Пятый год подряд Политехнический музей проводит фестиваль науки, искусства и технологий «Политех». В этом году 19–20 мая фестиваль пройдет на территории парка Горького. «Энергия» — тема, которая в этом раз объединяет все проекты : инсталляции, научные шоу, лекции и перформансы. На территории фестиваля будут представлены проекты российских и зарубежных художников, семейные и детские программы, эксперименты и шоу научных лабораторий «Политеха», а знаменитые ученые со всего мира прочтут лекции и проведут мастер-классы. The Village составил гид по событиям двух дней.

«Танцы за гранью реальности»

Жиль Жобан (Швейцария 2017)

Команда швейцарского хореографа Жиля Жобана представит на фестивале новый танцевальный перформанс VR_I. Пространством для современного танца станет иммерсивная виртуальная среда, а зрители превратятся в участников постановки. Очки виртуальной реальности переносят в бесконечную пустыню, в городской пейзаж или в лофт на вершине горы, где у каждого есть аватар, в точности повторяющий его движения. Участники перформанса смогут взаимодействовать друг с другом, разговаривать и перемещаться по локациям, испытывая совершенно новые ощущения. Участие в перформансе возможно по регистрации.

Картония «Игра в жизнь»

Тиран, избранный глава государства Картония, приедет на фестиваль «Политех», чтобы сравнить две реальности: ту, в которой мы якобы живем, и виртуальную, которую мы создаем с помощью новых технологий. В ходе эксперимента появится новая игра в реальной реальности, где соединятся стрелялки, бродилки, логические игры и даже симулятор Бога. Гости фестиваля смогут поучаствовать в тестовых играх — в качестве статистов или, если повезет, исполнителей главных ролей.

«Лаборатория шторма»

Студия Loop.pH: Матиас Гмахль, Рэйчел Уингфилд

«Лаборатория шторма» представляет собой прозрачную оболочку в форме бублика, содержащую тысячи легких шариков из полистирола с добавлением графита, перемещающихся в хаотичном порядке благодаря портативным вентиляторам. За счет трения друг о друга и оболочку шарики приобретают электрический заряд и взаимодействуют с электростатическим полем человека, собираясь на внутренней поверхности оболочки в тех местах, к которым прикасаются посетители. Воздушные потоки имитируют шторм, а шарики помогают проследить направление и силу ветра внутри оболочки. Зрителям представится возможность не только наблюдать смоделированный шторм, но и регулировать его силу, задавая скорость потоков воздуха внутри объекта.

Лекция-тест Бена Амбриджа «От попугая до дельфина: чем мы отличаемся от животных?»

Автор книги «Умнее ли ты шимпанзе?» и профессор психологии Ливерпульского университета предложит гостям фестиваля пройти несколько тестов и сравнить себя с животными. Публике предстоит помериться силами с осами, голубями, муравьями, морскими львами, собаками, способными учить слова, и ответить на главный вопрос: действительно ли мы умнее шимпанзе? Опираясь на передовые научные факты, Амбридж заставит нас задуматься, посмеяться и в конце концов пересмотреть свои взгляды на место человека в природе.

Когда: 20 мая 18:00–19:00

«Зеленая искра»

Синтез физики и ботаники, Елена и Иван Митрофановы («Шухов Лаб», НИУ ВШЭ), Паоло Бомбелли (Кембридж)

Инсталляция Green Spark продемонстрирует гостям фестиваля технологию биологической фотогальваники. Зритель попадет внутрь 2,5-метровой конструкции, которая состоит из десятков растений, подвешенных в керамических модулях. Они соединены в последовательные и параллельные электрические цепи для питания экрана, который транслирует сообщения и отображает вырабатываемое электрическое напряжение. Электричество вырабатывают специальные бактерии в корнях растений, которые потребляют продукты жизнедеятельности растений и фотосинтеза, поступающие в почву.

«Ноль-объект»

Арт-группировка «ЗИП» (Россия, 2018)

«Ноль-объект» — это черный квадрат Малевича; точка отсчета, из которой рождается Вселенная. Художественная группировка «ЗИП» предложит детям и взрослым создать свои собственные миры — в пространстве, где все поверхности покрыты черной тканью-липучкой, к которой легко приклеить детали простого геометрического конструктора. Похожую ткань используют на МКС, чтобы не терять вещи в отсутствие гравитации — таким и будет принцип создания композиций в «Ноль-объекте». Дети смогут надеть костюмы из той же ткани и стать частью собственной вселенной. Проект «Ноль-объект» разработан при научной поддержке астрофизика Антона Бирюкова.

Когда: 19 и 20 мая

Лекция киноспикера фестиваля Джесси Беринга «От страсти глупеют? Как возбуждение влияет на принятие решений» (18+)

Почему люди так легко поддаются вожделению — своеобразному эмоциональному состоянию, которое не позволяет нам мыслить рационально? Ученые-сексологи только начинают понимать, как именно этот древний инстинкт влияет на наши краткосрочные и долгосрочные решения. На лекции Джесси Беринг, специалист в области эволюционной психологии и человеческого поведения, представит результаты исследований и теоретические данные, которые подчеркивают важность понимания сексуального желания как формы когнитивного искажения.

Когда: 19 мая с 18:00–19:00

Музыкальная программа фестиваля

NSDOS

Художник NSDOS, выступающий на стыке жанров танца, музыки и цифрового искусства, не ограничивает себя в выборе инструментов — в ход идут куски металла, старые звуковые карты и даже эмуляторы консоли Game Boy. Перформанс Switch исследует природу взаимоотношений композитора и танцовщика: возможно ли быть и тем и другим одновременно.

Field

Канадский музыкант Мартин Мессье в своем перформансе Field создает музыкальные композиции с помощью окружающих нас электромагнитных полей. Едва различимые электрические сигналы улавливаются электромагнитными датчиками и становятся источниками звука. На выступлении Мессье использует две патч-консоли, которые позволяют соединять гнезда входа с гнездами выхода в многочисленных комбинациях. Постоянно соединяя и разъединяя контакты, музыкант вступает во взаимодействие с консолями, и в результате рождается новая аудиовизуальная композиция. Перформанс Field позволяет нам услышать звуки, которые обычно находятся за границами нашего слуха.

Фотографии: Политехнический музей