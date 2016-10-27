Вечеринка Human Resource в Ypsilon

В закоулках завода «Правда» в пятницу состоится вечеринка Human Resource, одно из главных событий сезона в области мрачного техно. Резиденты «Рабицы» Monasterio и Rawgress поэкспериментируют с традиционным индастриалом, смешивая его с джек-битом, эйсид-хаусом и raw-синтом. Кроме того, из Берлина приедет и отыграет вживую хаус-продюсер Acid Test.

Когда: 28 октября, 23:00

Где: Ypsilon

Сколько: 400 рублей — с репостом записи со страницы сообщества, 500 рублей — без репоста

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