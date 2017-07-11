Таня: Интересно, как выступят 2H Company, если там никого из прежней команды нет? Или это Феничев (Михаил Феничев, сооснователь группы. — Прим. ред.) решил возродиться?

Лев: Вообще, по слухам, на «Боли» должен был состояться реюнион группы Narkotiki, но чуваки выкатили маловыполнимые условия и в итоге слетели. Для меня это был бы лучший день лет так за десять.

Таня: Мне нравится, что это фест для пенсионеров типа меня. Вообще хочется отметить, что лайнап гораздо интереснее, чем на Пикнике «Афиши».

Лев: Степа Казарьян (организатор фестиваля. — Прим. ред.) еще в прошлом году грамотно подрезал эту фишку у Primavera — там же каждый год в лайнапе куча реюнионов всякого говнорока. Получилось смешно — русской «Примаверой» стал маленький фестиваль скромного промоутера, а богатый Пикник «Афиши» превратился во что-то вроде Дня города.

Алла: Мне казалось, что Пикник «Афиши» всегда был каким-то Днем города, разве не так?

Лев: Нет, до того как из «Афиши» ушла вообще вся старая школа, фестиваль был именно с претензией на то, чтобы быть смотром всего самого свежего и модного со всего мира, хоть и при участии ветеранов. Туда группу Chromatics привозили в 2008 году!

Вообще «Боль» — это «Наше радио» из параллельной вселенной, такое, каким оно и должно быть. Так же почти никто в России не делает — разве что на хардкорном фестивале Raw стабильно делают концерты каких-то ветеранов движа, поднимавших его с колен еще в 2007-м, но это более локальная история.

Кстати, в этом году из-за участия «Черной экономики» фестиваль в том или ином виде бойкотируют хардкорщики и панки — они считают это поддержкой правых, что для них неприемлемо (в прошлом году похожая ситуация была с Пашей Техником). В итоге эту сцену второй год подряд репрезентует только группа «Материк», которой по этому поводу даже пришлось выпустить целый манифест. На фестивале также будет «Секспросвет».