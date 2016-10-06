Выходные в городеНовые выставки в «Гараже», грибной фестиваль и «Реальные упыри» в «Cосне и Липе»
Главные события в Москве на этих выходных
Вечеринка JOY в «Рабице»
Пятничный рейв в «Рабице», вдохновленный фетишистской и индустриальной эстетикой. На двух танцполах с предсказуемыми названиями Dominant и Mystique отыграют постоянные резиденты вечеринки Sariin и Okkultative, московские представители минимал-синта Montmorency и Eau des Eaux и, наконец, легенда французской техно-сцены Umwelt.
Когда: 7 октября, 23:55
Где: «Рабица»
Сколько: 500 рублей
Выступление SHXCXCHCXSH
Когда: 7 октября, 20:00
Где: Центр «Марс»
Сколько: 555 рублей
Анонимный электро-дуэт из Швеции с непроизносимым названием отыграет сет в Центре «Марс». Парни, скрывающие лица за темными капюшонами, как обычно, будут играть экспериментальное техно с асимметричными ритмами и расстроенными синтезаторами. Атмосферу хоррора поддержат выступления российских артистов Love cult и Zurkas Tepla.
Вечеринка Origination в «Газгольдере»
В пятницу в «Газгольдер» привезут израильского диджея Гая Джербера. Организаторы вдохновились астрономической эстетикой и сравнивают вечеринку с рождением космоса. Помимо зарубежного техно-гиганта, в эту ночь выступят завсегдатай «Пропаганды» и автор программы Aqustica на «Мегаполис.фм» Иван Брюлер, красавица Marymoon прямиком с фестиваля Burning Man и Джей Медведева, часто играющая в лондонских клубах.
Когда: 7 октября, 23:00
Где: «Газгольдер»
Сколько: 23:00–00:00 — бесплатно, после 00:00 — 1 000 рублей
Открытая сессия культурного форума мировых городов
Представители ведомств и департаментов 25 городов со всего мира соберутся в «ЗИЛе», чтобы обсудить роль культуры в современных мегаполисах. Дискуссия пройдет в рамках саммита культурного форума мировых городов. Участники, среди которых заммэра Амстердама, заммэра Лондона и уполномоченный Депкульта Нью-Йорка, обсудят, как будет меняться городская культура в условиях перенаселения, глобализации, климатических изменений и растущего классового неравенства.
Когда: 7 октября, 9:30
Где: культурный центр «ЗИЛ»
Сколько: бесплатно, по регистрации
Вечеринка Love Boat
Одна из самых долгоиграющих вечеринок Москвы состоится в баре «Симачев» в эту пятницу. За музыку отвечают Наташа Туровникова, основатель вечеринки Виталий Козак, журналист Игорь Компаниец и другие. Постоянные посетители знают, чего можно ожидать от очередной «Лодки любви»: женщин в красивых платьях, много блесток и никаких подростков в темной одежде.
Когда: 7 октября, 23:00
Где: бар «Симачев»
Сколько: бесплатно
Выставка «NSK: От „Капитала“ к капиталу»
Когда: 30 сентября — 9 декабря
Где: музей современного искусства «Гараж»
Сколько: от 100 до 400 рублей
Музей современного искусства «Гараж» продолжает сотрудничество с Музеем современного искусства Любляны и открывает осенний сезон ретроспективой художественного коллектива NSK, или Neue Slowenische Kunst. В него входили несколько групп, среди которых широкой аудитории наиболее известны музыкальный коллектив Laibach и группа художников Irwin. Самые заметные художники на территории распавшейся Югославии, словенцы из NSK, работали с новыми коллективными формами взаимодействия в искусстве, разрушая дихотомию между коллективностью социализма и индивидуализмом вернувшегося в страну капитализма. Они также поддерживали связи с московским художественным сообществом 1990-х, основав в Москве свое «посольство».
Фестиваль фильмов о людях с психическими особенностями «Доку-Mental»
С четверга по воскресенье в Центре документального кино покажут фильмы о людях с психическими особенностями. В программе — «Дон Жуан» с Джозефом Гордоном-Левиттом в главной роли, картина «Анимированная жизнь» о расстройствах аутического спектра, а также фильмы «Если бы я был» и «Почему я тут» от молодых режиссеров Даши Сидоровой и Жени Беркович. После кинопоказов пройдут дискуссии с кинокритиками Антоном Долиным, Михаилом Ратгаузом и Алисой Таёжной.
Когда: 7–9 октября, 15:00
Где: Центр документального кино
Сколько: 300–400 рублей
Концерт Kutmah
В Dewar’s Powerhouse в эти выходные привезут британского битмейкера Kutmah, внесшего большой вклад в развитие калифорнийской битс-сцены. Артист ведет свое шоу на NTS Radio и выступает на одной сцене с MF Doom. В общем, хорошая возможность послушать музыканта, справляющегося с жанром без поддержки именитого рэпера.
Когда: 7 октября, 23:00
Где: Dewar’s Powerhouse
Сколько: 500 рублей
Ярмарка книг об искусстве Garage Art Book Fair
Двухдневная ярмарка изданий об искусстве с участием 20 российских издательств и презентацией двух новых книг. Первая — «Открытие России. Десятилетие нового интернационала: 1986–1996», в которой рассматривается процесс сотрудничества отечественных художников с западной арт-средой. Вторая — «Москва: архитектура советского модернизма. 1955–1991», посвященная забытому архитектурному наследию советской эпохи от Хрущева до Горбачева. В рамках ярмарки также организуют дискуссии и круглые столы с участием зарубежных экспертов и журналистов.
Когда: 8–9 октября, 11:00
Где: музей современного искусства «Гараж»
Сколько: бесплатно
«Свидетельства»: Франсиско Гойя, Сергей Эйзенштейн, Роберт Лонго
Когда: 30 сентября — 5 февраля
Где: Музей современного искусства «Гараж»
Сколько: от 100 до 400 рублей
В том же «Гараже» открывается выставка «Свидетельства», подготовленная главным куратором институции Кейт Фаул. Она работала над ней вместе с художником Робертом Лонго, который известен своими фотореалистичными работами. В некоторых из них он напрямую копирует созданные другими художниками образы с помощью графических материалов вроде угля и графита. На выставке покажут работы самого Лонго вместе с произведениями Сергея Эйзенштейна (будут рисунки режиссера и замедленные фрагменты его фильмов) и офортами Франсиско Гойи: все три художника прибегали к монохромной графике, чтобы отразить революционное состояние окружавшего их мира.
Ретроспектива Дэвида Финчера
В кинотеатре «Формула кино» на этих выходных покажут три самых известных фильма Дэвида Финчера — «Семь», «Игра» и «Бойцовский клуб». Маловероятно, что вы их не видели, но освежить память общепризнанной классикой никогда не повредит.
Когда: 7–9 октября
Где: «Формула кино Горизонт»
Сколько: 600 рублей
Грибной фестиваль
Суббота и воскресенье в «Аптекарском огороде» будут посвящены грибам. Посетителям расскажут, какую роль играют грибы в науке, искусстве, гастрономии и ежедневной жизни. Проведут и лекции для детей, на которых научат безопасному сбору грибов. Также на фестивале организуют фуд-корт, где можно будет попробовать грибные деликатесы и различные вариации вегетарианских блюд.
Когда: 8–9 октября, 11:00
Где: «Аптекарский огород»
Сколько: бесплатно
Фильм «Реальные упыри» в «Cосне и Липе»
Бар «Сосна и Липа» наконец переехал и устраивает продолжительную вечеринку c диджей-сетами друзей на все выходные. Мы советуем обратить особое внимание на воскресный показ фильма «Реальные упыри», который вместе с пивом поможет пережить похмелье после рейвов.
Когда: 9 октября, 16:00
Где: «Сосна и Липа»
Сколько: бесплатно
фотографии: обложка - кадр из фильма «Реальные упыри», 1 – shxcxchcxsh, 2 – NSK, 3 – Robert Longo
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