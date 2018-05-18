19 мая петербургский Музей уличного искусства, расположенный на территории действующего завода слоистых пластиков, открывает новый летний проект «Сказочная страна Стритартия». В выставке, которая продлится до конца сентября, участвуют более 40 художников со всего мира, которые — каждый на свой лад — интерпретируют тему современного мифа.

The Village побывал на площадке за несколько дней до открытия выставки и рассказывает о нескольких показательных работах, исследующих мир постправды.