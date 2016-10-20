Концерт группы «Не твое дело»

Новая синтипоп-группа Жоры Кушнаренко («Труд», экс-Manicure) выпустила в этом году дебютный альбом с честным названием «Best Hits» — и до сих пор нечасто дает публичные концерты: пока были только Пикник «Афиши» да выступление на «Стрелке» в один вечер с канадкой Джесси Ланца, которой, кстати, «Не твое дело» ни в чем не уступили. Кто помнит, как тогда прозвучал кавер на «На заре» «Альянса», тот с большой вероятностью придет еще. Точное время выступления пока неизвестно, но тех, кто придет пораньше, обещают кормить обновленным меню Dewar's Powerhouse — шотландскими яйцами с виски по приятной цене.

Когда: 22 октября, с 19:00

Где: Dewar's Powerhouse

Сколько: бесплатно