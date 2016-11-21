Открывшаяся в августе после первого этапа реконструкции Новая Голландия в этом году впервые будет работать зимой. Главными развлечениями сезона на острове должны стать клубный ресторан в помещении бывшей кузни, который откроется 26 ноября пока лишь в формате музыкальной площадки, и большой каток, который заработал в прошедшие выходные. Ледовое поле площадью более 2 тысяч квадратных метров расположено на газоне перед сценой и может одновременно принять до 300 человек.

Организаторы сообщают, что каток выдерживает температуру до плюс 10 градусов и проработает до 15 марта. Временно закрывать его будут лишь в случае сильных снегопадов или проливного дождя. Так организаторам пришлось поступить уже в воскресенье, когда из-за ливня каток был на время закрыт. Впрочем, уже сейчас он работает в обычном режиме. The Village побывал на открытии катка и рассказывает о том, как он устроен и как изменился с приходом зимы парк.