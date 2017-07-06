О жизни в бродячем цирке

Бывают периоды, когда нам приходится остановиться: когда слишком холодно или когда мы придумываем и репетируем новые представления. Но вообще у нас есть зимний шатер, и мы могли бы не останавливаться. Мы даже не считали, сколько стран объездили, зачем? Это все такие рамки — что приходит, то приходит. За рулем ездит только Альберто.

Мы никогда не можем угадать, придет публика или нет. Сейчас в Москве идет дождь, нет лета. Мы ждем теплых дней, как и вы все. Наш быт зависит от нашего местонахождения — в тех странах, где продукты дорогие, мы ходим в столовые или кафе. Здесь, около «ЗИЛа», нет столовой, есть только кафе, где я никогда не ела бы! Но мы с Альберто нашли русское бистро, я не помню название, там есть гречка, картошка. Если бы продукты в России были дешевле, мы бы готовили еду у себя в фургоне, дома.