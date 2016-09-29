Вечеринка Arma Labelnight

Вечеринку, прозванную в народе «мини-Армой», во второй раз подряд устроят в «Рабице» на этих выходных. В отличие от привычных 48-часовых московских рейвов, Labelnight продлится скромные 15 часов и займет всего половину танцевального пространства клуба. Судя по всему, на всех желающих места не хватит, потому что в продажу поступит лишь тысяча билетов и традиционной очереди на предпродаже не будет вообще. Билеты можно будет купить только в день мероприятия. Сами организаторы называют вечеринку «дополнительным пунктом в расписании» между открытием сезона и готовящимся большим рейвом в ноябре. В лайнапе этой субботы значатся исключительно действующие и будущие резиденты Arma Records, например Unit Moebius, Dasha Redkina, LVRIN и токийский продюсер Ena.

Когда: 1 октября, с 23:55

Где: «Рабица»

Сколько: 1 000 рублей

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