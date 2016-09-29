Выходные в городеЗакрытие «Кругозора», «Сырные дни» в Москве и Comic Con
Главные события в Москве на этих выходных
Вечеринка «Стиль. Туса. #4»
Вечеринка в «Цехе» дизайн-завода «Флакон» от паблика «ВКонтакте», продающего одежду под брендом «Стиль» и регулярно рождающего локальные мемы. В эту ночь вы точно увидите зашкаливающее количество розовых кепок, свитшотов от Гоши Рубчинского, эмблем службы доставки DHL — в общем, тонны подростковой постиронии. Лайнап соответствующий. На «Стиле» выступит петербургский рэпер и модник OBLADAET, старожил русского хип-хопа Nel и один из самых заметных отечественных битмейкеров Capella.
Когда: 30 сентября, 22:00
Где: «Цех» дизайн-завода «Флакон»
Сколько: 1 000 рублей
Вечеринка «Ежегодное прощание с ******»
Вечеринка с одиозным названием в совершенно непровокационном баре Noor. Организаторы обещают ковры, дискоболы, устрицы, хот-доги, шампанское, витаминные смеси и дебютирующие в этом месте беляши. За музыкальное сопровождение отвечают не профессионалы, а люди из тусовки вроде актрисы Сесиль Плеже и ведущей «Серебряного дождя» Люси Грин. Что такое «Та ***** за углом» и зачем с ней прощаться? Это летний бар под открытым небом, принадлежащий ресторану «Веранда 32.05» в саду «Эрмитаж» и известный своими импровизированными вечеринками. Закрывается он из-за наступления холодов и снова начнет работу только следующей весной.
Когда: 30 сентября, 22:00
Где: Noor Bar
Сколько: бесплатно
Фестиваль поп-культуры Comic Con
Когда: 29 сентября — 2 октября
Где: «Крокус Экспо»
Сколько: 1 500–7 000 рублей
Третий фестиваль поп-культуры Comic Con открылся в «Крокус Экспо» в четверг, а закроется в воскресенье. На российский версии американского фестиваля, как всегда, будут тематические стенды, большое количество косплееров, автограф-сессии с актерами, презентации новых видеоигр и комиксов. В этом году в Москву привезут Себастьяна Роше, игравшего в «Дневниках вампира» и «Сверхъестественном», а также американских иллюстраторов и создателей комиксов Чипа Здарски, Гэри Бейсмана, Ричарда Макгуайра, Джилл Томпсон, Майкла Голдена и Рене Виттерстаеттер.
Спектакль «Кандид» мастерской Дмитрия Брусникина и театра «Практика»
Постановка «Кандид» актерской мастерской Дмитрия Брусникина открывает новый сезон театра «Практика», который в этом году пригласил брусникинцев стать своими постоянными резидентами. Постановка представляет собой философский балаган о борьбе жизни и смерти, основанный на повести Вольтера, а декорации и видео к спектаклю разрабатывали студенты Британской высшей школы дизайна. Важно обратить внимание на то, что спектакль пройдет не в «Практике», а в пространстве «Градский Холл» на «Добрынинской» — и это первый проект театра на сторонней площадке.
Когда: 30 сентября — 1 октября, 20:00
Где: «Градский Холл» (ул. Коровий Вал, 3, стр. 1)
Сколько: 800–1 200 рублей
«Сырные дни» в Москве
На Манежной площади с пятницы по воскресенье будет проходить ярмарка сыров от российских фермеров из разных регионов. Организаций мероприятия занимался Олег Сирота, владелец фирмы «Русский пармезан», известный своей патриотичной риторикой, так что «Сырные дни» пройдут под устаревшим лозунгом борьбы с европейскими санкциями. Если забыть о политической окраске мероприятия, на Манежную действительно стоит заглянуть — вдруг в России наконец научились делать пармезан?
Когда: 30 сентября — 2 октября, 12:00–21:00
Где: Манежная площадь
Сколько: бесплатно
Аукцион современного искусства Sample в универмаге «Цветной»
В субботу в универмаге «Цветной» можно будет купить работы молодых художников со всего мира по скромным ценам — от 2 до 20 тысяч рублей. На Sample привезут работы студентов Британской высшей школы дизайна и выпускников таких художественных вузов, как британский Голдсмит, Университетский колледж Лондона, Школа изобразительных искусств Феликса Слейда, Школа дизайна Парсонс и Флорентийская академия дизайна. На аукционе можно приобрести не только картину, но и графический лист или уникальный принт для дальнейшего коммерческого использования.
Когда: 1 октября, 16:00
Где: универмаг «Цветной»
Сколько: бесплатно
Закрытие «Кругозора»
Когда: 1 октября, с 20:00
Где: «Кругозор»
Сколько: бесплатно
Прощальная вечеринка одного из ключевых мест этого лета пройдет в субботу: площадка закрывается после четырех месяцев работы и внушительного количества заметных событий. В заключительную ночь в клубе будет играть джаз (под джаз-клуб перестраивают дебаркадер — танцевальную площадку) и «Домашний бит-квартет». В общем, последний шанс сфотографироваться на фоне ковров и постоять в очереди за глинтвейном.
Вечеринка Arma Labelnight
Вечеринку, прозванную в народе «мини-Армой», во второй раз подряд устроят в «Рабице» на этих выходных. В отличие от привычных 48-часовых московских рейвов, Labelnight продлится скромные 15 часов и займет всего половину танцевального пространства клуба. Судя по всему, на всех желающих места не хватит, потому что в продажу поступит лишь тысяча билетов и традиционной очереди на предпродаже не будет вообще. Билеты можно будет купить только в день мероприятия. Сами организаторы называют вечеринку «дополнительным пунктом в расписании» между открытием сезона и готовящимся большим рейвом в ноябре. В лайнапе этой субботы значатся исключительно действующие и будущие резиденты Arma Records, например Unit Moebius, Dasha Redkina, LVRIN и токийский продюсер Ena.
Когда: 1 октября, с 23:55
Где: «Рабица»
Сколько: 1 000 рублей
Премьера «Страстей» Арво Пярта
Когда: 1 октября, 21:00
Где: Кафедральный собор святых Павла и Петра
Сколько: 1 700–2 500 рублей
В субботу в Кафедральном соборе святых Павла и Петра впервые в России прозвучит одно из главных хоровых произведений ХХ века «Страсти» эстонского композитора Арво Пярта. Концерт пройдет в рамках второго международного музыкального фестиваля «Зеркало в зеркале», а исполнит музыку московский ансамбль «Эйдос» под руководством дирижера Андреса Мустонена.
Moscow Coffee Festival
Воскресный фестиваль кофе на дизайн-заводе «Флакон», деньги за билеты на который передадут в благотворительную организацию «Ночлежка». В программе событий значатся бариста-шоу, маркет кофейных товаров, лекции, мастер-классы и дегустации. Так что можно будет наконец разобраться, чем обычный остывший кофе отличается от cold brew, а также узнать о влиянии помола на вкус и качество напитка. В фестивале участвуют кофейни «Даблби», West4, «Правда кофе», Good Enough и другие.
Когда: 2 октября, 12:00
Где: дизайн-завод «Флакон»
Сколько: 360–1 300 рублей
Выставка «Посткурок»
Однодневную нелегальную выставку «Посткурок» проведут в Москве во второй раз в это воскресенье — по крайней мере, об этом сообщает анонс в фейсбуке и граффити с надписью «Посткурок будет» на заборе около Курского вокзала. Выставку создает арт-группировка «Новые уличные» в знаменитом коридоре между вокзалом и «Армой». Художники будут исследовать новые формы взаимодействия с городом с помощью «вандализма», поэтому в воскресенье стоит прогуляться по известному маршруту — уже в понедельник старания «Новых уличных» закрасят и разрушат работники ЖКХ.
Когда: 2 октября, с 15:00
Где: Курский вокзал
Сколько: бесплатно
Концерт Скай Эдвардс и Росса Годфри
В воскресенье в клубе Yotaspace выступит новый проект солистки трип-хоп-группы Morcheeba Скай Эдвардс и музыканта Росса Годфри. Музыка дуэта Skye and Ross немного отличается от традиционного звучания Morcheeba, но по-прежнему держит марку, что доказал трек «Light of Gold» и дебютный альбом, вышедший в сентябре.
Когда: 2 октября, 20:00
Где: Yotaspace
Сколько: 1 800–14 000 рублей
Изображения: обложка, 1 – Яся Фогельгардт, 2 - Кругозор, 3 - Arvo Part Centre
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