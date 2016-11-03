Фестиваль о противоречиях современности NOW в «Гараже»

В программе фестиваля, который пройдет в Музее современного искусства «Гараж», значится четыре тематических блока — «Новая архаика», «Медиа», «Ресурсы» и «Деньги», каждый из которых будет сопровождаться кинопоказами и лекциями. Зарубежные и отечественные исследователи попробуют объяснить, как меняется национальная и религиозная идентичность, какое отношение к этому имеют экономика и глобализация и как изменился подход к трудовым отношениям в XXI веке. NOW задается простым, но одновременно амбициозным вопросом «Как устроена современность?».

Когда: 4–6 ноября, 18:00

Где: Музей современного искусства «Гараж»

Сколько: бесплатно, вход на кинопоказы по регистрации

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