ФоторепортажКак выглядит и как устроен каток в Новой Голландии
The Village рассказывает о главном зимнем развлечении в парке на петербургском острове
Открывшаяся в августе после первого этапа реконструкции Новая Голландия в этом году впервые будет работать зимой. Главными развлечениями сезона на острове должны стать клубный ресторан в помещении бывшей кузни, который откроется 26 ноября пока лишь в формате музыкальной площадки, и большой каток, который заработал в прошедшие выходные. Ледовое поле площадью более 2 тысяч квадратных метров расположено на газоне перед сценой и может одновременно принять до 300 человек.
Организаторы сообщают, что каток выдерживает температуру до плюс 10 градусов и проработает до 15 марта. Временно закрывать его будут лишь в случае сильных снегопадов или проливного дождя. Так организаторам пришлось поступить уже в воскресенье, когда из-за ливня каток был на время закрыт. Впрочем, уже сейчас он работает в обычном режиме. The Village побывал на открытии катка и рассказывает о том, как он устроен и как изменился с приходом зимы парк.
Одновременно с открытием катка на острове заработала зимняя подсветка: деревья теперь украшают 238 светящихся фонариков в форме звезд, большую звезду установили и на носу гигантского макета корабля «Петр и Павел» (правда, детская площадка, которая устроена в макете, на зиму закрыта). Кроме того, во всех павильонах развесили гирлянды, а травяной сад укрыли на зиму лапником, установив поверх него большие светящиеся шары.
Сам каток оформили деревянной оградой, а рядом построили просторный обогреваемый павильон с прокатом коньков, камерой хранения и кофейней Surf Coffee, где продают как традиционные напитки (эспрессо — 100 рублей, американо — 150 рублей), так и фирменные вроде кофе раф с соленой карамелью (250 рублей) и двойного гавайского капучино (200 рублей). Попасть в павильон могут только посетители катка, но тем, кто решил не кататься, замерзнуть не дадут: по периметру ледового поля установлены три пункта обогрева, где в специальных жаровнях постоянно горит огонь, а еще 20 газовых обогревателей работают рядом с киосками с едой.
Каток в Новой Голландии
Адрес: набережная Адмиралтейского канала, 2
Часы работы: 11:00–21:00, по пятницам и выходным до 22:30
Стоимость билета: сеансы до 15:30 — 100 рублей в будние дни и 350 рублей — в выходные, вечерние сеансы — 250 и 450 рублей соответственно, для детей до семи лет — бесплатно
Стоимость проката коньков: 220 рублей
Заточка коньков: 200 рублей
Ознакомиться с расписанием и купить билеты можно на официальном сайте
Катания проходят часовыми сеансами, между которыми каток закрывают для очистки на 30 минут. Минимальная стоимость часового сеанса составляет 100 рублей в утренние часы по будням, а максимальная доходит до 450 рублей вечером в выходные, при этом для школьников, студентов и пенсионеров действуют скидки, а детей до семи лет в сопровождении взрослых пускают кататься бесплатно. На катке постоянно работают инструкторы-аниматоры. Они обучают желающих катанию и помогают подобрать специальные тренажеры, на которые можно опираться во время катания (их в случае необходимости бесплатно выдают и детям, и взрослым).
Наконец, за музыкальное оформление катка отвечает Dj Timofey — он составил специальную подборку песен, которую включают во время сеансов. Также в течение зимы организаторы планируют задействовать сцену, рядом с которой расположен каток. Например, на открытии специальными гостями Новой Голландии была нью-йоркская кавер-группа Hudson Project, которая устроила для посетителей живой концерт. Подобные выступления планируется время от времени проводить и в дальнейшем.
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