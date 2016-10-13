Выходные в городе«Демократия» в РАМТе, фестиваль короткометражек «2morrow/Завтра» и выставка фотографий Барышникова
Главные события в Москве на этих выходных
Вечеринка Rawgress в «Рабице»
Одна из главных вечеринок сырого техно в Москве пройдет в «Рабице» в эту субботу. В программе — живое выступление дуэта Interchain с программой, премьера которой состоялась на петербургском фестивале Present Perfect. Музыканты плавно отходят от техно, обращаясь к мрачной эстетике старого индастриала и постпанка. В лайнапе также значатся привычные резиденты «Рабицы» — Poima и Take Away Acid при поддержке идеолога лейбла «ГОСТ ЗВУК» Low 808.
Когда: 15 октября, 23:00
Где: «Рабица»
Сколько: 500 рублей
Вечеринка Update Slwdnc в «Газгольдере»
Долгоиграющий рейв в «Газгольдере» в эту субботу организовывают две полярно разные промокоманды — Slowdance и Update. Тема соответствующая: черное и белое, горячее и холодное. Закрепившийся в Москве проект Slowdance представят Тагир Садырбаев и DOP’Q, а новичков Update — DeWalta и Nima Gorji.
Когда: 15 октября, 22:00
Где: «Газгольдер»
Сколько: 22:00–23:00 — бесплатно, 23:00–11:00 — 1 000 рублей, 11:00–23:00 — 600 рублей
Премьера спектакля «Демократия» в РАМТе
Когда: 15–16 октября, 19:00
Где: РАМТ
Сколько: 200–2 200 рублей
В РАМТе в эти выходные покажут один из самых ожидаемых новых спектаклей сезона «Демократия». Это история про канцлера ФРГ, который попал в шпионский скандал, поставленная по пьесе британского драматурга Майкла Фрейна. «Демократию» очень важно рассматривать в контексте именно РАМТа, потому что эта площадка сочетает детский и молодежный репертуар с новаторскими постановками. К тому же Алексей Бородин — выдающийся режиссер, известный по девятичасовому театральному марафону «Берег утопии».
Новоселье Усачёвского рынка
В первые выходные после перезапуска Усачёвский рынок организует бесплатные экскурсии по району Хамовники, дегустации и знакомства с шеф-поварами местных гастрономических точек, среди которых кафе израильской кухни Mitzva, кафе с грузинской едой «Оджахури» и многие другие. Музыкальное сопровождение обеспечит диджей «Серебряного дождя» Мари Армас, а на самом рынке установят гигантский самовар для общего чаепития.
Когда: 15–16 октября, 12:00–17:00
Где: Усачёвский рынок
Сколько: бесплатно
Фестиваль короткометражного кино «2morrow/Завтра»
С пятницы по воскресенье в Центре документального кино пройдет фестиваль короткометражек «2morrow/Завтра». В программе значится 16 лент от участников международных кинофестивалей, а также фильмы из важнейших киношкол мира — французской La Fémis, немецкой dffb, Венской киноакадемии и польской киношколы в Лодзи. В воскресенье на фестивале пройдет показ короткометражек живых классиков — Лава Диаса, Дени Коте, Бертрана Бонелло, Аббаса Киаростами и Цзя Чжанкэ.
Когда: 14–16 октября, 15:00
Где: Центр документального кино
Сколько: 300 рублей
Выставка «Чтак. В моем случае — ни в коем случае»
Когда: 14–16 октября
Где: Московский музей современного искусства в Еромолаевском переулке
Сколько: 100–250 рублей
В здании Московского музея современного искусства в Ермолаевском переулке в это воскресенье закрывается персональная выставка Валерия Чтака. Это московский художник, некогда участник группы «Радек», работы которого легко узнаются по характерному обращению со шрифтами и афоризмами. Здание в Ермолаевском Чтак вместе с куратором Алексеем Масляевым превратили в тотальную инсталляцию, разделенную на несколько помещений, важных для творчества автора, вроде музыкальной студии и мастерской. Большинство работ, отсылающих к массовой культуре, городским субкультурам и состоящих из узнаваемых образов и цитат, художник создавал в залах ММСИ.
Лекция университета Arzamas «Что такое иероглифы и почему ими пользуются на Востоке, а не на Западе?»
Образовательный проект Arzamas продолжает курс открытых лекций в Ленинской библиотеке, на этот раз обращаясь к ориентальным традициям — если на прошлой неделе в университете читали первую из лекций, посвященных Западу, то теперь пришла пора Востока. В воскресенье заведующий кафедрой истории и филологии Дальнего Востока РГГУ Георгий Старостин расскажет о зарождении письменности в Китае и влиянии феномена иероглифа на мировой языковой ландшафт.
Когда: 16 октября, 16:00
Где: Российская государственная библиотека имени Ленина
Сколько: бесплатно, по регистрации
Фестиваль «Московский форум» в консерватории
С четверга по воскресенье в Московской консерватории пройдет фестиваль новой музыки с классическим подтекстом и действительно разнообразной программой. Пока в Рахманиновском зале с семи вечера до полуночи будут играть авангард, в других помещениях прозвучат классические вещи Эдисона Денисова (не исполнявшиеся прежде в России «Гимн» и «Пожелание добра») и Дмитрия Шостаковича (фрагменты из недавно открытой оперы «Нос» в исполнении «Студии новой музыки»). На «Московском форуме» также можно будет услышать западных исполнителей вроде Хельмута Лахенмана, Беата Фуррера и Георга Хааса, а также известных выпускников консерватории разных поколений — Алексея Наджарова, Дмитрия Курляндского и Владимира Мартынова.
Когда: 14–16 октября, 19:00
Где: Московская консерватория имени Чайковского
Сколько: 500–3 000 рублей
Выставка «Михаил Барышников. Метафизика тела»
Когда: 12–22 января, 12:00–22:00
Где: Центр фотографии имени братьев Люмьер
Сколько: 200–430 рублей
Американский фотограф Роберт Уитмен привез в Москву серию фотографий легендарного артиста балета Михаила Барышникова. Выставка называется «Метафизика тела» и состоит из снимков 1995–2015 годов, сделанных на пяти творческих встречах. Барышников запечатлен в репетиционном зале, в бассейне, на работе и на отдыхе. Уитмен снимал даже на репетициях постановки Occasion Piece великого хореографа Мерса Каннингема.
Предпремьерный показ фильма «Тони Эрдманн» в день рождения кинотеатра «Пионер»
В воскресенье в честь семилетия кинотеатра «Пионер» состоится предпремьерный показ ленты «Тони Эрдманн» режиссера Марен Аде, одного из фаворитов прошедшего Каннского кинофестиваля. Фильм выйдет в российский прокат только через несколько месяцев, так что это редкая возможность оценить его раньше других. Трагикомический сюжет крутится вокруг отношений бизнес-леди и ее нелепого и одинокого отца Винфреда, который решает сблизиться с взрослой дочерью, прикрывшись своим альтер эго по имени Тони Эрдманн.
Когда: 16 октября, 16:00
Где: кинотеатр «Пионер»
Сколько: 600 рублей
Бесплатная диагностика рака груди на ВДНХ
В субботу в Доме культуры ВДНХ (это павильон № 84) можно будет сделать бесплатную диагностику рака груди и проконсультироваться с врачом-маммологом. Мероприятие под хэштегом #япрошла организовали в связи с Всемирным месяцем борьбы против рака груди. В этот же день на ВДНХ состоится традиционный благотворительный велопробег. Организаторы напоминают, что УЗИ молочных желез рекомендуется делать с 5-го по 12-й день цикла.
Когда: 16 октября, 10:00–18:00
Где: павильон № 84 на ВДНХ
Сколько: бесплатно
Текст: Наташа Федоренко, Сергей Бабкин, Алексей Крижевский, Настя Курганская
Изображения: обложка, 3 – Robert Whitman/Центр фотографии им. братьев Люмьер,
1 – РАМТ, 2 – Московский музей современного искусства в Еромолаевском переулке
КомментарииПодписаться