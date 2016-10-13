Вечеринка Rawgress в «Рабице»

Одна из главных вечеринок сырого техно в Москве пройдет в «Рабице» в эту субботу. В программе — живое выступление дуэта Interchain с программой, премьера которой состоялась на петербургском фестивале Present Perfect. Музыканты плавно отходят от техно, обращаясь к мрачной эстетике старого индастриала и постпанка. В лайнапе также значатся привычные резиденты «Рабицы» — Poima и Take Away Acid при поддержке идеолога лейбла «ГОСТ ЗВУК» Low 808. 

Когда: 15 октября, 23:00

Где: «Рабица»

Сколько: 500 рублей

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Вечеринка Update Slwdnc в «Газгольдере»

Долгоиграющий рейв в «Газгольдере» в эту субботу организовывают две полярно разные промокоманды — Slowdance и Update. Тема соответствующая: черное и белое, горячее и холодное. Закрепившийся в Москве проект Slowdance представят Тагир Садырбаев и DOP’Q, а новичков Update — DeWalta и Nima Gorji. 

Когда: 15 октября, 22:00

Где: «Газгольдер»

Сколько: 22:00–23:00 — бесплатно, 23:00–11:00 — 1 000 рублей, 11:00–23:00 — 600 рублей

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Премьера спектакля «Демократия» в РАМТе

Когда: 15–16 октября, 19:00

Где: РАМТ

Сколько: 200–2 200 рублей

ramt.ru

В РАМТе в эти выходные покажут один из самых ожидаемых новых спектаклей сезона «Демократия». Это история про канцлера ФРГ, который попал в шпионский скандал, поставленная по пьесе британского драматурга Майкла Фрейна. «Демократию» очень важно рассматривать в контексте именно РАМТа, потому что эта площадка сочетает детский и молодежный репертуар с новаторскими постановками. К тому же Алексей Бородин — выдающийся режиссер, известный по девятичасовому театральному марафону «Берег утопии».

Новоселье Усачёвского рынка

В первые выходные после перезапуска Усачёвский рынок организует бесплатные экскурсии по району Хамовники, дегустации и знакомства с шеф-поварами местных гастрономических точек, среди которых кафе израильской кухни Mitzva, кафе с грузинской едой «Оджахури» и многие другие. Музыкальное сопровождение обеспечит диджей «Серебряного дождя» Мари Армас, а на самом рынке установят гигантский самовар для общего чаепития.

Когда: 15–16 октября, 12:00–17:00

Где: Усачёвский рынок

Сколько: бесплатно

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Фестиваль короткометражного кино «2morrow/Завтра»

С пятницы по воскресенье в Центре документального кино пройдет фестиваль короткометражек «2morrow/Завтра». В программе значится 16 лент от участников международных кинофестивалей, а также фильмы из важнейших киношкол мира — французской La Fémis, немецкой dffb, Венской киноакадемии и польской киношколы в Лодзи. В воскресенье на фестивале пройдет показ короткометражек живых классиков — Лава Диаса, Дени Коте, Бертрана Бонелло, Аббаса Киаростами и Цзя Чжанкэ.

Когда: 14–16 октября, 15:00

Где: Центр документального кино

Сколько: 300 рублей

 cdkino.ru

Выставка «Чтак. В моем случае — ни в коем случае»

Когда: 14–16 октября

Где: Московский музей современного искусства в Еромолаевском переулке

Сколько: 100–250 рублей

В здании Московского музея современного искусства в Ермолаевском переулке в это воскресенье закрывается персональная выставка Валерия Чтака. Это московский художник, некогда участник группы «Радек», работы которого легко узнаются по характерному обращению со шрифтами и афоризмами. Здание в Ермолаевском Чтак вместе с куратором Алексеем Масляевым превратили в тотальную инсталляцию, разделенную на несколько помещений, важных для творчества автора, вроде музыкальной студии и мастерской. Большинство работ, отсылающих к массовой культуре, городским субкультурам и состоящих из узнаваемых образов и цитат, художник создавал в залах ММСИ.

Лекция университета Arzamas «Что такое иероглифы и почему ими пользуются на Востоке, а не на Западе?»

Образовательный проект Arzamas продолжает курс открытых лекций в Ленинской библиотеке, на этот раз обращаясь к ориентальным традициям — если на прошлой неделе в университете читали первую из лекций, посвященных Западу, то теперь пришла пора Востока. В воскресенье заведующий кафедрой истории и филологии Дальнего Востока РГГУ Георгий Старостин расскажет о зарождении письменности в Китае и влиянии феномена иероглифа на мировой языковой ландшафт.

Когда: 16 октября, 16:00

Где: Российская государственная библиотека имени Ленина

Сколько: бесплатно, по регистрации

 arzamas.academy

Фестиваль «Московский форум» в консерватории 

С четверга по воскресенье в Московской консерватории пройдет фестиваль новой музыки с классическим подтекстом и действительно разнообразной программой. Пока в Рахманиновском зале с семи вечера до полуночи будут играть авангард, в других помещениях прозвучат классические вещи Эдисона Денисова (не исполнявшиеся прежде в России «Гимн» и «Пожелание добра») и Дмитрия Шостаковича (фрагменты из недавно открытой оперы «Нос» в исполнении «Студии новой музыки»). На «Московском форуме» также можно будет услышать западных исполнителей вроде Хельмута Лахенмана, Беата Фуррера и Георга Хааса, а также известных выпускников консерватории разных поколений — Алексея Наджарова, Дмитрия Курляндского и Владимира Мартынова.

Когда: 14–16 октября, 19:00

Где: Московская консерватория имени Чайковского

Сколько: 500–3 000 рублей

 mosconsv.ru 

Выставка «Михаил Барышников. Метафизика тела»

Когда: 12–22 января, 12:00–22:00

Где: Центр фотографии имени братьев Люмьер

Сколько: 200–430 рублей

lumiere.ru

Американский фотограф Роберт Уитмен привез в Москву серию фотографий легендарного артиста балета Михаила Барышникова. Выставка называется «Метафизика тела» и состоит из снимков 1995–2015 годов, сделанных на пяти творческих встречах. Барышников запечатлен в репетиционном зале, в бассейне, на работе и на отдыхе. Уитмен снимал даже на репетициях постановки Occasion Piece великого хореографа Мерса Каннингема.

Предпремьерный показ фильма «Тони Эрдманн» в день рождения кинотеатра «Пионер»

В воскресенье в честь семилетия кинотеатра «Пионер» состоится предпремьерный показ ленты «Тони Эрдманн» режиссера Марен Аде, одного из фаворитов прошедшего Каннского кинофестиваля. Фильм выйдет в российский прокат только через несколько месяцев, так что это редкая возможность оценить его раньше других. Трагикомический сюжет крутится вокруг отношений бизнес-леди и ее нелепого и одинокого отца Винфреда, который решает сблизиться с взрослой дочерью, прикрывшись своим альтер эго по имени Тони Эрдманн. 

Когда: 16 октября, 16:00

Где: кинотеатр «Пионер»

Сколько: 600 рублей

 pioner-cinema.ru

Бесплатная диагностика рака груди на ВДНХ

В субботу в Доме культуры ВДНХ (это павильон № 84) можно будет сделать бесплатную диагностику рака груди и проконсультироваться с врачом-маммологом. Мероприятие под хэштегом #япрошла организовали в связи с Всемирным месяцем борьбы против рака груди. В этот же день на ВДНХ состоится традиционный благотворительный велопробег. Организаторы напоминают, что УЗИ молочных желез рекомендуется делать с 5-го по 12-й день цикла.

Когда: 16 октября, 10:00–18:00

Где: павильон № 84 на ВДНХ

Сколько: бесплатно

 facebook.com

Текст: Наташа Федоренко, Сергей Бабкин, Алексей Крижевский, Настя Курганская

Изображения: обложка, 3 – Robert Whitman/Центр фотографии им. братьев Люмьер,
1 – РАМТ, 2 – Московский музей современного искусства в Еромолаевском переулке