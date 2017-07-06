ФоторепортажКак устроен самый маленький в мире странствующий цирк
Актриса Circus Giroldon — о свободе, путешествиях и дураках
До 12 июля в парке у центра «ЗИЛ» идут представления, которые дает Circus Giroldon — самый маленький в мире странствующий цирк. Труппа состоит всего из двух человек — супругов Ленки и Альберто, которые путешествуют в фургончике, живут исключительно на выручку от билетов и дают представления уже почти 30 лет. В Москве они показывают спектакль для детей и взрослых «Дурак», билет на него стоит от 300 до 500 рублей. The Village провел день в желто-белом шатре и поговорил с Ленкой о жизни и творчестве бродячих актеров — интервью она дала на русском языке.
Текст
Настя Макоста
Фотографии
Иван Анисимов
О труппе
Мы не можем рассказать вам какую-то одну невероятную историю, это неправильно. Самое невероятное — что мы ездим по миру, как два дурака. Альберто швейцарец, а я из Чехии. Мы уже много лет путешествуем. Сначала выступали в театрах, а потом решили, что нам нравится свобода. Люди думают, что мы актеры, что у нас театральные шоу. Нет, наши представления про что-то другое. Мы покинули старый привычный мир и живем, как птицы.
О жизни в бродячем цирке
Бывают периоды, когда нам приходится остановиться: когда слишком холодно или когда мы придумываем и репетируем новые представления. Но вообще у нас есть зимний шатер, и мы могли бы не останавливаться. Мы даже не считали, сколько стран объездили, зачем? Это все такие рамки — что приходит, то приходит. За рулем ездит только Альберто.
Мы никогда не можем угадать, придет публика или нет. Сейчас в Москве идет дождь, нет лета. Мы ждем теплых дней, как и вы все. Наш быт зависит от нашего местонахождения — в тех странах, где продукты дорогие, мы ходим в столовые или кафе. Здесь, около «ЗИЛа», нет столовой, есть только кафе, где я никогда не ела бы! Но мы с Альберто нашли русское бистро, я не помню название, там есть гречка, картошка. Если бы продукты в России были дешевле, мы бы готовили еду у себя в фургоне, дома.
О России
В России мы бывали много раз. Нам тут нравится, у нас здесь есть друзья. У меня дедушка русский, я в детстве читала много русской литературы. Но понимать эту страну начала только сейчас. Самое главное — и было бы хорошо, если бы вы это написали, — чтобы человек научился уважать человека. У вас есть много прекрасных вещей, а есть много тяжелых. Например, тут, в «ЗИЛе», раньше была церковь XIII века, но ее снесли. Не знаю, как вам, а мне это больно, я это чувствую очень сильно. В Париже есть Нотр-Дам. А теперь представьте, что его снесли. Неважно, откуда вы — это больно.
О постановке
Представление называется «Дурак», оно о дураке. Его написали мы, мы о себе рассказываем. У нас нет какой-то главной темы на поверхности, обычно важное мы прячем внутри. Кто видит, тот видит. Суть в том, что дурак, Иван-дурак — глупый, но он, может быть, все поймет лучше, чем другие. Современный мир уважает науку, но забывает сердце. Мы об этом рассказываем. Кто-то плачет, кто-то смеется, кому-то все равно. Что вы думаете про свою жизнь? Она светлая, и мир вокруг светлый. Темного мира нет. Наши постановки не только для детей, они для всех. Дети видят спектакль по-другому.
О своих представлениях
На наших спектаклях мы очень близко к зрителям находимся, люди этого заранее не знают! Мы всегда перед началом говорим: «Мы приехали с юга, мы громкие люди, у нас широкие жесты — не бойтесь нас! Мы не плохие люди». И каждое представление очень разное, мы показываем все, что у нас есть. Бывает, мы умираем в своем шатре, потому что зрители не умеют дать. Но мы не злимся, мы понимаем: они просто не умеют.
Представления цирка Giroldon начинаются в 18:30 и будут проходить 4, 5, 7, 8, 11, 12 июля. Билеты на спектакль можно приобрести прямо рядом с шатром, который разместился в парке культурного центра «ЗИЛ».
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