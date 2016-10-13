С четверга по воскресенье в Московской консерватории пройдет фестиваль новой музыки с классическим подтекстом и действительно разнообразной программой. Пока в Рахманиновском зале с семи вечера до полуночи будут играть авангард, в других помещениях прозвучат классические вещи Эдисона Денисова (не исполнявшиеся прежде в России «Гимн» и «Пожелание добра») и Дмитрия Шостаковича (фрагменты из недавно открытой оперы «Нос» в исполнении «Студии новой музыки»). На «Московском форуме» также можно будет услышать западных исполнителей вроде Хельмута Лахенмана, Беата Фуррера и Георга Хааса, а также известных выпускников консерватории разных поколений — Алексея Наджарова, Дмитрия Курляндского и Владимира Мартынова.

Когда: 14–16 октября, 19:00

Где: Московская консерватория имени Чайковского

Сколько: 500–3 000 рублей

mosconsv.ru