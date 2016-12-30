Женя, 10-й класс



Местная музыка качает, а для дискотеки это главное. Я нормально воспринимаю все музыкальные жанры, при этом выбираю отдельные песни. У Twenty One Pilots два трека слушаю, у Оксимирона тоже. Но могу послушать Баха или Бетховена.

Из всех рэперов мне больше всех нравится Оксимирон. В его текстах есть смысл, и он не такой ванильный, как все остальные.

Мне нравится здесь учиться, я уже со всеми подружился и встретил много знакомых из других школ. Но в целом я не хожу на тусовки. Я за ЗОЖ, мне такое не интересно.

Сабина, 11-й класс

Эта дискотека на уровне! Я учусь в другом корпусе лицея — вот там реальный тухляк. А здесь много народа, и люди действительно хотят танцевать. Ставят Макса Коржа и «Грибы» — всем нравится.

Алкоголь можно переливать в термосы или разогнаться перед тусовкой. Я в прошлом году была на дискотеке на Цветном бульваре у нашего отделения дизайна, там в натуре был трэш: бутылки везде, наркотики предлагают. Здесь учителя тоже не сильно пасут, просто иногда заходят — довольно демократично.

Периодически я хожу тусоваться куда-то вне лицея: на открытия магазинов, в «Кругозор», «Родню», «Рабицу». Раньше еще в «Смену» ходила, но ее закрыли. Иногда с друзьями мимо проходим и вспоминаем.

Мне нравится тусить как в «Рабице», так и на школьной дискотеке: все-таки надо ощутить прелесть школьных лет. Но с ребятами из школы я тусоваться не хожу. А на Новый год мы с друзьями сняли хату, чтобы атмосферно позависать.

В этом году я пыталась поступить в одно из американских учебных заведений, но мне не хватило для этого пяти баллов, так что я взяла перерыв на год. Собираюсь заниматься микробиологией — это направление сейчас очень интенсивно развивается. Но вообще, я мечтаю доказательно опровергнуть существование Бога.

Маша, 10-й класс

Вечеринка достаточно интересная. Хотелось бы, чтобы музыка была получше, но в целом все неплохо. Играет много не очень известных треков, так что иногда чувствуешь себя немного не в своей тарелке.

В лицее учатся разные интересные люди, да и учителя очень внимательны, всегда поддерживают наши идеи. Даже дискотеку делали сами ребята. Правда, есть какой-то чел, который всех шугает: не любит, когда сидят на подоконнике.

У нас произошло несколько плохих историй, когда в школу проносили алкоголь в больших количествах. Например, на Хэллоуин было несколько компашек пьяных ребят, из-за которых даже вызывали полицию. Сейчас людей не пускают позже 18:30, чтобы никто не приходил пьяным. Но об этом даже нигде не было написано! Я пришла на 10 минут позже, так что пришлось лезть через окно.

В этой школе я встретила своего парня — мы встречаемся около двух месяцев. Такое здесь часто происходит: ребята поступают, знакомятся, влюбляются. Это не твой район, где тебя знают как облупленного и где поэтому сложно с кем-то замутить.

Денис, 11-й класс

Обалдеть! The Village! Очень люблю вас читать, особенно про еду и кофейни. Я люблю West 4 и «Кооператив черный», где раньше был бар «Сосна и липа». Один раз мы попытались купить там пива, но нам не продали. Так сложно жить, когда тебе 16 лет! Но благо есть другие места и 18-летние друзья.

Мне нравится здесь учиться, потому что лицей помог мне открыть себя с разных сторон. Сегодняшняя тусовка скучновата. У нас просто администрация сменилась: сам директор хороший, а вот администрация занудная. Она устанавливает кучу правил, так что ребята даже не могут выйти покурить.

Но главное в тусовке что? Конечно, люди. А здесь люди потрясающие. Музыку ставят хорошую, сам люблю «Руки вверх», а недавно Цоем проникся — всегда любил петь песни у костра. Хотел тут одну красавицу пригласить на медляк, но она уехала, к сожалению. Это моя бывшая девушка — мы разошлись, потому что были слишком разные. Не то чтобы я ее до сих пор люблю... Мне не нравятся эти игры: строить из себя пару и все такое. У меня есть список любимых, который расширяется. В общем, я моногамный, но ветреный.

Я очень общительный, так что завел в лицее много друзей. Тут дают свободу, которую можно использовать по-разному. Кто-то тусуется и отдыхает, а кто-то запускает проекты и выигрывает олимпиады. Вне лицея мы ходим в музеи и на выставки, иногда у кого-то на хате собираемся — бывает и всякий трэш, но я больше люблю душевно с вином посидеть.