Фоторепортаж«Все такие быдловатые»: Что происходит на московских школьных дискотеках
Спортивные штаны, директриса в шикарном платье и танцы под «Грибы» — в репортаже The Village с нескольких школьных дискотек
Школьная дискотека — всегда большое событие для подростков, ведь в силу возраста им пока закрыт вход во взрослые клубы. Именно на школьных дискотеках многие впервые пробуют алкоголь, приглашают на медленный танец объект своей тайной любви или просто выгуливают новую модную шмотку.
К сожалению, традиция подростковых дискотек постепенно уходит в прошлое, и зачастую школы предпочитают отказываться от них вовсе. Но во многих московских учебных заведениях они по-прежнему проходят. Корреспонденты The Village сходили на две школьные новогодние дискотеки и один бал, чтобы узнать, под какую музыку сегодня танцуют старшеклассники, зачем на таких событиях дежурит полиция и каким бывает продолжение школьных вечеринок.
Школа в районе Бирюлево Западное
Полина и Вероника, 9-й класс
За все девять лет нашей учебы в школе это первая дискотека. Вообще, мы не хотели сюда идти, потому что здесь атмосфера не очень и люди тоже. Но в следующем году мы уходим, так что, наверное, это правильное решение. К тому же можно будет посмотреть на флешмоб, который приготовил наш класс, — очень хочется поддержать ребят.
Заметно, что для этой дискотеки подбирали музыку не от балды, а учитывали вкусы подростков. Правда, конкретно мы не особо слушаем то, что здесь включают, — русский рэп и попсу.
Учителя такие строгие, как будто им за это платят. Мы хотели выйти в магазин, чтобы купить воды, но нам сказали, что обратно уже не пустят.
А восьмиклассникам и вовсе сюда вход закрыт.
Лично мы не пробовали пронести в школу алкоголь. Мы решили пойти домой раньше конца дискотеки: завтра еще учебный день, и нужно сделать уроки.
Вы, наверное, заметили, что мы в спортивных штанах — это не просто так, это наш особый аутфит для дискотеки. Хотя по дресс-коду все должны были прийти в зеленом, потому что вечер проходит под эгидой борьбы с экологическими проблемами.
Если откровенно, школа — не место для людей с высоким IQ. Все такие быдловатые — не то что люди в гимназиях в центре города.
Настя и Настя, 9-й класс
Это наша первая школьная дискотека и сразу какая-то невероятная и классная. Недавно в школе поменялось руководство, у которого, к счастью, нормальные представления о развлечениях подростков, так что нам, наконец, устроили праздник.
Сегодня мы хотим по-настоящему оторваться: потанцевать, послушать музыку. Правда, поскольку это школьная дискотека, тут особо ничего нельзя. Но даже просто танцы — отличный повод познакомиться с новыми людьми: мы обе довольно общительные. У нас много друзей, но знакомства — это всегда круто.
Нам нравится музыка, которая здесь играет, потому что ее помогали выбирать наши друзья, и вкусы у нас совпадают. Узнали пару треков, к примеру MONATIK — «Кружит», MiyaGi & Эндшпиль — «Тамада», еще несколько песен на английском языке — к сожалению, авторов припомнить не можем. Это несколько отличается от того, что мы слушаем в обычной жизни, потому что мы любим рок, но для тусовок сойдет.
Пока учителя не доставляли нам неприятностей — но все-таки без них было бы лучше: получилась бы не школьная дискотека, а настоящий ночной клуб.
Мы даже не пытались тайком пронести алкоголь, ведь рядом стоит полиция, а проблем с законом мы не хотим. После дискотеки продолжать веселье не планируем: завтра снова в школу, так что устроим тусовку в другой день. Соберемся у кого-нибудь из друзей дома или в кафе.
Это полугодие мы закончили не очень хорошо, потому что все время прогуливали уроки. Пока отрываемся, а ближе к экзаменам возьмемся за ум. После выпускного в этом году собираемся уходить. Нам не очень хочется, но мы прекрасно понимаем, что до 11-го класса не протянем: учителя прессуют все сильнее.
Эдуард, 10-й класс
Я пришел сюда, чтобы поддержать класс и поучаствовать в выступлении под песню группы «Грибы». Сперва нам предлагали прийти на дискотеку в костюмах — то есть в обычных мусорных пакетах, — но все отказались.
Музыку для плейлиста дискотеки могли предлагать все желающие, и это круто.
Я обычно слушаю русский рэп, и здесь его действительно много.
Учителя особо к нам не лезут, просто присутствуют тут как зрители. Мне кажется, многие будут гулять после дискотеки, и я к ним присоединюсь, а потом пойду в постельку. Просто погуляем по Бирюлеву.
Давид, 9-й класс
Я пришел на дискотеку, чтобы поучаствовать в выступлении, которое мы подготовили. Ну и, конечно, чтобы немного повеселиться и расслабиться.
Это первая дискотека за учебный год, и она экологическая: мы выступаем за здоровый образ жизни и против загрязнения окружающей среды. Я думаю, такие мероприятия нужны, чтобы облагоразумить некоторых людей, особенно тех, которые сначала мусорят на улице, а потом жалуются на грязь. Я даже заранее подготовил свой наряд — оделся во все зеленое, по дресс-коду.
Я в этой школе первый год. Многие старшеклассники постоянно прогуливают уроки, так что сегодня я вижу некоторых людей первый раз. Раньше я учился в Подмосковье и должен сказать, что в Бирюлеве уровень образования повыше.
Илья, 9-й класс
Классное мероприятие! Мы пришли сюда отдохнуть, повеселиться. Звучит зажигательная музыка — все отлично.
Играет металл и русская попса 80–90-х годов — музыка, которую я слушаю сам. На входе мы должны показать листики зеленых растений: это часть концепции эко-дискотеки — демонстрация того, что мы любим и ценим природу.
Я хотел бы пригласить девушку на медленный танец: такая традиция. Как говорит наша классная руководительница, это просто вежливость по отношению к дамам.
После дискотеки мы с друзьями планируем прогуляться в парке, поболтать и разойтись. Пьянствовать у кого-то дома цели нет.
Данила, диджей, 11-й класс
Организация дискотеки — очень муторный процесс, потому что хочется всем угодить. Сначала я составлял плейлист, ориентируясь только на собственные предпочтения, но потом создал группу во «ВКонтакте» под названием «Мы ждем твой трек», куда все желающие могли скидывать музыку. Абсолютно все треки вошли в плейлист — ну, за исключением откровенно пошлых вещей.
Плейлист состоит из 60 композиций разных направлений: дроп, трэп, рэп, дабстеп и русская попса вроде песен группы «Руки вверх». Удивительно, но всем больше нравятся русские хиты 90-х, чем Pitbull и David Guetta, которые обычно играют в клубах. Также мы ставим музыку по заказу — достаточно просто подойти ко мне и попросить.
Мне доверили быть диджеем, потому что я слушаю все — начиная от Григория Лепса и заканчивая тяжелым роком. В общем, умею подстраиваться под атмосферу. Плюс я много хожу по концертам и клубам.
Учителя давали мне рекомендации — например, не включать песни, содержащие мат. Но и помогали тоже: предоставили аппаратуру и выход в интернет.
Дана, 8-й класс
На дискотеку для старшеклассников я прошла как фотограф. Здесь гораздо лучше, чем на тусовке для восьмиклашек, — со старшиками веселее.
Музыка здесь хорошая: чтобы попрыгать со знакомыми — в самый раз. К тому же пришло много парней, с которыми я бы хотела потанцевать. Дискотека стала для нас настоящим сюрпризом, потому что раньше их практически не проводили.
Егор, 8-й класс
Я пришел сюда с девочками. Музыка мне нравится, а не нравится то, что учителя наблюдают за нами так, словно мы террористы. Зачем вообще за детьми так пристально следить? Ну, они там все за ЗОЖ, я понимаю. Но мне явно не хватает здесь барной стойки.
У меня был шанс пригласить одну девушку на медляк, но она уже ушла домой, а ни с кем другим я танцевать не хочу.
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, не пожелавший представиться
2017 год приурочили к теме экологии, так что мы решили посвятить ей и нашу дискотеку. Попросили детей подготовить номера, связанные с защитой окружающей среды. Главное, что они делали все сами и пользовались большой свободой творчества, а как получилось в итоге — уже другой вопрос.
Вторая половина года у ребят будет насыщенная — прежде всего, из-за экзаменов, — поэтому мы решили дать им возможность развеяться. Дети растут, рано или поздно начнут ходить в клубы, и школа должна дать им возможность познакомиться и с таким видом досуга. Это тоже неотъемлемая часть нашей воспитательной функции.
Детей нужно чем-то объединять: например, сегодня мы попросили каждого использовать в одежде хотя бы небольшой элемент зеленого цвета. Еще на дискотеке был небольшой концерт, и в процессе подготовки к нему ребята, которые раньше конфликтовали, нашли общий язык.
Новогодний бал во Дворце творчества имени А. П. Гайдара
Екатерина , 10-й класс
Я 10 лет занимаюсь танцами, и меня попросили участвовать в бале как профессионала. Плохо, что на нашем балу не делают пауз между танцами хотя бы на пять минут: мы все время танцуем и не можем поговорить друг с другом.
Все такое новогоднее, как в «Щелкунчике». Я чувствую себя как артистка! Плюс танцы полезны для здоровья — помогают осанке. Девчонок, конечно, было проще уговорить поучаствовать в бале, а вот парней пришлось уламывать. Мальчики не привыкли подчиняться, а в танце приходится доверять партнерше.
Мне очень нравится вся эта эстетика: бал, галантность, общение между парнем и девушкой глаза в глаза. Сейчас все либо общаются в соцсетях, либо гуляют где-нибудь в Текстильщиках. А если бы такие балы устраивали почаще, молодые люди могли бы расширять круг своего общения.
Настя, 9-й класс
В школе проходит бал, а вот дискотек никогда не бывает. Все бы, конечно, хотели потанцевать под современную музыку, но правила есть правила.
Я сама сшила платье для этого мероприятия, специально затягивала настоящий корсет и делала прическу. И теперь снимать все это совсем не хочется: настолько окунаешься в эту чудесную атмосферу!
Таня и Умар, 10-й класс
Нам все понравилось. Увидели свою директрису в шикарном платье.
Надежда, организатор
Бал проходит на базе дворца творчества Аркадия Гайдара. Школьникам такие события интересны, потому что на балу можно окунуться в историю России и танца.
Это бал контрданса, и он состоит из двух блоков. Первый — классические танцы (полонез, берлинская полька, полька-тройка, падеграс). А второй — как раз контрдансы («Дженни собирает груши», «Прихоть мистера Бевериджа»). Эти два блока мы разделили бальными играми.
Танцы организованы так, что ребята часто меняют партнеров и могут познакомиться с новыми людьми.
Лицей Высшей школы экономики
Саша, организатор дискотеки, 10-й класс
У меня много свободного времени, поэтому я и решил принять участие в организации этой дискотеки. Кроме того, лицей для меня — новое место, и мне захотелось заняться чем-то кроме учебы.
Мы грамотно решили вопрос с музыкой: создали документ в Google Docs, куда все желающие могли добавлять треки, потом убрали какие-то совсем жесткие вещи, добавили немного песен с предыдущих дискотек, и получилась хорошая подборка. У нас в плейлисте есть, например, ATL, «Грибы», «Хлеб» и другие модные артисты.
В этом году в лицейскую администрацию пришли новые люди, которым не всегда нравятся наши идеи. Нас загнали в рамки: запретили приводить друзей по спискам, дали здание, в котором неудобно проводить тусовки, ввели жесткие правила прохода и выхода. Раньше таких ограничений не было. Из-за всего этого на входе возникла давка: на дискотеку нужно было прийти до 18:30, а если кто-то хотел выйти — им говорили, что вернуться будет уже нельзя.
Даже покурить нельзя: новый директор против. На предыдущие дискотеки мы проносили алкоголь, но сейчас просто боимся.
Саша, организатор дискотеки, 10-й класс
Я хочу, чтобы ребята отлично отдохнули, потому что конец декабря для всех очень сложный: у нас сессия.
Только что ученики пытались передать через окно бутылку водки своим одноклассникам, и преподавательница это увидела. Надеюсь, таких инцидентов на дискотеке больше не будет.
Мы как организаторы выходим танцевать первые, чтобы всех раскачать. На первом медляке все, как правило, стоят по углам, но потом входят во вкус.
Мы стараемся включать те песни, вокруг которых уже сформировался какой-то хайп. В моей прошлой школе были отстойные дискотеки: там диджей ставил песни Макса Коржа и просто уходил.
Глеб, 10-й класс
Дискотека хорошая. Мне очень нравится музыка, которую здесь ставят — Макс Корж, например, да и вообще любой клубняк.
Я отдыхаю без употребления каких-либо веществ. Понятия не имею, как другие проносят сюда алкоголь и наркотики — это все от лукавого. Я никогда в жизни ничего не пил и не употреблял. При этом люблю проводить время в компании. Мы с друзьями часто устраиваем вписки без веществ и алкоголя, пьем только кофе, которое придает нам энергии.
Сегодня меня уже пригласили на медляк — это было по кайфу. Правда, я страшно потный, но зато очень красивый, так что девушку ничего не смутило. Не помню, как ее зовут.
У нас в лицее ученики редко заводят отношения. А если это и происходит, то они стараются не афишировать, чтобы не было лишних слухов.
Леша, 10-й класс
На дискотеке мне не очень нравится, потому что я слушаю клауд-рэп, а тут такое не ставят. Было бы клево, если бы включили хотя бы Фараона. Я уж не говорю про зарубежную музыку этого жанра, по которой я по-настоящему угораю.
Впрочем, здесь классная обстановка, все танцуют, и это главное. Возможно, приглашу сегодня кого-нибудь на медляк, в этой школе полно интересных девушек.
Перед дискотекой я не пил алкоголь, это не безопасно: могут поставить на учет и выгнать из лицея. Знаю, что кого-то из моих друзей не пустили внутрь, потому что они пришли позже назначенного времени. Но правила есть правила.
Рита, 10-й класс
В этом лицее дискотеки устраивают по поводу каждого праздника. Ребята сами все организовывают, а администрация всегда идет навстречу.
Новогодняя дискотека мне нравится больше, чем та, которая была на Хэллоуин: тогда людей было гораздо меньше.
Я слушаю спокойную музыку — инди-рок, например. А здесь ребята даже слэм умудрились устроить. Вообще, я противник клубов, люблю тусоваться у кого-то дома, на выставках или в кафе.
Женя, 10-й класс
Местная музыка качает, а для дискотеки это главное. Я нормально воспринимаю все музыкальные жанры, при этом выбираю отдельные песни. У Twenty One Pilots два трека слушаю, у Оксимирона тоже. Но могу послушать Баха или Бетховена.
Из всех рэперов мне больше всех нравится Оксимирон. В его текстах есть смысл, и он не такой ванильный, как все остальные.
Мне нравится здесь учиться, я уже со всеми подружился и встретил много знакомых из других школ. Но в целом я не хожу на тусовки. Я за ЗОЖ, мне такое не интересно.
Сабина, 11-й класс
Эта дискотека на уровне! Я учусь в другом корпусе лицея — вот там реальный тухляк. А здесь много народа, и люди действительно хотят танцевать. Ставят Макса Коржа и «Грибы» — всем нравится.
Алкоголь можно переливать в термосы или разогнаться перед тусовкой. Я в прошлом году была на дискотеке на Цветном бульваре у нашего отделения дизайна, там в натуре был трэш: бутылки везде, наркотики предлагают. Здесь учителя тоже не сильно пасут, просто иногда заходят — довольно демократично.
Периодически я хожу тусоваться куда-то вне лицея: на открытия магазинов, в «Кругозор», «Родню», «Рабицу». Раньше еще в «Смену» ходила, но ее закрыли. Иногда с друзьями мимо проходим и вспоминаем.
Мне нравится тусить как в «Рабице», так и на школьной дискотеке: все-таки надо ощутить прелесть школьных лет. Но с ребятами из школы я тусоваться не хожу. А на Новый год мы с друзьями сняли хату, чтобы атмосферно позависать.
В этом году я пыталась поступить в одно из американских учебных заведений, но мне не хватило для этого пяти баллов, так что я взяла перерыв на год. Собираюсь заниматься микробиологией — это направление сейчас очень интенсивно развивается. Но вообще, я мечтаю доказательно опровергнуть существование Бога.
Маша, 10-й класс
Вечеринка достаточно интересная. Хотелось бы, чтобы музыка была получше, но в целом все неплохо. Играет много не очень известных треков, так что иногда чувствуешь себя немного не в своей тарелке.
В лицее учатся разные интересные люди, да и учителя очень внимательны, всегда поддерживают наши идеи. Даже дискотеку делали сами ребята. Правда, есть какой-то чел, который всех шугает: не любит, когда сидят на подоконнике.
У нас произошло несколько плохих историй, когда в школу проносили алкоголь в больших количествах. Например, на Хэллоуин было несколько компашек пьяных ребят, из-за которых даже вызывали полицию. Сейчас людей не пускают позже 18:30, чтобы никто не приходил пьяным. Но об этом даже нигде не было написано! Я пришла на 10 минут позже, так что пришлось лезть через окно.
В этой школе я встретила своего парня — мы встречаемся около двух месяцев. Такое здесь часто происходит: ребята поступают, знакомятся, влюбляются. Это не твой район, где тебя знают как облупленного и где поэтому сложно с кем-то замутить.
Денис, 11-й класс
Обалдеть! The Village! Очень люблю вас читать, особенно про еду и кофейни. Я люблю West 4 и «Кооператив черный», где раньше был бар «Сосна и липа». Один раз мы попытались купить там пива, но нам не продали. Так сложно жить, когда тебе 16 лет! Но благо есть другие места и 18-летние друзья.
Мне нравится здесь учиться, потому что лицей помог мне открыть себя с разных сторон. Сегодняшняя тусовка скучновата. У нас просто администрация сменилась: сам директор хороший, а вот администрация занудная. Она устанавливает кучу правил, так что ребята даже не могут выйти покурить.
Но главное в тусовке что? Конечно, люди. А здесь люди потрясающие. Музыку ставят хорошую, сам люблю «Руки вверх», а недавно Цоем проникся — всегда любил петь песни у костра. Хотел тут одну красавицу пригласить на медляк, но она уехала, к сожалению. Это моя бывшая девушка — мы разошлись, потому что были слишком разные. Не то чтобы я ее до сих пор люблю... Мне не нравятся эти игры: строить из себя пару и все такое. У меня есть список любимых, который расширяется. В общем, я моногамный, но ветреный.
Я очень общительный, так что завел в лицее много друзей. Тут дают свободу, которую можно использовать по-разному. Кто-то тусуется и отдыхает, а кто-то запускает проекты и выигрывает олимпиады. Вне лицея мы ходим в музеи и на выставки, иногда у кого-то на хате собираемся — бывает и всякий трэш, но я больше люблю душевно с вином посидеть.
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