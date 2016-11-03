Выходные в городе«Ночь искусств», концерт Луны и вечеринка Discipline
Главные события в Москве на этих выходных
Концерт певицы Луны
Большой концерт главной новой певицы Украины состоится в «Известия Hall» в этот четверг. Представительница лейбла «Кружева» Кристина Бардаш переосмысливает наследие постсоветской поп-музыки в нашумевшем дебютном альбоме «Маг-ни-ты» и недавнем EP «Грустный дэнс». А после исполнения своих трогательных мелодичных песен с незамысловатыми текстами Луна отыграет диджей-сет на афтерпати в клубе Dewar’s Powerhouse.
Когда: 3 ноября, 20:00
Где: «Известия Hall»
Сколько: 1 500–5 000 рублей
Вечеринка Discipline
Пятую «Дисциплину» проведут в клубе «Рабица», где в последнее время гремит большинство важных техно-событий Москвы. На одну из самых стабильных и в то же время редких вечеринок привезут берлинскую звезду индустриального техно Phase Fatale при поддержке завсегдатаев московских рейвов FUTURIST, Волошина и Кубракова. «Дисциплина» не собирается изменять своей мрачной тематике, поэтому есть смысл приготовить самую черную одежду из своего гардероба.
Когда: 3 ноября, 23:00
Где: «Рабица»
Сколько: 500 рублей
Фестиваль о противоречиях современности NOW в «Гараже»
В программе фестиваля, который пройдет в Музее современного искусства «Гараж», значится четыре тематических блока — «Новая архаика», «Медиа», «Ресурсы» и «Деньги», каждый из которых будет сопровождаться кинопоказами и лекциями. Зарубежные и отечественные исследователи попробуют объяснить, как меняется национальная и религиозная идентичность, какое отношение к этому имеют экономика и глобализация и как изменился подход к трудовым отношениям в XXI веке. NOW задается простым, но одновременно амбициозным вопросом «Как устроена современность?».
Когда: 4–6 ноября, 18:00
Где: Музей современного искусства «Гараж»
Сколько: бесплатно, вход на кинопоказы по регистрации
Двухлетие клуба «НИИ»
Когда: 5 ноября, 20:00
Где: «Наука и искусство»
Сколько: бесплатно
Одно из ключевых московских клубных и культурных пространств празднует в выходные свое двухлетие. За это время «Наука и искусство» успел пройти большой путь от площадки для техно-вечеринок до полноценного культурного кластера, открывающего новые имена и проводящего экспериментальные караоке-вечера. В эту субботу в пространстве отыграет легенда московской новой волны 80-х «Ночной проспект» и лоу-фай-экспериментаторы Midnite Cobras.
Вечеринка «Пика-Пика софисти-поп» в баре «Стрелка»
Одна из знаковых серийных вечеринок бара «Стрелка» в эту пятницу пройдет в задорной стилистике софисти-попа, который был особенно популярен в 80-х в Великобритании. Комбинация джаза, соула и холеных синтезаторных сэмплов — отличный повод достать из шкафа твидовый пиджак и томно покачаться в такт музыке, чтобы отдохнуть от дисциплинированных танцев в «Рабице».
Когда: 4 ноября, 23:00
Где: бар «Стрелка»
Сколько: бесплатно
Выездная вечеринка петербургского клуба Mosaique
В эту пятницу в «Рабицу» привезут резидентов главного техно-клуба Санкт-Петербурга Mosaique. В лайнапе можно найти выступления как московских звезд — Lapti от «ГОСТ Звука», Софию Родину и Sariin, так и гостей из других российских городов — Kovyazin D и Kind Human Being. Хорошая возможность проверить, чем петербургские рейвы отличаются от московских. Согласно результатам редакционного перекрестного бархоппинга — многим.
Когда: 4 ноября, 23:00
Где: «Рабица»
Сколько: 600 рублей
Шестилетие клуба «Родня»
Шестилетие культового московского техно-клуба «Родня» будет праздноваться в эти выходные большим трехдневным рейвом. В лайнапе — больше 30 артистов, которые разместятся на трех сценах. Живых выступлений стоит ждать от берлинского диджея Aquarius Heaven, умело комбинирующего электронику, хип-хоп и ориентальные мотивы, нью-йоркского мастера эмбиента Kamran Sadeghi, а также московских артистов Chizh, DOYEQ, OLD и PTU.
Когда: 3 ноября, 23:00
Где: «Родня»
Сколько: 1 000 рублей
Лекция о роли фотографий в воспоминаниях о советских репрессиях
Философ Елена Петровская в Музее истории ГУЛАГа проведет лекцию о фотографии как знаке памяти о репрессиях. Специалист объяснит, чем исторические или нарративные воспоминания отличаются от аффективных, к разряду которых как раз принадлежат частные фотоснимки. Лекция пройдет в рамках программы фонда V-A-C «Процессы. Опыт искусства в музее», посвященной документальным изображениям, ландшафтам и памятникам.
Когда: 3 ноября, 19:30
Где: Музей истории ГУЛАГа
Сколько: бесплатно
«Ночь искусств»
Когда: 4 ноября, 18:00
Где: 270 площадок в Москве
Сколько: бесплатно
Ключевым культурным событием этих выходных станет традиционная «Ночь искусств», участие в которой примут больше 270 городских площадок. Особое внимание стоит обратить на мероприятие «#Ночьнаморе» в Третьяковке на Крымском Валу, которое пройдет в сопровождении выступления артистов театра «Балет Москва». В Музее Москвы можно будет понаблюдать за встречей поэтов Дмитрия Воденникова и Дмитрия Быкова. В то же время в бизнес-зале Казанского вокзала актеры «Мастерской Дмитрия Брусникина» покажут фрагменты спектакля «История об истории», а студенты МХАТ мастерской Виктора Рыжкова отыграют превью постановки «Честихи» в том же Музее Москвы. Еще стоит обратить внимание на показ лучших фильмов учеников звезд российской документалистики Марины Разбежкиной и Дмитрия Мамулина в Центре документального кино и на концерт из цикла «Шостакович: век ХХI» в «ЗИЛе». Подробнее о лучших событиях «Ночи искусств» можно прочитать в нашем гиде.
Книжная распродажа в ММОМА на Петровке
В рамках «Ночи искусств» Московский музей современного искусства на Петровке впервые устроит распродажу книг. Литературу об искусстве, архитектуре и дизайне можно будет приобрести с привлекательной скидкой в 20 %.
Когда: 4 ноября, 14:00–23:00
Где: ММОМА Art Book Shop
Сколько: бесплатно
Концерт Quest Pistols
Еще одни представители украинского лейбла «Кружева» — группа Quest Pistols —приезжают в Москву в конце этой недели. Эти старожилы восточноевропейской поп-сцены только готовятся к выпуску нового альбома, но определенно найдут, что отыграть на грядущем концерте. Например, хорошо знакомые слушателям вирусные треки вроде «Санта Лючии» и «Мокрой».
Когда: 4 ноября, 20:00
Где: «Известия Hall»
Сколько: 1 500–5 000 рублей
Фестиваль Blick16 о музыке в кино
Гете-институт уже в четвертый раз проведет кинофестиваль, посвященный роли музыки в игровых и документальных фильмах. Программа мероприятия разнообразна — от кубинских мотивов в Buena Vista Social Club Вима Вендерса до тяжелого металла в картине Норберта Хайткера «Рок-апокалипсис». Также на Blick16 покажут экспериментальный вариант картины Вальтера Руттмана «Берлин — симфония большого города» 1927 года выпуска. Традиционно немой фильм пройдет под аккомпанемент джазовых композиций.
Когда: 3–8 ноября, 18:00–23:00
Где: Центр документального кино
Сколько: 400 рублей
«Tehillim» Стивена Райха. Концерт и медленное чтение
В Концертном зале имени Чайковского в это воскресенье совместят исполнение ключевого произведения американского минимализма «Tihillim» Стивена Райха с подробным изучением этого сочинения. Медленное чтение библейских псалмов, вошедших в «Tеhillim», будет курироваться религиоведами и литературоведами, а неоклассическое произведение исполнят вокальный ансамбль N'Caged и Московский ансамбль современной музыки под руководством дирижера Федора Леднёва.
Когда: 6 ноября, 15:00
Где: Концертный зал имени Чайковского
Сколько: лекция — бесплатно по регистрации, концерт — 300 рублей
«Фабрика мультфильмов» в культурном центре «ЗИЛ»
В культурный центр «ЗИЛ» в эти выходные можно смело приходить с детьми, потому что вся местная культурная программа будет посвящена производству мультфильмов. Посетители смогут попробовать себя в рисованной, пластилиновой и кукольной анимации, а также посмотреть новые работы российских мультипликационных студий и приобрести книги издательств «Самокат», «КомпасГид» и «Розовый жираф».
Когда: 3–6 ноября, 11:00–18:00
Где: культурный центр «ЗИЛ»
Сколько: участие в мастер-классах — 790 рублей, сопровождение — 390 рублей
Выставка Якова Халипа
Когда: 6 ноября, 12:00–22:00
Где: Центр фотографии имени братьев Люмьер
Сколько: 200–430 рублей
В Центре фотографии имени братьев Люмьер в воскресенье откроется выставка фотографа Якова Халипа. Он сотрудничал с Александром Родченко, снимал Эдуарда Эйзенштейна, делал военные репортажи во время Второй мировой войны и документировал спасение экспедиции Ивана Панина из Арктики. В общем, Халип — по-настоящему большой мастер, сумевший запечатлеть на своих снимках самые разные грани советской действительности.
Концерт «СБПЧ»
После выступлений украинской певицы Луны и Quest Pistols огромное пространство клуба «Известия Hall» обустроят под себя главные представители IDM в России — «СБПЧ». Выпустив новый альбом «Мы — огромное животное, и мы вас всех съедим!» еще в сентябре, музыканты собираются презентовать его только в эту субботу.
Когда: 5 ноября, 20:00
Где: «Известия Hall»
Сколько: 950–4 500 рублей
Распродажа STROGO
Один из главных продавцов винтажа в Москве STROGO устраивает двухдневную распродажу в кафе «На чили», которое расположилось в одном здании с новой «Сосной и Липой». Осенние плащи, кимоно и свитеры из ангоры обещают продавать со скидкой в 50 %. К STROGO присоединятся магазин Past Perfect с вещами от Burberry, D&G, Diane von Fürstenberg и Escada, а также Sram Store с актуальными кожаными плащами и лаковыми куртками.
Когда: 5–6 ноября, 12:00–22:00
Где: бар «На чили»
Сколько: бесплатно
Гленн Астро в Dewar’s Powerhouse
В Dewar’s Powerhouse привозят звезду немецкого хауса и завсегдатая вечеринок Boiler Room Гленна Астро. Резидент лейбла Money Sex Records, как всегда, поэкспериментирует с африканскими мотивами и гитарным звучанием, а компанию ему составят фанки-эстет DJ GuyDee aka GuyDilla и арт-директор клуба под псевдонимом ALGO.
Когда: 5 ноября, 23:00
Где: Dewar’s Powerhouse
Сколько: 500 рублей
Изображения: обложка – Kruzheva Music, 1 – «Наука и искусство», 2 – Мастерская Дмитрия Брусникина, 3 – Yakov Khalip / Центр фотографии им. братьев Люмьер
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