать номер-люкс, заказать банщика-терщика (по-грузински «мекисе») который сдерет с вас три шкуры своей «кисой» (мочалкой). После всех процедур нужно пить чай в прикуску с вареньем из белой черешни. Отличная возможность передохнуть во время винно-хинкального безумия и продекламировать в след за Александром Сергеичем «Отроду не встречал я ничего роскошнее тифлисских бань».
Abano St.
Блошиные рынки
Главная блошка Тбилиси расположилась на Сухом мосту, который когда-то был построен по проекту итальянца Джованни Скудиери и соединял правый и левый берег Куры, но после того как реку под ним осушили, мост прозвали Сухим. Тут прямо на земле сотни торговцев раскладывают свои старинные блюдечки, латунные шпингалеты, песочные часы, портреты Сталина и киноафишы родом из СССР. Все продавцы хитрят, но любят и хотят торговаться, поэтому сбивайте цену вдвое и готовьтесь к интересной полемике. Еще один блошиный рынок — по-настоящему секретный, знают о нем только местные, а цены там раз в пять меньше чем на Сухом мосту. Рынок Навтлуги возле метро Самгори, где даже не торгуясь можно купить шерстяной ковер ручной работы за 30 лари (около 800 рублей). Хотя это далеко не центр, на такси домчите за 4 лари.
Национальная галерея Грузии («Голубая галерея»)
Небольшая галерея, всего 5 залов, но главное там можно увидеть легендарного Пиросмани и его «Актрису Маргариту», «Рыбака в красной рубахе», «Жирафа», ну и вообще все сливки творчества грузинского самоучки-примитивиста. На первом этаже проходят выставки современных художников, на втором можно после мини-забега по Пиросмани и Ладо Гудиашвили выпить кофе с видом на парк 9 апреля, а после на память закупиться сувенирами в музейном магазине. Он, кстати, отличный — много книг по искусству на английском, графика, традиционные сувенирные холщовые и поясные сумки, футболки и спички, но зато все с репродукциями главного грузинского художника.
Rustaveli 11
Театр марионеток Резо Габриадзе
Недалеко от моста Баратишвили наткнетесь на совершенно игрушечное здание специально искривленное, украшенное разнообразной плиткой ручной работы. Это театр марионеток знаменитого режиссера Резо Габриадзе, который написал сценарии, например, к легендарным уже «Мимино» и «Кин-дза-дза». В репертуаре театра сейчас всего пять спектаклей, на которые и билеты-то не купишь, озаботиться нужно заранее. Идти нужно прежде всего на «Сталинград» — самую сильную и страшную постановку о Сталинградской битве, признанную лучшим спектаклем 2010 года по версии The New Yorker. Если театр уехал на гастроли или полный sold out, то сходите хотя бы в соседнее кафе Gabriadze, интерьером которого занимался сам режиссер. Заказать стоит кофе по-турецки и фирменный яблочный пирог.
Музей шелка
Между стадионом «Динамо» и парком Муштаид можно увидеть розовый дворец, изначально — это главное здание Кавказской шелководственной станции, которая располагалась здесь же на территории. Сейчас это музей и библиотека, посвященные шелку, до недавнего времени они были закрыты для свободного посещения. Теперь можно легко прикоснуться к таинственному миру шелкопрядства и технологии разведения шелковичного червя. Можно даже купить кокон тутового шелкопряда, а с апреля по июнь покормить шелкопрядов тутовником. Экскурсию проводят бесплатно и даже на русском языке.
ул. Гиоргия Цабадзе, 6,
Fabrika
Грузинская альтернатива Artplay или «Винзаводу», москвичу здесь возможно будет скучновато хотя бы потому что подобных лофт-пространств ему и дома хватает, однако приехать в не самый туристический район Чугурети стоит ради того чтобы увидеть настоящее место силы нового Тбилиси. В здании бывшей швейной фабрики разместился масштабный хостел, а во дворе куча магазинчиков и кафе. Помимо керамической мастерской, здесь можно найти бутики дизайнерской одежды и аксессуаров, граффити-шоп и магазин деревянной авторской мебели, выполненной без гвоздей и клея.
Egnate Ninoshvili, 8
Фуникулер
Любимый аттракцион как туристов, так и местных жителей — фуникулер, который довезет вас из центра до парка Мтацминда за 15 мнут. В самом парке — аттракционы, колесо обозрения, а главное невероятный вид на город. В отреставрированном легендарном советском ресторане «Фуникулер» нужно брать пончики с кремом (хватит и одного) и запивать эту сладкую сладость «Водой Лагидзе», попросите по излюбленной традиции тбилисцев смешать шоколадный и сливочный вкус в одном стакане.
Рынки
Главные продовольственные рынки Тбилиси — возле автовокзала Дидубе и знаменитая «Дезертирка». Именно здесь и стоит покупать самые важные сувениры, которым будут рады абсолютно все — чурчхелу, сванскую соль, сушеную хурму, домашний сыр, кизиловую пастилу, сацебели, ткемали и аджику. Загляните сюда перед вылетом домой и закупитесь свежей зеленью — весит она немного, стоит дешево, а такой тархун в Москве по 10 рублей за огромный пучок вы едва ли найдете.
Gardenia Shevardnadze
Уже десять лет «биолог, ботаник и садовник» (как он сам себя называет) Зураб Шеварнадзе держит небольшой сад и аптекарский огород, где выращивает невероятные растения в теплицах и просто на грядках, продает здесь саженцы и семена и считается главным цветочником Тбилиси. Здесь можно не только впасть в дачное настроение, вдоволь нафотографироваться на фоне гортензий, но и перекусить в миниатюрном кафе домашними кексами и фирменными пирогами. Если повезет — встретите в теплице самого хозяина или застанете грузинское застолье, которые тут периодически проходят. Сам сад довольно далеко от центра, но по пути к Тбилисскому морю, которое тоже приятно увидеть.
Где жить
Ibis Styles Tbilisi Center
Непафосный и довольно большой отель с отличной локацией. Это самый центр и все в пешей доступности. Напротив круглосуточный Bernard с пивом и идеальными хинкали (хотя где в Грузии они плохие?), в трех минутах ходьбы центральный проспект Руставели. Отель особенно хорошо подойдет для путешественников с детьми: в неоновом интерьере то тут, то там встречается мультяшная овечка, а в меню всегда найдется детское питание. Лобби напоминает коворкинг: здесь организовано пространство для работы и точка с кофемашиной и чаем, все напитки бесплатны. Наверху есть отличное руфтоп кафе с коктейлями, закусками и панорамным видом. Лучшая локация для того, чтобы провожать вечернее солнце с бокальчиком.
Mercure Тбилиси Старый Город
Добротный европейский отель находится в центре Старого Тбилиси, в нескольких минутах ходьбы от храма Метехи и знаменитых бань со скульптурами. Он славится своим интерьером — грузинским по духу, но без китча и заигрываний со стариной. Приятный бонус — терраса на крыше отеля с панорамными видами на город, рестораном и баром. Здесь же неподалеку множество кафе и галерей, крепостной комплекс Нарикала, площадь Мейдан и улица Шардени. В общем, хорошее место, чтобы с туристическим рвением погрузиться в жизнь исторического города, но переночевать с современным комфортом.
Rooms hotel Tbilisi
Созданный по образу и подобию нью-йорских квартир эпохи 1930-х, когда в Америке стали приспосабливать для жилья бывшие склады и фабрики, Rooms Hotel размещается в здании советской типографии. Здесь лобби незаметно переходит в библиотеку, где представлены работы известной грузинской художницы Этери Чкадуа, а также в ресторан и бар The Kitchen, который возглавляет шеф-повар Франческо Манало, в прошлом руководивший кухнями трехзвездочных мишленовских ресторанов Per Se в Нью-Йорке и The French Laundry в Калифорнии. По вечерам тут яблоку негде упасть, говорят, что «как бы тбилисцы ни начали вечер, все дороги все равно ведут в лобби отеля», поэтому тех, кому места не досталось отправляют в соседнюю Lolita. Тут самые фотогеничные стены, веранда и дворик. Если не жить, то пропустить коктейль тут точно стоит.
Artists Residence in Tbilisi
Домашний отель похожий на художественную галерею и это не случайно, ведь владельцы — семья художников, которые каждую деталь этого места выполнили своими руками — мебель, освещение, картины, графика. Вечером гости собираются возле камина, хозяин играет на гитаре, а утром всех ждет завтрак, который будто готовила любимая грузинская бабушка. Идеальный вариант для тех, кто хочет почувствовать себя в самых лучших гостях в мире.
Writers’ House Residence
Мини-отель на третьем этаже Дома Писателей, во дворе которого находится знаменитое Cafe Littera. Место буквально намоленное — здесь когда-то жил Мандельштам, бывали Маяковский с Булгаковым и Есениным. На первом и втором этаже дом-музей, а вот на третьем можно снять один из пяти номеров, вдохновленных писателями, которые когда-то колесили по Тбилиси — к вашим услугам, например, комнаты Дюма или Стейнбека. Гости чаще всего хвалят не только расположение (центральнее не бывает), но и атмосферу столетнего особняка.
Где тусоваться
Bassiani
Bassiani — одна из точек притяжения для москвичей, изголодавшихся по рейвам после закрытия «Рабицы». Место сегодня частенько сравнивают с берлинским «Бергхайном». Он расположен у фундамента стадиона «Динамо» в бывшем плавательном бассейне, и если верить всевозможным рейтингам, входит в десятку лучших ночных клубов мира. Рейвы здесь продолжаются до часу дня. Как описал этот клуб Фуркат Палванзаде, автор телеграм-канала «Новая жизнь в Грузии» — «это клуб с яйцами во всех смыслах, место практически пахнет тестостероном, это условная „Арма“, помноженная на мускулинность».
Mozaika
Один из лучших баров в городе, который легко найти, немного свернув с людного Руставели. Ориентироваться на собственно мозаику, стрит-арт и гул толпы. В двухэтажное помещение набивается уйма людей. Здесь есть коктейли и закуски, но лучше просто пить чачу.
Akaki Tsereteli 2
Cafe Gallery
Двухэтажный дом в створе проспекта Руставели и улицы Грибоедова, где помимо кафе и галереи современного искусства, находится ночной клуб. Утром и днем место практически пустует, но по вечерам это рассадник андеграунда с веселыми и многолюдными вечеринками.
Mtkvarze
Mtkvarze (в переводе «на реке Мткваре») — культовый клуб, расположившийся в здании бывшего рыбного ресторана 50-х годов. Здесь два зала, основной — с колоннадой, высокими окнами от пола до потолка полностью отдан под танцплощадку, второй — поменьше и потемнее. Работают до последнего гостя, играют тут в основном техно и хаус.
Телеграм-каналы о Грузии
Чтобы следить за новостями и изменениями в культурной и не только жизни Грузии, разумнее всего подписаться на тематические телеграм-каналы. Здесь — лучшие вечеринки, маршруты выходного дня, лайфхаки — как купить транспортную карту, где проходят лгбт-вечеринки, как перебегать дорогу, ведь грузинские водители никогда не уступят, где пить розе и как улететь в Местию.
Фотографии: обложка – Kadmy – stock.adobe.com, 1 – Keto and Kote, 2 – byheaven –stock.adobe.com, 3 – Roxana – stock.adobe.com, 4 – Mozaika
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