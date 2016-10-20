Презентация книги экономиста Дмитрия Травина о путинском режиме

Профессор экономики Европейского университета Дмитрий Травин представит в Москве свою новую книгу и прочитает лекцию. Экономист объяснит, почему путинский режим может прожить еще четверть века из-за большого влияния силовых структур и как в политическом поле эта модель стала ноу-хау, позволяющим авторитарным правителям значительно увеличить срок пребывания у власти.

Когда: 21 октября, 19:00

Где: Сахаровский центр

Сколько: бесплатно

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Концерт группы «АукцЫон» 

Пятничный концерт группы «АукцЫон» приурочен к выходу последнего альбома «На солнце», который некоторые критики признали неоднозначным, но, кажется, группа Леонида Федорова уже давно существует в том статусе, когда на критику не обращают внимания. Судя по формальному поводу, играть будут новые вещи, но наверняка и без вневременных бисов и классических танцевальных па Олега Гаркуши — того, за чем обычно ходят на коллектив — не обойдется.

Когда: 21 октября, 20:00

Где: «16 тонн»

Сколько: 2 000–3 500 рублей

 16tons.ru

Техно-спектакль в Avangarden

В эту пятницу команды Antrakt и «1131» проведут в Avangarden экспериментальный перформанс в рамках техно-вечеринки. Посетители смогут принять участие в спектакле-триллере в старинном особняке в центре Москвы, самостоятельно выбрав себе роль. А в лайнапе можно найти всех хорошо знакомых артистов вроде Никиты Забелина, румына Lumieux и Софии Родиной.

Когда: 21 октября, 23:00

Где: Avangarden

Сколько: 23:00– 00:00 — бесплатно, 00:00–10:00 — 800 рублей, с 09:00 — 400 рублей

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Фестиваль фильмов о науке и технологиях «360°» 

Когда: 21 –23 октября, 20:00

Где: Политехнический музей

Сколько: 200–400 рублей

360.polymus.ru

Шестой фестиваль научного кино будет проходить в Политехническом музее вплоть до 30 октября. Организаторы покажут актуальные документальные фильмы, так или иначе связанные с наукой, например «Жуков» Андреаса Йонсена о гастрономии будущего, основанной на приготовлении насекомых, или ленту «Стив Джобс: Человек в машине» Алекса Гибни. Откроет фестиваль документальное исследование Вернера Херцога «О, интернет! Грезы цифрового мира», посвященное виртуальности. Помимо кино, на фестивале пройдут лекции и дискуссии, вот только некоторые из них: «Как правильно есть жуков?», «Гражданское право для животных» и «Могут ли поисковые системы менять исход выборов?»

Спектакль Vacuum Pack в «Электротеатре»

Премьера экспериментального спектакля Vacuum Pack пройдет в «Электротеатре» в рамках фестиваля «Территория». Музыку для постановки написали композиторы Карола Баукхольт и Дмитрий Курляндский. Героями станет команда, одержимая монотонной тяжелой работой. В холодном подвале они выкачивают, вычерпывают и разливают воду. Лейтмотивом перформанса становится вода и осевшее на стенках подвала дыхание. 

Когда: 21–22 октября, 20:00

Где: Электротеатр «Станиславский»

Сколько: 1 200–2 000 рублей

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Вечеринка Sleep Is Commercial x the Volks в «Родне»

В эту субботу в «Родню» привезут ключевых участников заметного немецкого лейбла Sleep Is Commercial. Балансируя на грани между техно, дип-хаусом и эмбиентом, Андреа Ферлин и Франческо Ассенза играют сеты в лучших традициях Club der Visionaere, одного из самых значимых клубов сегодняшнего Берлина. Поддержку лейблу окажут отечественные резиденты клуба The Volks, которые все лето находились на гастролях на Ибице и в том же Берлине. 

Когда: 22 октября, 23:00

Где: «Родня»

Сколько: 23:00–00:00 — бесплатно, после 00:00 — 800 рублей

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Выходные французского кино в «Пионере» 

Когда: 21–23 октября, 18:00

Где: кинотеатр «Пионер»

Сколько: 600 рублей

facebook.com

На выходных в «Пионере» покажут три новых французских фильма о любви. «Одиссею» о Жаке Иве Кусто представит лично режиссер картины Жером Салль. Также можно будет посмотреть последнюю работу Арно Деплешена «Три воспоминания моей юности» о жизни антрополога, встретившего свою первую и единственную любовь еще в школьные годы. Ну и конечно, картину Филиппа Гарреля «В тени женщин» об отношениях супружеской пары кинематографистов, премьера которой прошла на Каннском фестивале.

Концерт группы «Не твое дело»

Новая синтипоп-группа Жоры Кушнаренко («Труд», экс-Manicure) выпустила в этом году дебютный альбом с честным названием «Best Hits» — и до сих пор нечасто дает публичные концерты: пока были только Пикник «Афиши» да выступление на «Стрелке» в один вечер с канадкой Джесси Ланца, которой, кстати, «Не твое дело» ни в чем не уступили. Кто помнит, как тогда прозвучал кавер на «На заре» «Альянса», тот с большой вероятностью придет еще. Точное время выступления пока неизвестно, но тех, кто придет пораньше, обещают кормить обновленным меню Dewar's Powerhouse — шотландскими яйцами с виски по приятной цене.

Когда: 22 октября, с 19:00

Где: Dewar's Powerhouse

Сколько: бесплатно

Концерт группы Twenty One Pilots

В Москву впервые привезут американский дуэт Twenty One Pilots, мейнстримную группу, которая хоть и прикрывается инди-роком, но по факту экспериментирует с разными жанрами, начиная с EDM и карибских вибраций и заканчивая профессиональной хип-хоп-читкой. В общем, достойная смена когда-то популярным Fall Out Boy. Команда оказалась настолько популярна среди москвичей, что билеты уже закончились, но всегда можно попытать счастья в соцсетях.

Когда: 22 октября, 20:00

Где: Sokol Music Hall

 facebook.com

Октябрьские скрининги «Кинопоиска»

«Кинопоиск» проводит масштабный фестиваль в кинотеатре «Октябрь», где можно будет посмотреть фильмы, еще не вышедшие в прокат. На этих выходных в программе выделяются южнокорейская лента «Поезд в Пусан» о загадочном вирусе, грозящем скорым апокалипсисом, новый фильм Маргариты Михайловой «Хит», а также отреставрированная версия «Сталкера» Андрея Тарковского. 

Когда: 21–23 октября, 14:00–00:30

Где: кинотеатр «Октябрь»

Сколько: 350–500 рублей

 afisha.yandex.ru

Выставка студии «Новая реальность» в ММСИ

Московский музей современного искусства на Петровке открывает выставку советского объединения абстракционистов «Новая реальность», ставшего объектом знаменитого критического выпада Никиты Хрущева в 1962 году. Участники этой студии считаются праотцами андерграундного искусства в СССР, а также разработчиками уникальной педагогической теории. В свое время «Новая реальность» выступала против опалы на формализм и стремилась возродить традицию творческого поиска, появившуюся в России в период расцвета авангарда.

Когда: 19 октября — 15 января

Где: Московский музей современного искусства на Петровке

Сколько: 50–500 рублей

 mmoma.ru

Показ чешского мультфильма «Крот» 

Когда: 23 октября, 11:00

Где: кинотеатр «Пионер»

Сколько: 300 рублей

pioner-cinema.ru

В воскресенье в «Пионере» покажут пять серий знаменитого чешского мультика про крота мультипликатора Зденека Милера, полюбившегося нам с детства. Минималистичный немой сериал, впервые вышедший в 1957 году, стал настоящим символом чешской анимации и даже получил награду Венецианского кинофестиваля. В «Пионере» покажут мультфильмы «Как крот раздобыл штанишки», «Крот и автомобильчик», «Крот и жвачка», «Крот и снеговик», «Крот и ласточка».

Текст: Наташа Федоренко, Никита Величко, Настя Курганская

Изображения: обложка – Не твое дело, 1 – www.360.polymus.ru, 2 – Wild Bunch, 3 – Krátký Film Praha