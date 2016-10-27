Выходные в городеФестиваль британского кино, концерт Psychic TV и Science Slam
Главные события в Москве на этих выходных
Напоминаем, что в эти выходные Москва будет праздновать Хеллоуин, поэтому The Village подготовил гид по лучшим событиям мистической ночи. Но если вы не спешите наряжаться в костюмы и обмазываться аква-гримом, всегда можно выбрать мероприятия по вкусу в традиционной подборке событий на выходные.
Science Slam
В пятницу в пространство DI Telegraph пригласят четырех ученых, которые специализируется на изучении разных уровней мироздания — наномира, микромира, планеты Земля и Вселенной в целом. Каждому из спикеров дадут лишь 15 минут, чтобы емко объяснить, какие открытия произойдут в этих областях в ближайшее время, возможно ли моделировать погоду и как разработать действующую модель Вселенной.
Когда: 28 октября, 20:00
Где: DI Telegraph
Сколько: бесплатно, по регистрации
Вечеринка Human Resource в Ypsilon
В закоулках завода «Правда» в пятницу состоится вечеринка Human Resource, одно из главных событий сезона в области мрачного техно. Резиденты «Рабицы» Monasterio и Rawgress поэкспериментируют с традиционным индастриалом, смешивая его с джек-битом, эйсид-хаусом и raw-синтом. Кроме того, из Берлина приедет и отыграет вживую хаус-продюсер Acid Test.
Когда: 28 октября, 23:00
Где: Ypsilon
Сколько: 400 рублей — с репостом записи со страницы сообщества, 500 рублей — без репоста
Концерт Psychic TV и Cult of Youth
Когда: 28 октября, 18:30
Где: Red Club
Сколько: 3–4 тысячи рублей
Основоположник индастриала и вечный радикал Дженезис Пи-Орридж выступит в Москве со своим проектом Psychic TV при поддержке группы Cult of Youth, изобретателей милитаристской полуакустики. Пи-Орридж — по-настоящему культовая фигура для мировой сцены, он участвовал в записи эйсид-хаус-альбомов и переосмыслял первобытный кислотный рок, все это время неустанно популяризируя LSD.
Акция «Возвращение имен» у Соловецкого камня
На Лубянской площади состоится акция, приуроченная к грядущему Дню памяти жертв политических репрессий в России. У Соловецкого камня с 10 часов утра до 10 часов вечера будут зачитывать имена людей, расстрелянных в Москве в период советского террора. Акция проходит уже десятый год, но за это время участники не успели прочитать и половины списка. По данным организаторов, во время репрессий в городе расстреляли более 40 тысяч человек.
Когда: 29 октября, 10:00
Где: Лубянская площадь
Сколько: бесплатно
Вечеринка Wicked Bass в «Рабице»
В эту субботу в «Рабицу» вернутся знаковые представители украинской техно-сцены — команды Wicked Bass и Closer. К ним присоединится москвич Buttechno, он же Павел Миляков, который отыграет импровизационный живой сет с коллегами из Ялты.
Когда: 29 октября, 23:59
Где: «Рабица»
Сколько: 500 рублей
«Ламбада-маркет»
Когда: 29–30 октября, с 12:00 до 22:00
Где: «Трехгорная мануфактура»
Сколько: бесплатно
Традиционный для Москвы «Ламбада-маркет» пройдет в эти выходные на «Трехгорной мануфактуре». Формат ярмарки не особо изменился с 2009 года: вас ждут все те же дизайнеры и магазины с необычной одеждой и товарами для дома. На этот раз в «Ламбаде» будут участвовать 200 дизайнеров, а 20 точек с едой расположатся в зоне фуд-корта. Для многих из них фестиваль станет дебютом, так что не пропустите выход в свет новых московских гастроэнтузиастов.
Четырехлетие Deep Fried Friends
Одна из самых нарядных московских вечеринок празднует четырехлетие в баре «Симачев». Хороший шанс наверстать упущенное, если вы пропустили сентябрьскую DFF на «Стрелке». Визуально тусовка, как всегда, будет отличаться от мрачных рейвов, так что стоит приготовить нарядные платья — возможно, даже не черные.
Когда: 29 октября, 22:00
Где: бар «Симачев»
Сколько: бесплатно
Лекция Arzamas о библейских пророках в исламе
Arzamas продолжает серию лекций в Российской государственной библиотеке, на этот раз пригласив историка Алексея Журавского. Он объяснит, откуда библейские пророки вроде Моисея и Иисуса взялись в Коране и какую роль они играют в исламе в целом. В библиотеке также откроют небольшую выставку, на которой покажут редкие издания Корана и переводы Библии на арабский язык.
Когда: 30 октября, 16:00
Где: Российская государственная библиотека имени Ленина
Сколько: бесплатно, по регистрации
Избранные фильмы фестиваля 2morrow
В ночь с субботы на воскресенье в ДК «Трехгорка» покажут 25 лучших короткометражек кинофестиваля 2morrow. В программу войдут работы важнейших киношкол мира — французской La Fémis, немецкой dffb, Венской киноакадемии, а также польской киношколы в Лодзи. Также можно будет увидеть фильмы уже известных режиссеров короткого метра вроде Цю Янга, Алины Филипповой и Деи Кулумбегашвили.
Когда: 29 октября, 22:00
Где: ДК «Трехгорка»
Сколько: 400 рублей — предпродажа, 500 рублей — на входе
Фестиваль нового британского кино
Когда: 28–30 октября
Где: «Формула кино горизонт»
Сколько: 450–500 рублей
В эти выходные начнется большой Фестиваль нового британского кино, который продлится до 6 ноября в 19 городах России. В Москве на этих выходных стоит обратить внимание на картину «Ни пуха, ни праха» Шанайи Баттона о затейливых похоронах, комедию про копов «Война против всех» с Александром Скарсгардом и Майклом Пеньей, а также на фильм «Операция „Антропоид“» о Второй мировой войне с красавцем Киллианом Мёрфи. Ну и конечно, на трансляцию спектакля «Гамлет», где роль принца Датского досталась актрисе Максин Пик.
Выступление Solomun
В субботу в клубе Space Moscow уже не первый раз выступит один из главных мейнстримных диджеев современности Solomun. Музыкант, известный своими ремиксами на Лану дель Рей, выступлениями на Ибице и сетами в «Паче», отпразднует десятилетие своего лейбла Dynamic. Организаторы обещают связать вечеринку с грядущим Хеллоуином, несмотря на легкость музыки Solomun.
Когда: 29 октября, 23:00
Где: Space Moscow
Сколько: 3 тысячи рублей
Фестиваль домашних животных Woof
На Artplay в эти выходные пройдет фестиваль, посвященный проблемам бездомных животных в России. В нем будут участвовать около 20 приютов Москвы и Подмосковья, которые привезут на фестиваль своих животных. Понравившихся можно будет забрать домой. Также в рамках Woof состоится благотворительный маркет: десятки проектов предложат полезные товары для домашних животных.
Когда: 29–30 октября, 12:00–18:00
Где: Artplay
Сколько: бесплатно
Изображения: обложка, 3 – Reprisal Films, 1 – Angry Love Productions, 2 – «Ламбада-маркет»
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