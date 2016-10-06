В том же «Гараже» открывается выставка «Свидетельства», подготовленная главным куратором институции Кейт Фаул. Она работала над ней вместе с художником Робертом Лонго, который известен своими фотореалистичными работами. В некоторых из них он напрямую копирует созданные другими художниками образы с помощью графических материалов вроде угля и графита. На выставке покажут работы самого Лонго вместе с произведениями Сергея Эйзенштейна (будут рисунки режиссера и замедленные фрагменты его фильмов) и офортами Франсиско Гойи: все три художника прибегали к монохромной графике, чтобы отразить революционное состояние окружавшего их мира.